Hơn 30 năm trước, khi chiếc LS400 xuất hiện tại triển lãm ô tô Detroit 1989 có lẽ không nhiều người nghĩ rằng Lexus sẽ trở thành một trong những thương hiệu xe sang hàng đầu như hiện nay. Chinh phục thị trường ô tô lớn và khó tính bậc nhất thế giới, Lexus vươn ra toàn cầu bằng những sản phẩm sang trọng, tỉ mỉ từ nghiên cứu đến hoàn thiện. “Nỗ lực mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho từng khách hàng" là khẩu hiệu mỗi nhân viên đặt lên hàng đầu trong hành trình phát triển của cả thương hiệu. Nỗ lực đó kéo theo sự phát triển bền vững và sáng tạo không ngừng trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.

LS 400 ra mắt tháng 1/1989 ghi dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của Lexus, mở ra kỷ nguyên rực rỡ sau này. Tại Mỹ, hãng Nhật Bản có rất nhiều khách hàng trung thành, đồng hành với thương hiệu từ khi còn là những sinh viên đại học. Nhưng khi họ trưởng thành, đạt được những thành tựu trong cuộc sống, xe cao cấp từ Đức là lựa chọn ưu tiên, bởi Toyota không có sản phẩm nào ở phân khúc này. Lexus ra đời lấp đầy khoảng trống đó, nhắm đến tập khách hàng thượng lưu.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Toyota Mỹ khi đó Yukiyasu Togo hoàn toàn ủng hộ kế hoạch ra đời Lexus. “Lexus sẽ nâng tầm thương hiệu Nhật Bản tại thị trường xuất khẩu quan trọng bậc nhất, đồng thời tạo danh tiếng trong ngành công nghiệp ô tô", nguyên lãnh đạo cao cấp này cho biết.

Lexus LS 400 cháy hàng ngay trong năm đầu tiên mở bán, đơn đặt hàng liên tiếp đổ về các đại lý nằm ngoài sự kỳ vọng của những người đứng đầu Lexus. Tháng 9/1989, thương hiệu này tiếp tục tung ra thị trường dòng sedan ES. Chỉ với hai sản phẩm, doanh số năm đó của Lexus đạt hơn 16.000 chiếc, khởi đầu cho 3 thập kỷ với hơn 10 triệu xe toàn cầu.

Điều gì khiến Lexus thành công ở một thị trường khó tính với hàng loạt thương hiệu đình đám khác?

Theo đuổi sự hoàn hảo là điều luôn được nhắc đến ở Lexus và đó cũng là những gì giúp hãng thỏa mãn cao nhất nhu cầu người dùng. Ngay từ ngày sơ khai, mỗi chiếc Lexus đã được sản xuất trên dây chuyền riêng biệt, trải qua hơn 1.600 bước kiểm tra trước khi xuất xưởng.

Trước đó, kỹ sư trưởng Ichiro Suzuki của dự án LS400 đã yêu cầu đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và đảm bảo xe chạy như mới kể cả khi đã vận hành với quãng đường khoảng 80.000 km. “Kiểu dáng, cảm giác lái, cách âm của một chiếc Lexus đã đi khoảng 80.000 km phải không có khác biệt so với xe mới xuất xưởng”, yêu cầu của ông Suzuki đặt ra với nhóm phát triển xe Lexus.

Tinh thần đó được Lexus duy trì xuyên suốt hành trình phát triển, kể cả ở chương mới của lịch sử thương hiệu. Năm 1998, Lexus tung ra thị trường SUV RX, bắt nhịp với bước chuyển của thị trường toàn cầu sang những dòng xe gầm cao. SUV cỡ trung này nhanh chóng được người dùng đón nhận và trở thành dòng xe bán chạy nhất của Lexus.

Ở giai đoạn được gọi là “Next Chapter”, bắt đầu từ năm 2021, Lexus tập trung cho bốn trụ cột: Thiết kế, Trải nghiệm lái, Điện khí hóa và Công nghệ. Tinh thần chung của chiến dịch này cho thấy cam kết của thương hiệu trong việc đưa ra thị trường một chiếc xe sang hoàn hảo nhất có thể. Ô tô Lexus không dừng ở phương tiện đi lại, mà còn đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

10 năm trước, Lexus đặt chân đến Việt Nam với một showroom quy mô bậc nhất thời bấy giờ, đặt tại TP.HCM. Trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam quy tụ tầng lớp khách hàng thượng lưu và khó tính. Bằng những sản phẩm đẳng cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, Lexus không mất nhiều thời gian để người dùng trở nên quen thuộc với thương hiệu.

Danh mục sản phẩm của Lexus Việt Nam luôn đủ những gì là tinh túy nhất của thương hiệu. Người dùng hầu như không phải chờ đợi lâu để tiếp cận với những dòng xe mới nhất, thậm chí nhanh hơn khá nhiều quốc gia khác, như trường hợp của RX 2023 mới đây. Hai showroom theo chuẩn toàn cầu của Lexus trong 10 năm qua đã phục vụ hàng chục nghìn lượt khách hàng. Đánh dấu mốc chu kỳ 10 năm với nhiều thành tựu, RX 2023 đặt viên gạch cho sự chuyển mình của Lexus Việt Nam cho chu kỳ 10 năm tiếp theo.

Tháng 6/2022, SUV ăn khách bậc nhất của Lexus, RX 2023, được giới thiệu tại Mỹ, với hàng loạt thay đổi mạnh mẽ từ kiểu dáng đến công nghệ. Thương hiệu hạng sang Nhật Bản tiếp tục theo đuổi triết lý thoả mãn tối đa nhu cầu của người dùng làm trọng tâm ở giai đoạn được coi là Next Chapter này.



Quay ngược thời gian khi Lexus bắt đầu chương mới của hành trình lịch sử thương hiệu vào năm 2021, hãng tung ra thị trường mẫu NX thế hệ mới. SUV cỡ nhỏ này là được coi là lựa chọn hàng đầu ở phân khúc với những ưu điểm về tiện nghi ở nội thất, thiết kế cá tính và nhiều công nghệ an toàn.

SUV cỡ nhỏ này nổi trội với giao diện người dùng Lexus Interface mới, tích hợp công nghệ Plug-in hybrid đầu tiên của thương hiệu và loạt thay đổi khác phù hợp với nhu cầu người dùng hiện tại.

NX được giới thiệu tại Việt Nam giữa năm 2022, tiếp đó là SUV đầu bảng LX600 và mới nhất là RX 2023 (chỉ sau thị trường quốc tế khoảng nửa năm). Lexus mang đến cho người dùng cảm giác được coi trọng, ưu tiên không thua kém bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

RX 2023 nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực từ cộng đồng người dùng. Bởi kể từ khi ra mắt, SUV cỡ trung này chính là mẫu xe bán chạy nhất của Lexus. 4 phiên bản RX 2023, ra mắt đúng thời điểm kỷ niệm 10 năm Lexus tại Việt Nam, như một món quà cho thượng khách, những người trung thành và ủng hộ Lexus trong suốt thập kỷ qua.

RX thế hệ mới là sản phẩm thứ 3 của giai đoạn Next Chapter, do đó, xe thừa hưởng những gì tốt, cập nhật nhất của Lexus, đặc biệt ở các phiên bản hybrid. Nếu như NX phù hợp với tập khách hàng Gen Y, RX có thể coi là lựa chọn cho tập khách hàng này khi họ bước sang một trang mới của cuộc đời.

Với Lexus, khách hàng trung thành của thương hiệu sẽ không gặp khoảng trống khi chuyển giao giữa mỗi giai đoạn của cuộc đời. Thương hiệu hạng sang Nhật Bản kỳ vọng RX mới đủ sức hấp dẫn với tập khách hàng ở cả Gen X và Gen Y.

RX 2023 viết tiếp triết lý chung Next Chapter lấy Thiết kế, Trải nghiệm lái, Điện hóa và Công nghệ làm trọng tâm. Mỗi tiêu chí đều được các kỹ sư của Lexus tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa lên RX.

Vẫn là sự phá cách táo bạo từ RX trước, thế hệ mới làm tốt hơn ở mặt thẩm mỹ nhờ kết hợp tinh tế giữa kiểu dáng và công năng. Điểm nhấn ở thân xe là lưới tản nhiệt con suốt không viền, mang hơi thở đương đại, khi kỷ nguyên điện hóa dần thành hình. RX mới vẫn phảng phất những gì khiến dòng xe này được ưa chuộng nhiều năm qua, đó là sự bề thế, vững chắc.

Lexus có thể làm mới nhưng không đánh mất bản sắc riêng. Triết lý Tazuna ở nội thất là minh chứng cho điều này. Thương hiệu Nhật Bản theo đuổi triết lý đặt con người làm trung tâm, để tạo ra những yếu tố hài hoà giữa người và xe. Những công nghệ hiện đại, cao cấp nhất được mang lên RX 2023 như màn hình thông tin - giải trí 14 inch lớn nhất phân khúc, hệ thống âm thanh 21 loa Mark Levinson… Hãng xe Nhật Bản cho thấy cam kết thực hiện đúng giá trị cốt lõi của Next Chapter.

Trong khi đó, trải nghiệm lái được củng cố bằng nền tảng GA-K mới. Khung gầm, hệ thống treo, được tinh chỉnh mang đến sự ổn định và êm ái cao khi vận hành. Lexus phần nào khắc phục những đánh giá không tích cực về trải nghiệm lái nhàm chán trước đây.

Đặc biệt, phiên bản RX 500h F SPORT Performance thể hiện rõ nét nhất giá trị “nâng tầm trải nghiệm lái” ở Next Chapter. Hệ dẫn động Hybrid song song DIRECT4 cùng hệ thống đánh lái bánh sau (DRS) và hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) cũng góp phần không nhỏ trong việc thay đổi trải nghiệm lái thể thao cho chiếc xe sang. Thực tế cho thấy khi xe vào cua ở tốc độ cao, lốp ngoài cua của RX 500h F SPORT Performance bám đường và có dư lực để đẩy xe ôm ngọt đường cua mà không bị giảm độ bám, không trượt rê, xe không mất công suất nhờ việc mô-men xoắn tức thời của động cơ điện đáp ứng độ trễ ít hơn và không phụ thuộc vào công suất từ động cơ xăng.

Với những người dùng ưa truyền thống, RX 2023 có đến 3 phiên bản gồm RX350 Premium, RX350 Luxury và RX 350 F SPORT. Các phiên bản này chỉ sử dụng động cơ đốt trong 2.4L, tăng áp, công suất 275 mã lực, giảm gần 100 mã lực so với phiên bản 500h. Đổi lại, trọng lượng xe nhẹ hơn giúp trải nghiệm lái vẫn được duy trì tốt, nhất là ở phiên bản F SPORT.

Bên cạnh đó, RX 2023 được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hàng đầu ở Next Chapter. Hệ thống Lexus Safety System (LSS+3) được sử dụng trên mẫu RX mới mang lại cho người dùng sự an toàn cao hơn. Với các công nghệ như hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS)..., Lexus tiếp tục cho thấy triết lý lấy con người làm trung tâm.

Nửa năm sau khi RX 2023 ra mắt người dùng quốc tế, Lexus Việt Nam đã đưa xe về phục vụ người dùng trong nước đúng dịp kỷ niệm 10 năm có mặt ở Việt Nam. SUV cỡ trung này có hàng loạt lợi thế để trở thành đại diện tiêu biểu cho giai đoạn Next Chapter tại Việt Nam.



Trong thế giới xe sang, một chiếc xe đẹp, trải nghiệm lái tốt là chưa đủ. Người dùng chờ đợi nhiều hơn ở những yếu tố vượt qua tầm phổ thông, điều tạo nên sự khác biệt của Lexus, về cảm xúc nhận được khi bước lên xe. RX 2023 có thể coi là sự tổng hòa của những yếu tố đó, đúng như tiêu chí “chiếc xe không đơn thuần là phương tiện"

Năm 2022, RX là SUV bán chạy nhất của Lexus tại Mỹ, thị trường khó tính bậc nhất toàn cầu, với hơn 96.000 chiếc đến tay người dùng. Lexus kỳ vọng duy trì vị trí số một trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung đánh bại các đối thủ cạnh tranh tại Mỹ, với khoảng 19% thị phần và doanh số dự kiến đạt 102.000 chiếc vào năm 2023.

Sau 5 thế hệ với doanh số hơn 2,3 triệu chiếc, Lexus RX khẳng định vị thế trong nhóm SUV hạng sang, đồng thời là mẫu xe thành công nhất trong lịch sử của Lexus. Không quá khi nói rằng RX đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của thương hiệu kể từ khi ra mắt vào năm 1998.



Ánh Dương Tổ Quốc