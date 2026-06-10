TOD: KHÔNG CHỈ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN QUANH NHÀ GA

Khi dòng người được tổ chức lại quanh các đầu mối giao thông, giá trị đất đai, dòng vốn và hoạt động thương mại cũng được tái cấu trúc. Vì vậy, TOD không chỉ tạo ra các khu vực phát triển mới, mà còn mở ra một cách vận hành mới cho đô thị.

Lấy metro, BRT, bến trung chuyển làm xương sống để phát triển không gian theo một tư duy mới.

Trong bán kính khoảng 500-1.000 mét quanh nhà ga, nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và các tiện ích xã hội được bố trí với mật độ cao, cho phép người dân có thể tiếp cận phần lớn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày bằng đi bộ hoặc giao thông công cộng.

"Nói cách khác, TOD không phải là xây một khu đô thị cạnh nhà ga. TOD biến nhà ga thành trái tim của một nhịp sống đô thị mới."

Mô hình này đã tạo nên những đô thị vận hành hiệu quả tại Tokyo, Hong Kong hay Singapore... Tại Việt Nam, TOD đang dần chuyển từ ý tưởng quy hoạch sang giai đoạn triển khai thực tế. TP.HCM đã ban hành kế hoạch dọc tuyến Metro số 2. Hà Nội cũng đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch... Điều đó cho thấy TOD không còn là câu chuyện của tương lai xa. Nó đang bắt đầu định hình tương lai của các đô thị lớn ngay từ hôm nay.