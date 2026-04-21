Hãy tưởng tượng về một dòng sông di sản trải dài 2km, nơi công nghệ 3D Mapping và Hologram đánh thức màn đêm bằng những đại tiệc ánh sáng và thực cảnh mãn nhãn. Tại đây, những tuyến phố đi bộ ven sông sôi động đan xen cùng "đại lộ mua sắm trên không" xa hoa và nhịp sống ZenZ Hub thời thượng. Tất cả cộng hưởng cùng tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất, hệ thống Clubhouse, Lounge Bar thượng lưu và hệ cảnh quan mặt nước rộng hơn 31.000 m²… Đó là những nét phác hoạ đầu tiên về Sunshine Legend City – Thành phố trẻ trên miền di sản phía Đông Hà Nội của Sunshine Group.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía Đông thủ đô, sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai tuyến vành đai huyết mạch là Vành đai 4 và Vành đai 3.5, đồng thời kế cận 7 cây cầu vượt sông Hồng. Từ dự án, chỉ mất 3-5 phút để tiếp cận Đại học Bách Khoa phân hiệu Hưng Yên hay sân vận động PVF quy mô bậc nhất Việt Nam; 15-20 phút để hòa mình vào nét cổ kính của Hồ Hoàn Kiếm; 20-30 phút để chạm đến Hồ Tây hay Sân bay Quốc tế Nội Bài và chỉ 60-90 phút đến các tâm điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trên quy mô gần 50ha, Sunshine Legend City phát triển gần 8.000 căn hộ cao cấp cùng gần 700 dinh thự, nhà phố mang cảm hứng thương cảng Phố Hiến sầm uất. Không dừng lại ở việc bảo tồn di sản qua các không gian nghệ thuật và lễ hội đặc sắc, dự án còn tiên phong kiến tạo hệ sinh thái giải trí, thể thao và kết nối cộng đồng cho thế hệ cư dân trẻ toàn cầu. Tại đây, di sản không chỉ để soi chiếu mà đã thực sự trở thành bệ phóng vững chãi, khơi nguồn trải nghiệm sống rực rỡ cho cộng đồng cư dân đa thế hệ.

Tại Sunshine Legend City, Sunshine Group dành hơn 31.000 m2 để phát triển hệ thống cây xanh và mặt nước, với tâm điểm là dòng sông Cửu An chạy dọc mặt tiền dự án. Dọc bờ sông, các dãy nhà phố định hình nên tuyến phố đi bộ thương mại sầm uất, nơi vẻ mềm mại của cảnh quan sông nước giao thoa với nhịp giao thương hiện đại từ các boutique, cửa hàng lifestyle và ẩm thực cao cấp.

Không gian ấy gợi nhắc sinh động hình ảnh “trên bến dưới thuyền, đêm đêm rực rỡ ánh đèn” của Phố Hiến vàng son, nhưng được tái hiện trong một diện mạo đương đại và giàu trải nghiệm. Mỗi bước chân trên phố đi bộ ven sông vì thế không đơn thuần là sự dịch chuyển, mà trở thành một hành trình cảm xúc: dưới ánh đèn lung linh, những căn nhà phố duyên dáng kể lại câu chuyện về một thương cảng xưa, hòa quyện cùng hương vị tinh tế từ các không gian ẩm thực, tạo nên một bức tranh sống vừa hoài niệm, vừa tràn đầy nhịp sống hiện đại.

Chỉ vài bước lên tầng cao, tuyến phố thương mại liên hoàn trên không được quy hoạch tại khối đế các tòa tháp sẽ mở ra một thế giới mới, nơi các thương hiệu danh tiếng quốc tế hội tụ, mời gọi cư dân và du khách đắm mình trong không gian mua sắm và giải trí đẳng cấp. Giữa hai tầng không gian ấy, bạn sẽ cảm nhận rõ sự giao thoa kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc địa phương và nhịp sống toàn cầu.

Tại ZenZ Hub – không gian trải nghiệm độc đáo cũng được thiết kế tại các tầng khối đế, thế hệ trẻ có thể thỏa sức khai phóng năng lượng trong một hệ sinh thái "all-in-one" đầy sáng tạo. Các bạn trẻ có thể bắt đầu ngày mới với cảm hứng tại khu làm việc chung và thư viện hiện đại; rồi ngay lập tức chuyển mình cùng nhịp sống sôi động tại khu Gym, Pickleball, Bowling hay thử thách giới hạn với đường chạy Ninja Course. Từ những quán cà phê phong cách đến phòng triển lãm ánh sáng và trung tâm thực tế ảo (VR) đỉnh cao, nơi đây không chỉ là điểm hẹn giải trí mà còn là tọa độ giúp giới trẻ tìm thấy sự cân bằng, định hình phong cách sống và kết nối cộng đồng sáng tạo của riêng mình.

Một trong những trải nghiệm đáng mong đợi nhất ở Sunshine Legend City là tổ hợp nghỉ dưỡng liên hoàn, hiện diện tựa như một ốc đảo nhiệt đới tinh tế, nơi mặt nước mát lành ôm trọn những Pool Bar ngoài trời đậm chất resort. Tại đây, cư dân có thể thảnh thơi nhâm nhi ly cocktail giữa không gian ngập tràn ánh nắng, tận hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng ngay ngưỡng cửa nhà mình.

Dọc theo hồ cảnh quan, hệ thống sàn tắm nắng và dãy ghế thư giãn được bố trí khéo léo như một "mini beach" riêng tư, nơi mọi hối hả nhường chỗ cho sự an yên tuyệt đối. Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ không gian bừng sáng bởi những màn trình diễn nhạc nước và ánh sáng đặc sắc, biến nơi đây thành điểm hẹn giải trí về đêm đầy lôi cuốn. Tất cả hợp thành một quần thể nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, nâng tầm khái niệm an cư thành một hành trình trải nghiệm bất tận mỗi ngày.

Từ những giây phút thư giãn bên hồ cảnh quan, dòng chảy cảm xúc tại Sunshine Legend City tiếp tục được dẫn dắt đến với Tổ hợp văn hóa - nghệ thuật đương đại đa sắc màu. Tại đây, dòng sông Cửu An kết nối với quảng trường trung tâm Legacy - trái tim văn hóa của dự án tạo nên tổ hợp nghệ thuật đương đại độc nhất vô nhị. Cư dân và du khách sẽ được đắm mình vào hành trình du ngoạn trên sông đầy mê hoặc, từ những tour đêm lung linh ánh sáng đến các lễ hội Hologram rực rỡ sắc màu. Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện tinh thần hội nhập phồn thịnh của một thương cảng xưa, tổ hợp này còn thắp sáng nhịp sống đương đại, đánh thức mọi giác quan và nuôi dưỡng cảm xúc trong từng khoảnh khắc hiện hữu.

Các hoạt động văn hóa còn được nối dài tại Legend Center - một không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ “chiếc hộp ánh sáng” - nơi hội tụ tri thức, nghệ thuật và sự kết nối con người. Đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian đa chức năng cho hội nghị, triển lãm, hoạt động văn hóa, giáo dục và nghệ thuật,...trở thành điểm hẹn lý tưởng để cư dân và khách tham quan gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, gắn kết cộng đồng cư dân văn minh.

Góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sống chuẩn mực, tại Sunshine Legend City, giáo dục được định vị như hạt nhân cốt lõi, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai. Được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, liên cấp từ Mầm non đến THPT, Trường liên cấp quốc tế tại Sunshine Legend City là nơi học sinh được học tập trong môi trường hiện đại, tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến, phát triển toàn diện về kỹ năng, thể chất và nghệ thuật, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ tự tin hội nhập toàn cầu.

Trong phân khúc bất động sản phía Đông, Sunshine Legend City là dự án hiếm hoi sở hữu hệ thống hạ tầng ấn tượng với 3 tầng hầm đỗ xe quy mô lớn tại khu cao tầng. Không dừng lại ở đó, dự án còn phát triển khu đỗ xe nổi Sunshine Legend Parking, đáp ứng toàn diện nhu cầu của cư dân và khách tham quan trong mọi thời điểm. Với quy mô 7 tầng, công trình vận hành theo mô hình thông minh, tối ưu lưu thông, gia tăng sức chứa và nâng cao trải nghiệm sử dụng. Đây là cấu phần hạ tầng quan trọng, không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái đô thị thông minh mà còn khẳng định chuẩn sống tiện nghi bậc nhất, giải tỏa hoàn toàn áp lực đỗ xe tại các khu đô thị hiện nay.

Không chỉ sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa lớp, Sunshine Legend City còn nằm trọn trong vùng lõi phát triển năng động của phía Đông Hà Nội - nơi hội tụ hơn 1000 tiện ích đã hiện hữu từ chuỗi đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô: từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, đến các trục giao thông chiến lược… Tất cả đã sẵn sàng để phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục cho mọi thế hệ cư dân.

