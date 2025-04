Trong kỷ nguyên công nghệ, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với các ngân hàng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Từ những giao dịch truyền thống, tập trung vào sức người và vận hành dựa trên những thủ tục giấy tờ, ngành ngân hàng đã chứng kiến một cuộc cách mạng thực sự, thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động và tương tác với khách hàng.

Lấy việc hiểu nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng trong kỷ nguyên mới làm động lực, đưa công nghệ đóng vai trò chất xúc tác để hình thành các kênh giao tiếp số là cách mà các ngân hàng đang chuyển mình để bắt nhịp với thời cuộc.

Là một trong những ngân hàng TMCP năng động tại Việt Nam, với những nội lực sẵn có cùng quyết tâm mang đến những giá trị thực cho khách hàng, KienlongBank đã quyết liệt chuyển đổi từ năm 2021, và bứt phá ngoạn mục trên con đường trở thành một ngân hàng số hiện đại và toàn diện vào năm 2025. Một trong những yếu tố tạo sự khác biệt, mang lại những dấu ấn số tại KienlongBank giai đoạn 2021 - 2025 đó là tinh thần tự chủ công nghệ, làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi.

KienlongBank phiên bản số 2025 đã và đang tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm cũng như gia tăng giá trị thặng dư cho khách hàng thông qua một hệ sinh thái toàn năng với các sản phẩm dịch vụ số. Mỗi sản phẩm như ứng dụng Mobile Banking thế hệ mới KienlongBank Plus; bộ giải pháp quản lý tài chính cửa hàng MyShop & Paybox; bộ giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp KienlongBank Pay; và gần đây nhất là mô hình ngân hàng không ngủ với sự hiện diện của các X-Digi Booth trên toàn quốc,... đều là những mảnh ghép được tinh chỉnh để dễ tiếp cận và bao phủ toàn bộ nhu cầu của khách hàng.

Tận hưởng những đặc quyền ưu đãi với thẻ KienlongBank Elite

KienlongBank vận động không ngừng trong hoạt động số hoá nội tại. Với tư duy linh hoạt, chủ động thích nghi thông qua việc tối ưu hóa quy trình, hoạt động vận hành; đào tạo nguồn nhân lực 4.0 để phù hợp với chiến lược văn hoá số; đa dạng các sản phẩm theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, KienlongBank đang từng bước kiến tạo một nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững.

Những giải pháp quyết liệt, đúng thời điểm đã giúp KienlongBank phá bỏ rào cản về cả không gian và thời gian, đưa các dịch vụ tài chính, ngân hàng đến gần hơn với khách hàng, qua đó gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Chỉ sau 5 năm, tổng tài sản Ngân hàng đã tăng hơn 80%, đạt 92.176 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng gần 7 lần so với giai đoạn 2019 - 2020. Đáng chú ý, với hơn 95% số lượng giao dịch được thực hiện qua kênh số, KienlongBank lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.110 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm 2024.

Và đứng trước biến động vĩ mô toàn cầu, cùng với sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), KienlongBank hiểu rằng, ngân hàng số đóng vai trò là "bệ phóng", là điểm khởi đầu cho một hành trình xa hơn: Hành trình tiến tới ngân hàng AI.

Khách hàng ngày nay không chỉ muốn tiện lợi mà còn đòi hỏi sự thông minh và an toàn. Và việc ứng dụng AI không chỉ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng mà còn là chìa khoá để tăng lợi thế cạnh tranh.

Viết tiếp chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ trong giai đoạn 2021 - 2025 cùng ba trụ cột, động lực chính Chuyển đổi về công nghệ; Chuyển đổi mô hình quản trị; Chuyển đổi về con người, Hội đồng quản trị và Ban điều hành KienlongBank đã hoạch định chiến lược phát triển hướng tới việc tiên phong và vươn mình thành ngân hàng AI trong giai đoạn mới 2025 - 2030.

Dựa trên những nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về vấn đề kiểm soát an toàn thông tin, quản trị rủi ro liên quan đến AI, đồng thời xác định rõ ưu tiên triển khai, KienlongBank đã xây dựng một chiến lược AI thống nhất, đồng bộ trên toàn hệ thống. Đây sẽ là một cuộc cách mạng thực sự trong cách KienlongBank định nghĩa sâu hơn về các dịch vụ tài chính và cách thức giao tiếp với khách hàng.

Ngân hàng là ngành có mức độ trưởng thành cao về công nghệ, hầu hết các vị trí đều có thể ứng dụng AI vào công việc hàng ngày. AI không chỉ tự động hóa tác vụ lặp lại mà còn phân tích dữ liệu, giúp ra quyết định nhanh chóng, tạo ra các sản phẩm dịch vụ vượt xa kỳ vọng, nâng cao hiệu suất làm việc vượt trội.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý dữ liệu, AI còn hỗ trợ trực tiếp nhân viên thông qua các công cụ như chatbot nội bộ, trợ lý ảo thông minh. Một trợ lý AI có thể cung cấp thông tin về chính sách, hướng dẫn quy trình hoặc hỗ trợ nhân viên tra cứu dữ liệu khách hàng một cách nhanh chóng. Điều này không chỉ giảm thời gian đào tạo mà còn đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ trong việc áp dụng các quy trình nội bộ.

"Kỷ nguyên AI không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy. Với tâm thế chủ động trong kỷ nguyên mới, tại KienlongBank, ngân hàng AI không chỉ là khái niệm mà đã trở thành chiến lược và đã được ứng dụng vào thực tiễn vận hành. Ngân hàng đã xây dựng và tích hợp GenAI vào trải nghiệm khách hàng, sản phẩm, nghiệp vụ & quản trị: AI - Trợ lý ảo, AI - Thực hiện nghiệp vụ, AI - Điều phối quản lý,..." ông Trần Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT KienlongBank chia sẻ.

Khi các quy trình được tự động và tối ưu hóa sẽ góp phần tiết giảm đáng kể chi phí nhân sự, thời gian xử lý và các nguồn lực khác. Đây sẽ mở ra cơ hội để Ngân hàng tái định hình hoạt động nội bộ theo hướng linh hoạt và hiệu quả hơn, sắp xếp và nâng cao năng lực của đội ngũ hiện tại, ưu tiên nguồn lực trong việc nghiên cứu đa dạng các sản phẩm, dịch vụ mới cũng như hướng trọng tâm vào việc cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng.

KienlongBank cũng đặt mục tiêu hướng tới việc dân chủ hoá AI trên toàn hệ thống. Ngân hàng luôn khuyến khích nhân viên học tập với phong trào "AI học vụ", tận dụng công nghệ giúp làm việc hiệu quả hơn, từ đó nâng cao năng lực để đảm nhận những vai trò, trọng trách mới. Các chương trình đào tạo về AI cũng như các kỹ năng liên quan đến công nghệ, xử lý dữ liệu được đẩy mạnh triển khai song song với việc đưa công nghệ này trở thành tài nguyên hữu ích, dễ tiếp cận và có khả năng ứng dụng vào mọi hoạt động hàng ngày (AI in All).

Trên thế giới, AI đã chứng minh sức mạnh của mình. Nhiều ngân hàng như JPMorgan Chase, DBS Bank dùng hệ thống AI để phân tích hợp đồng pháp lý, phát hiện gian lận… Tại KienlongBank, AI đang là "cỗ máy" siêu tốc, góp phần tự động hóa từ các quy trình nội bộ đến cung cấp dịch vụ khách hàng mỗi ngày, giúp Ngân hàng thích nghi nhanh với thị trường cạnh tranh khốc liệt, xây dựng cho mình một "đại dương xanh" đúng nghĩa.

Nếu ngân hàng số là "đôi tay" thực hiện giao dịch, thì ngân hàng AI là "bộ não" biết suy nghĩ, phân tích, dự đoán và đưa ra các giải pháp thông minh. Và trong bức tranh rộng lớn của ngành, nơi công nghệ đang vẽ nên những nét chấm phá đầy táo bạo, KienlongBank không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi xu hướng mà còn quyết tâm tạo ra dấu ấn riêng. Hành trình từ ngân hàng số sang ngân hàng AI tại KienlongBank không chỉ là câu chuyện về việc phục vụ khách hàng tốt hơn, mà còn là nỗ lực tối ưu hóa chính mình từ bên trong.

Với chiến lược trở thành Ngân hàng AI, KienlongBank đặt mục tiêu và nỗ lực thực hiện chuyển đổi toàn diện qua bốn lớp chính: Sử dụng AI để tái thiết cách thức tương tác với khách hàng, cung cấp trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa và liền mạch trên nền tảng đa kênh; Áp dụng các mô hình máy học để phân tích hàng triệu điểm dữ liệu từ giao dịch, dự đoán nhu cầu và cho phép tạo ra các quyết định chính xác, kịp thời; Xây dựng một nền tảng công nghệ linh hoạt, có khả năng mở rộng và thích ứng, bao gồm việc sử dụng điện toán đám mây và kiến trúc API để đảm bảo trao đổi dữ liệu liên tục, an toàn; Triển khai các nền tảng kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ, với các nhóm làm việc linh hoạt và nhân tài công nghệ mới, nhằm đồng bộ hóa và thúc đẩy đổi mới nhanh chóng.

Kiloba AI - một phiên bản AI tạo sinh (Gen AI) độc quyền, được "may đo" để phù hợp với KienlongBank – từ quy trình vận hành, tài liệu quản lý, đến dữ liệu giao dịch và chính sách nội bộ. Tên gọi Kiloba mang trong mình dấu ấn đặc biệt: "Kilo" đại diện cho Kienlongbank, cội nguồn và bản sắc Ngân hàng. Trong khi đó, "Ba" mang nhiều ý nghĩa, thể hiện vai trò đa năng. Ba được hiểu là Bank (ngân hàng), Banking Assistant (trợ lý ngân hàng), Bot AI (trí tuệ nhân tạo hỗ trợ vận hành), "Bạn đồng hành" tin cậy cho mọi nhân viên.

Đây sẽ là trung tâm điều phối, biến Ngân hàng thành một hệ thống thông minh, nơi mọi hoạt động đều được tối ưu hóa từ trong ra ngoài. Với Kiloba, Kienlongbank không chỉ đổi mới mà còn kiến tạo tương lai về một ngân hàng AI toàn năng, toàn diện.

Việc tối ưu hóa quy trình vận hành, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp, giúp ngân hàng hoạt động nhanh hơn, chính xác và hiệu quả hơn cũng là một điểm sáng mà Kiloba AI mang lại. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu để phát hiện những "nút thắt" trong hoạt động hàng ngày. Nếu một chi nhánh xử lý hồ sơ vay vốn chậm hơn mức trung bình, Kiloba AI sẽ không những chỉ ra vấn đề mà còn đề xuất giải pháp cụ thể.

Không dừng lại ở đó, Kiloba AI sẽ trở thành "cố vấn ảo" cho đội ngũ Ban Lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành với khả năng mô phỏng các kịch bản tài chính dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường. Khả năng dự báo chiến lược là một điểm nhấn khác của Kiloba AI. Dựa trên dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường, Kiloba có thể đưa ra những dự đoán mang tính dài hạn, từ đó giúp KienlongBank không chỉ điều chỉnh chiến lược kịp thời mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trong một thị trường ngày càng khốc liệt.

Theo Gartner, Inc., đến năm 2029, AI sẽ tự động giải quyết 80% các vấn đề dịch vụ khách hàng phổ biến mà không cần sự can thiệp của con người, giúp giảm đến 30% chi phí hoạt động. Báo cáo của Juniper research cũng gợi ý rằng AI sẽ giúp các ngân hàng tiết kiệm 900 triệu đô la chi phí hoạt động vào năm 2028. Và với mô hình Kiloba AI, KienlongBank đang cho thấy tính khả thi của những dự báo này khi những cải tiến ở bộ phận trung gian đang giúp tối ưu hơn 90% nguồn lực so với trước kia.

Trong tương lai, Kiloba AI sẽ được tích hợp với các công nghệ khác như blockchain hay Internet vạn vật (IoT) để mở rộng vai trò, từ quản lý vận hành thông minh đến dự báo xu hướng kinh tế vĩ mô theo thời gian thực. Đây không chỉ là một công cụ, mà là "bộ não số" giúp ngân hàng vượt qua những giới hạn của hiện tại, nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý, đặt nền móng để trở thành ngân hàng AI dẫn đầu Việt Nam – một ngân hàng của tương lai, vì tương lai.

Hành trình từ ngân hàng số sang ngân hàng AI của KienlongBank là câu chuyện về sự đổi mới và khát vọng trong "Kỷ nguyên vươn mình". Với tư duy đổi mới, chiến lược mạnh mẽ và sự đầu tư bài bản, KienlongBank không chỉ nhìn về tương lai mà còn chủ động kiến tạo một tương lai mới. Mỗi sáng tạo, mỗi đổi mới đều hướng đến mục tiêu cao nhất: Mang lại trải nghiệm tài chính hoàn hảo, thông minh và cá nhân hóa cho hàng triệu khách hàng.

Hướng tới dấu mốc 30 năm đầy tự hào (27/10/1995 – 27/10/2025), hành trình kiến tạo trong "Kỷ nguyên vươn mình" của KienlongBank vừa là một cột mốc quan trọng vừa là một sự khẳng định mạnh mẽ về sự đổi mới bền vững, mang tới những giá trị thực cho khách hàng, nhà đầu tư, cũng như cộng đồng, xã hội; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính để đồng hành, góp sức cùng sự phát triển của đất nước.

Ánh Dương Thanh Niên Việt