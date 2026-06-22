Khám phá gia tộc giàu có và đông con cháu bậc nhất Việt Nam

Đầu tháng 12/2025, rất đông người đổ về Giáo xứ Lãng Vân (Ninh Bình) trong ngày khánh thành một công trình được xem là thánh đường Công giáo lớn nhất Việt Nam. Kiến trúc đồ sộ với tháp chuông cao gần 110 mét – công trình có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng này được tài trợ bởi một gia đình doanh nhân nổi tiếng ở Ninh Bình, đó là gia đình ông Nguyễn Xuân Thành.

Trong bài phát biểu tại lễ cung hiến, người sáng lập Xuân Thành chia sẻ về mong muốn xây dựng cho quê hương một ngôi thánh đường rộng rãi, bền vững để phục vụ các thế hệ mai sau. Đằng sau câu chuyện về khoản tài trợ rất lớn là một lát cắt cho thấy quy quy mô và tầm ảnh hưởng của gia đình doanh nhân này sau hàng chục năm phát triển.

Từ một đơn vị xây dựng địa phương hình thành cách đây nửa thế kỷ, ông Nguyễn Xuân Thành đã gây dựng nên nền móng cho many doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực xi măng, năng lượng, bất động sản, tài chính và hạ tầng. Điều đặc biệt hơn cả là di sản ấy không dừng lại ở một doanh nghiệp hay một thế hệ. Ông Thành hiện có 7 người con, nhiều người trong số đó đã trở thành những doanh nhân tên tuổi, điều hành các tập đoàn quy mô tỷ USD và tạo dựng những đế chế kinh doanh riêng.

Ngày nay, khi nhắc đến gia đình Xuân Thành, người ta không chỉ nói về một trong những gia tộc giàu có tại Việt Nam, mà còn nhắc tới một đại gia đình đông con cháu bậc nhất trong giới doanh nhân. Từ xi măng, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo… cho đến ngân hàng, bất động sản, tài chính…, các thành viên của gia đình này đang hiện diện, đan xen trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, tạo dựng ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ.