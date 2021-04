Đến với Mũi Kê Gà là đến với thiên đường của những khu "vườn đá" với đủ hình dạng, màu sắc, phủ đầy rêu phong nằm xen kẽ nhau; đến với những phiến đá đẽo gọt nên bóng dáng cao lớn sừng sững của ngọn hải đăng... Đến với Mũi Kê Gà, du khách còn có cơ hội tham gia vào phiên chợ cá sôi động của ngư dân địa phương. Trong âm thanh rộn rã trên bến dưới thuyền, tận mắt chứng kiến những công đoạn đánh bắt truyền thống, thưởng thức những món hải sản tươi ngon, đắm chìm trong những tia nắng bình minh ló rạng nơi chân trời... những khoảnh khắc thấm đẫm hương vị biển cả sẽ mang đến ấn tượng khó quên đối với những tín đồ yêu thích xê dịch. Nếu như trước đây Mũi Kê Gà luôn là một điểm đến bí ẩn thì hiện nay với sự xuất hiện của các resort được quy hoạch bài bản, cái tên "Mũi Kê Gà" ngày càng trở nên quen thuộc với du khách trong nước và quốc tế.

Trên cung đường ven biển đoạn từ Hồ Tràm về Phan Thiết, vẻ đẹp thiên nhiên làm đắm say lòng người của trời mây, non nước chính là tiền đề cho sự xuất hiện của những dự án nghỉ dưỡng đa phong cách, đưa Bình Thuận trở thành "Thủ phủ resort" của Việt Nam. Chỉ tính riêng tại Mũi Kê Gà, dự án nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất khu vực là Thanh Long Bay đang nổi lên như một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của du khách. Từ sự sôi động của những hoạt động thể thao biển, sự đa dạng của hệ thống tiện ích khổng lồ, đặc biệt là không gian nghỉ dưỡng cực chill... Thanh Long Bay đã mở ra những trải nghiệm mới lạ, hứa hẹn sẽ đưa Mũi Kê Gà trở thành địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch Việt Nam trong tương lai gần.

Trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, không gian nghỉ dưỡng thơ mộng được mở ra với những mái nhà vườn nằm e ấp dười vòm cây lá xanh mát. Những đường nét thiết kế duyên dáng, sự hòa trộn tinh tế giữa nhà vườn và nhà phố - The Song - Một phân khu của Thanh Long Bay, thực sự gây ấn tượng cho du khách về một phong cách nghỉ dưỡng mới nơi "Thủ phủ resort".

The Song là phân khu thứ 3 thuộc Thanh Long Bay với gần 100 căn nhà vườn kiểu mới được thiết kế theo phong cách nhiệt đới với những mảng kính lớn bao phủ toàn bộ mặt tiền. Được ví như những phím đàn trên một cây piano khổng lồ, những căn nhà với chút khác biệt về độ dài và chiều rộng, độ nhún của các đường kỷ hà cùng tạo nên một bản hoà tấu êm ái, dịu dàng như nhịp sóng vỗ bên bờ đại dương biếc xanh. Một sân vườn rộng lớn với diện tích gần 1.400m2, một hồ bơi toàn bích được đặt giữa các ngôi nhà, mở ra không gian nghỉ dưỡng xanh mướt, khoáng đạt chỉ dành riêng cho 38 chủ nhân.

Am hiểu về thói quen và nhu cầu nghỉ dưỡng của cư dân đô thị luôn mong muốn được thư giãn giữa không gian thoáng đãng, đem lại nhiều tương tác, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình… kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiên (TAA Design) đã chọn giải pháp trang bị mặt trước và sau mỗi căn là những tấm kính lớn, mở ra không gian sinh hoạt ngập tràn ánh sáng. Hàng hiên rộng tới 2,5m cùng mái lam là nơi dễ dàng đặt các tiểu canh trang trí, đặt một chiếc ghế xích đu cho những phút giây thư giãn, hay đơn giản là đặt một chiếc bàn nhỏ xinh bày tiệc ngoài trời...

Bên trong nhà, công năng sử dụng trong mỗi không gian được thiết kế linh hoạt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách trong mọi lứa tuổi. Nếu như gian bếp được bố trí đủ rộng cho các cuộc tụ họp từ 10 - 15 người, thì các phòng ngủ được sắp xếp khéo léo để đảm bảo tối đa tính riêng tư của mỗi cá nhân. Với bố cục không gian hợp lý này, The Song mang đến những giá trị nghỉ dưỡng đỉnh cao cho mỗi gia đình. Thử hình dung đến cảnh được đắm mình giữa không gian xanh mát của cây cối, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, ngắm nhìn những vạt nắng đang len lỏi khắp không gian, hay thả lỏng cơ thể trong dòng nước trong vắt... một thiên đường nghỉ dưỡng có thể chinh phục được cả những người khó tính nhất đang vẫy gọi những bước chân đến với Mũi Kê Gà, đến với The Song.

Một không gian nghỉ dưỡng xanh sẽ luôn khơi gợi những cảm xúc tích cực, giúp con người tái tạo nguồn năng lượng sống và rời xa nỗi ám ảnh về ô nhiễm, khó bụi, những ồn ào nơi đô thị. Bởi vậy mà đến với The Song, khi bước chân đi qua cánh cổng chào màu tím pha sắc trắng, cảm giác thư thái nhẹ nhàng thấm đẫm lòng người như vị ngọt mát của những trái thanh long - loài cây đặc trưng của vùng biển Bình Thuận. Nếu hóa thân thành một loài sinh vật có cánh để bay trên đỉnh rừng dừa, phóng tầm mắt ra xa nơi vịnh Hòn Lan, bất cứ ai cũng sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của mẹ thiên nhiên bởi một màu xanh bạt ngàn, tầng tầng lớp lớp của rừng, của biển, của sóng nước mênh mang...

Gần 50% diện tích của Thanh Long Bay được dành cho cây xanh. "Chưa tính đến giải pháp riêng về công trình có cây xanh, tỷ lệ cây xanh của không gian cảnh quan công cộng đường phố được thiết kế để đảm bảo ít nhất mỗi người lưu trú tại đây sẽ có một cây cao thân gỗ cho mình. Bên cạnh đó, tổng diện tích bề mặt xanh trên mặt đất chiếm tỷ lệ lên tới gần 50%, chưa kể các giải pháp kiến trúc với mái xanh, ban công xanh, tường xanh." - Kiến trúc sư Vũ Việt Anh đại diện cho TA Landscape Architecture Vietnam - Đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan Thanh Long Bay cho biết.

Ấn tượng về một vịnh biển xanh chưa hết choáng ngợp thì du khách lại tiếp tục có cơ hội mãn nhãn với "dòng sông sao" thông qua phong cách thiết kế đặc biệt mà các kiến trúc sư đã kỳ công tạo nên trên những con đường dạo bộ nội khu. "Cảm hứng chiếu sáng đến từ sự hòa quyện của biển, những bãi cát dài mênh mông, ánh mặt trời rực rỡ, âm thanh sóng vỗ rì rào và làn gió mát lành. Những sức mạnh thiên nhiên ấy là nguồn năng lượng không bao giờ cạn, đem đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho bất kỳ ai may mắn hiện diện nơi này" - Kiến trúc sư Maez Bhucharoen (ASA Lighting Design Studios Bangkok) đã tiết lộ như vậy khi được hỏi về ý tưởng "Dải ngân hà ánh sáng" độc đáo.

Theo vị kiến trúc sư này, công đoạn thiết kế chiếu sáng phải vừa đáp ứng được nhu cầu hoạt động cụ thể của từng khu vực, vừa đảm bảo thu hút người thưởng lãm bằng các không gian được làm nổi bật khác biệt. Và ASA Lighting Design Studios - Một đơn vị thiết kế nổi danh là nhà cung cấp các giải pháp chiếu sáng hàng đầu cho các resort 5 sao và các công trình cao cấp đã viết tiếp chuỗi thành công của mình khi đến với Thanh Long Bay.

Phong cách thiết kế độc đáo, môi trường nghỉ dưỡng khoáng đạt và hài hòa với thiên nhiên, hệ thống quản lý chuẩn 5 sao được cung cấp bởi các tên tuổi quốc tế như Wymdham, Accor và H20... không có gì lạ khi The Song đang được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho cư dân TP. HCM và các tỉnh lân cận đang mong muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai.

Đặc biệt trong bối cảnh UBND tỉnh Bình Thuận đang xúc tiến kêu gọi nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông nội vùng, liên vùng sẽ càng thúc đẩy mô hình bất động sản nghỉ dưỡng phát triển. Hiện tại Bình Thuận cách TP. HCM 3 giờ di chuyển nhưng thời gian này sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 2 giờ sau khi tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây đi vào hoạt động. Còn nếu lựa chọn phương án đi đường hàng không, các nhà đầu tư chỉ mất thời gian 1 giờ để di chuyển đến sân bay Long Thành hoặc sân bay Phan Thiết.

Được đánh giá là một phân khu giàu tiềm năng phát triển tại Thanh Long Bay, The Song với mức giá từ 6,8 tỷ/căn nhà phố vườn vẫn đang nằm trong vùng trũng về giá bán so với các bất động sản nghỉ dưỡng cùng loại trên thị trường. Sở hữu vị trí đắc địa trên cung đường ven biển quốc gia, The Song chính là cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư và nghỉ dưỡng tại "Thủ phủ resort" Bình Thuận trong tương lai gần.