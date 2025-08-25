Trải qua nhiều chu kỳ phát triển, thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong tư duy của người mua nhà. Ngôi nhà, dù là tài sản tích lũy hay khoản đầu tư, đều đòi hỏi một không gian sống toàn diện, nơi giá trị được đo lường bằng chất lượng không khí, sự tiện nghi của hệ sinh thái và sự gắn kết của cộng đồng.

Khái niệm về "thành phố đáng sống", nơi con người là trung tâm của mọi quy hoạch đang trở thành tiêu chuẩn mà cả thị trường và các nhà phát triển tâm huyết cùng hướng tới. Để kiến tạo nên những đô thị như vậy, cần một triết lý phát triển và cam kết "nói thật, làm thật" tập trung vào việc xây dựng giá trị thực cho cư dân.

Sự kiến tạo một trung tâm đô thị mới ở cửa ngõ phía Nam Sài Gòn mang tên T&T City Millennia, được thực hiện bởi Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển trong hành trình theo đuổi những giá trị bền vững là minh chứng cho điều đó.

Khu vực phía Nam bao gồm Quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh (cũ) và các khu vực giáp ranh như Cần Giuộc (Tây Ninh) từ lâu đã được xem là một cực phát triển chiến lược của TP.HCM.

Động lực lớn nhất cho khu vực này đến từ hạ tầng. Theo các chuyên gia, một "làn sóng" bất động sản mới đang hình thành tại phía Nam, được thúc đẩy bởi hàng loạt dự án hạ tầng tỷ đô. Trục xương sống của sự chuyển mình này là các công trình như Vành đai 3, hứa hẹn sẽ kết nối khu Nam với các trung tâm kinh tế trọng điểm khác như Nhơn Trạch và Bình Dương (cũ).

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thiện sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Bên cạnh đó, cùng với việc đưa vào khai thác nút giao hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, dự án mở rộng Quốc lộ 50, cầu - đường Nguyễn Khoái nối trực tiếp Quận 7 với trung tâm Thành phố, cầu Cần Giờ kết nối Nhà Bè - Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 nối Khu Nam với Khu đô thị Thủ Thiêm, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh đang dần tháo gỡ thế "vùng ven" của khu Nam.

Những công trình này không chỉ giúp cải thiện giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra các hướng kết nối chiến lược, đưa Khu Nam trở thành một đầu mối giao thương trọng yếu của TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng đặt ra một bài toán hóc búa. Tại nhiều khu vực, sự phát triển còn manh mún, nơi các dự án mọc lên nhưng thiếu vắng một hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ hình thành các khu dân cư thiếu sức sống, nơi người dân chỉ có một chỗ để ở mà thiếu đi một nơi để sống.

Trong khi đó, người mua không còn dễ dàng bị thu hút bởi những lời hứa hẹn, mà tìm kiếm những giá trị hữu hình: pháp lý minh bạch, tiện ích hiện hữu và một môi trường sống chất lượng. Họ không chỉ cần một "căn nhà" mà cần một "tổ ấm" trong một cộng đồng được quy hoạch bài bản.

Đây chính là bài toán mà T&T City Millennia, đại đô thị quy mô gần 267 ha do CTCP Thái Sơn Long An – thành viên của Tập đoàn T&T Group phát triển, đang nỗ lực đưa ra lời giải.

Dự án không chỉ được đặt ở một vị trí chiến lược tại Cần Giuộc, ngay cửa ngõ kết nối với Nhà Bè và Phú Mỹ Hưng, mà còn được định hướng để trở thành hình mẫu về một thành phố đáng sống, giải quyết những thách thức của cả khu vực.

Câu chuyện kiến tạo T&T City Millennia bắt đầu bằng một nguồn cảm hứng sâu sắc từ lịch sử: hành trình vĩ đại của thương nhân Marco Polo khám phá châu Á thông qua Con đường tơ lụa. Giống như Marco Polo đã mở ra những tuyến đường giao thương kết nối văn hóa và kinh tế giữa phương Đông và phương Tây, T&T Group mang khát vọng biến T&T City Millennia thành điểm giao thoa và kết nối của dòng chảy thương mại, tri thức và văn hóa.

Tầm nhìn này đã được xây dựng dựa trên ba trụ cột hạ tầng kinh tế vững chắc: Thương mại - Dịch vụ, Tri thức - Sáng tạo, và Văn hóa - Trải nghiệm. Triết lý "nói thật, làm thật" được cụ thể hóa tại đây qua ba cam kết cốt lõi: thật về nền tảng, thật về hệ sinh thái và thật về linh hồn đô thị.

Thứ nhất, "Thật" về nền tảng. Trong một thị trường mà niềm tin là yếu tố xa xỉ, sự minh bạch về pháp lý và việc đầu tư vào hạ tầng thực chất chính là nền móng vững chắc nhất.

T&T Group theo đuổi triết lý "hạ tầng đi trước" với minh chứng rõ nét là vào tháng 1/2025, UBND tỉnh Long An (cũ) phối hợp với T&T Group tổ chức lễ khánh thành Đường tỉnh 826E (Ấp 3 Long Hậu) đoạn từ ĐT.826C đến mép nhựa đường Long Hậu.

Đây là một trong những công trình giao thông đột phá của địa phương, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h và bố trí cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến. Công trình dài hơn 2,7 km này có tổng mức dự toán hơn 389 tỷ đồng, do 4 doanh nghiệp tham gia, trong đó Công ty cổ phần Thái Sơn – Long An góp vốn nhiều nhất với gần 72% tổng giá trị dự toán.

Trong tương lai, tuyến đường này sẽ kết nối với Quốc lộ 50, trục động lực Quốc lộ 50B, Khu công nghiệp Long Hậu, đường Nguyễn Văn Tạo; đồng thời kết nối với đường Tân Tập - Long Hậu để đến cảng Quốc tế Long An và Khu công nghiệp Hiệp Phước (TPHCM). Đây chính là hệ thống mạch máu giao thông giúp toàn bộ khu đô thị vận hành trơn tru và gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Quan trọng hơn cả, T&T City Millennia không chỉ hiện diện trên bản vẽ. Khách hàng đến dự án hôm nay không còn đứng trước một "sa bàn" viễn tưởng, mà tận mắt chứng kiến một thành phố đang thành hình. Những tuyến đường nội khu đã hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các dãy nhà thấp tầng mọc lên san sát, cùng hệ thống tiện ích đang dần lộ diện: từ quảng trường trung tâm, phố đi bộ, dòng sông ánh sáng đến các dãy cây xanh phủ khắp. Đây là sự khác biệt cốt lõi, khi niềm tin không đến từ những lời quảng bá mà từ chính những công trình hữu hình, những không gian sống đang hiện hữu. Nói cách khác, dự án được bảo chứng bằng hành động và sản phẩm thực, thay vì lời hứa.

Thứ hai, "thật" về Tiện ích và Hệ sinh thái. Một thành phố đáng sống phải là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Cam kết này đã được hiện thực hóa ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt trong việc kiến tạo trụ cột "Tri thức".

Tháng 1/2025, ngay trong lòng đại đô thị này, trường Phổ thông liên cấp FPT Long An thuộc dự án T&T City Millennia đã chính thức động thổ xây dựng trên diện tích đất khoảng 2,54 ha, được quy hoạch hiện đại với hai tòa nhà giảng đường 5 tầng, khu nhà dịch vụ đa năng và các hạng mục phụ trợ khác, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.500 học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Việc đưa một thương hiệu giáo dục uy tín như FPT vào dự án không chỉ cho thấy cam kết về chất lượng, mà còn khẳng định tầm nhìn xây dựng một cộng đồng tri thức, nơi các gia đình trẻ có thể an tâm về tương lai giáo dục của con em mình.

Cũng theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục phát triển các tiện ích ven sông cao cấp như bến du thuyền, nhà hàng, cà phê nổi… góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân theo chuẩn nghỉ dưỡng tại gia.

Và thứ ba, "thật" về Văn hóa và Cộng đồng để thổi hồn cho đô thị. Đây có lẽ là khía cạnh sâu sắc và khác biệt nhất trong triết lý "nói thật, làm thật" của T&T Group. Một thành phố có thể có hạ tầng tốt, tiện ích đủ đầy, nhưng nếu thiếu đi đời sống văn hóa và sự gắn kết cộng đồng, nó vẫn chỉ là một cơ thể không có linh hồn.

T&T Group đang "thổi hồn" cho T&T City Millennia bằng một chiến lược táo bạo: kiến tạo điểm đến văn hóa - lễ hội. Đại nhạc hội với pháo hoa nghệ thuật và màn trình diễn 1.000 drone nghệ thuật vào tối 9/8 vừa qua không chỉ là một sự kiện marketing. Nó là một tuyên ngôn về khát vọng biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa mới của khu vực phía Nam Sài Gòn.

Khát vọng đó được cụ thể hóa bằng việc kiến tạo những công trình kỷ lục ngay trong lòng đô thị khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao 2 kỷ lục quốc gia cho dự án, bao gồm Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo và tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Những kỷ lục này chính là những không gian công cộng được đầu tư bài bản, là sân khấu cho các hoạt động cộng đồng, các lễ hội văn hóa, nghệ thuật trong tương lai.

Để hiểu rõ hơn về triết lý "nói thật, làm thật", cần nhìn vào con người Nhà sáng lập T&T Group - doanh nhân Đỗ Quang Hiển với sự nhất quán trong tư duy ở nhiều lĩnh vực, từ thể thao đến kinh doanh.

Trong bóng đá, "bầu" Hiển nổi tiếng không phải bằng những thương vụ "bom tấn", mà bằng sự kiên trì đầu tư vào đào tạo trẻ. Ông xây dựng một hệ thống bài bản từ gốc, chấp nhận mất nhiều năm để cho "ra lò" những thế hệ cầu thủ tài năng, tạo ra một nền tảng bền vững cho CLB Hà Nội và đóng góp nguồn lực quan trọng cho đội tuyển quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở bóng đá, với bóng bàn – môn thể thao ít hào nhoáng hơn nhưng có bề dày truyền thống, bầu Hiển cũng đang đi theo con đường tương tự. Không xem thành tích là mục tiêu duy nhất, bầu Hiển dành nguồn lực để gây dựng hệ thống cơ sở đào tạo, hỗ trợ các giải trẻ và bồi dưỡng những tài năng mới. Cách làm này không tạo hiệu ứng tức thì về thành tích, nhưng lại gieo mầm cho một nền thể thao phát triển bền vững, nơi các VĐV có đủ điều kiện để rèn luyện, trưởng thành và khẳng định bản thân ở đấu trường quốc gia và quốc tế.

Thành quả đáng tự hào nhất là tấm Huy chương Vàng đôi nam-nữ SEA Games 32 của Trần Mai Ngọc – Đinh Anh Hoàng, đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng bàn Việt Nam. Đặc biệt, câu chuyện giàu tính nhân văn về việc doanh nhân Đỗ Quang Hiển tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho tay vợt trẻ Lê Đình Đức khi bệnh hiểm nghèo, giúp anh hồi phục và giành chức vô địch quốc gia, cho thấy ông không chỉ đầu tư cho thành tích mà còn luôn đặt con người vào vị trí trung tâm.

Cách làm bất động sản của T&T Group cũng nhất quán theo triết lý nhân văn đó. Việc xây dựng một khu đô thị hoàn chỉnh từ hạ tầng, tiện ích, cảnh quan và văn hóa cũng giống như đào tạo một lứa cầu thủ từ gốc. Đó là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư lớn, sự kiên nhẫn và một tầm nhìn dài hạn.

Tư duy đầu tư vào nền tảng này còn được doanh nhân Đỗ Quang Hiển mở rộng sang các lĩnh vực mang tầm vóc quốc gia, kiến tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng toàn diện.

Về năng lượng, T&T Group hiện là một trong những nhà đầu tư tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với hàng loạt dự án điện mặt trời, điện gió đã đi vào hoạt động. Đặc biệt, tập đoàn đang triển khai các dự án điện khí LNG quy mô lớn, điển hình là Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng tại Quảng Trị với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD và Dự án điện gió Savan 1 tại Lào - giai đoạn 1 (300 MW). Song song, T&T xúc tiến các dự án năng lượng sạch gắn với chuỗi công nghiệp phụ trợ, pin lưu trữ, hydrogen xanh và công nghệ thu hồi carbon.

Về hạ tầng hàng không, tầm nhìn của T&T Group không chỉ dừng lại ở việc vận hành hãng hàng không Vietravel Airlines mà còn mở rộng sang mảng vận tải hàng hóa hàng không (air cargo), hướng đến khai thác dòng tăng trưởng logistics hàng không. Xa hơn, đó là việc xây dựng một chuỗi giá trị hàng không hoàn chỉnh, bao gồm cả việc đầu tư và xây dựng các cảng hàng không và tổ hợp công nghiệp hàng không – đô thị sân bay, nhằm tham gia sâu vào việc phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.

Dự án cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng, đang được đề nghị nâng cấp lên cấp 4E, nhằm mở rộng năng lực tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350, phục vụ mục tiêu kết nối quốc tế và phát triển vùng trung tâm Bắc Trung Bộ.

Tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay với tổng diện tích khoảng 10.800ha, đặt tại tỉnh Quảng Trị. Trong đó Tổ hợp công nghiệp hàng không khoảng 7.000 ha, gồm đầy đủ các khu chức năng như: bảo trì bảo dưỡng máy bay, sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng máy bay, thiết bị bay, sản xuất và thử nghiệm máy bay…, khu dịch vụ kho vận và trung chuyển hàng hóa (logistics hub), khu hàng không sáng tạo, khu trung tâm dịch vụ hiện đại và đô thị sân bay.

Về hạ tầng logistics, mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái là các siêu cảng và trung tâm logistics. Việt Nam SuperPort Vĩnh Phúc là một ví dụ, được định vị là một "siêu cảng cạn" kết nối các hành lang kinh tế trong nước và quốc tế. Việt Nam SuperPort Vĩnh Phúc, cùng với Cảng Quảng Ninh và cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (Hà Nội), tạo thành mắt xích gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất – vận tải – phân phối trong chuỗi giá trị.

Đặc biệt, các mảnh ghép này không tồn tại rời rạc mà được kết nối thành một vòng tròn khép kín: Bất động sản – Logistics – Hàng không – Du lịch. Trong vòng tròn ấy, các đại đô thị và khu nghỉ dưỡng là điểm đến; Vietravel Airlines và mảng air cargo đóng vai trò kết nối hành khách và hàng hóa; hệ thống cảng biển, cảng hàng không và logistics hub đảm bảo lưu thông hàng hóa- dịch vụ; trong khi năng lượng cung cấp nền tảng vận hành bền vững.

Việc tạo ra một vòng tròn khép kín như vậy không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh mà còn là một minh chứng nữa cho triết lý "nói thật, làm thật": xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh thật, bền vững và mang lại giá trị cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.

Tương lai của thị trường bất động sản Việt Nam sẽ không nằm ở những dự án đơn lẻ, mà ở những thành phố đáng sống được quy hoạch bài bản, nơi con người là trung tâm như T&T City Millennia. Ở đó, triết lý "nói thật, làm thật" không chỉ là chiến lược để đi đường dài, mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần tạo nên những đô thị có sức sống, hạ tầng đồng bộ, bản sắc văn hóa và trở thành di sản bền vững cho các thế hệ mai sau.

