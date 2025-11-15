Nuôi con giữa thời đại 5.0, có những nghịch lý mà có lẽ thế hệ làm cha mẹ vẫn luôn đau đáu: Muốn con tiếp cận công nghệ nhưng lại sợ con phụ thuộc vào ipad, điện thoại; Muốn con tự do khám phá thế giới nhưng lại sợ những rủi ro không thể kiểm soát; Muốn chở che con nhưng lại sợ con yếu mềm,… Phải chăng con đang thiếu một môi trường sống của riêng con, đúng và phù hợp để con trưởng thành một cách trọn vẹn và hạnh phúc, để ba mẹ không cần trăn trở giữa việc "muốn" hay "sợ"?

Nuôi dưỡng con trẻ phát triển lành mạnh là nghĩa vụ của các cá nhân gia đình, tuy nhiên nếu hòa chung vào kỷ nguyên mới của đất nước thì trách nhiệm của thế hệ phụ huynh cao cả hơn rất nhiều. 20 năm tới, thế hệ trẻ - con của chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện hưng thịnh của đất nước như thế nào? Và chúng ta, thế hệ phụ huynh sẽ cần phải chuẩn bị những gì?

Ghi nhận thực tế, trên thế giới, việc quy hoạch đô thị xoay quanh trẻ em không còn xa lạ. Từ năm 2018, Liên Hợp Quốc và UNICEF đã khởi động chương trình "Child Friendly Cities Initiative", nhằm tạo ra các thành phố thân thiện với trẻ em, nơi mọi chính sách đều đặt lợi ích của trẻ vào trung tâm. Đơn cử như ở London, trẻ em được mời tham gia góp ý cho thiết kế sân chơi công cộng. Ở Tokyo, không gian giữa các tòa nhà được tái cấu trúc thành "phố nhỏ an toàn", nơi trẻ có thể đi học, chơi đùa mà không cần người lớn kèm cặp.

"Đây cũng chính là lý do để chúng tôi chọn hướng đi khác biệt, mang làn gió mới về thị trường bất động sản Việt Nam với thiết kế toà tháp dành riêng cho trẻ em mang tên Risa by La Pura cùng triết lý: Cho trẻ con - Do trẻ con. Risa by La Pura là nơi con được trao quyền, được lựa chọn, được phép thử - sai - sửa để tự chịu trách nhiệm, từ đó hiểu mình, yêu mình và đủ bản lĩnh bước ra thế giới", đại diện Nhà phát triển Phát Đạt chia sẻ.

Đại diện Nhà phát triển Phát Đạt chia sẻ rằng, ngay từ những ý tưởng sơ khai, đội ngũ đã đặt ra một bài toán đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập tâm huyết: Nếu thực sự xây dựng một tòa tháp "cho trẻ con, do trẻ con", thì cần phải ứng dụng những phương pháp nuôi dưỡng nào để vừa thiết thực, vừa đủ đầy, vừa khơi dậy tối đa tiềm năng của thế hệ tương lai?

Mỗi mét vuông không gian sống không chỉ là nơi ở, mà phải trở thành một "người thầy" thầm lặng, nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thể chất của trẻ một cách hài hòa. Mỗi tiện ích được đầu tư không chỉ để sử dụng, mà phải thực sự phục vụ cho hành trình trưởng thành hợp thời đại – nơi trẻ học cách tự lập, sáng tạo, kết nối và tự tin đối diện thế giới. Quan trọng hơn cả, tất cả phải gắn kết được một cộng đồng phụ huynh đồng hành, cùng chung lý tưởng nuôi dạy con cái một cách có ý thức, trách nhiệm và tràn đầy yêu thương.

Chính vì vậy, một lộ trình nuôi dưỡng đặc biệt đã được kiến tạo riêng cho cộng đồng cư dân nhí tại Risa by La Pura. Lộ trình này không chỉ là sự sao chép, mà là sự kết tinh sáng tạo từ những phương pháp nuôi dạy con thành công nhất thế giới: từ tinh thần tự do khám phá và tôn trọng cá nhân trong Montessori, đến cách tiếp cận môi trường như "người thầy thứ ba" của Reggio Emilia (Ý); từ kỷ luật nhẹ nhàng, tự lập sớm trong triết lý nuôi con kiểu Nhật, đến sự khuyến khích sáng tạo, tự tin thể hiện bản thân trong phong cách Mỹ.

Tất cả được nội địa hóa một cách khéo léo, tinh tế để phù hợp với tâm lý, văn hóa và nhu cầu thực tế của trẻ em Việt Nam – thông qua ba trụ cột cốt lõi, vững chắc, tạo nên một hệ sinh thái phát triển toàn diện, bền vững và tràn đầy cảm hứng.

Tại Risa by La Pura, ba trụ cột nuôi dưỡng không chỉ là những khái niệm trên giấy – chúng là nhịp thở sống động của tòa tháp, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một bài học dịu dàng dành cho trẻ. Từ những bước chân chập chững đầu đời đến những ước mơ vươn ra thế giới, mọi chi tiết đều được chăm chút để trẻ lớn lên trong sự cân bằng hoàn hảo giữa thể chất, cảm xúc và trí tuệ. Hãy cùng khám phá hành trình ấy qua ba trụ cột cốt lõi, nơi các triết lý Montessori, Reggio, Nhật Bản và Mỹ hòa quyện, nội địa hóa thành một hệ sinh thái phát triển riêng biệt cho trẻ em Việt Nam.

Thứ nhất, những em bé Risa được khuyến khích tăng vận động dưỡng lành với 35 không gian dành riêng cho các con, cả trong nhà và ngoài trời. Với trụ cột này, phương pháp Montessori và Reggio đặc trưng của đất nước Ý được ứng dụng nuôi dưỡng cá nhân độc lập, tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng riêng. Theo đó, bộ sưu tập những khu vườn như: Đồi vui chơi với thảm cỏ xanh mát, vườn bé yêu, vườn gia vị và thảo dược trị liệu, vườn đọc sách, vườn bí mật,… sẽ giúp con tăng khả năng khám phá môi trường xanh.

Sân chơi thể thao đa năng, quảng trường trẻ thơ 2.000m2, sân chơi nước, hồ bơi trẻ em tách biệt hồ bơi người lớn, kidzone trong nhà, khu leo núi trong nhà,… lại khuyến khích con tăng cường vận động. Còn vườn dưỡng lành, con đường sỏi lại tạo điều kiện để con tắm nắng, đi chân trần, tăng detox mỗi ngày.

Đáng chú ý, tại Risa by La Pura, trẻ em sẽ được hướng dẫn cách sử dụng công nghệ thông minh, ngay trong một cộng đồng được kiểm soát an ninh và văn hóa thông qua chuỗi tiện ích được thiết kế dành riêng cho con như vườn thiên văn, rạp chiếu phim công nghệ hay một cộng đồng "digital play" có giám sát, mục tiêu kỹ năng dành riêng cho các con.

Nghiên cứu từ Đại học Sheffield, Tập đoàn LEGO và UNICEF mới đây cho thấy, trò chơi điện tử nếu được thiết kế phù hợp với nhu cầu của trẻ em có thể mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện của trẻ. Các nhà nghiên cứu của Đại học Sheffield cũng chỉ ra rằng, chơi kỹ thuật số giúp trẻ phát triển cảm giác tự chủ (autonomy) tăng cảm nhận về quyền kiểm soát và lựa chọn của bản thân; đồng thời tăng cảm giác năng lực (competence) khi chinh phục, thành tựu và làm chủ kỹ năng.

"Hãy thử ngồi xem con chơi 1 ván game cùng bạn bè, bạn sẽ thấy được mức độ kết hợp nhóm và khả năng phản biện tuyệt vời của chúng", một nhà nghiên cứu Đại học Sheffield nhấn mạnh.

Thứ hai, trẻ em lớn lên tại Risa by La Pura phải có cộng đồng bạn bè thật và cùng trang lứa. Không phải ngẫu nhiên triết lý nuôi con kiểu Nhật Bản dạy trẻ cách tự đi học cùng đám bạn từ khi còn nhỏ lại nổi tiếng và được nhiều quốc gia tham khảo đến thế.

Trong bài nghiên cứu về kết nối xã hội đối với sự phát triển của trẻ em, nhà tâm lý học Paul Schwartz cho biết, tình bạn đóng góp đáng kể vào sự phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ. Bạn bè cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả học tập tích cực và tiêu cực của trẻ, đồng thời có thể giúp khuyến khích hoặc ngăn chặn các hành vi lệch lạc. So với những trẻ không có bạn bè, trẻ em có bạn bè "tốt" có lòng tự trọng cao hơn, hành động hòa đồng hơn, có thể đối phó với những căng thẳng và thay đổi trong cuộc sống, và cũng ít bị bạn bè bắt nạt hơn.

Tại Risa by La Pura cộng đồng bạn bè của các con được xây dựng chủ yếu thông qua bộ kỹ năng mềm, do Nhà phát triển dự án phối hợp cùng đơn vị vận hành thiết kế riêng để dành tặng những cư dân nhí. Đó là các lớp đào tạo kỹ năng nói chuyện trước đám đông; lớp kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ em đuối nước, phòng cháy chữa cháy; lớp kỹ năng sinh tồn;… Hay các nhóm hoạt động cộng đồng như: Quốc tế thiếu nhi; Trung thu; Giáng sinh, ngày hội chiếu phim,…

Đặc biệt, Risa by La Pura được đầu tư trường học chuẩn quốc tế ngay trong nội khu, khuyến khích trẻ em đi bộ đến trường cùng bạn bè, dạy con cách phải nhớ đường đi và phải tự quản lý được thời gian đi học sao cho đúng giờ, về nhà lúc nào để không bỏ lỡ loạt trải nghiệm khám phá đang đợi mình ở nội khu dưới chân nhà.

Thứ ba, Risa by La Pura sẽ là nơi nuôi dưỡng những công dân toàn cầu mang giá trị Việt. Giai đoạn 2026 - 2030, Nhà phát triển Phát Đạt tập trung phát triển các trụ cột chiến lược. Đáng chú ý, đối với triết lý và sản phẩm từ đơn vị phát triển trở thành nhà kiến tạo trải nghiệm sống toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Song song, tận dụng lợi thế quỹ đất tại các khu vực chiến lược để tạo dựng đô thị thông minh và bền vững. Hợp tác quốc tế và tri thức toàn cầu, học hỏi từ các mô hình quốc tế nhưng nội địa hoá để phù hợp với văn hoá Việt Nam.

Nhìn vào quy hoạch phát triển chung của TP.HCM sau sáp nhập, khu Đông Bắc giữ vai trò như "cánh tay phải" về khu công nghiệp, công nghệ cao. Điều này sẽ hình thành cộng đồng chuyên gia cao cấp nước ngoài đến làm việc, mang theo gia đình sinh sống lâu dài, tất yếu cần khu đô thị "all-in-one" đầy đủ yếu tố về y tế, giáo dục, giải trí.

Do đó, Risa by La Pura rất thích hợp để phát triển môi trường sống đặc trưng cho thế hệ Little Global Citizens. Những lớp kỹ năng giao tiếp đa ngôn ngữ cho trẻ em, các hoạt động kỹ năng mềm, vận động như đá bóng, Pickleball, được hướng dẫn bởi giáo viên nước ngoài,… hay khu compound có cộng đồng bạn nhỏ đa quốc tịch sẽ giúp con tiếp xúc với người nước ngoài mọi lúc mọi nơi, dễ dàng giao tiếp với họ như người bản địa.

"Chúng tôi tin rằng, với tâm huyết kiến tạo và dựng xây bằng cả trái tim, rồi đây tại khu Đông Bắc TP.HCM nhất định sẽ có cộng đồng những "em bé Risa" phát triển toàn diện với đầy đủ giá trị cốt lõi từ tò mò, tự tin, trách nhiệm, dũng cảm và biết sẻ chia, xứng đáng với danh hiệu ‘Dự án có thiết kế thân thiện với trẻ em tốt nhất Việt Nam’. Risa by La Pura sẽ là nơi những đứa trẻ hạnh phúc tự hào dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời", Nhà phát triển Phát Đạt bày tỏ.

