Ông Đặng Văn Thành từng nói các con được đặt vào nhiều lĩnh vực để trải nghiệm trước khi vợ chồng ông bàn giao. Đến ngày kỷ niệm 47 năm thành lập TTC Group, 3 người con lớn đã được “chia” những lãnh địa rõ ràng.

Ngày 2/7/2026, fanpage Tập đoàn TTC Group đã đăng lời chúc mừng sinh nhật ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn. Với công chúng, đây có lẽ là cái tên ít quen thuộc nhất trong ba người con lớn của vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc. Và phần chức danh đi kèm lời chúc đã hé lộ cụ thể vị trí, chức vụ của người con trai thứ 3 trong gia đình. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1991 hiện là Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, Chủ tịch HĐQT CTCP Năng lượng TTC. Báo cáo thường niên của CTCP Điện Gia Lai (GEG) – một thành viên trong hệ sinh thái TTC - cũng cho biết, ông Tuấn là Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán của GEG, đồng thời giữ vai trò Trợ lý Chủ tịch tại CTCP Đầu tư Thành Thành Công và Cố vấn cấp cao tại CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG). Nói cách khác, người con thứ ba ít xuất hiện trên truyền thông vừa có "lãnh địa" riêng là năng lượng, vừa ở sát trung tâm vận hành của tập đoàn do cha mình làm Chủ tịch. Với mảnh ghép thứ 3 này, “đế chế” đã bước sang năm thứ 47 của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc đang cho thấy một cách rõ nét hơn cách ông bà “chia gia tài” cho những người con.

Vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc.

Hai người con đã nổi tiếng từ rất lâu Người con cả Đặng Hồng Anh, sinh năm 1980, từng là một trong những doanh nhân thế hệ 8X nổi bật nhất thị trường chứng khoán. Ông gây dựng Sacomreal - tiền thân của TTC Land - rồi từng bước vào chính đế chế tài chính do cha mình xây nên với vị trí Phó Chủ tịch Sacombank. Những năm đầu thập niên 2010, cái tên Đặng Hồng Anh gần như gắn liền với bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Ngày nay, ông Hồng Anh vẫn giữ một chiếc ghế ngay tại trung tâm gia đình, đó là vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC. Đồng thời, ông là Chủ tịch CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) và tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch sáng lập tại TTC Land sau khi rời HĐQT doanh nghiệp bất động sản này năm 2025. Cuối năm 2025, TTC Group vẫn giới thiệu ông với chức danh Phó Chủ tịch Tập đoàn.

Ông Đặng Hồng Anh và vợ là bà Hồ Thị Phương Thảo.

Người con thứ hai Đặng Huỳnh Ức My, sinh năm 1981, “thừa kế” gia tài về nông nghiệp, là ngành khởi nghiệp tạo nên cơ ngơi cho ông Thành và bà Ngọc. Tháng 7/2024, bà chính thức kế nhiệm mẹ trên ghế Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa. Doanh nghiệp này hiện sử dụng thương hiệu AgriS, thay vì tên gọi TTC AgriS trước đây. AgriS hiện là một doanh nghiệp quy mô hơn 38.000 tỷ đồng tài sản hợp nhất (tại ngày 30/6/2026). Niên độ 2025-2026 (niên độ tài chính kết thúc ngày 30/6/2026), doanh thu thuần đạt gần 26.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 908 tỷ đồng. AgriS công bố vùng nguyên liệu trải trên Việt Nam, Lào, Campuchia và Australia, sản phẩm tới 76 thị trường và nắm khoảng 46% thị phần đường trong nước.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, SBT).

Đứng đầu gia tộc này là hai nhân vật đã quá quen thuộc với giới kinh doanh Việt Nam. Ông Đặng Văn Thành, sinh năm 1960, khởi nghiệp cùng vợ từ một cơ sở sản xuất cồn năm 1979, sau đó tham gia sáng lập Sacombank năm 1991. Bà Huỳnh Bích Ngọc, sinh năm 1962, không chỉ là người bạn đời mà còn là cộng sự xuyên suốt gần nửa thế kỷ kinh doanh. Hiện ông Thành là Chủ tịch TTC, bà Ngọc là Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc tập đoàn. TTC cho biết hệ sinh thái hiện có khoảng 120 đơn vị, hoạt động trong sáu lĩnh vực chính gồm nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản công nghiệp, du lịch và giáo dục.

Ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc - hai người sáng lập hệ sinh thái TTC Group.

Gia đình còn người con út Đặng Huỳnh Thái Sơn. Khác với ba anh chị, Thái Sơn chưa xuất hiện công khai ở một vị trí quản trị cao cấp trong các doanh nghiệp chủ lực. Trước đây, ông Thành chỉ cho biết người con út đang học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Chính ông cũng từng mô tả khá rõ cách mình nhìn quá trình kế nghiệp. Nền tảng đa lĩnh vực của TTC là môi trường để các con trải nghiệm, đến thời điểm thích hợp vợ chồng ông sẽ bàn giao lại và "đứng sau dõi theo". Nếu mở rộng thêm một tầng, ông Đặng Hồng Anh – kết hôn cùng bà Hồ Thị Phương Thảo và có hai con, bà Đặng Huỳnh Ức My có ba người con, còn Đặng Huỳnh Anh Tuấn có 3 con. Nhưng ở thời điểm này, quá trình kế nghiệp TTC vẫn hoàn toàn là câu chuyện của thế hệ thứ 2.

Cấu trúc gia tộc Gia đình ông Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc Cuộn ngang & Nhấn vào (+) để mở khóa chi tiết

"Gia tài" TTC được chia thế nào? CTCP Đầu tư Thành Thành Công - pháp nhân hạt nhân của TTC Group - không phải doanh nghiệp đại chúng và không công khai cấu trúc sở hữu. Nếu nhìn vào lĩnh vực kinh doanh, quyền điều hành thì 3 người con lớn của ông Thành – bà Ngọc đang được giao những mảng rất cụ thể. Ông Đặng Hồng Anh gắn với đất và hạ tầng. TTC IZ do ông làm Chủ tịch phát triển KCN Thành Thành Công tại Tây Ninh. Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp này cho biết, năm 2024, khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 95%, thu hút 100 dự án từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 1,93 tỷ USD và khoảng 35.400 lao động. Doanh thu TTC IZ trong năm đạt hơn 1.326 tỷ đồng. Ông Hồng Anh vẫn giữ ghế Phó Chủ tịch TTC Group. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn bên cạnh chức Chủ tịch TTC Energy – doanh nghiệp mảng năng lượng, còn là Giám đốc Khối Vận hành và Trợ lý Chủ tịch TTC. Ở GEG, doanh nghiệp năng lượng niêm yết quan trọng của hệ thống, Anh Tuấn đã tham gia HĐQT từ tháng 4/2021, khi mới 30 tuổi. Cuối năm 2025, GEG vận hành và phát triển 24 nhà máy cùng 36 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất khoảng 769 MWp.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn và vợ là bà Trịnh Nguyễn Thùy Trang.