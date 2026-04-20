Nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến tiếp tục gia tăng, kéo theo sự tham gia ngày càng sâu của các nền tảng giao đồ ăn vào thị trường ẩm thực. Cạnh tranh không chỉ dừng ở độ phủ người dùng mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và hỗ trợ nhà hàng phát triển kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng giao đồ ăn đang trở thành cầu nối giữa nhu cầu người dùng và hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Bên cạnh việc mang đến đa dạng lựa chọn ăn uống phù hợp cho từng nhóm người dùng khác nhau, các nền tảng còn hỗ trợ nhà hàng mở rộng tệp khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Khi hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, tần suất sử dụng ứng dụng cũng trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy cơ hội tăng trưởng của các nhà hàng trên nền tảng.

Theo báo cáo "Nền tảng giao đồ ăn tại Đông Nam Á 6.0" do Momentum Works công bố vào tháng 1/2026, GrabFood tiếp tục là một trong những nền tảng có thị phần dẫn đầu trong mảng giao đồ ăn tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, theo nghiên cứu Vietnam Merchant Study do Cardas Research & Consulting thực hiện vào tháng 11/2025, ứng dụng đặt đồ ăn này còn được ghi nhận là thương hiệu giao đồ ăn số 1 trong việc giúp các đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, cũng như thúc đẩy và tạo ra doanh số cho đối tác nhà hàng. Đây là điểm khác biệt quan trọng cho thấy vai trò của nền tảng không chỉ dừng ở việc tạo đơn hàng, mà còn góp phần mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho nhà hàng.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Grab luôn xem các đối tác là những cộng sự chiến lược trong hệ sinh thái của mình. Vì vậy, chúng tôi không ngừng đầu tư vào dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ, đồng hành cùng các đối tác khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới."

Với các nhà hàng, quán ăn, vận hành hiệu quả và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định là nền tảng quan trọng để tăng trưởng bền vững. Trong đó, các cải tiến công nghệ đóng vai trò quan trọng, giúp các nhà hàng tối ưu nguồn lực và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đặc biệt trong môi trường đặt món trực tuyến, việc chuẩn hóa thông tin hiển thị và phản hồi nhanh chóng càng trở nên cần thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn của khách hàng.

Tận dụng lợi thế công nghệ, Grab phát triển nhiều công cụ hỗ trợ đối tác tối ưu vận hành. Nổi bật phải kể đến Trợ lý AI – công cụ hỗ trợ nhà hàng thực hiện một số thao tác như số hóa thực đơn in sẵn, tạo hình ảnh món ăn và thiết kế banner hiển thị. Đồng thời, công cụ này còn giúp nhà hàng theo dõi phản hồi của khách, từ đó điều chỉnh hoạt động vận hành linh hoạt hơn.

Nhờ đó, ngay cả những cửa hàng mới tham gia nền tảng cũng có thể dễ dàng sử dụng để tối ưu vận hành. Theo số liệu từ Grab, hiện hơn 42% đối tác trên nền tảng đang sử dụng công cụ này trong quá trình vận hành.

Chị Trần Thị Ly, đại diện thương hiệu Chóp Chép, đối tác nhà hàng GrabFood chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu mở quán, Chóp Chép đã hợp tác cùng GrabFood như một kênh quan trọng để tiếp cận khách hàng. Sau gần hai năm đồng hành, GrabFood hiện đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu của cửa hàng. Nhờ hệ thống dữ liệu, Trợ lý AI và các báo cáo trên ứng dụng GrabMerchant, chúng tôi có thể nhanh chóng nắm bắt hành vi khách hàng, điều chỉnh menu và triển khai các chương trình khuyến mãi hiệu quả."

Theo báo cáo của iPOS.vn, thói quen ăn uống của người Việt đang thay đổi, đặc biệt ở bữa trưa khi tần suất ăn ngoài gia tăng. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các bữa ăn có mức chi tiêu hợp lý, phổ biến trong khoảng 30.000–50.000 đồng. Xu hướng này đặt ra bài toán cho cả nền tảng và nhà hàng trong việc cân bằng giữa chi phí hợp lý cho người dùng và hiệu quả kinh doanh.

Đáp ứng nhu cầu đó, GrabFood triển khai một số giải pháp giúp người dùng tiếp cận các lựa chọn ăn uống phù hợp với ngân sách. Điển hình là bộ sưu tập món ăn Tiết kiệm mỗi ngày với ưu đãi lên đến 50%, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng với mức giá hợp lý. Không chỉ đáp ứng xu hướng ăn uống, giải pháp này còn góp phần giúp các nhà hàng tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới trên nền tảng.

Bên cạnh yếu tố chi phí, nhu cầu đặt món theo nhóm cũng gia tăng, đặc biệt trong môi trường văn phòng. Các tính năng như "Đặt đơn nhóm" cho phép nhiều người cùng tham gia trong một đơn hàng chung một cách dễ dàng, qua đó giúp đối tác nhận được những đơn có giá trị cao hơn.

Các chương trình hội viên cũng được ghi nhận giúp gia tăng tần suất quay lại của người dùng. Theo ghi nhận, nhóm người dùng đăng ký gói hội viên GrabUnlimited có tần suất đặt món cao gấp hai lần so với nhóm không đăng ký. Giải pháp này giúp nhà hàng tiếp cận hiệu quả hơn với tệp khách hàng thường xuyên.

Trong những năm qua, thông qua hợp tác với các cơ quan ban ngành, Grab cũng đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm các thương hiệu ẩm thực đặc trưng tại địa phương tới các du khách, tiêu biểu như lễ trao giải Quán "Trứ Danh" nhằm góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực của từng vùng miền đến với người dùng. Ở quy mô quốc tế, chiến dịch quảng bá của Grab tại Quảng trường Thời Đại (New York) cũng tôn vinh các đối tác thương nhân trên nền tảng, góp phần giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến với du khách quốc tế. Những hoạt động này góp phần giúp nhà hàng nâng cao mức độ nhận diện và mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, bao gồm cả du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, việc kết nối hiệu quả giữa nhu cầu tiêu dùng và hoạt động kinh doanh của nhà hàng đã trở nên tất yếu. Khi đó, các nền tảng đặt đồ ăn như GrabFood, thông qua công nghệ, dữ liệu và nhiều giải pháp hữu ích, đã dần vượt qua vai trò của một kênh phân phối đơn thuần, để trở thành đối tác chiến lược, hỗ trợ tăng trưởng và đồng hành cùng nhà hàng trong hành trình phát triển bền vững.

Ánh Dương Thanh Niên Việt