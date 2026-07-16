Không phải mọi "Life Trophy" đều được đo bằng sức ảnh hưởng hay những dấu ấn để lại giữa đám đông. Với nhiều người, sau những năm tháng chinh phục, thành tựu lớn nhất là tìm thấy một nơi đủ bình yên để nuôi dưỡng gia đình, gìn giữ nền nếp và tận hưởng sự phong nhiêu của thiên nhiên. Đó cũng là một mảnh ghép trong triết lý kiến tạo của The Collectors', với năm concept design đại diện cho năm cách khác nhau để định nghĩa giá trị của một cuộc đời. Mỗi đại trạch không chỉ phản chiếu một phong cách sống, mà còn trở thành không gian lưu giữ những giá trị chủ nhân lựa chọn trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hành trình Life Trophy mở ra với Oasis Mansion - thế giới sống dành cho những người lựa chọn trở về với thiên nhiên sau những năm tháng chinh phục. Ở đó, sự cân bằng, nhịp sống phong nhiêu và những giá trị bền vững trở thành thành tựu lớn nhất, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ở Oasis Mansion, một ngày mới không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức hay những cuộc hẹn nối tiếp nhau, mà bằng ánh nắng len qua tán cây, tiếng chim vọng từ cảnh viên thượng uyển và làn gió mang theo hương cỏ cây sau một đêm dài. Ông bà thong thả dạo bước trên những lối vườn rợp bóng cây, con trẻ chạy chân trần trên thảm cỏ, còn cha mẹ tìm thấy những phút giây hiếm hoi để bắt đầu ngày mới trong sự tĩnh tại.

Khi cả gia đình trở về sau những nhịp sống riêng, phòng khách rộng mở đón ánh sáng và khoảng xanh trở thành nơi mọi câu chuyện bắt đầu. Những cuộc trò chuyện không cần lên lịch, mà diễn ra tự nhiên giữa tiếng cười của con trẻ, sự hiện diện của ông bà và những phút giây cả nhà thực sự dành thời gian cho nhau.

Đến bữa cơm, phòng ăn hướng vườn lại trở thành trái tim của ngôi nhà. Những câu chuyện nối dài qua từng món ăn, từng tiếng cười và những chia sẻ rất đỗi đời thường. Một gia đình không chỉ được gắn kết bởi những dịp đặc biệt, mà còn bởi những khoảnh khắc lặp lại mỗi ngày như thế.

Buổi chiều, hồ bơi mang phong cách Tropical Resort cùng những khoảng sân ngoài trời mở ra khoảng thời gian để các thế hệ cùng thư giãn. Người lớn thong thả chuyện trò dưới bóng cây, con trẻ tự do vui đùa trong làn nước, còn nhịp sống dường như chậm lại để mỗi thành viên thực sự tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Ngay cả khu vườn rau trên sân thượng cũng trở thành một phần của hành trình ấy. Ở đó, ông bà cùng con trẻ gieo một hạt mầm, chờ một mùa rau lớn rồi hái những thành quả đầu tiên cho bữa cơm gia đình. Những bài học về sự kiên nhẫn, tình yêu lao động và sự trân trọng thiên nhiên lớn lên từ chính những trải nghiệm rất đỗi bình dị.

Có lẽ, giá trị lớn nhất của Oasis Mansion không nằm ở những không gian được tạo tác chỉn chu, mà ở khả năng tạo ra đủ nhiều khoảnh khắc để gia đình cùng sống, cùng trải nghiệm và cùng lưu giữ ký ức. Theo năm tháng, chính những điều ấy sẽ trở thành di sản được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Có những đam mê không được đo bằng giá trị của một hiện vật, mà bằng quãng thời gian con người kiên nhẫn đồng hành cùng nó. Một bộ trà cụ được nâng niu qua nhiều năm tháng. Một khoảng lặng trong thư phòng nhìn ra vườn thiền. Đó không đơn thuần là thú thưởng ngoạn, mà là cách chủ nhân tìm lại sự cân bằng sau những năm dài chinh phục. Theo thời gian, chúng không còn là những món đồ để sở hữu mà trở thành dấu ấn của một lối sống được "chưng cất" qua năm tháng.

Mỗi đam mê đều cần một khoảng trời để tiếp tục lớn lên. Với ông, đó là khu vườn thiền và những kỳ thạch quý hiếm. Với bà, niềm vui nằm trong khu vườn lan nở theo mùa và tiếng chim đánh thức mỗi sớm mai. Thiên nhiên vì thế không chỉ là phông nền của cuộc sống, mà trở thành người bạn đồng hành, để mỗi ngày trôi qua đều mang theo một niềm vui rất đỗi bình yên.

Ở một góc khác của ngôi nhà, người cha lặng nghe những giai điệu cất lên từ chiếc máy đĩa than quen thuộc, người mẹ lưu giữ thế giới của riêng mình qua những tầng hương chứa đựng ký ức và cảm xúc. Còn con trẻ lớn lên cùng những mô hình đầu đời, cùng sự tò mò với cây cỏ và thế giới tự nhiên ngay trong chính ngôi nhà mình.

Điều đặc biệt là không một đam mê nào tồn tại tách biệt. Chúng cùng hiện diện dưới một mái nhà, để mỗi thế hệ không chỉ có khoảng trời của riêng mình mà còn học cách trân trọng thế giới của những người còn lại. Những sở thích rất riêng vì thế dần trở thành ký ức chung của cả gia đình.

Có thể thấy, sự phong nhiêu lớn nhất của Oasis Mansion không nằm ở cây xanh hay mặt nước, mà ở một hệ sinh thái đủ để mỗi bản sắc được nuôi dưỡng, mỗi đam mê được tiếp nối và mỗi thế hệ tìm thấy khoảng trời của riêng mình.

Giữa nhịp phát triển ngày càng nhanh của đô thị, những khoảng xanh rộng lớn cùng một nhịp sống đủ chậm để con người tìm lại sự cân bằng đang dần trở thành điều hiếm có. Đó cũng là lý do Oasis Mansion không được kiến tạo như một dinh thự đứng riêng lẻ, mà là một phần của The Collectors' - bộ sưu tập giới hạn gồm 58 đại trạch nội đô dành cho những chủ nhân cùng theo đuổi một chuẩn mực sống bền vững.

Tọa lạc trên trục Vành đai 3 - Liên Phường, chỉ mất khoảng 10 phút kết nối Thủ Thiêm, The Collectors' vừa cộng hưởng cùng nhịp phát triển của trung tâm tài chính mới, vừa gìn giữ một quần thể cảnh quan hiếm có với 28,56 ha công viên, cây xanh, khu vực vui chơi - giải trí - thể dục - thể thao, hồ cảnh quan. Trong đó gồm 12,06 ha công viên và 7 ha Hồ Hạc Cầm.

Mỗi dinh thự sở hữu quỹ đất từ 600-1.000 m², khoảng 338-650 m² cảnh quan độc quyền cùng mật độ sân vườn - cảnh quan lên đến 68%, để khoảng xanh không chỉ bao quanh ngôi nhà mà hiện diện trong từng trải nghiệm sống.

Nhưng giá trị lớn nhất của The Collectors' không nằm ở quy mô hay những con số. Điều làm nên sự khác biệt là một cộng đồng được hình thành từ những chủ nhân cùng lựa chọn một nhịp sống cân bằng, cùng trân trọng gia đình và cùng hướng đến những giá trị có thể được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi những con người đồng điệu cùng tìm thấy nhau, mỗi đại trạch không chỉ là nơi để trở về, mà còn trở thành một phần của cộng đồng tinh hoa cùng kiến tạo một chuẩn mực sống khác biệt.

Oasis Mansion vì thế không đơn thuần là một dinh thự tropical giữa nội đô. Đó là nơi mỗi ngày bắt đầu bằng sự cân bằng, mỗi khoảnh khắc nuôi dưỡng sự gắn kết và mỗi đam mê đều có không gian để tiếp tục lớn lên. Một tạo tác được kiến tạo không chỉ để tận hưởng hôm nay, mà để gìn giữ và trao truyền những giá trị sống bền vững cho nhiều thế hệ mai sau.

Ánh Dương Thanh Niên Việt