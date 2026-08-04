Đối với tài chính – ngân hàng, một lĩnh vực khá đặc thù, nếu trước đây giao dịch trực tiếp tại quầy luôn là ưu tiên số một, thậm chí là kênh duy nhất phục vụ khách hàng. Mục tiêu chính là đáp ứng nghiệp vụ và các yêu cầu về sản phẩm mà tổ chức đang cung cấp. Thì hiện nay, khi các giao dịch thường nhật dần được chuyển lên môi trường số, phòng giao dịch không còn chỉ là nơi thực hiện nghiệp vụ mà trở thành hành trình trải nghiệm. Việc bố trí khu vực đón tiếp, phân luồng xử lý… hay phong thái của nhân viên từ sự tinh tế trong trang phục cho từng nhóm phân khúc khác nhau đến giao tiếp cũng được khách hàng đặc biệt quan tâm. Sự xuất hiện của Priority Lounge dành cho khách hàng ưu tiên là một ví dụ điển hình.

Khi tư duy phục vụ thay đổi, cách ngân hàng vận hành cũng thay đổi theo. Giá trị không còn được tạo ra chỉ tại quầy giao dịch, mà trong toàn bộ hành trình khách hàng tương tác với ngân hàng. Chính sự chuyển dịch đó đã tạo nền tảng để OCB bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, nơi giá trị của ngân hàng không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý giao dịch, hay định nghĩa bởi số lượng chi nhánh, sự hiện diện vật lý, mà bởi khả năng đáp ứng, gia tăng trải nghiệm của khách hàng, đồng hành trong từng chương cuộc sống và cột mốc thành công.

Mỗi giai đoạn phát triển của tổ chức đều gắn liền với một sự hiện diện phù hợp, nhưng xuyên suốt trong đó vẫn là tinh thần nhất quán về sự chuyên nghiệp, chỉn chu và tôn trọng giá trị con người. Bộ đồng phục vì thế không chỉ là yếu tố nhận diện hình ảnh, mà còn là một phần trong hành trình hiện thực hóa tinh thần ấy - khi mỗi thiết kế vừa góp phần tạo nên sự đồng bộ trên toàn hệ thống, vừa giúp mỗi CBNV cảm nhận rõ niềm tự hào khi là một mảnh ghép trọn vẹn của tổ chức.

Hướng đến hình ảnh một ngân hàng hiện đại, linh hoạt, đa thế hệ nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi, OCB đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập đồng phục mới - OCB UNIFORM COLLECTION.

Mỗi thiết kế được xây dựng đều mang một bản sắc riêng, phù hợp với từng nhóm công việc hiện hữu, hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu. Đó là nơi ngôn ngữ thời trang, tinh thần dịch vụ và định hướng thương hiệu cùng gặp nhau, để tạo nên một diện mạo giàu cảm hứng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về việc chuẩn hóa hình ảnh, đồng phục của OCB còn là một bước tiến xa hơn: một tuyên ngôn về đổi mới, tính thẩm mỹ và khát vọng nâng tầm trải nghiệm trong từng chi tiết hằng ngày.

Từ chất liệu được chọn lọc theo định hướng thân thiện với môi trường, đến ngôn ngữ thiết kế giàu tính ứng dụng, tạo sự thoải mái và phù hợp với nhiều thế hệ nhân sự. Không chỉ là tiếng nói của bản sắc thương hiệu, mà còn thể hiện cách OCB xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững.

Ngôn ngữ thiết kế của đồng phục OCB 2026 được xây dựng dựa trên sự giao thoa giữa mỹ thuật đương đại, tính trừu tượng trong nghệ thuật và bản sắc văn hóa OCB. Không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một diện mạo đẹp và chỉn chu, từng thiết kế còn được phát triển như một cách kể chuyện bằng hình ảnh – nơi màu sắc, đường nét và chi tiết cùng góp phần làm rõ tinh thần riêng của ngân hàng.

Bảng màu chủ đạo là xanh navy gợi lên sự vững vàng, chuẩn mực và đáng tin cậy. Song song đó là xanh lá - màu thương hiệu OCB mang theo năng lượng của sự đổi mới, công nghệ cùng khát vọng phát triển. Sự chuyển sắc giữa các gam màu không chỉ tạo nên một tổng thể hiện đại, mà còn phản ánh tinh thần vận động liên tục của một thương hiệu luôn không ngừng làm mới mình.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập nằm ở hệ phụ kiện như khăn và cà vạt – nơi ngôn ngữ thiết kế được triển khai một cách tinh tế nhưng giàu chiều sâu thẩm mỹ.

Trên cà vạt, biểu tượng đồng xu OCB được chuyển hóa thành họa tiết monochrome lặp lại theo nhịp điệu thị giác tinh gọn, tạo nên một bề mặt thiết kế hài hòa và giàu tính thẩm mỹ. Cách xử lý này giúp chi tiết nhận diện hiện diện vừa đủ – không phô trương nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng, để mỗi đường nét đều gợi nhắc đến cá tính thương hiệu một cách kín đáo và tinh tế.

Nếu cà vạt thiên về sự chuẩn mực, thì khăn lại là nơi tinh thần nghệ thuật được thể hiện rõ hơn. Biểu tượng đồng xu OCB bản lớn xuất hiện như một điểm nhấn trung tâm, bao quanh là các mảng màu theo phong cách tie-dye (màu loang) giàu tính trừu tượng và đương đại. Hiệu ứng chuyển sắc không chỉ tạo chiều sâu thị giác, mà còn khiến mỗi thiết kế mang một màu sắc độc bản riêng, như một dấu ấn thời trang phản chiếu tinh thần khác biệt, đổi mới và sáng tạo mà OCB luôn theo đuổi.

Đặc biệt, hình ảnh đồng xu trong logo OCB không chỉ mang ý nghĩa thương hiệu, mà còn là biểu trưng cho sự kết nối, lưu chuyển và kiến tạo giá trị: những yếu tố cốt lõi của lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Khi được chuyển hóa thành họa tiết, biểu tượng ấy không còn dừng ở vai trò minh họa, mà trở thành một lớp ngôn ngữ thị giác giàu tính biểu tượng, góp phần tạo nên dấu ấn cho bộ sưu tập.

Từ form dáng hiện đại, đường cắt chuẩn xác đến từng chi tiết được xử lý có chủ đích, OCB UNIFORM COLLECTION tạo nên một bộ sưu tập đồng phục mang tính nghệ thuật nhưng vẫn giữ chuẩn mực dịch vụ, giàu bản sắc và linh hoạt trong môi trường làm việc đa thế hệ.

Đó cũng chính là tinh thần quiet luxury (sang trọng thầm lặng) mà bộ sưu tập theo đuổi.

"Chúng ta không "bán" sản phẩm, chúng ta cung cấp giải pháp, đây là phương thức mà chúng tôi phục vụ khách hàng. Bên cạnh đầu tư về cơ sở vật chất, tác phong phục vụ khách hàng chuyên nghiệp từ việc chỉn chu trang phục cho từng vị trí cũng được OCB đặc biệt chú trọng trong thời gian qua. Nếu trước đây, đồng phục chủ yếu mang ý nghĩa nhận diện, thì ngày nay, nó còn thể hiện văn hóa dịch vụ và hình ảnh của mỗi nhân viên trong từng điểm chạm với khách hàng. Một bộ đồng phục thống nhất không chỉ tạo nên sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải tinh thần tận tâm, trách nhiệm và sự gần gũi mà tổ chức theo đuổi trong suốt nhiều năm qua". Đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

Nhìn từ góc độ ấy, những thay đổi về phòng giao dịch, nhận diện thương hiệu hay đồng phục không phải là những lát cắt riêng rẽ. Chúng đều phản ánh một quá trình chuyển dịch sâu hơn khi lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Trong bối cảnh văn hóa doanh nghiệp ngày nay không còn là yếu tố mang tính bổ trợ, mà ngày càng trở thành nền tảng quyết định năng lực phát triển bền vững của tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp giúp tổ chức giữ được bản sắc khi tăng trưởng, duy trì sự thống nhất khi chuyển đổi và tạo ra kết nối bền chặt trong những giai đoạn chuyển mình. Đặc biệt với lĩnh vực tài chính, yếu tố này càng có ý nghĩa khi hiện diện trong từng trải nghiệm khách hàng, từng quyết định vận hành và tinh thần làm việc của đội ngũ.

Từ góc nhìn đó, OCB đã - đang và không ngừng xây dựng, nuôi dưỡng một văn hóa mang đậm dấu ấn Phương Đông, nơi mỗi cá nhân được kết nối, được trao quyền và được đồng hành trong dòng chảy phát triển chung. Trong suốt hành trình đó, văn hóa không chỉ là yếu tố gắn kết con người mà còn trở thành chất keo giúp tổ chức duy trì tinh thần đồng lòng của đội ngũ trước những thay đổi của thị trường.

"Kiên định với 5 giá trị cốt lõi: nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm, hợp tác cùng phát triển và khách hàng là trọng tâm, chúng tôi tin rằng một cam kết, một lời hứa thương hiệu muốn được khách hàng tin tưởng thì đội ngũ cần thấu hiểu, thực hành và đủ năng lực để hiện thực hóa một cách hiệu quả. Đây cũng là những yếu tố giúp ngân hàng xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn cao, khả năng thích ứng, tinh thần cộng tác cao để có thể đáp ứng yêu cầu và tối ưu trải nghiệm của khách hàng, tạo sự khác biệt so với những tổ chức khác." Đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

Trong suốt 30 năm phát triển, OCB không chỉ xây dựng nền tảng bằng những dấu ấn, thành tựu và con số tăng trưởng, mà còn kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc, mang bản sắc riêng – nơi mỗi nỗ lực đều được ghi nhận xứng đáng, sự gắn kết, tính hòa nhập, tinh thần cởi mở luôn được OCB đặt ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động và vận hành.

Kế thừa những thành quả đã có, chặng đường phía trước của OCB sẽ là câu chuyện chuyển đổi và bứt phá mạnh mẽ, nơi những giá trị đổi mới, sự sáng tạo sẽ không ngừng được thúc đẩy. Đó không chỉ là một "bước chuyển" trong chiến lược, mà còn là sự tiếp nối của tinh thần lấy sự đồng hành làm nền tảng và lấy đổi mới làm động lực tiến lên. Không chỉ trong chính sách hay định hướng, mà còn trong cách đội ngũ cùng làm việc, cùng kết nối và cùng hiện diện với vai trò là tập thể thống nhất. Khi văn hóa doanh nghiệp được phát huy hiệu quả chắc chắn sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo...

Bài: Hạnh Nguyễn Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Thanh niên Việt