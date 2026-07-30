Lần đầu tiên trong lịch sử, ‘dầu mỏ TK21’ gặp biến động 'lạ': Chuyên gia bật mí cánh cửa cơ hội dành cho Việt Nam

Trong gần mười năm làm tài chính chiến lược cho các hãng công nghệ lớn, ông Phạm Thiện Minh, Quản lý Tài chính Cấp cao, Tập đoàn Microsoft (Mỹ), đã quen với một quy luật gần như bất biến: linh kiện của năm sau luôn rẻ hơn năm trước. Năm nay, lần đầu tiên, quy luật ấy bị phá vỡ.

Ông Minh nhận ra sự thay đổi này không phải qua một bản tin, mà từ chính những cuộc họp dự báo tại Microsoft, nơi các con số bỗng đi ngược lại mọi giả định vốn được xem là hiển nhiên.

Trong tuần vừa qua, cả thế giới công nghệ đã nhìn thấy điều đó rõ ràng. Apple thực hiện một động thái hiếm thấy: tăng giá tất cả các dòng MacBook và iPad ngay giữa vòng đời sản phẩm mà không bổ sung bất kỳ tính năng mới nào. Người dùng phải trả thêm từ 200 đến 1.000 USD cho chính những chiếc máy cũ. Tim Cook gọi đợt khan hiếm RAM và chip lần này là một “trận lũ trăm năm” mà ông chưa từng gặp trong 40 năm sự nghiệp.

Vài ngày trước đó, Microsoft cũng phải nâng giá dòng Surface, thậm chí đưa trở lại những phiên bản có dung lượng bộ nhớ thấp hơn để duy trì mức giá dễ chịu hơn. Khi ngay cả những hãng sở hữu chuỗi cung ứng thuộc nhóm tốt nhất thế giới cũng phải chùn tay, có thể thấy một điều gì đó rất căn bản đã thay đổi.

Một chiếc MacBook hay Surface Laptop tăng giá vài trăm USD thoạt nghe có vẻ chỉ là câu chuyện riêng của Apple hoặc Microsoft. Trên thực tế, đây là câu chuyện của toàn bộ thế giới công nghệ và của tất cả người dùng phổ thông.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không nằm ở việc nhu cầu mua laptop tăng đột biến, mà đến từ các trung tâm dữ liệu AI. Trong vài năm qua, AI được nhắc đến như một công cụ giúp con người làm việc nhanh hơn, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nền kinh tế gia tăng năng suất. Tuy nhiên, giữa lúc AI đang được ca ngợi như một “trợ lý thông minh”, công nghệ này lại tạo ra một hệ quả rất đời thường: laptop, máy tính bảng và các thiết bị điện tử sẽ trở nên đắt đỏ hơn rõ rệt.