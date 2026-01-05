Hơn một thập kỷ qua, từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Cần Thơ… những dự án tưởng chừng sẽ phải “ngủ yên” trong một thời gian dài đã được “thay da đổi thịt”, phát triển bứt tốc qua bàn tay của KITA Group. Đây vốn là những vùng đất đầy tiềm năng từ lợi thế vị trí, dư địa phát triển và tốc độ đô thị hóa cao. Tiềm năng ấy đã được thị trường nhận biết và giới đầu tư từ lâu cũng nhìn ra những giá trị còn bỏ ngỏ, tuy nhiên, không phải ai cũng dám bước vào, bởi nhiều rào cản khách quan, những lớp pháp lý dang dở cùng tâm lý thị trường đầy dè dặt.

Chính trong bối cảnh mà nhiều người lựa chọn đứng ngoài quan sát, KITA Group lại chọn dấn thân, bởi tiềm năng của những vùng đất ấy xứng đáng được đánh thức, xứng đáng để trở thành nơi hình thành cộng đồng, nuôi dưỡng cuộc sống và mở ra tương lai mới.

Và năm 2025 chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình ấy…

Tại Hà Nội, GIA by KITA tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của một quần thể đô thị hạng sang đã lần lượt bàn giao từng căn biệt thự “hàng hiệu” tới tay khách hàng. Từng căn biệt thự sáng đèn, từng khu vườn được chăm chút, phong cách sống được hình thành… tạo nên thành diện mạo của một cộng đồng thượng lưu, nơi sự an tâm và chất sống tinh tế được cảm nhận rõ ràng qua từng ngày.

Tiếp đến, Kiều by KITA - “nàng thơ” dịu dàng giữa trung tâm Sài Gòn sôi động cũng chào đón những cư dân đầu tiên về an cư. Không chỉ trao chiếc chìa khóa của một căn hộ mới, Kiều by KITA còn trao cho mỗi chủ nhân cảm hứng bắt đầu một chương sống mới, nơi nhịp sống rộn ràng của thành phố hòa cùng sự an yên của một tổ ấm đang dần hình thành.

Cùng với đó, tại Cần Thơ, KITA Airport City hiện lên với tinh thần của một đô thị trẻ đang lớn lên từng ngày. Năm 2025 trở thành cột mốc quan trọng khi hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được bàn giao cho cư dân - một dấu ấn không chỉ thể hiện sự tiến triển mạnh mẽ về pháp lý, mà còn là bảo chứng rõ ràng nhất cho triết lý 3M mà KITA Group theo đuổi ở tất cả các dự án: Pháp lý tường minh – Giải pháp thông minh – Cộng đồng văn minh.

Bên cạnh những dự án đã thành hình và bắt đầu đón nhịp sống mới mỗi ngày, KITA Group trong năm 2025 còn mở ra những chương tiếp theo của hành trình kiến tạo, khi các dự án mới đồng loạt được khởi động - mỗi dự án mang trong mình một sứ mệnh riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: tạo dựng những cộng đồng văn minh trên những miền đất giàu tiềm năng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, dự án KITA Group Võ Văn Kiệt chính thức được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch 1/500, đánh dấu bước khởi đầu của một vùng đất đang chuẩn bị bước vào chu kỳ phát triển mới.

Đồng thời, tại phía Tây Hà Nội, dự án Hoa Lac Metro City đang trở thành tâm điểm của thị trường, khi nhịp phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc lan tỏa mạnh mẽ đến các khu vực xung quanh. Dự án không chỉ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mà còn đáp ứng nhu cầu thật của những gia đình trẻ đang tìm kiếm một môi trường sống cân bằng giữa không gian xanh, tiện ích hiện đại và hệ sinh thái công nghệ đang lớn lên từng ngày.

Mỗi dự án, mỗi mảnh đất là một câu chuyện riêng… nhưng tất cả đều tựu chung tại một điểm: đó là hành trình đánh thức tiềm năng, kiến tạo cộng đồng và vun đắp niềm tin. Khi những giá trị nền tảng đã được vun đắp vững vàng, hành trình phía trước của KITA Group sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo các khu đô thị, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới - nơi tinh thần “dám làm điều khó” tiếp tục được viết tiếp bằng những khát vọng lớn hơn.

11 năm qua, hành trình của KITA Group gắn liền với những vùng đất được đánh thức, những cộng đồng được hình thành và những nếp sống mới dần lớn lên từng ngày. Năm 2025 trở thành cột mốc của đổi mới và công nghệ, khi KITA Group lựa chọn bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới: sản xuất và lắp ráp ô tô thương mại chạy điện.

Tháng 05/2025, KITA Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Chery - Tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc nhằm phát triển dòng xe tải và xe van điện mini Paidi. Những mẫu xe thương mại chạy điện đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026, mở đường cho một hệ sinh thái vận tải xanh, nơi mỗi hành trình giao nhận sẽ ít đi một phần phát thải và mỗi chuyển động trong thành phố sẽ trở nên bền vững hơn.

Ngành logistics từ lâu là “điểm nóng carbon” của thế giới. Việc KITA Group lựa chọn bước vào lĩnh vực này không phải vấn đề chạy theo xu hướng, mà hướng đến mục tiêu đặt viên gạch tiên phong cho tương lai đô thị Việt Nam, nơi giao thông, công nghệ và môi trường cùng song hành, đặc biệt trong thời điểm “giao hàng chặng cuối” đang ngày càng phát triển.

Với KITA Group, xe điện không chỉ là một sản phẩm công nghiệp, mà là biểu tượng của khát vọng kiến tạo tương lai - một tương lai nơi các đô thị không chỉ đẹp hơn, tiện nghi hơn mà còn xanh hơn, thân thiện hơn với môi trường và bền vững hơn cho những thế hệ sau.

Nếu bất động sản là nơi KITA Group đã chứng minh năng lực kiến tạo cộng đồng, xe điện mở ra bước đi hướng đến một tương lai xanh trong đô thị, thì khí thiên nhiên tái tạo chính là mảnh ghép tiếp theo giúp hành trình của KITA Group trở nên trọn vẹn và đi vào chiều sâu.

Ở những chặng đường cuối năm 2025, KITA Group chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Cowboy Clean Fuels - một doanh nghiệp ra đời từ các công trình nghiên cứu nhiều năm của Đại học Wyoming (Mỹ). Từ những vỉa than tưởng chừng đã khép lại vai trò lịch sử, các nhà khoa học của Cowboy Clean Fuels đã tìm ra cách biến chúng thành nguồn khí mê-tan sinh học hoàn toàn mới, thân thiện hơn với môi trường.

Chiến lược bắt tay với Cowboy Clean Fuels, KITA Group đặt mục tiêu sản xuất khí thiên nhiên tái tạo, đồng thời giảm khí CO₂ trong khí quyển bằng cách tận dụng những gì thiên nhiên sẵn có. Có thể nói, đây là một cách làm năng lượng xuất phát từ chính lòng đất mang tính tự nhiên, bền vững.

Đây được xem là một bước tiến dài, đưa KITA Group chạm tới một lĩnh vực mới có ý nghĩa lớn đối với môi trường và mở ra cánh cửa để doanh nghiệp góp phần vào xu hướng năng lượng bền vững đang định hình trên thế giới.

Từ nền móng bất động sản vững chắc, KITA Group đang tiến từng bước để trở thành tập đoàn đa ngành uy tín, với tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Hành trình ấy chắc chắn sẽ còn dài, không tránh khỏi những thách thức, thế nhưng tin chắc rằng: KITA Group không chỉ kiến tạo nơi chốn để sống mà đang âm thầm kiến tạo tương lai bằng niềm tin, sự bền bỉ cùng những lựa chọn dấn thân đầy táo bạo.

Mỗi vùng đất được đánh thức là một cơ hội mới mở ra…

Mỗi cộng đồng lớn lên là một niềm tin được trao gửi…

Và mỗi bước đi hôm nay sẽ trở thành nền móng cho hành trình dài phía trước…

Ánh Dương Thanh Niên Việt