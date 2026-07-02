Trong số tháng 6/2026, Fortune Southeast Asia dành nhiều phân tích cho triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Hai từ khóa xuất hiện xuyên suốt bài viết là:

Theo Fortune, đây không chỉ là những lĩnh vực kinh tế quan trọng mà còn là những nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao.

Mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển ở quy mô lớn hơn, năng suất cao hơn và bền vững hơn.

Trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam đang chuyển từ một điểm đến sản xuất hấp dẫn sang một nền kinh tế có tiềm năng nâng tầm phát triển. Tuy nhiên, phía sau cơ hội ấy là những yêu cầu ngày càng lớn về năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một nền kinh tế muốn thu hút dòng vốn chất lượng cao cần những khu công nghiệp đủ quy mô, chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế... để đón các nhà sản xuất toàn cầu.

Một quốc gia muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế cần những hệ thống cảng biển, sân bay, logistics và kết nối giao thông hiệu quả.

Một thị trường muốn mở rộng không gian phát triển cần những đô thị hiện đại, nguồn năng lượng ổn định và các hệ thống hạ tầng có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều thập kỷ tiếp theo.

Nói cách khác, năng lực cạnh tranh quốc gia không chỉ đến từ nguồn nhân lực hay những doanh nghiệp mạnh. Nó còn được quyết định bởi khả năng kết nối dòng vốn, hàng hóa, con người và tri thức thông qua hạ tầng.

Vì vậy, hạ tầng ngày càng được xem là một trong những nền tảng chiến lược của tăng trưởng.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phía sau mỗi giai đoạn tăng trưởng bứt phá thường là những bước tiến lớn về hạ tầng.

Những quốc gia này không xem hạ tầng đơn thuần là những công trình xây dựng. Hạ tầng được nhìn nhận như một tài sản chiến lược, nền tảng để nâng cao năng suất, kết nối nguồn lực và tạo ra năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới của hạ tầng. Sự hội tụ của các động lực này không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực hạ tầng.

Bởi phía sau mỗi công trình hạ tầng không chỉ là vốn đầu tư hay vật liệu xây dựng. Đó còn là năng lực quản trị, khả năng huy động nguồn lực, chất lượng nhân sự và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Một dự án hạ tầng có thể cần hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư và nhiều năm sau mới tạo ra dòng tiền.

Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp không chỉ cần vốn để khởi động dự án mà còn phải duy trì được năng lực tài chính trong suốt một hành trình kéo dài hàng chục năm.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án gặp khó khăn không phải vì thiếu vốn ban đầu mà vì không thể tiếp tục huy động nguồn lực trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong lĩnh vực hạ tầng, khả năng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn đôi khi quan trọng không kém việc sở hữu nguồn vốn. Nhưng vốn mới chỉ là điều kiện để bắt đầu.

Thách thức lớn hơn nằm ở khả năng triển khai. Một dự án hạ tầng thường phải đi qua hàng loạt khâu phức tạp: pháp lý, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, kiểm soát tiến độ, vận hành và khai thác. Chỉ cần một mắt xích gặp vấn đề, toàn bộ dự án có thể bị kéo dài thêm nhiều năm hoặc đội vốn đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi công trình được hoàn thành, hành trình vẫn chưa kết thúc. Vòng đời của một dự án hạ tầng thường kéo dài hàng chục năm. Trong khoảng thời gian đó, thị trường thay đổi, lãi suất biến động, chính sách điều chỉnh và nhu cầu của nền kinh tế cũng dịch chuyển.

Điều quyết định doanh nghiệp có thể đi đường dài hay không nằm ở chất lượng quản trị.

Ở góc độ đó, quản trị chính là một dạng hạ tầng mềm của doanh nghiệp. Và sau tất cả, còn một yếu tố ít được nhìn thấy hơn nhưng lại đặc biệt quan trọng: Uy tín. Những dự án quy mô lớn không thể được triển khai chỉ bằng nguồn lực của một doanh nghiệp. Chúng đòi hỏi khả năng thu hút vốn, kết nối đối tác, nhận được sự đồng hành của các tổ chức tài chính và tạo dựng niềm tin với thị trường. Trong nhiều trường hợp, uy tín chính là tài sản có giá trị không kém nguồn vốn.

Bởi cuối cùng, điều tạo nên khác biệt trong lĩnh vực hạ tầng không phải là doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu tiền, mà là doanh nghiệp có đủ năng lực tổ chức để biến nguồn vốn thành những công trình và những công trình ấy thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế hay không.

Nếu năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp hạ tầng được tạo nên từ nhiều lớp năng lực khác nhau thì những năng lực ấy không thể hình thành trong một vài năm.

Chúng được tích lũy qua cả một quá trình phát triển, từ chiến lược đầu tư, quản trị, huy động nguồn lực cho đến văn hóa tổ chức.

Nhìn từ góc độ đó, GELEX Infra đang cho thấy những bước chuẩn bị đáng chú ý cho chu kỳ phát triển hạ tầng mới của Việt Nam.

Sau 36 năm phát triển, hệ thống GELEX từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và hạ tầng thông qua chiến lược M&A có chọn lọc, nổi bật là quá trình tiếp nhận và tái cấu trúc Viglacera.

Thông qua Viglacera, GELEX Infra hiện sở hữu 19 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.000 ha, 18 khu đô thị nhà ở, hệ thống 30 nhà máy vật liệu xây dựng xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng kế hoạch phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

KCN Yên Mỹ (Hưng Yên) và KCN số 1 Hưng Yên thu hút dòng vốn FDI chất lượng.

Trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, doanh nghiệp đã đầu tư và vận hành 245 MW điện gió, điện mặt trời và thủy điện; nghiên cứu đầu tư khoảng 4 GW công suất mới; đồng thời cung cấp khoảng 25% sản lượng nước sạch cho dân số Hà Nội với công suất lên tới 600.000 m3/ngày đêm.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tài sản. Giai đoạn 2021–2025, doanh thu thuần của GELEX Infra tăng trưởng kép khoảng 30% mỗi năm, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khoảng 40% mỗi năm.

Những con số này phản ánh khả năng quản trị, vận hành và tạo giá trị trên hệ sinh thái tài sản đã được tích lũy trong nhiều năm.

Những năm gần đây, GELEX Infra đã thu xếp thành công các khoản vay quốc tế trị giá 79 triệu USD và 200 triệu USD từ các định chế tài chính nước ngoài.

Đặc biệt, khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế là minh chứng cho mức độ tín nhiệm ngày càng cao của doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Song song với đó, kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu trong năm 2026-2027 nhằm nâng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng cho thấy sự chủ động chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới.

Tập đoàn GELEX, Hạ tầng GELEX và Frasers Property ký kết hợp tác tại Thái Lan.

Khả năng kết nối nguồn lực cũng được thể hiện thông qua các mối quan hệ hợp tác với những đối tác lớn trong và ngoài nước.

Việc hợp tác với Frasers Property, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore, hay tham gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng cho thấy định hướng hiện diện ngày càng sâu hơn trong các lĩnh vực hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế

Tuy nhiên, phía sau tài sản, nguồn vốn và các dự án là một nền tảng ít được nhìn thấy hơn nhưng lại quyết định khả năng đi đường dài của doanh nghiệp: năng lực tổ chức.

Những năm gần đây, GELEX liên tục hoàn thiện mô hình quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy phương thức điều hành hiện đại.

Dữ liệu được xem là nền tảng quan trọng của quá trình ra quyết định nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng. Đó cũng chính là không gian tăng trưởng rộng lớn đang mở ra cho GELEX Infra.

Với nền tảng đã được xây dựng, nguồn lực đang được mở rộng. Với khát vọng phát triển dài hạn, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là phát triển các dự án riêng lẻ hay mở rộng quy mô tài sản.

Doanh nghiệp đang từng bước xây dựng năng lực để hướng tới tầm nhìn 2030 là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng và bất động sản được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Trên hành trình ấy, GELEX Infra theo đuổi sứ mệnh của doanh nghiệp là chung tay kiến tạo tương lai thông qua xây dựng hạ tầng đồng bộ, không gian phát triển hiện đại, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước.

Xa hơn, doanh nghiệp hướng tới vai trò của một doanh nghiệp có khả năng kết nối nguồn lực, phát triển các dự án quy mô lớn và đồng hành cùng những ưu tiên phát triển dài hạn của đất nước.

Kiến tạo hạ tầng không chỉ là xây dựng những công trình cho hôm nay. Đó là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của đất nước trong nhiều thập kỷ tới.

Phối cảnh dự án ANmaison Hải Phòng – Dự án do Hạ tầng GELEX và Frasers triển khai.

Ánh Dương Thanh Niên Việt