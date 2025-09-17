Giữa vô số ứng dụng trên điện thoại, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để tải thêm một app chỉ để gọi xe. Nhất là khi những thao tác như đăng nhập, xác thực, liên kết tài khoản… có thể khiến người dùng đặc biệt là những người không rành công nghệ e ngại.

Không còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý hay thói quen công nghệ, việc gọi taxi tưởng chỉ dành cho người dùng thành thị, trẻ trung giờ đây trở nên phổ biến hơn nhờ sự hỗ trợ của các ứng dụng ngân hàng. Sự thay đổi nhỏ nhưng phản ánh một dịch chuyển lớn trong thói quen tiêu dùng, người Việt không dùng app ngân hàng chỉ để tra số dư hay chuyển tiền, mà đang dần xem đó là "trợ lý" hằng ngày.

Giải pháp làm nên sự thay đổi này là VNPAY Taxi dịch vụ gọi xe tích hợp thẳng vào hơn 20 ứng dụng ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, Eximbank… cho phép người dùng gọi taxi hoặc xe máy chỉ bằng vài thao tác ngay trong app ngân hàng quen thuộc.

Hiện có hơn 60 triệu người Việt đang sử dụng ứng dụng ngân hàng. Họ có thể dễ dàng đặt xe, so sánh giá giữa các hãng, xem thông tin tài xế, định vị xe đến và thanh toán, tất cả diễn ra liền mạch, không phải rời khỏi ứng dụng.

Điều đáng nói là VNPAY Taxi không vận hành như một nền tảng gọi xe truyền thống. Thay vì trực tiếp vận hành đội xe riêng, VNPAY Taxi đóng vai trò cầu nối giữa người dùng và hơn 200 hãng taxi trên khắp cả nước, từ các tên tuổi lớn như Be Group, Xanh SM, G7, Thanh Nga, Phù Đổng, Vạn Xuân, Long Biên... đến những hãng địa phương như Sun Taxi (Khánh Hòa), Sài Gòn Taxi Group, Tiên Sa (Đà Nẵng)… Bên cạnh đó nền tảng này còn cung cấp dịch vụ gọi xe máy đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của người dùng.

Chính cách tiếp cận "kết nối thay vì sở hữu" giúp dịch vụ này có độ phủ nhanh và sâu, đặc biệt ở các khu vực ngoài trung tâm nơi mà ứng dụng gọi xe phổ biến vẫn còn hạn chế về phương tiện.

Từ góc nhìn ngân hàng, việc tích hợp tính năng gọi xe không chỉ là thêm một tiện ích, mà là bước đệm quan trọng để gia tăng sự hiện diện trong đời sống số của khách hàng.

Theo khảo sát của Visa (Quý 4/2024), có đến 95% người dùng Việt Nam truy cập ứng dụng ngân hàng ít nhất một lần mỗi tuần, với tần suất và thời lượng ngày càng tăng. Việc "giữ chân" người dùng lâu hơn trên một nền tảng đòi hỏi nhiều hơn là các tính năng tài chính thuần túy, và dịch vụ gọi xe hay các tiện ích khác trên app ngân hàng đang là một hướng đi hợp lý.

Về phía các doanh nghiệp taxi, thay vì phải đầu tư phát triển app riêng, xây dựng hệ thống thanh toán, vận hành đội ngũ kỹ thuật…, họ có thể tận dụng sẵn hạ tầng từ VNPAY để tiếp cận người dùng ngân hàng, quen sử dụng smartphone và sẵn sàng chi trả không tiền mặt.

VNPAY Taxi với cách vận hành dựa trên liên kết mở, phủ rộng địa phương, tận dụng hạ tầng sẵn có có thể xem là một ví dụ điển hình cho làn sóng chuyển đổi số lấy người dùng làm trung tâm, phù hợp với cả đô thị, nông thôn, cả người trẻ và người lớn tuổi.

Chỉ trong một vài năm, khái niệm "app ngân hàng" đã chuyển từ công cụ tài chính khô khan thành nền tảng giải quyết mọi nhu cầu hàng ngày trên kênh số. Và sự xuất hiện của VNPAY Taxi cho thấy công nghệ đang được "bình dân hóa", đưa vào những thói quen đời thường nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Việc gọi xe giờ đây có thể bắt đầu từ chính nơi người dùng vẫn vào mỗi ngày, ứng dụng ngân hàng quen thuộc. Khi những hành trình thường nhật như đi chợ, đưa con đi học, đi làm hay đi du lịch… đều khởi đầu chỉ bằng một cú chạm trên chiếc app quen thuộc, công nghệ đã thật sự trở thành một phần liền mạch trong cuộc sống hàng ngày.

Gọi xe giờ không còn là việc của riêng người trẻ hay dân thành thị. Đó là lựa chọn dễ tiếp cận cho bất kỳ ai có smartphone và app ngân hàng, một thói quen mới hình thành tự nhiên từ nhu cầu thực tế và trải nghiệm tiện lợi mỗi ngày.





Ánh Dương Phụ nữ số