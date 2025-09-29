Nếu Hà Nội được ví như trái tim, thì Hòa Lạc chính là nhịp đập mới, nơi dòng máu tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo được nuôi dưỡng từng ngày. Hơn hai thập kỷ trước, khái niệm "thành phố vệ tinh" từng còn mơ hồ với nhiều người. Nhưng đến nay, với quyết tâm chiến lược của Chính phủ và tốc độ phát triển hạ tầng thần tốc, Hòa Lạc đã dần vững định danh là "Thung lũng Silicon của Việt Nam", đô thị vệ tinh lớn nhất miền Bắc, trung tâm khoa học - công nghệ - giáo dục - y tế trọng điểm quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT, Hanwha Vision, Nidec, VNPT Technology,... cùng hàng loạt doanh nghiệp quốc tế chọn Hòa Lạc làm nơi "đáp cánh". Họ nhìn thấy tiềm năng về quy hoạch - bệ đỡ hoàn hảo kiến tạo nên thiên đường khởi nguyên của những giấc mơ tỷ đô, điểm đến của nguồn vốn, nhân tài, và sự sáng tạo không giới hạn.

Đô thị Hòa Lạc hội tụ trọn vẹn "tứ trụ hạ tầng chiến lược" làm nền móng cho một thành phố tri thức tương lai. Trước hết là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, "thủ phủ" khoa học & hạ tầng số, nơi hội tụ các trung tâm dữ liệu hiện đại quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực.

Song hành với đó là hệ thống giáo dục toàn diện: từ Đại học Quốc gia Hà Nội, THPT & Đại học FPT, Học viện Viettel, TH School, Phenikaa… cho tới nhiều trường quốc tế, bảo chứng cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Y tế cũng là một trụ cột nổi bật với tổ hợp 200ha gồm bệnh viện quốc tế và viện nghiên cứu y sinh, đảm bảo sức khỏe và chất lượng sống. Hoàn thiện bức tranh đó là mạng lưới giao thông huyết mạch: Đại lộ Thăng Long, vành đai 4, Tuyến Metro số 5,.. giúp Hòa Lạc trở thành điểm đến dễ dàng tiếp cận và giàu tiềm năng bậc nhất miền Bắc.

Trên thế giới, TOD (Transit Oriented Development - mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) đã chứng minh sức mạnh kiến tạo những đô thị năng động, nơi giao thông công cộng trở thành trục xương sống kết nối cộng đồng tinh hoa và gia tăng giá trị bất động sản. Và ngay tại Việt Nam, Legacy Hinoiri đang hiện thực hóa xu hướng này ở trung tâm Hòa Lạc, đô thị vệ tinh năng động phía Tây Hà Nội.

Nằm liền kề tuyến Metro số 5 kết nối trực tiếp nội đô, dự án nắm trọn ưu thế hạ tầng chiến lược hiếm có, tái định hình mối quan hệ giữa không gian sống, việc làm và dịch vụ trong phạm vi đi bộ chỉ từ 5 - 10 phút quanh các nhà ga và trạm trung chuyển, tạo ra những cộng đồng đa chức năng, chất lượng sống cao và giá trị bất động sản tăng trưởng vượt trội.

Nhìn vào bản đồ phát triển, có thể thấy Hòa Lạc chính là viên ngọc sáng của khu vực phía Tây Thủ đô. Đây là nơi hội tụ của hạ tầng đột phá, quy hoạch thông minh, dòng chảy tri thức trẻ đầy nội lực.

KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhấn mạnh:

"Hòa Lạc sẽ là thành phố tri thức của tương lai, nơi quy hoạch chiến lược không chỉ tạo ra không gian sống, mà còn dựng nền móng cho đổi mới sáng tạo, hạ tầng hiện đại và giá trị bất động sản bền vững."

Với tầm nhìn ấy, Hòa Lạc nói chung và Legacy Hinoiri trở thành "miền đất hứa" của cộng đồng tinh hoa mới, như một lời đáp hoàn hảo, một biểu tượng sống dành riêng cho giới tri thức trẻ đang khao khát vừa an cư, vừa sáng tạo, vừa tận hưởng.

Trong bức tranh toàn cảnh về đô thị tương lai Hòa Lạc, Legacy Hinoiri chính là nét hoạ đầy tinh tế: một "Tokyo chiều thẳng đứng" được tái hiện giữa lòng thung lũng công nghệ. Ở đây, triết lý từ "đất nước mặt trời mọc" về sự tinh giản và công năng được đưa lên tầm cao mới: mô hình "mixed-use development", tích hợp nhà ở, văn phòng chia sẻ (Coworking Space), thương mại dịch vụ, tiện ích giải trí và không gian xanh vào một hệ thống thẳng đứng. Nhờ đó, cư dân không mất hàng giờ di chuyển mà có thể tận dụng tối đa từng khoảnh khắc trong ngày, cân bằng công việc và cuộc sống.

Bên cạnh đó, thế hệ công nghệ, tập trung vào millennials và gen Z thành đạt tại Hòa Lạc ngày nay hướng đến một lối sống khác biệt, họ muốn nơi ở cũng phải trở thành "trạm sáng tạo", một không gian để họ vừa làm việc, vừa kết nối toàn cầu, vừa hồi phục năng lượng sau những "deadline" dồn dập. Họ là thế hệ sống theo phương châm "live once, live maximum": coi trọng từng phút giây, quản lý thời gian khoa học, biết cân bằng giữa công việc và hưởng thụ. Và chính vì thế, Legacy Hinoiri được kiến tạo như một ecosystem sống - làm việc - sáng tạo - hưởng thụ toàn diện, thay vì chỉ là nơi an cư.

Điểm nổi bật của Legacy Hinoiri nằm ở bộ sưu tập hơn 30 tiện ích thời thượng, được thiết kế dựa trên chính triết lý và nhịp sống hiện đại ấy. Coworking space với đường truyền tốc độ cao, phòng họp mini, café sách… mang đến không gian cho những ý tưởng startup bật nảy bất cứ lúc nào.

Sky garden và khu café ngoài trời trở thành điểm hẹn networking, nơi cư dân có thể gặp gỡ, trao đổi sau giờ làm việc. Hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí như gym, yoga, bể bơi bốn mùa, công viên trung tâm...giúp cư dân cân bằng thể chất và tinh thần, giảm áp lực, duy trì hiệu suất làm việc dài hạn. Song hành với đó những khoảng thở xanh đầy thị vị, những góc vui chơi đầy màu sắc, là nơi ươm mầm cho những tâm hồn trẻ thơ phát triển một cách lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở hệ tiện ích toàn diện, kiến trúc và nội thất tại dự án còn thấm đẫm tinh thần Nhật Bản với phong cách Japandi - tinh giản nhưng không đơn điệu, tập trung vào công năng nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp thẩm mỹ tinh tế. Từng chi tiết được nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu diện tích, dòng chảy sinh hoạt và cảm giác thoải mái trong từng khoảnh khắc thường nhật. Các tiêu chuẩn bàn giao đều đến từ những thương hiệu quốc tế uy tín như Häfele, Muhler, Panasonic,... bảo chứng cho một chất lượng sống hiện đại và đẳng cấp. Bên cạnh đó, dự án còn được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE, đơn vị hàng đầu thế giới, đảm bảo trải nghiệm sống chuẩn mực cho cư dân.

Quan trọng hơn cả, Legacy Hinoiri định hình kiến tạo một cộng đồng cư dân đồng điệu từ tư duy đến phong cách sống: từ các kỹ sư đang làm việc tại những "kỳ lân" công nghệ, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng, cho đến những startup founder miệt mài ươm mầm ý tưởng. Đây chính là thế hệ trẻ cần một nơi vừa sống nhưng cũng cần một môi trường kết nối. Họ có thể gặp nhau trong thang máy cùng tòa nhà, nhưng rồi lại tái ngộ ở một buổi workshop hay một hoạt động cộng đồng của chính khu dân cư mình đang sinh sống. Đó chính là giá trị cộng hưởng, nơi tinh hoa gặp gỡ tinh hoa, cùng kiến tạo, sẻ chia và lan tỏa. Legacy Hinoiri mang lại một cộng đồng mà mỗi người đều có cùng nhịp sống, cùng khát vọng.

Trong nhịp sống hiện đại, con người luôn chạy theo những khát vọng kiến tạo và kết nối không ngừng. Legacy Hinoiri được sinh ra để đồng hành cùng những hoài bão ấy. Nhưng vượt lên trên tất cả những giá trị phồn hoa, ngôi nhà vẫn trở về với ý nghĩa nguyên bản nhất: nơi chốn ấp ôm sự yên bình và nuôi dưỡng tâm hồn.

Tên gọi "Hinoiri" trong tiếng Nhật Bản vốn mang ý nghĩa là "hoàng hôn", cũng chính là nguồn cảm hứng kiến tạo nên những không gian sống đầy duy mỹ và nhân văn. Ở Legacy Hinoiri, sự "xa xỉ" không chỉ nằm ở cam kết về chất lượng sống cao cấp mà còn ở những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị: thả mình trên ghế sofa, bên ban công lộng gió, lặng yên hít một hơi thật sâu, ngắm hoàng hôn dát vàng lên thung lũng, mặt hồ và những dãy núi xa.

Legacy Hinoiri được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất phía Tây Hà Nội. Đó là món tặng phẩm vô giá, khi mỗi người có thể thực sự sống chậm, tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên và cân bằng lại sau guồng quay tất bật. Đó cũng chính là lời nhắc nhở dịu dàng: ngoài những khát vọng lớn lao, điều con người cần chính những khoảng nghỉ để lắng đọng, để hồi phục và để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống. Và chính những phút giây tưởng chừng đơn giản ấy mới là giá trị, di sản tinh thần bền lâu nhất, được tạo tác từ hiện tại và gìn giữ cho tương lai.

Trong hành trình kiến tạo Hòa Lạc thành biểu tượng của thịnh vượng, Legacy Hinoiri mang trong mình một triết lý đặc biệt trong chính tên gọi: "Legacy" - di sản. Bởi mỗi không gian sống nơi đây đều lưu giữ giá trị, để truyền lại niềm tự hào, và để trở thành minh chứng cho một thế hệ dám sống khác biệt.

Đại diện An Thịnh Group, đơn vị phát triển dự án chia sẻ:

"Với cư dân, Legacy Hinoiri là chốn trở về, nơi tổ ấm được dệt nên từ hơi thở hiện đại, phong vị thiên nhiên, để từng ngày sống trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Với nhà đầu tư, Legacy Hinoiri là một chiến lược tiên phong, vừa sở hữu tài sản gia tăng giá trị bền vững, vừa thức thời khai khác dòng lợi nhuận vững vàng trước sóng gió thị trường. Và với cộng đồng, Legacy Hinoiri là biểu tượng, ngọn đèn soi sáng tầm vóc của một đô thị đang vươn mình mạnh mẽ, nơi tri thức được ươm mầm, khát vọng được thắp sáng, và di sản được lưu truyền qua nhiều thế hệ."

Bài: BTV Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Thanh Niên Việt