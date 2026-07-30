Lần đầu tiên trong lịch sử, ‘dầu mỏ TK21’ gặp biến động 'lạ': Chuyên gia bật mí cánh cửa cơ hội dành cho Việt Nam
Bỗng một ngày, giá của một chiếc laptop đã đắt hơn trước vài trăm USD mà không có bất kỳ tính năng mới nào. Thế nhưng, đằng sau sự tăng giá tưởng chừng như ‘đột ngột’ đó là một cuộc dịch chuyển lớn.
AI đang hút cạn nguồn chip nhớ, đảo chiều chuỗi cung ứng và buộc cả những hãng công nghệ hàng đầu phải thay đổi chiến lược.
Trong bản đồ đang được vẽ lại ấy, Việt Nam đứng trước một cơ hội tuy hẹp nhưng có thật để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.
Chapter_01
Quy luật tưởng chừng bất biến lần đầu bị phá vỡ
Trong gần mười năm làm tài chính chiến lược cho các hãng công nghệ lớn, ông Phạm Thiện Minh, Quản lý Tài chính Cấp cao, Tập đoàn Microsoft (Mỹ), đã quen với một quy luật gần như bất biến: linh kiện của năm sau luôn rẻ hơn năm trước. Năm nay, lần đầu tiên, quy luật ấy bị phá vỡ.
Ông Minh nhận ra sự thay đổi này không phải qua một bản tin, mà từ chính những cuộc họp dự báo tại Microsoft, nơi các con số bỗng đi ngược lại mọi giả định vốn được xem là hiển nhiên.
Trong tuần vừa qua, cả thế giới công nghệ đã nhìn thấy điều đó rõ ràng. Apple thực hiện một động thái hiếm thấy: tăng giá tất cả các dòng MacBook và iPad ngay giữa vòng đời sản phẩm mà không bổ sung bất kỳ tính năng mới nào. Người dùng phải trả thêm từ 200 đến 1.000 USD cho chính những chiếc máy cũ. Tim Cook gọi đợt khan hiếm RAM và chip lần này là một “trận lũ trăm năm” mà ông chưa từng gặp trong 40 năm sự nghiệp.
Vài ngày trước đó, Microsoft cũng phải nâng giá dòng Surface, thậm chí đưa trở lại những phiên bản có dung lượng bộ nhớ thấp hơn để duy trì mức giá dễ chịu hơn. Khi ngay cả những hãng sở hữu chuỗi cung ứng thuộc nhóm tốt nhất thế giới cũng phải chùn tay, có thể thấy một điều gì đó rất căn bản đã thay đổi.
Một chiếc MacBook hay Surface Laptop tăng giá vài trăm USD thoạt nghe có vẻ chỉ là câu chuyện riêng của Apple hoặc Microsoft. Trên thực tế, đây là câu chuyện của toàn bộ thế giới công nghệ và của tất cả người dùng phổ thông.
Điều đáng chú ý là nguyên nhân không nằm ở việc nhu cầu mua laptop tăng đột biến, mà đến từ các trung tâm dữ liệu AI. Trong vài năm qua, AI được nhắc đến như một công cụ giúp con người làm việc nhanh hơn, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nền kinh tế gia tăng năng suất. Tuy nhiên, giữa lúc AI đang được ca ngợi như một “trợ lý thông minh”, công nghệ này lại tạo ra một hệ quả rất đời thường: laptop, máy tính bảng và các thiết bị điện tử sẽ trở nên đắt đỏ hơn rõ rệt.
Năm nay, lần đầu tiên quy luật của giới công nghệ
bị_bẻ_gãy
Apple đã tăng giá tất cả MacBook và iPad ngay giữa vòng đời sản phẩm mà không kèm theo tính năng mới nào. Người dùng trả thêm từ +$200 đến +$1000 cho cùng một cấu hình máy cũ.
> TIM COOK gọi đợt khan hiếm này là một "trận lũ trăm năm" chưa từng có trong 40 năm sự nghiệp.
Chapter_02
Vì sao thế giới hết bộ nhớ giá rẻ?
Cách giải thích đơn giản nhất là các nhà máy sản xuất chip nhớ trên thế giới chỉ có một mức công suất hữu hạn. Nhu cầu của AI đối với một loại bộ nhớ đặc biệt và đắt tiền, được sử dụng trong các siêu máy tính, lớn đến mức các nhà sản xuất đang chuyển phần lớn dây chuyền sang phục vụ lĩnh vực này.
Lý do rất thực tế: bộ nhớ dành cho AI có giá bán cao hơn nhiều. Hệ quả là mỗi con chip được dành cho AI đồng nghĩa với một con chip không còn được sử dụng trong điện thoại hoặc laptop của người tiêu dùng. Chỉ trong vài tháng, bộ nhớ dành cho các thiết bị phổ thông đã vừa trở nên khan hiếm, vừa đắt đỏ hơn.
AI memory market // 2026 outlook
Cuộc đua lợi nhuận của bộ nhớ AI
Dự báo mức tăng trưởng 2026
Tỷ suất lợi nhuận gộp
HBM3e / HBM4
Mức kỷ lục của SK Hynix và Samsung
DDR5 Server DRAM
Bộ nhớ đệm cho máy chủ AI
Enterprise SSD
Lưu trữ dataset huấn luyện AI
HBM3e / HBM4Giá cao gấp 3–5 lần
so với DRAM thông thường · tích hợp trực tiếp cùng GPU Nvidia H100, B200 và Rubin.
DDR5 Server DRAMGiá bán lẻ +300%
trong một năm · giá xuất khẩu bình quân tăng phi mã.
Enterprise SSD2,3 tỷ đồng/kg
giá xuất khẩu quy đổi, tính gộp với phân khúc DRAM cao cấp.
Nguồn: TrendForce
Trớ trêu thay, chính làn sóng AI đẩy giá linh kiện lên cao cũng khiến các thiết bị cần nhiều bộ nhớ hơn. Những tính năng AI chạy trực tiếp trên máy, từ trợ lý ảo đến dịch thuật, đều tiêu tốn bộ nhớ. Người dùng vì thế bị kẹp ở cả hai đầu: vừa cần dung lượng lớn hơn, vừa phải trả mức giá cao hơn.
Theo phân tích của ông Minh, đây không đơn thuần là một đợt thiếu hụt mang tính chu kỳ rồi sẽ qua đi như cơn sốt linh kiện trong thời kỳ Covid-19, mà là sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng linh kiện điện tử. Khi nguồn cung chưa thể tăng kịp, các nhà sản xuất chip sẽ ưu tiên những đơn hàng lớn, ổn định và mang lại lợi nhuận cao hơn. Đó thường là các đơn hàng phục vụ AI, thay vì laptop phổ thông.
Vì vậy, một sinh viên mua laptop, một gia đình mua máy tính cho con hay một doanh nghiệp nhỏ thay mới thiết bị văn phòng đều đang tham gia cùng một cuộc cạnh tranh nguồn cung với các trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD.
Chapter_03
Bài học từ Big Tech
Ông Minh chia sẻ, trong công việc hoạch định chiến lược, khoảnh khắc khó khăn nhất không phải khi các con số dịch chuyển, mà là khi một giả định làm nền tảng cho toàn bộ kế hoạch bỗng không còn đúng. Trong nhiều năm, các mô hình hoạch định đều ngầm mặc định rằng bộ nhớ sẽ ngày càng rẻ. Năm nay, giả định đó phải được loại bỏ và toàn bộ bài toán phải được xây dựng lại từ đầu.
Điều này đặc biệt nghịch lý đối với công việc của ông. Phần lớn thời gian của ông Minh được dành cho làn sóng “AI PC” — những chiếc máy tính được thiết kế để chạy AI ngay trên thiết bị. Lời hứa của toàn ngành là AI sẽ khiến chiếc PC trở nên giá trị và đáng mua hơn. Tuy nhiên, chính làn sóng AI ấy lại đang khiến các linh kiện bên trong máy trở nên đắt đỏ.
Lập kế hoạch xoay quanh nghịch lý đó đồng nghĩa với việc phải lựa chọn giữa những phương án đánh đổi không dễ chịu: ai sẽ gánh phần chi phí tăng thêm, cấu hình nào cần được giữ lại và trong trường hợp nào doanh nghiệp nên bảo vệ túi tiền của khách hàng thay vì duy trì biên lợi nhuận.
Nếu chi phí RAM tăng, nhà sản xuất có thể tăng giá sản phẩm. Nhưng nếu mức tăng quá lớn, người dùng có thể trì hoãn việc nâng cấp thiết bị hoặc chuyển sang một sản phẩm khác. Doanh nghiệp cũng có thể giữ nguyên giá nhưng giảm cấu hình, chẳng hạn cắt giảm dung lượng RAM hoặc bộ nhớ lưu trữ.
Không có lựa chọn nào hoàn hảo. Mỗi phương án đều là sự đánh đổi giữa những mặt giá trị khác nhau.
Theo ông Minh, bài học sâu sắc nhất, đồng thời liên quan trực tiếp đến Việt Nam, đó là trong ngành công nghệ, chủ thể kiểm soát “viên gạch” khan hiếm sẽ nắm giữ phần lớn giá trị. Hiện nay, viên gạch ấy là bộ nhớ và chip AI, vốn nằm trong tay một nhóm rất nhỏ các nhà sản xuất. Tất cả những doanh nghiệp còn lại, kể cả các thương hiệu lớn nhất hành tinh, đều chỉ có thể chấp nhận mức giá được đưa ra.
"Từ góc nhìn của một người làm công tác hoạch định, câu hỏi quan trọng không phải là 'giá sẽ tăng bao nhiêu', mà là 'muốn thoát khỏi vị thế của người chấp nhận giá thì phải đứng ở đâu trong chuỗi sản xuất'", ông Minh nói.
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Cơ hội để Việt Nam bước vào chuỗi sản xuất
Vị Quản lý Tài chính Cấp cao của Tập đoàn Microsoft nhấn mạnh, đây là thời điểm Việt Nam nên đặt ra một mục tiêu lớn hơn trong câu chuyện của thế giới.
"Việt Nam chưa thể sớm cạnh tranh ở những khâu khó nhất của ngành chip nhớ, chẳng hạn thiết kế DRAM cao cấp hay bộ nhớ băng thông cao dành cho AI. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ được tích lũy trong thời gian dài và một chuỗi cung ứng rất sâu", ông nhận định.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, điều đó không có nghĩa Việt Nam nên đứng ngoài cuộc. Căng thẳng địa chính trị và nhu cầu khổng lồ của AI đang thúc đẩy các tập đoàn dịch chuyển một phần hoạt động khỏi Trung Quốc, đồng thời phân bổ sản xuất tại nhiều địa điểm để tránh phụ thuộc vào một mắt xích duy nhất.
Trong làn sóng đó, Việt Nam đã âm thầm trở thành một mắt xích ở khâu sau của chuỗi, với vai trò đóng gói và kiểm định chất lượng chip sau khi sản xuất. Những cái tên như Amkor, Intel và Samsung đều đã có mặt tại Việt Nam. Thị phần của Việt Nam trong khâu này cũng được dự báo sẽ tăng gấp nhiều lần trong thập kỷ tới.
Từ góc nhìn của người làm công tác hoạch định, ông Minh xem đây là một cánh cửa, chưa phải một chiến thắng. Đóng gói và kiểm thử là những nấc tương đối thấp trong chuỗi giá trị, cần ít vốn hơn nhưng cũng tạo ra ít lợi nhuận hơn. Phần quan trọng thực sự nằm ở khả năng tiến lên những nấc có giá trị cao hơn, như thiết kế và kiểm định phức tạp.
Việc Việt Nam đặt cược vào mục tiêu đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư bán dẫn là một chiến lược đúng đắn. Việt Nam không nhất thiết phải khởi đầu bằng mục tiêu quá lớn là ngay lập tức trở thành quốc gia sản xuất chip nhớ tiên tiến, nhưng cần có tầm nhìn cùng một kế hoạch thực thi chi tiết, được chia theo các cột mốc dài hạn.
Câu hỏi thực tế và quan trọng cần đặt ra là
Trong vòng 5 đến 10 năm tới
Việt Nam có thể làm tốt hơn thế giới ở mắt xích nào?
Trong chuỗi cung ứng bán dẫn, không chỉ có một công đoạn duy nhất là “làm chip”. Chuỗi này còn bao gồm thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử, thiết bị, vật liệu, phần mềm quản lý nhà máy và logistics.
Khâu đóng gói và kiểm thử là nấc thấp trong chuỗi giá trị, ít vốn nhưng cũng ít lời. Phần quan trọng thật sự nằm ở việc leo lên những nấc giá trị cao hơn, như thiết kế và kiểm định phức tạp.
AI cũng mở ra một nhóm cơ hội khác. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng phần mềm, dịch vụ dữ liệu, giải pháp an ninh mạng và công cụ AI phục vụ chính thị trường trong nước. Không phải mọi giá trị từ AI đều nằm ở việc tự sản xuất GPU hay DRAM. Rất nhiều tiềm năng nằm ở cách sử dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế của doanh nghiệp và người dân.
Ông Minh lưu ý, sai lầm lớn nhất sẽ là xem thời điểm này như một cơ hội để tranh thủ vài đơn hàng. Mục tiêu quan trọng nhất phải là biến một khoảnh khắc thuận lợi thành năng lực lâu dài.
"Một đơn hàng đóng gói có thể đến rồi đi theo chu kỳ. Nhưng một thế hệ kỹ sư, một mạng lưới nhà cung ứng nội địa và một vị trí trong khâu thiết kế sẽ còn ở lại", ông nhấn mạnh.
Đó là sự khác biệt giữa việc cho thuê một sàn lắp ráp giá rẻ và việc thực sự gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.