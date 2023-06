Tại một nơi được gọi là Red Wharf Bay, trên đảo Anglesey gần góc Tây Bắc xứ Wales, hai anh em Maurice và Spencer Wilks, đã phác thảo lên thiết kế của Land Rover Series I bằng những nét vẽ nguệch ngoạc. Maurice là một kỹ sư, đang sở hữu một chiếc xe từng phục vụ quân đội. Anh rất ấn tượng về tiện ích của nó. Maurice và anh trai của mình là Spencer, Giám đốc điều hành của Rover, luôn nghĩ về một mẫu xe có khả năng tương tự mang thương hiệu Rover.

Họ dự phóng ý tưởng này sẽ thành công, trong bối cảnh nước Anh thời hậu chiến tranh thế giới thứ II không còn ưa chuộng những chiếc sedan sang trọng, giàu công nghệ. Những gì số đông cần là giá rẻ, tính linh hoạt và chất lượng tốt. Đó là một chiếc xe có thể gánh vác những công việc nặng nhọc trong trang trại: chuyên chở gia súc, vượt qua bùn đất và kéo các thiết bị nặng. Và đương nhiên, chiếc xe vẫn đủ phù hợp để lăn bánh vào thị trấn bất cứ khi nào, điều mà ít ai làm với một chiếc máy kéo.

Ngay sau đó, hình vẽ nguệch ngoạc bên bãi biển được hiện thực hóa. Đó là một nguyên mẫu trang bị động cơ Rover 1.6L công suất 37 mã lực và hộp số 4 cấp. Đến tháng 4/1948, thương hiệu Land Rover được ra mắt, đồng thời mang tới triển lãm ô tô Amsterdam (Hà Lan) mẫu xe đầu tiên, Land Rover Series I.

Xe hướng đến sự đơn giản và chắc chắn. Thiết kế ưu tiên các đường thẳng, ít nếp gấp và tối giản các đường cong. Khung gầm hình thang, lò xo lá đơn giản và có hệ dẫn động bốn bánh 4WD. Thân vỏ được làm từ hợp kim nhôm có tên Birmabright. Đây là một loại vật liệu rẻ, nhẹ, có nhiều ở Anh sau chiến tranh và được phủ lên lớp sơn màu xanh lá phong cách quân đội.

Land Rover Series I mở bán với mức giá 450 bảng Anh và thành công ngay tức khắc. Khoảng 8.000 xe được bán ra trong năm đầu tiên và tăng gấp đôi vào năm 1949. Thành công của Land Rover Series I thậm chí đã vượt biên giới nước Anh, khi đóng vai trò mở ra phân khúc hoàn toàn mới và tạo vị thế vững chắc ở châu Mỹ, châu Âu và châu Phi.

Có lẽ khi đặt bút thiết kế, hai anh em Maurice và Spencer Wilks chẳng có thể tưởng tượng sản phẩm của họ sẽ trở thành huyền thoại, một biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế kỷ 20, định hình giá trị cốt lõi của Land Rover suốt 75 năm.

Kể từ 1948, chiếc Land Rover đã đi được một chặng đường dài. Sau Series I, hãng tiếp tục nâng cấp và đổi tên mẫu xe này thành Land Rover Series II, Land Rover Series III, Land Rover 110, Land Rover 90. Đến năm 1990, tên gọi Defender lần đầu được sử dụng và duy trì cho đến ngày nay.

Năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt. Land Rover gây bất ngờ khi công bố khai tử Defender vì không còn phù hợp với thị hiếu khách hàng. Nhưng người hâm mộ thương hiệu Anh quốc chẳng phải thất vọng lâu, vì đến năm 2019, thế hệ mới của Defender chính thức được giới thiệu với diện mạo và nền tảng mới.

Sự đổi mới là điều hoàn toàn dễ hiểu khi Defender đã quá lâu không được nâng cấp, trong khi Land Rover liên tục đưa giá trị hạng sang đồng thời duy trì và phát triển di sản vượt địa hình tuyệt hảo lên dải sản phẩm Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque và Land Rover Discovery.

Lịch sử lặp lại, Land Rover Defender thế hệ mới tiếp tục "có duyên" với thành công. Trong quý II/2021, Land Rover bán được 17.194 chiếc Defender trên toàn cầu, ghi nhận là một trong những sản phẩm bán chạy bậc nhất của Jaguar Land Rover toàn cầu. Mang lại thành công doanh số cho một mẫu xe có tuổi đời hơn 70 năm, đương nhiên không phải điều dễ dàng, nhất là khi đã có rất nhiều mẫu xe cùng thế hệ đã phải dừng bước.



Land Rover Defender giành được hơn 50 giải thưởng trên toàn cầu, bao gồm Xe của năm 2020 do Top Gear bình chọn, SUV của năm 2021 do MotorTrend bình chọn, SUV tốt nhất 2020 do Autocar bình chọn và xếp hạng an toàn 5 sao của Euro NCAP.



Nói về Defender, một tạp chí của Úc bình luận rằng, trong tất cả những câu chuyện thành công của Land Rover đạt được gần đây, Defender là mẫu xe vĩ đại nhất. Đây không những là một thiết kế công nghiệp tuyệt vời mà còn là ví dụ cực kỳ ấn tượng về kỹ thuật của người Anh.

Tại Việt Nam, Land Rover Defender thế hệ mới ra mắt vào đầu năm 2022, được khách hàng trong nước đón nhận như một lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong phân khúc SUV hạng sang.



Thành công trong 3/4 thế kỷ mở đường cho Land Rover giới thiệu Defender 75th Limited Edition vào năm 2022 tại triển lãm ô tô Frankfurt, Đức. Phiên bản này không chỉ kế thừa tinh thần thách thức mọi giới hạn trong suốt 75 năm qua mà còn kết hợp những công nghệ mới đầy sáng tạo như động cơ Hybrid, hệ thống phản ứng đa địa hình (Configurable Terrain Response), cập nhật phần mềm qua Internet và khả năng vượt địa hình vô song.

Land Rover Defender 75th Limited Edition dễ dàng nhận ra từ bên ngoài với màu sơn Xanh Grasmere độc đáo. Cùng với đó là logo "75 years" khắc ở phía sau, cản trước màu Bạc Ceres và kính tối màu đảm bảo sự riêng tư cho hành khách.



Bên trong khoang cabin, một phần bảng táp-lô và táp-pi cửa cũng mang tông màu Xanh Grasmere được hoàn thiện theo phương pháp sơn tĩnh điện. Logo "75 years" tiếp tục xuất hiện, được khắc laser bên hông bảng táp-lô. Ghế ngồi bọc da màu Resist Ebony và hai bên yên ngựa hàng ghế trước bọc chất liệu Robustec - loại vải tốt nhất hiện có trên Defender.

Defender 75th Limited Edition phát triển dựa trên phiên bản HSE, nên có đầy đủ những tính năng và trang bị hiện đại như camera toàn cảnh 3D, hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro kết hợp màn hình 11,4 inch, âm thanh Meridian, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, sạc không dây, ghế chỉnh điện 14 hướng, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập hay đèn pha LED ma trận.



Xe bán tại Việt Nam trang bị động cơ MHEV, tăng áp, 6 xy-lanh 3.0L, công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD. Một loạt công nghệ đầu bảng xứng tầm SUV hạng sang có thể kể đến hệ thống treo thích ứng, giám sát độ sâu lội nước, hỗ trợ giữ làn đường hay cảnh báo điểm mù.



Tính độc đáo giúp Defender 75th Limited Edition trở thành món hàng có giá trị sưu tầm cao được giới nhà giàu săn đón, thể hiện đầy đủ phong cách sống Land Rover thông qua cách phối màu thời trang, ngoại hình cao cấp, nội thất hạng sang và khả năng vượt địa hình vô song đã trở thành di sản.

Tại Việt Nam, phiên bản 75th Limited Edition được phân phối chính hãng với cấu hình Land Rover Defender 110 P400 với số lượng cực kỳ giới hạn. Giá bán này đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT đi cùng gói dịch vụ 5 năm bảo dưỡng và 3 năm bảo hành hoặc 100.000 km đầu tiên, tùy theo điều kiện nào đến trước.



Ánh Dương Tổ Quốc