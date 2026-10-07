Năm 2010, cứ 3 smartphone bán ra trên thế giới có 1 chiếc mang thương hiệu Nokia. 15 năm sau, Nokia không còn trong nhóm dẫn đầu. Cùng lúc, thị trường smartphone lớn hơn 4 lần, quyền lực phân tán hơn và các thương hiệu Trung Quốc vươn lên thành những thế lực mới.Đọc tiếp
Dữ liệu: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, qua Visual Capitalist (Sofie Gilbert)
Nokia bỏ xa các đối thủ khi đó. BlackBerry đứng thứ hai với 16,1%, Apple 15,7%, Samsung 7,6%.
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15 năm sau, bức tranh gần như đảo ngược.
Nokia không còn xuất hiện trong nhóm 5 thương hiệu smartphone lớn nhất.
Sự thay đổi này diễn ra khi smartphone chuyển từ một thiết bị chủ yếu phục vụ nghe gọi, nhắn tin sang một nền tảng kết hợp giữa phần cứng, hệ điều hành và ứng dụng.
Nokia từng có lợi thế rất lớn về thương hiệu và phần cứng, nhưng không theo kịp sự chuyển dịch đó. Việc lựa chọn Windows Phone thay vì Android cũng không giúp hãng xây dựng được một hệ sinh thái đủ lớn.
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Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất trong 15 năm.
Nhưng trái ngược với năm 2010, không một thương hiệu nào còn chiếm tới 1/3 thị trường.
Năm 2025, Apple dẫn đầu với 19,7%, Samsung đứng ngay sau với 19,1%. Xiaomi đạt 13,1%, Vivo 8,2% và Oppo 8,1%.
Mỗi phân đoạn là một thương hiệu theo thứ hạng, phần xám nhạt là các hãng khác.
Năm 2010, không có thương hiệu Trung Quốc nào lọt Top 5 trong biểu đồ. Đến năm 2025, Xiaomi đứng thứ ba. Ngay phía sau là Vivo và Oppo.
Ba thương hiệu Trung Quốc này cộng lại chiếm khoảng 29,4% thị trường.
Đây là một trong những thay đổi rõ nhất của ngành smartphone sau 15 năm: quyền lực không còn tập trung vào các thương hiệu từng thống trị phương Tây và Nhật Bản, mà đã dịch chuyển mạnh sang các nhà sản xuất Trung Quốc.
Các hãng này mở rộng nhanh nhờ kết hợp giữa giá bán, danh mục sản phẩm rộng, tốc độ đổi mới và khả năng cạnh tranh tại nhiều thị trường.
|2010
|2025
|Quy mô thị trường
|302,6 triệu
|1,26 tỷ
|Thương hiệu số 1
|Nokia
|Apple
|Thị phần số 1
|33,1%
|19,7%
|Thương hiệu Trung Quốc trong Top 5
|0
|3
|Thị phần Top 5
|79,6%
|68,3%
Từ thương hiệu chiếm 1/3 thị trường trở thành cái tên ngoài Top 5.
Quy mô tăng hơn 4 lần nhưng không xuất hiện một thương hiệu mới có khả năng thống trị như Nokia năm 2010.
Từ 0 thương hiệu trong Top 5 lên 3 thương hiệu, với Xiaomi, Vivo và Oppo cùng chiếm gần 30% thị trường.
15 năm trước, cuộc chơi smartphone có một “ông vua”. 15 năm sau, ngai vàng vẫn tồn tại nhưng không còn thuộc về một thương hiệu duy nhất.
Nokia biến mất khỏi nhóm dẫn đầu, Apple và Samsung vươn lên giữ hai vị trí cao nhất, trong khi Xiaomi, Vivo và Oppo tạo thành một cực cạnh tranh mới.
Điều đáng chú ý nhất không phải là ai thay thế Nokia, mà là thị trường smartphone đã không còn vận hành theo mô hình một thương hiệu thống trị.
Nguồn: Việt Nam hàng ngày
Tác giả: Như Quỳnh