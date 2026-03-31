Sau gần hai thập kỷ phát triển kể từ ngày thành lập 28/3/2008, LPBank đã đi qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ, từ một ngân hàng trẻ trên thị trường tài chính Việt Nam trở thành một định chế tài chính tăng trưởng nhanh, hoạt động hiệu quả và ngày càng khẳng định vị thế trong hệ sinh thái kinh tế.

Ra đời giữa thời điểm thị trường tài chính phân hóa mạnh mẽ, LPBank kiên định lộ trình mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tiên phong trong cuộc đua chuyển đổi số để xác lập vị thế riêng biệt. Vì vậy, hành trình 18 năm, không đơn thuần là một mốc thời gian, mà là biểu tượng của sự trưởng thành và những bước bứt phá không ngừng nghỉ của một ngân hàng luôn mang khát vọng vươn xa.

LPBank gia nhập thị trường vào năm 2008 - thời điểm ngành ngân hàng Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt với hơn 30 ngân hàng và phần lớn thị phần thuộc về các tên tuổi lớn. Ngay từ đầu, Ngân hàng lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung vào khu vực nông thôn, nơi còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác đầy đủ.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 2011, khi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trở thành cổ đông lớn. Sự kiện này không chỉ kéo theo việc đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, mà còn giúp LPBank tận dụng mạng lưới bưu chính phủ rộng toàn quốc để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Năm 2017, với sự hiện diện tại khắp các tỉnh thành và việc giao dịch cổ phiếu trên UPCom, Ngân hàng đã khẳng định cam kết minh bạch hóa khi tham gia thị trường vốn. Cột mốc niêm yết trên sàn HOSE vào năm 2020 tiếp tục là lời khẳng định cho sự trưởng thành, giúp LPBank nâng tầm hệ thống quản trị và chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin theo các quy định nghiêm ngặt nhất.

Song song với mở rộng quy mô, LPBank cũng chú trọng củng cố nền tảng vận hành. Năm 2019, Ngân hàng hoàn thành Basel II trước hạn, tạo bước tiến trong quản trị rủi ro và an toàn vốn. Trong làn sóng số hóa 5 – 7 năm gần đây, LPBank cũng liên tục đẩy mạnh chuyển đổi khi ra mắt nền tảng ngân hàng số, từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ.

Giai đoạn 2023 - 2024 ghi dấu bước ngoặt chiến lược trong việc tái định vị thương hiệu, khi ngân hàng chính thức sử dụng tên viết tắt LPBank và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Thay đổi này không chỉ hướng tới xây dựng hình ảnh một định chế tài chính hiện đại, linh hoạt mà còn mở ra thời kỳ tăng trưởng bứt phá với những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Thực tế, hành trình 18 năm của LPBank trải qua không ít biến động của thị trường, nơi mỗi giai đoạn đều đòi hỏi sự điều chỉnh và tái định hình. Ngân hàng đã trải qua nhiều lần "lột xác", từ thay đổi cơ cấu cổ đông, tái định hướng chiến lược đến làm mới hình ảnh thương hiệu. Những biến động của thị trường tài chính cũng đặt ra không ít thách thức đối với một định chế tài chính đang trên đà phát triển.

Trải qua 18 năm phát triển, LPBank không ngừng thích ứng trước những biến động của thị trường, với nhiều lần tái cấu trúc và điều chỉnh chiến lược. Từ mức vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng tại thời điểm thành lập, đến nay con số này đã tiến gần mốc 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9 lần sau 18 năm. Với quy mô hiện tại, LPBank nằm trong nhóm 8 ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất, đồng thời là một trong những ngân hàng có "tuổi đời" trẻ nhất trong nhóm này. Tốc độ mở rộng quy mô cũng là một điểm nhấn ấn tượng khi sau gần hai mươi năm, tổng tài sản của LPBank đã tăng khoảng 81 lần, vượt mốc 605.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Hiệu quả kinh doanh cũng ghi nhận bước tiến rõ nét. Sau gần hai thập kỷ, lợi nhuận của LPBank đã tăng hơn 30 lần, đưa Ngân hàng vào nhóm 10 tổ chức tín dụng có lợi nhuận cao nhất Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT LPBank, ông Hồ Nam Tiến cho biết: "18 năm qua không chỉ là hành trình tăng trưởng về quy mô, mà là quá trình LPBank xây dựng nền tảng để bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới, hướng tới trở thành ngân hàng có hiệu quả cao, vận hành tinh gọn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng".

Trong giai đoạn tới, LPBank sẽ tập trung vào các trụ cột chiến lược bao gồm: nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà sẽ là nền tảng cốt lõi, góp phần tái định hình cách thức cung cấp dịch vụ tài chính của Ngân hàng.

Sau gần hai thập kỷ phát triển, LPBank đang bước vào một giai đoạn mới với vị thế ngày càng rõ nét trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nếu trước đây Ngân hàng thường được nhắc đến như một tổ chức có lợi thế mạng lưới rộng khắp, thì hiện nay LPBank được nhìn nhận nhiều hơn qua các chỉ số hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng.

Với tổng tài sản hơn 605 nghìn tỷ đồng, LPBank hiện nằm trong nhóm 10 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Lợi nhuận của Ngân hàng trong 2-3 năm gần đây cũng thường xuyên lọt Top 10 toàn hệ thống.

Đáng chú ý là sự cải thiện rõ rệt về chất lượng sinh lời. Các chỉ số hiệu quả hoạt động của LPBank trong năm 2025 đều nằm ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 14.300 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng này đạt trên 25%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,05% thuộc top dẫn đầu hệ thống.

Đặc biệt, một chỉ số ấn tượng khác cũng thể hiện rõ hiệu quả vận hành là tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR). Năm 2025, CIR của LPBank ở mức 28,3%, thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng niêm yết khác, nơi tỷ lệ này thường dao động trong khoảng 30 - 40%.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Vietcap, với mức CIR dưới 30%, LPBank tiếp tục nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành, do Ngân hàng tiếp tục hưởng lợi từ việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành (bao gồm việc tinh giản bộ máy và rút ngắn các quy trình phê duyệt nội bộ).

Năm 2025, LPBank cũng được thăng hạng Top 1 Ngân hàng Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và được S&P Global Market Intelligence xếp hạng Top 3 Ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất Đông Nam Á, mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho cổ đông và khách hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng nhận 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.

Có thể nói, giai đoạn 2020-2025 được xem giai đoạn tăng tốc mạnh nhất trong lịch sử thành lập LPBank, đặc biệt nếu xét theo quy mô tuyệt đối và độ bền tăng trưởng. Trong giai đoạn này, lợi nhuận của nhà băng đã tăng trưởng kép tới 43% mỗi năm, giúp LPBank liên tục nằm trong Top 10 ngân hàng tư nhân có lãi cao nhất.

Chủ tịch HĐQT LPBank, ông Hồ Nam Tiến cho biết, uy tín của Ngân hàng trên thị trường quốc tế cũng đang ngày càng được khẳng định mạnh mẽ khi Moody's nâng hạng xếp hạng tín nhiệm của LPBank tại nhiều hạng mục quan trọng: Tiền gửi dài hạn (mức Ba3, triển vọng ổn định), Nhà phát hành dài hạn (mức Ba3, triển vọng ổn định) và Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) đạt mức B1. Song song đó, Ngân hàng cũng duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức A+ với triển vọng "Ổn định" từ VIS Rating.

Bước sang tuổi 18, LPBank đứng trước một bối cảnh hoàn toàn khác so với giai đoạn Ngân hàng mới ra đời. Nếu những năm đầu của ngành ngân hàng Việt Nam xoay quanh câu chuyện mở rộng mạng lưới, gia tăng quy mô tín dụng và xây dựng thương hiệu, thì hiện nay cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận mới. Công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng trở thành những yếu tố quyết định khả năng bứt phá của mỗi tổ chức tài chính.

Sự thay đổi đó buộc các ngân hàng phải tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh của mình. Với LPBank, những nền tảng đã được tích lũy trong gần hai thập kỷ đang trở thành bệ phóng để Ngân hàng hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Những năm vừa qua, LPBank đã tích cực đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tế đời sống tài chính, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng có hiệu quả cao và vận hành tinh gọn nhất hệ thống.

Trọng tâm của chiến lược này được thể hiện qua việc LPBank ra mắt siêu ứng dụng LPBank Plus nhân kỷ niệm 18 năm thành lập – một bước tiến khẳng định định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của ngân hàng. Ứng dụng được xây dựng dựa trên ba giá trị cốt lõi: Simple (Đơn giản), Smart (Thông minh) và Safe (An toàn). Vượt ra khỏi khuôn khổ của các mô hình ngân hàng truyền thống, LPBank Plus tích hợp công nghệ AI nhằm xóa bỏ rào cản kỹ thuật, đưa các dịch vụ tài chính trở nên trực quan, thuận tiện và gần gũi hơn với người dùng.

Sức mạnh công nghệ AI tại LPBank còn được thể hiện qua việc triển khai Trợ lý AI Lumi – hệ thống tổng đài thông minh đa kênh, kết nối liền mạch từ hotline, ứng dụng đến các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở vai trò trả lời tự động, Lumi đã trở thành một "nhân viên số" thực thụ khi có thể xử lý hàng loạt tác vụ quan trọng như khóa thẻ khẩn cấp trong vài giây, tự động cấp lại mật khẩu hay tư vấn chuyên sâu 24/7.

Với tốc độ phản hồi nhanh gấp 3 lần tổng đài truyền thống và khả năng tự động xử lý tới 60% nhu cầu của khách hàng, hệ thống không chỉ giúp LPBank chuẩn hóa trải nghiệm trên toàn hệ thống mà còn giảm đáng kể áp lực cho đội ngũ vận hành.

Năm 2025, Lumi đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín như: Top 15 Giải pháp Chuyển đổi số tiêu biểu ngành Ngân hàng tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu tại Vietnam Retail Banking Forum 2025; Giải thưởng "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" tại Vietnam Digital Awards 2025. Những giải thưởng này cho thấy hiệu quả của một mô hình tổng đài chăm sóc khách hàng được triển khai theo hướng đổi mới, mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng.

Tại LPBank, phát triển bền vững không còn là một khái niệm bổ trợ hay những hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, mà đã được nâng tầm thành định hướng chiến lược xuyên suốt. Tuổi 18 rực rỡ của LPBank không chỉ được thắp sáng bởi những kỷ lục về lợi nhuận hay quy mô tài sản, mà còn bởi sự cộng hưởng giá trị sâu sắc với cộng đồng. Ngân hàng xác định trách nhiệm xã hội (CSR) là một trụ cột chiến lược, kiến tạo giá trị lâu dài cho xã hội. Chỉ tính riêng năm 2025, LPBank đã dành gần 300 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc, nâng tổng đóng góp lũy kế đến nay lên tới hơn 3.566 tỷ đồng.

Dấu ấn rõ nét nhất cho cam kết bền vững là lộ trình "xanh hóa" dòng vốn. Trong năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của LPBank đạt gần 2.500 tỷ đồng, tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững. Nỗ lực này không chỉ giúp Ngân hàng trực tiếp đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không của quốc gia, mà còn đưa LPBank lọt Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025. Đặc biệt, LPBank tự hào là đại diện duy nhất của Châu Á được vinh danh ở hạng mục "Green Leadership" tại Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á, hội tụ xuất sắc 5 tiêu chí: tối ưu tài nguyên, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo và minh bạch cam kết.

Bám sát các ưu tiên quốc gia về an sinh, LPBank đã giải ngân hơn 160 tỷ đồng hỗ trợ người yếu thế và các chương trình cộng đồng. Nổi bật trong số đó là nguồn kinh phí 150 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương như Hà Giang, Đắk Lắk, Thái Nguyên; cùng 10 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Ý thức trách nhiệm với quốc gia của LPBank còn được khẳng định mạnh mẽ khi Ngân hàng vươn lên vị trí Top 6 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025. Những cống hiến bền bỉ vì cộng đồng đã được ghi nhận xứng đáng bằng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác an sinh xã hội và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, LPBank hiểu rằng đầu tư vào con người là nền tảng cốt lõi. Năm 2025, Ngân hàng dành hàng chục tỷ đồng cho giáo dục, tài trợ các quỹ học bổng và nâng cấp cơ sở vật chất. Đồng thời, LPBank rót gần 100 tỷ đồng để đồng hành cùng thể thao nước nhà, giữ vai trò Nhà tài trợ chính của LPBank V.League 1, đồng hành cùng U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, tiếp lửa cho SEA Games 33 và tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025. Việc đầu tư bài bản này là cách Ngân hàng lan tỏa tinh thần bứt phá, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của người Việt.

Sự cộng hưởng giữa năng lực tài chính vững mạnh và cam kết trách nhiệm xã hội đã mang về cho LPBank "cơn mưa" giải thưởng trong năm 2025. Ngân hàng xuất sắc được vinh danh Top 8 ngân hàng xuất sắc Việt Nam, Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín, và Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50), Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam,… Không chỉ dừng lại ở đó, những nỗ lực tái định hình dịch vụ tài chính của LPBank cũng được đền đáp bằng các danh hiệu Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (Vietnam Digital Awards) và Tiên phong về Khoa học công nghệ tại Vietnam ESG Awards.

Ở tuổi 18, LPBank không chỉ đạt đến một cột mốc mang tính biểu tượng. Hành trình rực rỡ gần hai thập kỷ qua đã giúp Ngân hàng xây dựng được một nền tảng đủ lớn và vững chắc để tiếp tục tăng tốc. Bước vào chu kỳ phát triển mới, LPBank mang theo những khát vọng lớn lao hơn, đối mặt với những tiêu chuẩn khắt khe hơn về hiệu quả, năng lực công nghệ và tính bền vững. Với tinh thần luôn tiến về phía trước, LPBank đã sẵn sàng khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, liên tục đổi mới để kiến tạo những giá trị thực, thịnh vượng và bền vững cho tương lai.

