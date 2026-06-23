Dữ liệu: CompaniesMarketCap (cập nhật đến ngày 23/6/2026)
Chất bán dẫn là nền tảng của hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại. Những vi mạch nhỏ bé này có nhiệm vụ điều khiển dòng điện, lưu trữ dữ liệu, xử lý và truyền tải tín hiệu, đồng thời quản lý năng lượng cho thiết bị.
Từ điện thoại thông minh, máy tính, ô tô thế hệ mới, thiết bị y tế cho đến hạ tầng internet, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả đều phụ thuộc vào công nghệ bán dẫn.
Trong bối cảnh nhu cầu công nghệ ngày càng tăng, các doanh nghiệp bán dẫn liên tục cạnh tranh để phát triển những con chip có kích thước nhỏ hơn, hiệu năng cao hơn và chi phí thấp hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp các sản phẩm công nghệ ngày càng mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và có giá thành dễ tiếp cận hơn.
10 doanh nghiệp bán dẫn có doanh thu lớn nhất thế giới đều là những tập đoàn công nghệ hàng đầu với danh mục sản phẩm đa dạng, trải rộng từ vi xử lý, chip nhớ đến các giải pháp SoC phức tạp. Sự đa dạng này giúp các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, viễn thông và hạ tầng dữ liệu.
Danh sách dẫn đầu tiếp tục ghi nhận sự thống trị của các "ông lớn" đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Hà Lan. Những cái tên quen violent như NVIDIA, Samsung hay TSMC vẫn giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đồng thời hưởng lợi lớn từ làn sóng phát triển của AI, điện toán hiệu năng cao và các công nghệ số thế hệ mới.
NVIDIA là một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới. Công ty phát triển bộ xử lý đồ họa (GPU) cho máy tính cá nhân và máy chủ doanh nghiệp. GPU của NVIDIA mang lại hiệu năng cao, được ưa chuộng bởi game thủ và các nhà thiết kế CAD.
TSMC là một trong những nhà máy sản xuất bán dẫn (foundry) lớn nhất thế giới, chuyên sản xuất chip theo hợp đồng cho khách hàng. Nhiều công ty bán dẫn thuê TSMC gia công chip của họ.
Broadcom cung cấp chip kỹ thuật số và tương tự, cùng phần mềm cho mạng, viễn thông và trung tâm dữ liệu. Sản phẩm của họ bao gồm kết nối Bluetooth, bộ định tuyến, switch, bộ xử lý và cáp quang.
Samsung là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành điện tử tiêu dùng, đồng thời sản xuất thiết bị cho doanh nghiệp, thiết bị y tế & chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng, robot và nhiều lĩnh vực khác.
Micron Technology thành lập năm 1978 tại Boise, là một công ty bán dẫn đa quốc gia của Mỹ chuyên sản xuất bộ nhớ máy tính và các sản phẩm lưu trữ dữ liệu máy tính, bao gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), bộ nhớ flash, bộ nhớ băng thông cao (HBM) và ổ cứng thể rắn (SSD).
SK Hynix là một công ty bán dẫn lớn của Hàn Quốc, đây là nhà cung cấp chip nhớ lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Samsung Electronics. SK Hynix còn là nhà cung cấp DRAM và bộ nhớ flash, công ty đặt trụ sở chính tại Seoul và có các chi nhánh tại Nam Mỹ, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).
AMD (Advanced Micro Devices) là tập đoàn công nghệ bán dẫn đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở tại Santa Clara, California. Được thành lập năm 1969, AMD chuyên thiết kế bộ vi xử lý (CPU) và card đồ họa (GPU) hàng đầu thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn như Intel và Nvidia.
ASML là công ty công nghệ đa quốc gia của Hà Lan, đóng vai trò là "nút thắt cổ chai" độc quyền và quan trọng bậc nhất trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Họ là nhà cung cấp duy nhất các cỗ máy in thạch bản siêu cực tím (EUV), thiết bị cốt lõi để tạo ra các loại chip tiên tiến nhất hiện nay.
Intel chủ yếu phát triển bộ xử lý cho PC và máy chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, họ còn cung cấp sản phẩm IoT, bộ nhớ, lưu trữ, công nghệ lái xe tự động và chip lập trình. Công ty cũng sản xuất chipset bo mạch chủ, bộ điều khiển mạng và mạch tích hợp.
Lam Research là một trong những nhà cung cấp công cụ sản xuất chip hàng đầu thế giới, thành lập từ năm 1980, có trụ sở tại California (Mỹ), là công ty lớn nhất thế giới mang tên người sáng lập còn sống. Công ty này còn đang xúc tiến kế hoạch đầu tư từ 1 - 2 tỷ USD vào Việt Nam để xây dựng nhà máy và phát triển chuỗi cung ứng.
|Hạng
|Doanh nghiệp
|Quốc gia/Vùng lãnh thổ
|Vốn hóa thị trường
|Sàn giao dịch
|#01
|NVIDIA
|Mỹ
|5,053 nghìn tỷ USD
|Nasdaq
|#02
|TSMC
|Đài Loan (Trung Quốc)
|2,425 nghìn tỷ USD
|NYSE
|#03
|Broadcom
|Mỹ
|1,865 nghìn tỷ USD
|Nasdaq
|#04
|Samsung
|Hàn Quốc
|1,433 nghìn tỷ USD
|Korean Exchange
|#05
|Micron Technology
|Mỹ
|1,366 nghìn tỷ USD
|Nasdaq
|#06
|SK Hynix
|Hàn Quốc
|1,279 nghìn tỷ USD
|Korean Exchange
|#07
|AMD
|Mỹ
|899,48 tỷ USD
|Nasdaq
|#08
|ASML
|Hà Lan
|743,56 tỷ USD
|Nasdaq
|#09
|Intel
|Mỹ
|708,36 tỷ USD
|Nasdaq
|#10
|Lam Research
|Mỹ
|512,15 tỷ USD
|Nasdaq