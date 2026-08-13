The Collectors' được kiến tạo từ triết lý "The Life Trophy", nơi mỗi concept design đại diện cho một hệ giá trị và một cách sống của giới tinh hoa. Nếu Privé Mansion tôn vinh nghệ thuật giao tế, Oasis Mansion đề cao sự phong nhiêu của thiên nhiên, Regency Mansion là chương viết về tổ trạch truyền đời, thì Galleria Mansion dành cho những chủ nhân xem nghệ thuật không chỉ để sưu tầm, mà để hiện diện trong từng trải nghiệm sống. Mỗi không gian là một gallery được tuyển chọn, cùng phản chiếu hệ mỹ học và dấu ấn của chủ nhân.

Tinh tế trong cách thưởng lãm nghệ thuật, khắt khe với từng chuẩn mực thẩm mỹ và tin rằng cái đẹp có thể định hình chất lượng sống. Với bậc tinh hoa mỹ học, sưu tầm không bắt đầu từ việc sở hữu những món đồ giá trị, mà từ khả năng nhận ra điều gì xứng đáng để đồng hành suốt năm tháng.

Từ chân dung ấy, Galleria Mansion được kiến tạo như một không gian kiến trúc, nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Mỗi không gian không chỉ mang một công năng, mà còn phản chiếu gu thẩm mỹ, trải nghiệm và dấu ấn của chính chủ nhân.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, Galleria Mansion không tạo ấn tượng bằng sự phô diễn, mà bằng một hành trình được dẫn dắt có chủ đích. Thủy cảnh thưởng lãm mở ra khoảng chuyển tiếp để nhịp sống bên ngoài dần lắng xuống, chuẩn bị cho một thế giới nơi mọi trải nghiệm đều được dẫn dắt bởi nghệ thuật và mỹ học.

Khởi đầu ấy cũng đặt nền cho toàn bộ hành trình khám phá Galleria Mansion: trước khi bước vào một không gian sống, người ta đã bước vào một hệ mỹ học được kiến tạo nhất quán, nơi mỗi chi tiết đều được tuyển chọn để phản chiếu con người sống bên trong.

Nếu thủy cảnh thưởng lãm mở ra thế giới mỹ học của chủ nhân, thì tầng một là nơi những giá trị ấy bước vào đời sống thường nhật. Cái đẹp không còn hiện diện như những tác phẩm để ngắm nhìn, mà trở thành bầu không khí của mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi ý tưởng được hình thành và từng đam mê được nuôi dưỡng.

Bước vào đại khách sảnh – trung tâm kết nối toàn bộ tầng một. Phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn được tổ chức trên một mặt bằng mở, để mọi cuộc trò chuyện, bữa tối hay những buổi tiếp đón diễn ra liền mạch trong cùng một không gian. Kiến trúc được tiết chế để nhường chỗ cho con người và những trải nghiệm diễn ra bên trong trở thành điểm nhấn.

Ẩn mình phía sau không gian sinh hoạt là phòng thiết kế thời trang – nơi phản chiếu một khía cạnh khác của bậc tinh hoa mỹ học. Không chỉ biết thưởng thức cái đẹp, chủ nhân còn tìm thấy niềm vui trong quá trình kiến tạo nên cái đẹp. Từ những bản phác thảo đầu tiên đến từng chất liệu được tuyển chọn, mọi ý tưởng đều được nuôi dưỡng trong một không gian dành riêng cho sáng tạo.

Khép lại tầng một là gallery siêu xe, nơi đam mê cũng được đối đãi như một tác phẩm đáng để lưu giữ. Những cỗ máy phiên bản giới hạn, mô tô phân khối lớn cùng bộ sưu tập riding gear không được cất sau những cánh cửa garage, mà hiện diện như một phần của không gian sống.

Tại Galleria Mansion, tầng một không phân chia rạch ròi giữa nơi tiếp khách, nơi sáng tạo hay nơi lưu giữ đam mê. Mọi không gian cùng kể một câu chuyện về cách cái đẹp hiện diện trong đời sống: được cảm nhận, được tạo nên và được sống cùng mỗi ngày.

Một bộ sưu tập chỉ thật sự có giá trị khi có thể tiếp tục được bồi đắp theo thời gian. Với Galleria Mansion cũng vậy. Sau những không gian dành cho tiếp đón, sáng tạo và lưu giữ đam mê ở tầng một, hành trình chuyển lên tầng hai – nơi mỹ học không còn là dấu ấn của riêng chủ nhân, mà dần trở thành một phần trong cách mỗi thành viên cảm nhận và lớn lên cùng ngôi nhà.

Điểm mở đầu là salon dương cầm, nơi âm nhạc hiện diện như một ngôn ngữ kết nối giữa các thế hệ. Không phải một sân khấu để trình diễn, cũng không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật, không gian này dành cho những buổi quây quần, nơi một bản nhạc được cất lên tự nhiên giữa đời sống, để cảm xúc, ký ức và sự đồng điệu được bồi đắp theo năm tháng.

Tiếp nối là phòng ngủ master, nơi mọi chi tiết được gia giảm để nhường chỗ cho cảm giác thư thái. Ánh sáng, vật liệu và tỷ lệ không gian đạt đến sự cân bằng của một tác phẩm hoàn chỉnh, phản chiếu gu thẩm mỹ đã được chưng cất qua nhiều năm trải nghiệm.

Ở hai không gian còn lại, cá tính của từng thế hệ được tôn trọng như một phần tự nhiên của tổ ấm. Phòng ngủ con trai khơi mở tinh thần khám phá, nơi những sở thích, đam mê và bộ sưu tập đầu đời được tự do hình thành; trong khi phòng ngủ con gái nuôi dưỡng sự sáng tạo, khả năng cảm thụ cái đẹp và tự do biểu đạt bản thân.

Tại Galleria Mansion, điều được trao truyền giữa các thế hệ không chỉ là một dinh thự hay những bộ sưu tập giá trị. Đó còn là khả năng cảm nhận cái đẹp, sự trân trọng những giá trị tinh thần và một gu sống được bồi đắp tự nhiên qua chính không gian mỗi ngày.

Một hệ mỹ học không chỉ được phản chiếu qua những gì được sở hữu, mà còn qua những điều một con người lựa chọn dành thời gian để theo đuổi. Sau không gian dành cho gia đình, tầng ba mở ra một thế giới riêng hơn, nơi mỗi đam mê đều có một không gian xứng đáng để tiếp tục được nuôi dưỡng.

Gallery gốm nghệ thuật lưu giữ những hiện vật được tuyển chọn qua nhiều năm, nơi mỗi tác phẩm không chỉ mang dấu ấn của thời gian, mà còn phản chiếu hành trình thưởng lãm được bồi đắp qua trải nghiệm của chủ nhân.

Phòng gym, yoga và phòng xông hơi tiếp tục mở rộng triết lý ấy sang việc chăm sóc sức khỏe. Mỗi trải nghiệm rèn luyện và tái tạo năng lượng đều diễn ra trong cùng một ngôn ngữ kiến trúc và mỹ học của dinh thự.

Khép lại tầng ba là phòng ngủ dành cho khách, nơi sự hiếu khách được thể hiện bằng chất lượng của trải nghiệm hơn là sự phô trương. Mỗi vị khách không chỉ được đón tiếp, mà còn được cảm nhận trọn vẹn hệ mỹ học và những chuẩn mực sống mà chủ nhân đã tuyển chọn cho chính mình.

Ở Galleria Mansion, mỗi đam mê đều được dành một không gian xứng đáng để tiếp tục được nuôi dưỡng. Bởi với bậc tinh hoa mỹ học, điều đáng giá không phải sở hữu thật nhiều, mà là dành trọn sự chăm chút cho những giá trị thực sự đồng điệu với bản thân.

Sau hành trình đi qua những không gian dành cho sáng tạo, gia đình và những đam mê được tuyển chọn, tầng cao nhất của Galleria Mansion mở ra một nhịp sống khoáng đạt hơn. Đây là nơi mọi giá trị được chưng cất trong ngôi nhà không còn để chiêm ngưỡng, mà để tận hưởng và sẻ chia cùng những người đồng điệu.

Một bộ phim, một buổi hòa nhạc hay đơn giản là những câu chuyện kéo dài sau một ngày bận rộn đều có thể diễn ra trong sự riêng tư, nơi nghệ thuật tiếp tục hiện diện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bước ra bên ngoài là hồ bơi vô cực và thưởng tầng nghệ viên, nơi kiến trúc, thiên nhiên và nghệ thuật gặp nhau ở điểm cân bằng. Mặt nước, khoảng xanh, những tác phẩm điêu khắc cùng các không gian ngồi thư giãn không được tạo ra để gây ấn tượng, mà để mỗi buổi bình minh, hoàng hôn hay một cuộc gặp gỡ đều trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Khép lại hành trình, Galleria Mansion không để lại ấn tượng bởi số lượng những bộ sưu tập hay quy mô của các không gian chức năng. Điều còn đọng lại là một lối sống, nơi cái đẹp hiện diện trong từng trải nghiệm và mỗi ngày trôi qua đều trở thành một phần của nghệ thuật sống.

Một bộ sưu tập chỉ thật sự có giá trị khi có không gian đủ xứng đáng để lưu giữ và tiếp tục được bồi đắp qua thời gian. Đó cũng là lý do Galleria Mansion hiện diện trong bộ sưu tập giới hạn chỉ 58 đại trạch của The Collectors' (Khu biệt thự và nhà vườn Ba Son) – nơi mỗi dinh thự được kiến tạo như một "gallery sống", dành cho những chủ nhân theo đuổi triết lý The Life Trophy, xem ngôi nhà là nơi phản chiếu bản sắc và hệ mỹ học của chính mình.

Trên quỹ đất 600–1.000m², mỗi đại trạch sở hữu khoảng 900–1.100m² sàn xây dựng, mở ra một hệ không gian đủ lớn để mỗi đam mê đều có một vị trí xứng đáng.

Từ vị trí trên trục Liên Phường, kết nối trực tiếp Vành đai 3 và chỉ khoảng 10 phút đến Thủ Thiêm, The Collectors' vừa đủ gần để tiếp cận trung tâm kinh tế mới của TP.HCM, vừa đủ biệt lập để gìn giữ chuẩn sống của một cộng đồng tinh hoa.

Có lẽ, giá trị lớn nhất của một dinh thự không nằm ở những gì được sở hữu, mà ở khả năng phản chiếu con người sống trong đó. Và khi một vùng đất, một không gian sống cùng triết lý The Life Trophy hội tụ trong một bộ sưu tập giới hạn, Galleria Mansion trở thành tác phẩm lớn bậc nhất mà chủ nhân dành cả cuộc đời để kiến tạo.

Ánh Dương Thanh Niên Việt