"Kề Vai" không chỉ là một khái niệm đẹp mà còn là nhu cầu thiết thực. Những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều thách thức, rồi dịch bệnh, thiên tai, thì giá trị của sự tương trợ, đồng hành, kề vai sát cánh lại càng được tỏa sáng. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã "Kề Vai" cùng người dân bằng các gói hỗ trợ lãi suất, chính sách tài chính linh hoạt; đồng bào cùng chung lòng giúp nhau vượt qua khó khăn. Sự gắn kết này chính là nền tảng để cả đất nước vươn mình mạnh mẽ.

Không chọn cách đứng ngoài cuộc, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) suốt nhiều năm qua định hướng mình không chỉ là người đồng hành, mà còn là người bạn kề vai sát cánh bên khách hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. BVBank đặt chính con người vào trung tâm mối quan hệ đồng hành. Dù kinh tế thuận lợi hay khi đối diện với nhiều thách thức, BVBank vẫn kiên định với sứ mệnh "Kề Vai", hòa nhịp cùng tinh thần mà Chính phủ và NHNN định hướng – một hành trình gắn kết, sẻ chia, và cùng nhau vượt qua mọi chặng đường.

Tinh thần ấy không dừng lại ở lời nói mà được thể hiện rõ qua những hành động thiết thực. BVBank luôn ưu tiên giúp đỡ khách hàng trong từng hoạt động thường nhật và góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Từ các gói ưu đãi giảm lãi suất vay đến 2%, chính sách giãn nợ, cơ cấu lại nợ,...trong lúc khó khăn đến các gói vay với chính sách linh hoạt, lãi suất cạnh tranh để khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trong những thời điểm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xây dựng cuộc sống.

Hơn cả trách nhiệm, đó là sự thấu hiểu, bởi khách hàng chính là những người đồng hành với BVBank qua bao năm tháng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các tiện ích tài chính để người dân dù bất kỳ ở đâu, khu vực nào cũng có thể tiếp cận ngân hàng một cách dễ dàng cũng được BVBank ưu tiên hàng đầu. Từ khi ngân hàng số Digimi ra đời 2021, đến nay đã có thêm ngân hàng tự động 24/7 Digimi+ với 32 điểm giao dịch trên nhiều thành phố lớn hay Digibiz với đa dạng tiện ích cho doanh nghiệp ở khắp mọi nơi.

Tính đến thời điểm hiện tại, BVBank đã có được hơn 2,3 triệu khách hàng tin tưởng và đồng hành, tăng hơn 30% so với 2023 và gấp 5 lần so với thời điểm cách đây 5 năm. Con số này còn khiêm tốn so với các ngân hàng quy mô lớn khác nhưng xét về tốc độ tăng trưởng thì đây là một con số đáng khích lệ. Bởi nó đánh dấu không chỉ sự nỗ lực mà tinh thần "Kề Vai sát cánh" cùng khách hàng đã mang đến kết quả đáng ghi nhận.

"Phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ dễ tiếp cận, hiệu quả, năng động và an toàn là định hướng của chúng tôi, nhưng trên tất cả chúng tôi mong muốn BVBank phải là ngân hàng mà người dân, khách hàng luôn nhớ đến và chọn trong mọi hoàn cảnh. Muốn làm được điều đó, các chương trình, sản phẩm, tiện ích, dịch vụ... cần phải đưa ra đúng nhu cầu và đúng thời điểm, và mỗi cá nhân người BVBank phải kề vai sát cánh với khách hàng của mình" đại diện BVBank chia sẻ về sự gửi gắm trong câu chuyện "Kề Vai" của ngân hàng.

Tròn 32 năm hoạt động, BVBank không nhận mình là một ngân hàng phát triển mạnh mẽ, mà chỉ tự nhận là đã và đang làm tốt vai trò "Kề Vai" cùng khách hàng, đặc biệt trong những giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tên gọi Ngân hàng Bản Việt và sau khi đổi mới nhận diện thương hiệu thành BVBank.

Hơn 32 năm phát triển, BVBank đã mở rộng mạng lưới lên 126 điểm kinh doanh phủ khắp 33 tỉnh thành, tương đương mức tăng trưởng gần 60% chỉ trong 5 năm qua. Đằng sau những con số ấy là nỗ lực không ngừng nghỉ để mang dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi khách hàng, từ thành thị sầm uất đến vùng quê xa xôi.

Không chỉ phát triển về quy mô, đội ngũ nhân sự của BVBank cũng tăng trưởng mạnh mẽ tới 55% so với năm 2020. Điều này không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của ngân hàng, mà còn thể hiện cam kết đầu tư vào con người – yếu tố cốt lõi làm nên chất lượng dịch vụ vượt trội. Tổng tài sản của BVBank hiện đã gần chạm mốc 100 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 10 năm trước (năm 2015 là 52.000 tỷ đồng).

BVBank còn đầu tư mạnh mẽ vào các dự án công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các dự án như mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều, hệ thống báo cáo quản trị MIS và RAROC, quản trị dữ liệu và phân tích khách hàng nâng cao, cùng với hiện đại hóa các công cụ CRM, CDP, và hệ thống quản lý môi trường xã hội (ESMS) đã được triển khai đồng bộ. Những dự án này không chỉ giúp BVBank nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo ra một nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Từng bước chuyển đổi của BVBank đều hướng đến mục tiêu duy nhất: Tạo nên một ngân hàng thân thiện, linh hoạt và dễ tiếp cận cho mọi khách hàng. Dù là người dân muốn tiết kiệm, tiểu thương cần nguồn vốn xoay vòng hay doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp tài chính lâu dài, BVBank luôn sẵn sàng "Kề Vai" để cùng nhau phát triển.

Tinh thần "Kề Vai" còn được lan tỏa đến thế hệ trẻ – tệp khách hàng mà BVBank chú trọng. Chính vì vậy ngay từ thời điểm ra mắt vào năm 2021, Ngân hàng số Digimi và các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên cùng kề vai "Vì một thế hệ vươn tầm" khi đồng hành với nhau qua nhiều hoạt động, chương trình truyền cảm hứng kết hợp với môn thể thao bóng rổ lan tỏa đến hàng triệu sinh viên khắp cả nước.

Nỗ lực của BVBank không chỉ được cộng đồng khách hàng trong nước đánh giá cao mà còn được quốc tế ghi nhận. Đầu tháng 12/2024, BVBank nhận cú đúp giải thưởng minh chứng cho nỗ lực sáng tạo của ngân hàng: Dynamic Bank 2024 – Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS và Outstanding Bank with Innovative Service – Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới. Tháng 8 vừa qua, BVBank tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận 3 giải thưởng từ Tổ chức thẻ Quốc tế JCB: "Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2023", "Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng thẻ tích lũy kích hoạt 2023" và "Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ 2023". Bên cạnh đó, ngân hàng còn nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức lớn khác: Napas, JCB, Global Banking & Finance Review, The Global Economics…

Những thành tựu ấy, dù lớn hay nhỏ, đều là bằng chứng sống động cho triết lý "Kề Vai" mà BVBank luôn theo đuổi: lắng nghe, thấu hiểu, hành động kịp thời, sáng tạo không ngừng, tất cả vì lợi ích và trải nghiệm tốt nhất của khách hàng.

"Trong 32 năm hình thành và phát triển, BVBank rất may mắn được khách hàng luôn đồng hành và gắn kết. Nhưng hơn thế nữa, sau những biến động và thách thức của thị trường trong thời gian gần đây chúng tôi hiểu, để có được thành quả hôm nay của BVBank, và để xây dựng cuộc sống khách hàng ngày một tốt hơn qua các tiện ích về tài chính, chính là việc BVBank và khách hàng luôn "cùng Kề Vai sát cánh". Kề vai tại nhiều dấu mốc quan trọng, kề vai vượt qua thử thách và kề vai hướng đến tương lai. Chính vì vậy, năm nay, BVBank chọn thông điệp "Cùng Kề Vai" để gửi gắm ý nghĩa này, và cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng. Chúng tôi cũng cam kết tiếp tục đầu tư nguồn lực mang đến nhiều tiện ích, sản phẩm, dịch vụ tốt hơn nữa để phục vụ khách hàng trong tương lai" – đại diện BVBank chia sẻ.

Thiết kế: Hải An





















Ánh Dương Tổ Quốc