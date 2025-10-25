Được định vị trở thành phiên bản cao cấp nhất trong bộ sưu tập siêu phẩm của Eaton Park, mỗi căn hộ Lagoon là sự hội tụ đắt giá của vị trí vàng, không gian thời thượng cho đến tiêu chuẩn bàn giao. Dòng căn hộ hạng sang quý hiếm này là kết tinh tâm huyết của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia gửi gắm đến cộng đồng tinh hoa, như một "tổ ấm triệu khát khao" dành cho những gia chủ xứng tầm.

Nằm trên mảnh "đất vàng" tâm điểm phồn hoa của Tp. Thủ Đức cũ, Lagoon sở hữu vị trí không thể tái lập: mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, liền kề các trục giao thông huyết mạch và Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Giữa bối cảnh quỹ đất sạch khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm, Lagoon trở thành tài sản quý hiếm – vừa để ở, vừa là biểu tượng đầu tư bền vững.

Tọa lạc tại vị trí đẹp nhất giữa lòng Eaton Park, tháp Lagoon sở hữu tầm nhìn panorama toàn cảnh. Từ đây, chủ nhân có thể phóng tầm mắt bao quát dòng kênh xanh mát, công viên nội khu rộng lớn hay trung tâm thành phố tráng lệ. Mỗi ô cửa là một bức tranh sống động – nơi bình minh thức giấc bên làn gió sông mát lành và hoàng hôn buông xuống trong sắc vàng lãng mạn.

Lagoon mang đến một trải nghiệm sống sang trọng đích thực với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp nhất toàn dự án Eaton Park. Cộng hưởng cùng điều này là hệ cảnh quan xanh mát nội khu được thiết kế tinh tế, tạo nên một "tiểu đảo" yên bình giữa đô thị năng động phía Đông. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại mang lại cuộc sống cân bằng mà nhiều người đang tìm kiếm.

Cư dân tại Lagoon được trải nghiệm không giới hạn hơn 100 tiện ích nội khu thời thượng tiêu chuẩn quốc tế của khu phức hợp căn hộ hạng sang Eaton Park. Ngoài hồ bơi vô cực, bể jacuzzi, khu onsen, cư dân còn được tận hưởng cigar lounge, bar đẳng cấp, khu thể thao và yoga ven sông, v.v... Dù nằm giữa thị thành náo nhiệt nhưng chẳng khác gì một "Condotel", đây là nơi mỗi ngày trôi qua đều là một kỳ nghỉ đúng nghĩa trọn vẹn.

"Chuẩn mực tinh hoa" không chỉ là một tuyên ngôn, mà là bản sắc nội tại vượt trội được khắc họa rõ nét qua từng chi tiết của Lagoon. Mỗi đường nét, vật liệu và tiện nghi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến trải nghiệm sống vừa sang trọng, vừa đậm chất nghệ thuật.

Với riêng dòng thượng phẩm này, chủ đầu tư đặc biệt dồn tâm huyết sáng tạo để cho ra giải pháp "nhân đôi không gian sống" độc đáo khi khách hàng đưa ra quyết định táo bạo mua hai căn 1 phòng ngủ kề nhau. Chủ nhân của cặp "căn hộ đôi" này có thể dễ dàng tiện lợi lựa chọn một trong bốn phương án liên thông căn hộ mà Gamuda Land đã dày công nghiên cứu.

Phương án "The Signature" độc đáo phá vỡ các tường ngăn, khéo léo kết nối hai căn hộ 1 phòng ngủ thành một không gian lớn duy nhất, bố cục này phù hợp nhất với những chủ nhân độc thân cá tính và những cặp đôi trẻ thành đạt yêu chuộng sự tinh tế, hiện đại và đầy sức hút. Trong khi đó, "The Balance Suite" là sắp đặt tinh tế giữa không gian dành cho công việc và nghỉ ngơi, nơi hiệu suất công việc được thúc đẩy tối đa hòa quyện cùng phút giây thư giãn tinh tế, kiến tạo nhịp sống hài hòa.

"The Grand Fusion" là lựa chọn xoá nhoà ranh giới phòng bếp và phòng khách tạo không gian liền mạch, khoáng đạt, sang trọng và tràn đầy năng lượng sống. Cuối cùng là phương án "The Generations" với thiết kế 3 phòng ngủ rộng rãi, bố trí hợp lý giữa các không gian chung và riêng. Một không gian sống ấm áp, bền vững nơi mọi thành viên đều tìm thấy niềm an yên và hạnh phúc trọn vẹn, là biểu tượng cho giá trị gia đình và sự gắn kết đa thế hệ, nơi yêu thương được vun đắp qua từng khoảnh khắc sum vầy.

Phương án điển hình "The Signature" cho cặp căn 1+1 phòng ngủ: Thiết kế hành lang mở rộng kéo dài, dẫn lối vào "trái tim" ngôi nhà là phòng ngủ Master sang trọng

Căn 2 phòng ngủ điển hình: Cách bố trí thông minh giúp tách biệt không gian làm việc và nghỉ ngơi. Khu vực sinh hoạt chung được mở rộng liền mạch, tạo cảm giác gắn kết mọi thành viên trong gia đình.

Bên trong mỗi căn hộ Lagoon, vẻ đẹp được kết tinh qua từng chi tiết vật liệu nội thất. Sàn gỗ cao cấp, trần cao thoáng 3,5m, hệ kính Low-E kịch trần mở rộng tầm nhìn, chống nhiệt, chống ồn và phản quang nghệ thuật, cùng nội thất và thiết bị gia dụng đến từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Geberit, Duravit, Hansgrohe, Kohler,Yale… hoặc tương đương. Hệ thống điều hòa âm trần chuẩn 5 sao, cùng các trang bị thiết yếu như tủ lạnh, lò nướng, máy rửa chén và máy giặt sấy được tích hợp sẵn, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi tuyệt đối.

Lagoon là một trong số rất ít dự án nhà ở tại TP.HCM sở hữu đặc quyền quản gia chuyên biệt.

Sống tại đây, mỗi ngày trôi qua là một hành trình tận hưởng phong vị "thượng khách". Cư dân sẽ được chăm sóc tận tình đến từng nhu cầu thường nhật nhỏ nhất, từ hỗ trợ đỗ xe tại hầm, vận chuyển hành lý lên căn hộ, đến trợ lý khách hàng 16/24 giờ và các lớp thể thao – nghệ thuật định kỳ. Tất cả những đặc quyền này đều được bao gồm trong phí quản lý hàng tháng.

Không chỉ là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, Lagoon còn được giới chuyên môn đánh giá là "siêu phẩm sinh lời" sáng giá nhất khu Đông TP.HCM hiện nay, nhờ vào chính sách bán hàng ưu việt hàng đầu thị trường từ chủ đầu tư Malaysia hùng mạnh.

Theo đó, có bốn phương án thanh toán được thiết kế linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của từng nhóm khách hàng, từ người mua ở thực đến các nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận cao. Ở phương án tiêu chuẩn, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng, các đợt tiếp theo chia nhỏ giãn cách 2–3 tháng với mức chiết khấu hấp dẫn 5%. Phương án giãn rộng, thanh toán 5% ban đầu và mỗi đợt cách nhau 6 tháng, mang lại sự an toàn và chủ động trong quản lý dòng tiền, đồng thời nhận chiết khấu 2%.

Với khách hàng có dòng vốn mạnh, phương án thanh toán nhanh, chỉ trong ba tháng đầu đã hoàn tất 70% giá trị hợp đồng, sẽ có lợi điểm là mang đến lợi nhuận cao nhất khi được hưởng tổng chiết khấu lên tới 9%, gồm 5% trực tiếp và 4% cấn trừ vào đợt cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu (sổ hồng) khi thanh toán đợt 2 đúng hạn. Còn đối với người mua nhà cần sử dụng đòn bẩy tài chính, phương án vay ngân hàng sẽ là giải pháp tối ưu khi chỉ cần 10% vốn tự có, ngân hàng hỗ trợ tới 75% giá trị sản phẩm và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng tuỳ theo chính sách hiện hành tại thời điểm áp dụng. Đặc biệt hơn, chủ đầu tư còn áp dụng thêm ưu đãi hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 7%/ năm trong tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên cho khoản vay từ 60% trở lên.

Điểm chung nổi bật trong tất cả các phương án là tiến độ thanh toán siêu giãn tới 32 tháng và chỉ cần thanh toán 5% cuối cùng khi nhận sổ hồng. Cơ chế tài chính thông thoáng và linh hoạt này giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng vốn, giảm áp lực chi trả mà vẫn tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư.

Nhờ trợ lực vượt trội này, Lagoon đang là tâm điểm đầu tư sáng giá nhất trong mùa cao điểm cuối năm. Trong bối cảnh số lượng booking (đặt chỗ trước) tăng vọt mỗi ngày, cơ hội để sở hữu phiên bản đỉnh cao nhất của Eaton Park càng thu hẹp lại. Vậy nên, sự kiện mở bán sắp tới đây hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một "cơn địa chấn" trên thị trường bất động sản TPHCM. Qua đó nối dài chuỗi thành công vang dội của Gamuda Land trong năm 2025 sau Springville và Elysian, khẳng định vị thế tiên phong của chủ đầu tư quốc tế này trong hành trình kiến tạo những dự án tinh hoa đáng sống nhất Việt Nam.

