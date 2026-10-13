Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng bùng nổ, cư dân đô thị không chỉ cần một không gian sống di chuyển thuận tiện, tiện ích đủ đầy mà còn cần thêm nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, tìm lại sự cân bằng và tận hưởng nhiều hơn bên gia đình. Nhu cầu thiết yếu này đã thúc đẩy mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development) phát triển mạnh tại các đô thị lớn, khi nhà ở, nơi làm việc và dịch vụ đều được quy hoạch gắn với hệ thống giao thông công cộng.

TP.HCM cũng theo đuổi hướng đi này khi quy hoạch 12 tuyến metro, đặt mục tiêu hoàn thành 255km vào năm 2030 và 500km vào năm 2035. Trong đó, khu Nam nổi lên với 4 tuyến metro chiến lược giúp kết nối thông suốt. Không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán ùn tắc giao thông, khí thải, mạng lưới metro còn định hình lại không gian đô thị, mỗi nhà ga trở thành một hạt nhân phát triển. Cùng với đó, metro cũng sẽ viết lại giá trị của thị trường bất động sản. Đứng trước cuộc chuyển mình mang tính cách mạng của TP.HCM, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land nhìn thấy rõ một cấu trúc đô thị mới – nơi giao thông công cộng, không gian và chất lượng sống phát triển trong một tổng thể thống nhất. Đó cũng là cách Khải Hoàn Land tiên phong kiến tạo Khải Hoàn Prime trở thành “Kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam TP. Hồ Chí Minh”.

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Lợi thế ngay tâm điểm TOD còn trực tiếp nâng cao giá trị và khả năng khai thác cho thuê của Khải Hoàn Prime. Bởi, theo dữ liệu từ JLL Vietnam, bất động sản cạnh metro tại TP.HCM ghi nhận tốc độ tăng giá khoảng 8%/năm, gấp đôi mức trung bình thị trường là 4%/năm. Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn được bổ sung lực đẩy trực tiếp từ loạt hạ tầng trọng điểm, trong đó nhiều công trình hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028, trùng với thời điểm dự án bàn giao nhà cho khách hàng. Cụ thể, Khải Hoàn Prime tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương chuẩn bị mở rộng lên 30 - 40m, kết nối nhanh đến các trục giao thông chiến lược như Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Tất Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Phú Mỹ 1 & 2, cầu Thủ Thiêm 4, cầu – đường Nguyễn Khoái cùng cầu Cần Giờ… Khi các công trình này hoàn thiện sẽ bổ sung thêm nhiều hướng lưu thông sang khu Đông và các đô thị lân cận, đồng thời giúp dự án xác lập mặt bằng giá mới.

Từ quỹ thời gian TOD Living trao lại, Khải Hoàn Prime tiếp tục bồi đắp chất lượng sống, nâng tầm trải nghiệm cho cư dân bằng hệ tiện ích Urban Wellness – Chuẩn sống đề cao sức khỏe đô thị đang thịnh hành trên thế giới. Trong đó, hệ sinh thái 4 tầng giá trị được đan cài khéo léo trong từng nhịp sống.

Cảm hứng vận động còn được tiếp nối qua những trận tennis, bóng rổ, pickleball ngoài trời hay các buổi tập boxing đầy hào hứng. Với cư dân của Khải Hoàn Prime, việc chăm sóc sức khỏe thể chất bắt đầu từ những chuyển động tự nhiên: chạy bộ bên sông khởi động ngày mới, thả mình tại hồ bơi muối khoáng điện phân, đến gym, yoga sau giờ làm việc. Các tiện ích của Khải Hoàn Prime không hiện diện riêng lẻ, mà nối tiếp nhau thành một nhịp sống liền mạch, năng động, giúp cư dân dễ dàng tận hưởng mỗi ngày.

Không chỉ đánh thức nguồn năng lượng tích cực, Khải Hoàn Prime còn nuôi dưỡng sự cân bằng từ bên trong qua chuỗi tiện ích thư giãn giàu cảm xúc. Vườn thư giãn bên sông, không gian thiền, Sky Garden,… mở ra những khoảng lặng vừa đủ để cư dân tách khỏi nhịp sống nhiều áp lực, lắng lại cùng thiên nhiên và tìm thấy sự thư thái quý giá.

Khải Hoàn Prime hướng đến kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng, nơi cư dân tìm thấy sự đồng điệu cả trong gu sống và tận hưởng. Clubhouse 3.000m² sang trọng là điểm hẹn cho những cuộc gặp gỡ thân tình, thắt chặt thêm những mối quan hệ tốt đẹp giữa những hàng xóm qua những trải nghiệm thú vị. Trong khi đó, Quảng trường nhạc nước, BBQ Riverside, cùng các hoạt động cộng đồng,… góp phần tạo nên một đời sống có chiều sâu kết nối, nơi cư dân cảm thấy mình thực sự thuộc về.

Nền tảng phát triển bền vững của Urban Wellness còn được định hình ngay từ cấu trúc quy hoạch hài hòa cùng tự nhiên của dự án. Nép mình bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo, Khải Hoàn Prime sở hữu tuyến dạo bộ ven sông hiếm có giữa không gian đô thị sôi động. Gần 80% diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và những khoảng thoáng đan xen giữa các khối công trình, giúp ánh sáng, gió trời và hơi nước tự nhiên lưu chuyển sâu vào không gian sống, giảm thiểu tối đa cảm giác bí bách và duy trì môi trường sống khoáng đạt.

Tại khu Nam, Khải Hoàn Prime là dự án hiếm hoi mang đến nguồn cung mới khi đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hiện tại, các căn hộ nguyên mẫu đã được nghiệm thu kỹ lưỡng từng hạng mục. Khách hàng dễ dàng tham quan, kiểm chứng chất lượng thực tế và thêm an tâm lựa chọn. Dự án dự kiến bàn giao từ quý II/2027 theo tiêu chuẩn cao cấp, giúp người mua lập tức sử dụng hoặc khai thác cho thuê mà không cần mất thêm thời gian, chi phí thi công điều chỉnh.

Đặc biệt, giữa lúc lãi suất vay biến động, Khải Hoàn Prime tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh bằng giải pháp tài chính chưa từng có tiền lệ. Theo đó, người mua sẽ hưởng trọn lợi thế kép khi có thể sớm đưa tài sản vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê sinh lời, trong khi chưa phải dồn nguồn vốn lớn ngay từ đầu. Nhìn trong tổng thể, Khải Hoàn Prime là sự kết tinh tầm nhìn dài hạn của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land: kiến tạo không gian sống đỉnh cao, trao đến mỗi chủ nhân một tài sản bền vững. Từ đó Khải Hoàn Prime định hình dấu ấn tiên phong trong hành trình kiến tạo chuẩn sống đô thị tương lai tại Nam TP. Hồ Chí Minh.

Bài: Ánh Dương. Thiết kế: Hương Xuân. Nguồn: Thanh Niên Việt.