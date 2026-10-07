15 năm sau, bức tranh gần như đảo ngược.

Nokia không còn xuất hiện trong nhóm 5 thương hiệu smartphone lớn nhất.

Sự thay đổi này diễn ra khi smartphone chuyển từ một thiết bị chủ yếu phục vụ nghe gọi, nhắn tin sang một nền tảng kết hợp giữa phần cứng, hệ điều hành và ứng dụng.

Nokia từng có lợi thế rất lớn về thương hiệu và phần cứng, nhưng không theo kịp sự chuyển dịch đó. Việc lựa chọn Windows Phone thay vì Android cũng không giúp hãng xây dựng được một hệ sinh thái đủ lớn.

Năm 2013, Nokia bán mảng điện thoại cho Microsoft.