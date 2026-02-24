Với Green Skyline, vị trí trung tâm khu Đông Bắc TP.HCM không đơn thuần là lợi thế về địa lý, mà còn là đòn bẩy tạo giá trị dài hạn. Toạ lạc tại giao điểm 3 mặt tiền Quốc lộ 1K, đường GS1, đường GS5, ngay cửa ngõ khu vực Dĩ An, Green Skyline sở hữu khả năng kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, đồng thời thụ hưởng hệ hạ tầng, tiện ích đã hình thành ổn định.

Chỉ trong 5 phút, cư dân tại Green Skyline có thể dễ dàng di chuyển đến đại siêu thị GO Mall Dĩ An đối diện, bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ liền kề, trung tâm hành chính và các khu dân cư hiện hữu. Được bao quanh bởi hệ thống dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục quốc tế đã vận hành ổn định, cư dân Green Skyline được tận hưởng không gian sống hoàn chỉnh ngay khi dọn về, thay vì phụ thuộc vào tiến độ hình thành đô thị trong tương lai. Mạng lưới tiện ích ngoại khu quy mô lớn này bảo chứng cho chất lượng sống, tạo nền tảng thương mại vững chắc cho khối shophouse và các hoạt động dịch vụ, gia tăng hiệu quả khai thác cho thuê và giá trị tài sản theo thời gian.

Sở hữu đến 3 mặt tiền tiếp giáp GS1 – Quốc lộ 1K – GS5, Green Skyline trở thành "hàng hiếm" trong bối cảnh đô thị đã phát triển. Điều này mở ra nhiều phương án vận hành linh hoạt: tổ chức luồng giao thông thuận tiện, kích hoạt nhịp thương mại tại khối đế và giảm rủi ro phụ thuộc vào một trục đường duy nhất.

Thực tế, áp lực giao thông trên Quốc lộ 1K từng là yếu tố cân nhắc. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Green Skyline lựa chọn cách giải quyết chủ động thông qua việc tổ chức lại không gian dự án: bố trí hệ tường chắn dọc tuyến đường, chấp nhận "lùi" một phần tầm nhìn để hình thành lớp đệm cách âm. Nhờ vậy, Green Skyline tuy ở ngay tâm điểm giao thương nhộn nhịp, nhưng khu ở vẫn yên tĩnh, riêng tư, trở thành lợi thế hiếm có.

Không dừng lại ở lợi thế hiện hữu, vị trí Green Skyline còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030. Theo định hướng phát triển của TP.HCM và khu vực phía Nam, Quốc lộ 1K và nút giao cầu vượt Linh Xuân sẽ được nâng cấp, mở rộng nhằm tăng năng lực lưu thông của đại đô thị TP.HCM mở rộng.

Song song đó, khu vực Dĩ An được kết nối thuận lợi với tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (kéo dài), chỉ cách ga cuối khoảng 5 km, rút ngắn thời gian tiếp cận lõi trung tâm TP.HCM mà không phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Khoảng cách từ dự án đến Quận 1 khoảng 15 km, đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 17 km – phù hợp với nhóm chuyên gia, quản lý cấp cao và người nước ngoài làm việc liên vùng.

Khi mọi nhu cầu thiết yếu từ mua sắm, y tế, giáo dục và hành chính đều nằm trong bán kính di chuyển ngắn, Green Skyline hình thành chuẩn sống "5 phút" hiếm có tại Đông Bắc TP.HCM giúp cư dân tối ưu thời gian hằng ngày, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và chuyển hóa sự tiện lợi thành chất lượng sống bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng đề cao tính an toàn và giá trị thật, việc Green Skyline được xây dựng gần hoàn thiện mới chính thức giới thiệu ra thị trường khiến khách hàng và nhà đầu tư cá nhân hết sức quan tâm. Bởi đây không đơn thuần là lựa chọn về thời điểm bán hàng, mà phản ánh rõ tiềm lực tài chính và triết lý phát triển dài hạn của chủ đầu tư.

Với Green Skyline, chiến lược "xây gần xong mới bán" cho thấy năng lực triển khai độc lập, không phụ thuộc vào dòng tiền ngắn hạn của TBS Land. Đồng thời khẳng định sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái đa ngành của TBS Group, tập đoàn hơn 37 năm phát triển trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, logistics, khách sạn, dịch vụ và bất động sản. Chính nền tảng tài chính vững chắc và kinh nghiệm vận hành đa lĩnh vực đã tạo điều kiện để Green Skyline được đầu tư bài bản ngay từ đầu, từ chất lượng thi công, pháp lý đến tiêu chuẩn sống và vận hành lâu dài.

Green Skyline không phải là viễn cảnh trên giấy, bốn tòa tháp cao từ 28 - 40 tầng đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý III/2026, cho phép khách hàng trực tiếp quan sát tiến độ, kiểm chứng chất lượng thi công và hình dung rõ ràng không gian sống tương lai. Việc được bước vào căn hộ thực tế, trải nghiệm hệ tiện ích chuẩn city resort trước khi đưa ra quyết định giúp lựa chọn trở nên chính xác, dựa trên lý tính và cảm xúc thật thay vì kỳ vọng mơ hồ.

Giá trị thật ấy đến từ pháp lý minh bạch, dự án đã đủ điều kiện bán hàng. Cùng với tiêu chuẩn bàn giao được kiểm soát chặt chẽ với các thương hiệu thiết bị quốc tế như Häfele, Kohler, Ferroli…, bảo đảm chất lượng sử dụng lâu dài cho từng căn hộ. Đó là những chi tiết nhỏ nhưng tạo nên sự khác biệt lớn trong trải nghiệm sống hằng ngày.

Ở tầng sâu hơn, Green Skyline phản ánh triết lý phát triển giàu tính thấu cảm của TBS Land. Ngay từ giai đoạn thiết kế, dự án được nghiên cứu kỹ lưỡng từ áp lực nước sinh hoạt trong giờ cao điểm, lưu lượng và tải trọng thang máy, nhằm giảm thời gian chờ đợi, đến cách tổ chức mặt bằng và nhịp vận hành phù hợp với mật độ cư dân. Hay chấp nhận đánh đổi một phần tầm nhìn phía Quốc lộ 1K bằng giải pháp kiến trúc che chắn, tạo lớp đệm cách ly tiếng ồn, đem lại sự tĩnh lặng và riêng tư cho toàn khu.

Trên quỹ đất hơn 1,3 ha, mật độ xây dựng chỉ hơn 36%, phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan, mảng xanh và 32 tiện ích được "đặt để" theo thói quen sống: khoảng xanh đủ rộng để thư giãn, không gian vận động mỗi ngày, khu vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ, những góc làm việc linh hoạt và khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng.

Đặc biệt, Green Skyline còn quy hoạch khu vực sạc xe ô tô và xe máy điện ngay trong nội khu, đón đầu xu hướng giao thông xanh đang hình thành mạnh mẽ tại các đô thị lớn. Phản ảnh tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong thiết kế không gian sống, hạ tầng được chuẩn bị sẵn cho lối sống bền vững, tiện lợi, văn minh, giúp cư dân an trú mà không cần lo lắng về khả năng thích ứng của đô thị trong tương lai.

Chất sống còn được nâng tầm bởi hệ sinh thái vận hành. Kế thừa triết lý hiếu khách từ chuỗi Mai House Hotels & Resorts, Green Skyline được định hướng vận hành theo chuẩn mực cao cấp, nơi mỗi cư dân được chăm sóc như một thượng khách trong chính ngôi nhà của mình. Việc TBS Land hợp tác cùng Savills Việt Nam, thương hiệu quản lý bất động sản quốc tế uy tín thế giới, càng củng cố cam kết về chất lượng sống và giá trị khai thác bền vững trong dài hạn.

Green Skyline được chủ đầu tư TBS Land mở bán chính thức vào Quý I/2026. Hơn 500 khách hàng lựa chọn các sản phẩm của Green Skyline trong ngày mở bán đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng của một dự án dám chọn chiến lược "hoàn thiện trước, bán sau". Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của "chất sống di sản" được kiến tạo từ vị trí đắc địa, sản phẩm hiện hữu, pháp lý minh bạch cùng nền tảng phát triển vững chắc suốt 37 năm của TBS Group. Green Skyline toạ lạc giữa tâm điểm khu Đông Bắc TP.HCM, một không gian sống không cần chờ đợi tương lai để chứng minh giá trị, bởi giá trị ấy đã hiện diện ngay từ hôm nay.

