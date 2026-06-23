Chất bán dẫn là nền tảng của hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại. Những vi mạch nhỏ bé này có nhiệm vụ điều khiển dòng điện, lưu trữ dữ liệu, xử lý và truyền tải tín hiệu, đồng thời quản lý năng lượng cho thiết bị.

Từ điện thoại thông minh, máy tính, ô tô thế hệ mới, thiết bị y tế cho đến hạ tầng internet, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả đều phụ thuộc vào công nghệ bán dẫn.

Trong bối cảnh nhu cầu công nghệ ngày càng tăng, các doanh nghiệp bán dẫn liên tục cạnh tranh để phát triển những con chip có kích thước nhỏ hơn, hiệu năng cao hơn và chi phí thấp hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp các sản phẩm công nghệ ngày càng mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và có giá thành dễ tiếp cận hơn.