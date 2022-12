Trước hết bạn hãy nhìn kiến trúc những ngôi chùa và đình Việt Nam. Đó có phải là "Less is More" không hay là "More is never enough" - "Nhiều hơn cũng không bao giờ là đủ"?

Ít hơn, bạn nghĩ thế à? Tôi đã nghiên cứu thiết kế của nhiều ngôi chùa Việt và nhìn thấy tầng tầng lớp lớp các chi tiết kiến trúc. Nếu so với Van Der Rohe thì nó là ít hay là nhiều?