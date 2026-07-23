Phía sau bảng xếp hạng những ngân hàng đóng góp lớn nhất vào ngân sách là hành trình một phần lợi nhuận ngân hàng được chuyển thành nguồn lực chung của nền kinh tế.

KỶ LỤC NỘP NGÂN SÁCH 106.616 TỶ ĐỒNG

CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG

Lợi nhuận thuộc về ngân hàng, còn người dân vẫn đi làm, đưa con đến trường, khám bệnh hay đi trên những con đường quen thuộc. Nhưng giữa hai thế giới tưởng như tách biệt ấy có một dòng tiền âm thầm kết nối, đó là ngân sách nhà nước.

Khi hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập chịu thuế, ngân hàng phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trong đó phần lớn là thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền ấy không được gắn riêng với một cây cầu, một bệnh viện hay một trường học cụ thể, mà góp vào ngân sách để Nhà nước chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các dịch vụ công.

Năm 2025, 32 ngân hàng trong bảng xếp hạng VNTAX200 đã nộp vào ngân sách tổng cộng 106.616 tỷ đồng, tương đương gần 292 tỷ đồng mỗi ngày. So với mức 98.033 tỷ đồng của năm 2024, số tiền đóng góp tăng khoảng 8,8%.

Nhưng hơn 106.000 tỷ đồng không chỉ kể câu chuyện ngân hàng nào đứng đầu. Con số ấy còn cho thấy một ngành kinh tế đã lớn lên ra sao trong năm năm, nhóm dẫn đầu đang thay đổi thế nào và phần giá trị được tạo ra từ hoạt động kinh doanh được chuyển thành nguồn lực chung của quốc gia bằng cách nào.

Đường đi lên của số nộp ngân sách

Đặt riêng trong một năm, 106.616 tỷ đồng đã là một con số lớn. Đặt trong hành trình từ năm 2021 đến 2025, chuyển động còn rõ hơn. Suốt 5 năm đó, tổng số nộp ngân sách của các ngân hàng là một đường đi lên với quy mô tăng lên không dưới 50.000 tỷ đồng.

Đây là giai đoạn hệ thống ngân hàng đi qua nhiều trạng thái khác nhau của nền kinh tế. Từ sự phục hồi sau đại dịch, những đợt điều chỉnh lãi suất, khó khăn của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, yêu cầu cơ cấu lại nợ cho khách hàng, đồng thời phải củng cố bộ đệm an toàn trước rủi ro tín dụng.

Vì thế, đường đi lên của số nộp ngân sách không đơn thuần phản ánh việc các ngân hàng ngày càng có nhiều tài sản hơn. Để tạo ra nghĩa vụ thuế lớn hơn, ngân hàng trước hết phải tạo ra thu nhập, kiểm soát chi phí và dành đủ nguồn lực xử lý rủi ro. Phần còn lại sau những bước ấy mới có thể chuyển thành lợi nhuận chịu thuế.

Tuy nhiên, con số toàn ngành không có nghĩa mọi ngân hàng đều tăng giống nhau. Có đơn vị nâng mức nộp ngân sách liên tục qua nhiều năm; có đơn vị tăng mạnh sau một giai đoạn tái cơ cấu hoặc cải thiện hiệu quả; cũng có ngân hàng ghi nhận mức nộp giảm do lợi nhuận, dự phòng, thời điểm quyết toán thuế hoặc phạm vi công bố thay đổi.

Bởi vậy, con số 106.000 tỷ đồng còn nằm ở những dịch chuyển bên trong. Ai đang tiến nhanh hơn, nguồn thu ngân sách có được mở rộng ra nhiều ngân hàng hơn hay vẫn tập trung chủ yếu ở vài cái tên dẫn đầu?

Lần đầu tiên một ngân hàng tư nhân vượt mốc 10.000 tỷ đồng

Từ năm 2022 trở về trước, chưa ngân hàng nào trong danh sách nộp tới 10.000 tỷ đồng vào ngân sách trong một năm. Vietcombank là cái tên đầu tiên vượt mốc này vào năm 2023. Cũng trong năm 2023, tổng thu ngân sách của ngành ngân hàng tăng đột biến lên 82.500 tỷ đồng, so với mức xấp xỉ gần 60.000 tỷ của 2 năm trước đó.

Đến năm 2025, khi nộp ngân sách toàn ngành lần đầu vượt 100.000 tỷ, “câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng” đã có 5 thành viên, trong đó có 2 ngân hàng lần đầu chạm mức này. Tổng số nộp ngân sách của nhóm này đạt 54.900 tỷ đồng, chiếm gần 51,5% toàn bộ số tiền của 32 ngân hàng.