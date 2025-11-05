Chị Hương, chủ một cửa hàng online, vừa kết thúc ngày làm việc dài. Khi đóng sổ bán hàng hết tháng, chị ghi nhận khoản dư gần 300 triệu đồng, khoản tiền dự phòng vốn lưu động nhưng không chắc khi nào cần dùng tới. Với đặc tính này, từ trước tới nay, chị vẫn chỉ để tiền trên tài khoản thanh toán, như một sự bảo toàn chắc chắn.

Nhưng tối hôm đó, khi tình cờ nghe thấy một người bạn trong giới kinh doanh chia sẻ về câu chuyện "làm sao để đồng tiền không ngủ", chị lặng người trước thông tin: trong 5 năm gần đây, những người biết tận dụng các công cụ tài chính số linh hoạt đã đạt mức sinh lời cao hơn nhiều so với hình thức giữ tiền truyền thống. Chị tự hỏi, liệu có phải mình đang để số tiền này "ngủ yên" thay vì sinh lời theo giờ?

Thực tế, nhiều khách hàng thường giữ một khoản tiền lớn trong tài khoản. Đó là thói quen an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc một nguồn lực khổng lồ đang bị bỏ quên tiềm năng. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã tận dụng mạnh mẽ những sản phẩm kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư để gia tăng tài sản, với tốc độ nhanh hơn hẳn so với chỉ "giữ tiền phòng thân".

Trong thế giới mà "tiền không ngủ", sự lựa chọn nằm ở bạn: tiếp tục để đồng tiền nghỉ ngơi trong giấc ngủ dài, hay để nó tỉnh giấc và làm việc hết công suất cho tương lai của chính mình.

Trong thời đại số, tiền không còn nằm im trong két hay tài khoản. Dòng vốn có thể tự luân chuyển, tái đầu tư, liên tục làm việc 24/7. Quan trọng là bạn có dám để tiền bước ra khỏi giấc ngủ và bắt đầu "sinh tiền" cho chính mình hay không.

Đó là lý do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát triển bộ công cụ Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính đơn lẻ, mà là cả một hệ sinh thái giúp khách hàng vừa giữ được sự an toàn quen thuộc của tiết kiệm, vừa nắm bắt cơ hội sinh lời nhờ ứng dụng công nghệ và mô hình đầu tư thông minh.

Chính thức ra mắt từ tháng 3/2025, Super Sinh Lời - giải pháp tài chính thông minh của VPBank đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên thị trường. Ngay trong tháng đầu tiên, hàng trăm nghìn khách hàng đã đăng ký sử dụng, biến sản phẩm này trở thành một trong những công cụ quản lý dòng tiền được quan tâm nhất.

Theo đại diện VPBank, đến nay đã có tới 73% người dùng sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè và 96% khách hàng đánh giá tích cực về trải nghiệm khi sử dụng.

"Trong thị trường nhiều biến động, tất cả hoạt động đều hướng đến câu chuyện sinh lời và chúng tôi ở đây để cung cấp đầy đủ các dịch vụ dành cho khách hàng giúp họ có sự lựa chọn khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền", ông Trần Phong Lanh, Giám đốc miền Nam Khối Khách hàng Cá nhân VPBank, cho biết trong chương trình Hội quán Sinh lời.

Nếu Super Sinh Lời giúp khách hàng tận dụng dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán một cách thông minh, thì chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng lại mở ra một lựa chọn dài hơi, an toàn và tối ưu hơn.

Đây là sản phẩm dành cho những ai muốn vừa duy trì nguồn vốn linh hoạt, vừa gia tăng giá trị tài sản trong trung và dài hạn. Chứng chỉ tiền gửi này mang ba lợi thế vượt trội: Super Linh hoạt với khả năng dễ dàng chuyển nhượng theo thỏa thuận ngay trên ứng dụng VPBank NEO; Super Hiệu quả nhờ mức lợi suất hấp dẫn được tính theo thời gian nắm giữ thực tế; và Super Tối ưu khi khách hàng hoàn toàn không phải chịu bất kỳ khoản thuế hay phí nào trong quá trình đầu tư.

Đằng sau câu hỏi "Tại sao lại để tiền ngủ yên" chính là một triết lý quản lý tài chính đã có từ lâu đời: Làm thế nào để tiền sinh tiền. Nghĩa là ngay cả khi bạn không làm gì, dòng vốn nhàn rỗi vẫn có thể âm thầm tạo ra lợi nhuận, nếu bạn biết cách đặt nó vào đúng chỗ.

Trong chuỗi Podcast "Money Gym – Tiền không mỏi", BTV Ngọc Trinh và CEO Bếp Hoa Lương Vũ Thiều Hoa đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tế về quản lý tài chính cá nhân. Điều khiến khán giả ấn tượng chính là những trăn trở rất quen thuộc: tiền nằm trong tài khoản không mất đi, nhưng nếu để "ngủ yên" mà không sinh lời thì kế hoạch tài chính vẫn chưa bao giờ thật sự hoàn hảo.

Đối với CEO Bếp Hoa, sinh lời không chỉ đơn thuần là tăng doanh thu mà phải là một hệ thống quản lý tài chính khoa học, bài bản. Sau nhiều năm, Thiều Hoa đã rút ra công thức: mỗi đồng lợi nhuận đều có mục đích rõ ràng, bao nhiêu cho lương, bao nhiêu cho chi phí và bao nhiêu cho hoạt động để tạo ra lợi nhuận. Phần lợi nhuận cô cũng chia một phần để sinh lời, một phần tái đầu tư, phần tiết kiệm và đặc biệt là một quỹ rủi ro để ứng phó với những biến động không lường trước.

"Mình đã gắn bó với VPBank 10 năm nay, cảm nhận chung là dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và rất hiếu khách. Bất cứ khi nào ngân hàng có sản phẩm mới, mình đều sử dụng, gần nhất là bộ công cụ Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng", Hoa cho hay. Thay vì để tiền "nằm im" trong tài khoản thanh toán với lãi suất thấp, Hoa kích hoạt Super Sinh Lời để tiền trong tài khoản vẫn luôn vận động và tạo ra lợi suất mỗi ngày. Còn với quỹ dự phòng rủi ro hay những nguồn tiền chưa xác định kế hoạch sử dụng – chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng với sự linh hoạt tuyệt vời được CEO Bếp Hoa sử dụng để trở thành công cụ tự chủ về dòng tiền. Nguồn tiền linh hoạt, có thể rút vốn bất cứ khi nào lại yên tâm hưởng lợi suất hấp dẫn theo số ngày duy trì thực tế.

Trong khi đó, với những khách hàng muốn tối ưu lợi suất dài hơi hơn, chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng lại trở thành lựa chọn đáng giá. Sản phẩm này cho phép linh hoạt kỳ hạn từ 1 ngày đến 36 tháng, dễ dàng chuyển nhượng theo thỏa thuận ngay trên VPBank NEO và đặc biệt không phát sinh bất kỳ khoản thuế, phí nào.

Nếu tiền sinh tiền là cách vận hành khôn ngoan của dòng vốn, lời sinh lời lại là nghệ thuật tối ưu hóa lợi nhuận từ chính những dòng vốn ấy và cả hoạt động thường nhật của bạn. Dòng tiền từ "tiền sinh tiền" còn có thể được tự động tái đầu tư, giúp khoản lợi nhuận nhỏ ngày hôm nay trở thành nền tảng để tạo thêm lợi nhuận ngày mai, một vòng tuần hoàn giá trị không ngừng sinh sôi.

BTV Ngọc Trinh cũng chia sẻ một trải nghiệm tương tự: "Tiền trong tài khoản, chỉ cần bật công tắc là sinh lời. Tiền làm việc vào ban đêm khi bạn đi ngủ và sáng hôm sau bạn đã thấy lợi tức xuất hiện ngay trong tài khoản. Đó là cảm giác vừa an toàn vừa chủ động".

Những câu chuyện từ Ngọc Trinh và CEO Thiều Hoa là minh chứng rõ ràng: hành trình hướng đến tự do tài chính không cần bắt đầu bằng những khoản đầu tư phức tạp hay tính toán rườm rà. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là việc "đánh thức" dòng vốn đang nằm yên, để tiền thay bạn làm việc.

Khi kết hợp, tiền sinh tiền và lời sinh lời tạo nên một vòng tròn tài chính hoàn chỉnh: dòng tiền nhàn rỗi không nằm yên mà được tận dụng thông minh; trong khi từng khoản chi tiêu, từng quyết định đầu tư đều góp phần nhân lên giá trị.

Đây cũng chính là triết lý mà VPBank gửi gắm trong bộ giải pháp Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng, bộ công cụ để khách hàng không chỉ giữ tiền, mà còn làm giàu một cách chủ động, bền vững và an toàn. Bởi cuối cùng, sự thịnh vượng không đến từ việc bạn có bao nhiêu, mà từ cách bạn khiến từng đồng vốn làm việc và sinh lời.

Những con số ấn tượng và phản hồi tích cực từ thị trường là minh chứng rõ ràng cho cam kết của VPBank: không ngừng nghiên cứu, đổi mới để mang đến những giải pháp tài chính ưu việt nhất cho khách hàng.

Sau hơn nửa năm triển khai, tháng 9/2025, VPBank tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình số hóa tài chính với sự ra mắt của Super Sinh Lời Premier, phiên bản nâng cấp toàn diện, giúp khách hàng tận dụng tối đa dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán.

"Chúng tôi ra mắt phiên bản Super Sinh Lời Premier hoàn toàn mới, lợi suất tới 4,5%. Đây là mức lợi suất cạnh tranh trên thị trường, rút tiền bất cứ lúc nào, với mọi khoản tiền. Giá trị cốt lõi khi mang đến sản phẩm dành cho khách hàng là đơn giản, tinh tế nhưng hiệu quả", Bà Trần Thị Liên, Giám đốc Trung tâm Liab & BSC, nhận xét.

Sản phẩm hội tụ bộ 3 ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là Super Hiệu quả, với lợi suất hấp dẫn lên tới 4,5%/năm, được chia theo các ngưỡng tiền để tối ưu hóa lợi ích cho từng khách hàng. Đây là một trong những mức lợi suất tự động cạnh tranh nhất trên thị trường. Thứ hai là Super Thảnh thơi, khách hàng chỉ cần một lần đăng ký, mọi thao tác gửi, rút, theo dõi đều được thực hiện tự động, an toàn và bảo mật trên ứng dụng VPBank NEO. Thứ ba là Super Linh hoạt, khách hàng có thể gửi hoặc rút tiền bất cứ lúc nào, dòng tiền sinh lời vẫn được duy trì, mang lại sự chủ động tối đa trong quản lý tài chính cá nhân.

Điểm nổi bật khác của Super Sinh Lời Premier là tính minh bạch và dễ dàng trong trải nghiệm. Ngay trên giao diện VPBank NEO, khách hàng có thể theo dõi số tiền sinh lời theo ngày, mức lợi suất áp dụng và khoản lợi tức dự kiến trong tương lai. Với ngưỡng tiền duy trì chỉ từ 5 triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bắt đầu hành trình để "đánh thức" dòng vốn của mình.

Đại diện VPBank khẳng định: "Super Sinh Lời Premier là một trong những sản phẩm mũi nhọn, thể hiện cam kết của VPBank trong việc đồng hành cùng khách hàng xây dựng tài chính cá nhân thịnh vượng, nâng tầm chất lượng cuộc sống".

Sự kết hợp giữa Super Sinh Lời Premier và chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng tạo nên một bộ công cụ "vàng": chỉ cần để tiền trong tài khoản, VPBank vẫn giúp sinh lời từng giờ cho khách hàng.

Với bộ công cụ này, VPBank không chỉ mang đến sản phẩm, mà còn mang đến triết lý quản lý tài chính mới: an toàn, linh hoạt, minh bạch và luôn hướng đến tối đa hóa lợi ích của khách hàng.

Ánh Dương Phụ nữ số