Điều thú vị của gia tộc họ Đỗ là họ không thành công nhờ cùng một ngành nghề. Họ cũng không đi theo cùng một mô hình kinh doanh. Cụ Đỗ Thế Sử không để lại cho các con một Tập đoàn lớn để kế thừa. Ông Đỗ Minh Phú vì thế, không bước vào thương trường bằng một doanh nghiệp được thừa hưởng từ cha.

Năm 1996, khi đã 73 tuổi, cụ ông Đỗ Thế Sử quyết định thành lập Công ty may Gamexco. Ở độ tuổi mà hầu hết mọi người đều lựa chọn nghỉ ngơi bên con cháu, cụ lại bắt đầu một hành trình mới. Điều đặc biệt hơn là nhiều năm sau đó, khi đã ngoài 90 tuổi, cụ vẫn đều đặn đến xưởng sản xuất, theo dõi công việc của hàng trăm lao động. Tinh thần làm việc phi thường và không biết mệt mỏi ấy là một trong những điều tạo nên gia tộc họ Đỗ hôm nay với 18 người con trai, con gái, dâu, rể, gần 40 cháu nội ngoại và 25 chắt, tất cả đều là cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân lừng lẫy, trong đó có 3 Giáo sư/Phó Giáo sư và 10 Tiến sĩ. Câu chuyện thực ra bắt đầu từ rất lâu trước đó, từ những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ trong một gia đình coi lao động, học hành và sự tự lập là nền tảng.

Cụ Đỗ Thế Sử - Người truyền lửa cho một thế hệ doanh nhân. (Ảnh tư liệu)

Người phụ nữ “Tính nhẩm nhanh như máy” Mẹ của cụ Đỗ Thế Sử là người đặt viên gạch đầu tiên. Bà không biết chữ, nhưng nổi tiếng là người nhanh nhạy trong làm ăn, tính nhẩm nhanh như máy và không sai bao giờ. Từ việc buôn bán, sản xuất tơ lụa, nấu mật, làm mộc và canh tác, bà dần tạo dựng được cơ nghiệp 300 mẫu ruộng và những xưởng dệt, xưởng mộc lớn ở vùng Sơn Tây. Quan trọng hơn khối tài sản - mà sau này đã được hiến toàn bộ cho chính quyền, bà để lại cho con cháu một bài học: muốn có được điều gì, trước hết phải tự làm lấy. Cụ Đỗ Thế Sử tiếp nối tinh thần ấy theo cách riêng. Từng là đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ tuổi nhất của tỉnh Sơn Tây, từng làm Tổng Biên tập Báo Sơn Tây, nhưng cụ quyết định rời công việc nhà nước để chuyển sang làm kinh tế. Lý do rất thực tế: thu nhập của một cán bộ không đủ nuôi đàn con 9 người. Biến cố lớn nhất đến khi người vợ qua đời, để lại cho cụ trách nhiệm chăm sóc đàn con nhỏ. Trong suốt 14 năm, cụ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Ban ngày lao động trong hợp tác xã thủ công nghiệp, buổi tối dành thời gian kèm con học. Đêm xuống, cụ thường đi một vòng quanh nhà đếm từng bàn chân để chắc chắn không thiếu một người con nào. Cụ Sử sau này tục huyền với cụ bà Nguyễn Kim Phượng và có thêm 2 người con, tổng cộng 11 người. Từ môi trường đó, những người con của cụ Sử đã đạt được thành công trong những lĩnh vực khác nhau. Người con trai trưởng Đỗ Thái Tùng là Đại tá, Kỹ sư, dù nghỉ hưu vẫn đi làm cho những doanh nghiệp lớn ở Hà Nội. Người con trai thứ 2 là ông Đỗ Tất Cường trở thành Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Quân đội 103. Ông Đỗ Minh Phú, người con thứ ba, xuất thân là nhà khoa học tại Viện Khoa học Việt Nam trước khi trở thành nhà sáng lập Tập đoàn DOJI và sau này là Chủ tịch TPBank. Người em trai Đỗ Anh Tú - nguyên Tổng giám đốc Diana, là một trong những người góp phần xây dựng Diana trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng trước khi doanh nghiệp được chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài. Sau đó, ông tiếp tục tham gia TPBank với vị trí Phó chủ tịch trước khi từ nhiệm.

Ông Đỗ Minh Phú và ông Đỗ Anh Tú.

Trong khi đó, ông Đỗ Quốc Bình từng được biết đến với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội. Ông Đỗ Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Các thành viên nữ trong gia đình – bà Đỗ Xuân Mai, bà Đỗ Kim Dung – đều trực tiếp điều hành doanh nghiệp riêng về sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu. Sang thế hệ thứ tư, những nguyên tắc ấy vẫn được duy trì. Hai người con của ông Đỗ Minh Phú là Đỗ Vũ Phương Anh và Đỗ Minh Đức đều được đào tạo ở nước ngoài trước khi trở về tham gia điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ không được trao vị trí lãnh đạo ngay từ đầu mà phải trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như những nhân viên bình thường. Theo quan điểm của gia đình, doanh nghiệp có thể là của gia đình, nhưng cơ hội phải được tạo ra từ năng lực và sự đóng góp thực tế. Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ thế hệ đầu tiên gây dựng cơ nghiệp. Từ những xưởng thủ công nhỏ ở Sơn Tây đến những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, tài chính, sản xuất và thương mại ngày nay, gia tộc họ Đỗ đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của nền kinh tế Việt Nam.

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Nổi tiếng nhất là ông Đỗ Minh Phú, người sáng lập Tập đoàn DOJI Không phải ai cũng biết rằng trước khi trở thành một trong những doanh nhân hàng đầu ngành vàng bạc đá quý, ông Phú xuất thân là một nhà khoa học. Những năm đầu thập niên 1990, khi Việt Nam phát hiện các mỏ đá quý ở Yên Bái và Nghệ An, ông tham gia nghiên cứu công nghệ xử lý đá quý. Từ nền tảng khoa học đó, ông thành lập doanh nghiệp tiền thân của DOJI vào năm 1994 và từng bước đưa thương hiệu này trở thành Tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất cả nước. Công ty TTD (tiền thân của Tập đoàn DOJI ngày nay) là nơi ông Phú tiên phong áp dụng công nghệ xử lý đá quý bằng khoa học để đưa sản phẩm "Ruby sao Việt Nam" quý hiếm vươn tầm thế giới. Bước ngoặt lớn đến vào giai đoạn khủng hoảng 2007 - 2008. Trong khi nhiều doanh nghiệp co cụm phòng thủ, ông Phú lại lựa chọn mở rộng thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập. Chỉ vài năm sau, DOJI từ doanh nghiệp có doanh thu vài chục tỷ đồng đã vươn lên nhóm đầu khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở vàng bạc đá quý, ông Phú cùng em trai Đỗ Anh Tú sáng lập thương hiệu Diana vô cùng thành công, sau đó bán lại cho đối tác Nhật Bản với giá 184 triệu USD và thực hiện thương vụ thâu tóm lịch sử vào năm 2012 để tái cơ cấu thành công TPBank. Điều để lại cho con cháu không phải là một Tập đoàn lớn để thừa kế Điều thú vị của gia tộc họ Đỗ là họ không thành công nhờ cùng một ngành nghề. Họ cũng không đi theo cùng một mô hình kinh doanh. Cụ Đỗ Thế Sử không để lại cho các con một Tập đoàn lớn để kế thừa. Ông Đỗ Minh Phú không bước vào thương trường bằng một doanh nghiệp được thừa hưởng từ cha. Còn thế hệ kế thừa của ông Đỗ Minh Phú - hai người con Đỗ Minh Đức và Đỗ Vũ Phương Anh – bên cạnh việc phát triển lĩnh vực vàng bạc đá quý “gia truyền”, đã tiếp tục đi vào lĩnh vực bất động sản khi Tập đoàn DOJI mở rộng mạnh sang địa ốc thông qua DOJILAND. Thành lập từ năm 2014, doanh nghiệp này đã phát triển hàng loạt dự án tại Hạ Long, Hải Phòng, Vĩnh Yên và nhiều địa phương khác. Gần đây, DOJILAND đã triển khai những dự án quy mô lớn như Dragon 75 Complex hay khu đô thị Emerald Symphony tại Hải Phòng, ghi dấu ấn trên thị trường bằng những công trình mang biểu tượng viên kim cương. Lúc này, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc và cạnh tranh khốc liệt. Có thể nói, nếu thế hệ thứ ba gây dựng tên tuổi bằng việc đưa DOJI từ đá quý trở thành tập đoàn đa ngành, thì thách thức của thế hệ thứ tư là chứng minh năng lực ở một sân chơi hoàn toàn khác: bất động sản quy mô lớn, nơi đòi hỏi không chỉ nguồn vốn mà còn khả năng quy hoạch, phát triển dự án và quản trị dài hạn. Nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ của gia tộc họ Đỗ, có thể thấy điều được truyền lại là khả năng tự tạo dựng sự nghiệp, nằm trong ba chữ mà gia đình vẫn thường nhắc đến: tự lực, tự trọng và tự tôn. Từ một gia đình từng bỏ toàn bộ cơ nghiệp để theo kháng chiến, đến một gia tộc có nhiều doanh nhân thành danh, câu chuyện của họ phản ánh một lát cắt thú vị của doanh nhân Việt Nam suốt gần một thế kỷ. Tài sản có thể được tạo dựng rồi mất đi, doanh nghiệp có thể thăng trầm theo chu kỳ kinh tế nên giá trị lớn nhất để lại cho con cháu không phải tài sản mà là ý thức về lao động, sự tự lập và dòng máu kinh doanh.

Thực hiện: Linh Linh. Nguồn: Nhịp sống thị trường