15 năm, thị trường smartphone đã đổi ngôi như thế nào?

Năm 2010, cứ 3 smartphone bán ra trên thế giới có 1 chiếc mang thương hiệu Nokia. 15 năm sau, Nokia không còn trong nhóm dẫn đầu. Cùng lúc, thị trường smartphone lớn hơn 4 lần, quyền lực phân tán hơn và các thương hiệu Trung Quốc vươn lên thành những thế lực mới.

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Dữ liệu: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, qua Visual Capitalist (Sofie Gilbert)

2010: Nokia là “ông vua” của smartphone

302,6 triệu máy
Tổng lượng smartphone xuất xưởng năm 2010.
33,1%
Đây là thị phần của Nokia, tương đương 100,2 triệu máy.

Nokia bỏ xa các đối thủ khi đó. BlackBerry đứng thứ hai với 16,1%, Apple 15,7%, Samsung 7,6%.

Cứ 3 smartphone bán ra, có khoảng 1 chiếc là Nokia.
Cơ cấu thị phần smartphone năm 2010

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1.Nokia: Từ vị trí số 1 đến biến mất khỏi Top 5

15 năm sau, bức tranh gần như đảo ngược.

Nokia không còn xuất hiện trong nhóm 5 thương hiệu smartphone lớn nhất.

Sự thay đổi này diễn ra khi smartphone chuyển từ một thiết bị chủ yếu phục vụ nghe gọi, nhắn tin sang một nền tảng kết hợp giữa phần cứng, hệ điều hành và ứng dụng.

Nokia từng có lợi thế rất lớn về thương hiệu và phần cứng, nhưng không theo kịp sự chuyển dịch đó. Việc lựa chọn Windows Phone thay vì Android cũng không giúp hãng xây dựng được một hệ sinh thái đủ lớn.

Năm 2013, Nokia bán mảng điện thoại cho Microsoft.
Từ 100,2 triệu máy xuống ngoài Top 5
Điện thoại Nokia
2010: Nokia → 100,2 triệu máy | 33,1%
2025: Nokia → Không còn trong Top 5

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2.Thị trường lớn gấp 4 lần, nhưng không còn một “ông vua”

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất trong 15 năm.

302,6 triệu → 1,26 tỷ máy
Quy mô thị trường smartphone đã tăng hơn 4 lần.

Nhưng trái ngược với năm 2010, không một thương hiệu nào còn chiếm tới 1/3 thị trường.

Năm 2025, Apple dẫn đầu với 19,7%, Samsung đứng ngay sau với 19,1%. Xiaomi đạt 13,1%, Vivo 8,2% và Oppo 8,1%.

79,6% → 68,3%
Thị phần Top 5, từ năm 2010 đến năm 2025. Phần thị trường còn lại thuộc về nhiều thương hiệu hơn.
Thị trường smartphone vì thế chuyển từ mô hình tập trung vào một vài “ông lớn” sang một cuộc chơi đa cực.
Kéo thanh trượt để chuyển từ 2010 sang 2025
Quy mô thị trường
Thị phần Top 5
Độ dài thanh nhỏ: quy mô thị trường so với năm 2025.
20102025

Mỗi phân đoạn là một thương hiệu theo thứ hạng, phần xám nhạt là các hãng khác.

3.Và những “người mới” chính là các thương hiệu Trung Quốc

Năm 2010, không có thương hiệu Trung Quốc nào lọt Top 5 trong biểu đồ. Đến năm 2025, Xiaomi đứng thứ ba. Ngay phía sau là Vivo và Oppo.

Xiaomi
13,1%
Hạng 3
Vivo
8,2%
Hạng 4
Oppo
8,1%
Hạng 5
Thị phần ba thương hiệu Trung Quốc trong Top 5
Số thương hiệu Trung Quốc trong Top 5
2010
2025

Ba thương hiệu Trung Quốc này cộng lại chiếm khoảng 29,4% thị trường.

Đây là một trong những thay đổi rõ nhất của ngành smartphone sau 15 năm: quyền lực không còn tập trung vào các thương hiệu từng thống trị phương Tây và Nhật Bản, mà đã dịch chuyển mạnh sang các nhà sản xuất Trung Quốc.

Các hãng này mở rộng nhanh nhờ kết hợp giữa giá bán, danh mục sản phẩm rộng, tốc độ đổi mới và khả năng cạnh tranh tại nhiều thị trường.

2010 vs. 2025: Bản đồ smartphone đã thay đổi

20102025
Quy mô thị trường302,6 triệu1,26 tỷ
Thương hiệu số 1NokiaApple
Thị phần số 133,1%19,7%
Thương hiệu Trung Quốc trong Top 503
Thị phần Top 579,6%68,3%

Ba thay đổi lớn sau 15 năm

01

Nokia mất ngai vàng

Từ thương hiệu chiếm 1/3 thị trường trở thành cái tên ngoài Top 5.

02

Thị trường phân mảnh hơn

Quy mô tăng hơn 4 lần nhưng không xuất hiện một thương hiệu mới có khả năng thống trị như Nokia năm 2010.

03

Trung Quốc trở thành thế lực

Từ 0 thương hiệu trong Top 5 lên 3 thương hiệu, với Xiaomi, Vivo và Oppo cùng chiếm gần 30% thị trường.

KẾT
15 năm trước, cuộc chơi smartphone có một “ông vua”. 15 năm sau, ngai vàng vẫn tồn tại nhưng không còn thuộc về một thương hiệu duy nhất.

Nokia biến mất khỏi nhóm dẫn đầu, Apple và Samsung vươn lên giữ hai vị trí cao nhất, trong khi Xiaomi, Vivo và Oppo tạo thành một cực cạnh tranh mới.

Điều đáng chú ý nhất không phải là ai thay thế Nokia, mà là thị trường smartphone đã không còn vận hành theo mô hình một thương hiệu thống trị.

Nguồn: Việt Nam hàng ngày
Tác giả: Như Quỳnh