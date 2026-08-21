Thưa ông, hành trình 18 năm của LPBank ghi dấu sự bứt phá từ một ngân hàng trẻ từng bước vươn lên trở thành tổ chức tín dụng dẫn đầu hệ thống. Nhìn lại chặng đường này, đâu là thay đổi mang tính bản chất nhất định hình nên vị thế của LPBank hôm nay?

Hành trình 18 năm của LPBank là quá trình liên tục thích ứng với sự thay đổi của thị trường và nền kinh tế. Ở giai đoạn đầu, việc sử dụng hệ thống bưu điện giúp LPBank tạo được lợi thế lớn về mạng lưới, đặc biệt tại khu vực nông thôn – nơi vẫn còn nhiều dư địa phát triển dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, khi quy mô ngày càng mở rộng, bài toán đặt ra không còn đơn thuần là tăng trưởng, mà là làm thế nào để duy trì hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong một hệ thống ngày càng lớn hơn. Quy mô có thể giúp một ngân hàng đi nhanh hơn, nhưng năng lực kiểm soát mới quyết định khả năng đi xa.

5 năm gần đây là giai đoạn LPBank tập trung mạnh vào việc nâng cấp chất lượng quản trị và tái cấu trúc toàn diện mô hình vận hành. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 605.000 tỷ đồng, tăng khoảng 81 lần so với thời điểm thành lập, trong khi vốn điều lệ tiến sát mốc 30.000 tỷ đồng, đưa LPBank vào nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô vốn lớn nhất hệ thống.

Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm không chỉ là quy mô. Thay đổi cốt lõi nằm ở chất lượng tăng trưởng. LPBank đã chuyển dịch mạnh sang bán lẻ, đa dạng hóa danh mục tín dụng và kiểm soát chặt chất lượng tài sản nhằm phân tán rủi ro. Đó là quá trình chuyển từ tăng trưởng dựa trên cơ hội sang tăng trưởng dựa trên năng lực kiểm soát và hiệu quả vận hành.

Năm 2025, LPBank ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động, đồng thời duy trì nhiều chỉ số hiệu quả thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống. Theo ông, đâu là nền tảng tạo nên kết quả này?

Những gì LPBank đạt được trong năm 2025 thực chất là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm, từ việc hoàn thành Basel II trước thời hạn, nâng chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, cho tới tái cấu trúc hệ thống vận hành và đầu tư mạnh cho công nghệ.

Điều quan trọng là lợi nhuận của LPBank không đến từ việc gia tăng rủi ro để đổi lấy biên lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, tăng trưởng được tạo ra từ việc tối ưu chi phí vốn, kiểm soát chất lượng tài sản và nâng cao hiệu suất vận hành. Khi chất lượng tín dụng được đảm bảo, áp lực dự phòng giảm xuống và hiệu quả sinh lời sẽ được cải thiện một cách bền vững.

Với ROE duy trì trên 25% và ROA đạt 2,05%, LPBank hiện nằm trong nhóm ngân hàng có hiệu suất sinh lời cao nhất hệ thống. Đây là kết quả của quá trình tối ưu hiệu quả hoạt động và phân bổ nguồn lực có chọn lọc.

Tỷ lệ CIR của LPBank hiện thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Làm thế nào để một ngân hàng có mạng lưới phủ rộng vẫn duy trì được hiệu quả này?

Đây là một trong những bài toán khó nhất đối với một ngân hàng bán lẻ như LPBank. Chúng tôi sở hữu hệ thống điểm giao dịch phủ rộng trên 34 tỉnh, thành, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Mạng lưới lớn giúp ngân hàng gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực rất lớn về chi phí vận hành.

Vì vậy, LPBank không lựa chọn cách cắt giảm chi phí theo hướng cơ học, mà tập trung tái cấu trúc mô hình vận hành dựa trên công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Chuyển đổi số được triển khai xuyên suốt từ các quy trình phê duyệt tín dụng, quản lý dòng tiền cho tới vận hành giao dịch, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót và tối ưu hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống. Nhờ đó, ngân hàng có thể duy trì độ phủ mạng lưới rộng mà không còn phải "trả giá" bằng chi phí cao như trước.

Song song với công nghệ, LPBank cũng xây dựng đội ngũ nhân sự theo hướng tinh gọn, đa nhiệm và có khả năng thích ứng cao với môi trường vận hành số. Thay vì mô hình phân tách chức năng cứng, nhân sự được định hướng làm chủ nhiều nghiệp vụ trên cùng một nền tảng công nghệ, qua đó nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ khách hàng.

Khi năng suất lao động tăng nhanh hơn tốc độ gia tăng chi phí vận hành, chỉ số CIR sẽ được tối ưu một cách tự nhiên và bền vững. Đây cũng là cách LPBank duy trì hiệu quả hoạt động cao mà không phải đánh đổi bằng việc thu hẹp quy mô hay giảm chất lượng dịch vụ.

Chuyển đổi số tại LPBank hiện đang được triển khai như thế nào, thưa ông?

Với LPBank, chuyển đổi số không phải là một dự án công nghệ mang tính thời điểm, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình vận hành của ngân hàng trong nhiều năm qua. Chúng tôi nhìn nhận rất rõ rằng, trong giai đoạn cạnh tranh mới, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành nền tảng quyết định năng lực tăng trưởng, hiệu quả vận hành và khả năng kiểm soát rủi ro của một ngân hàng.

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là việc LPBank hoàn tất triển khai hệ thống Core Banking T24 chỉ trong khoảng 7 tháng – nhanh hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường. Với kết quả này, năm 2024, LPBank được Temenos vinh danh với giải thưởng "Fastest Core Banking Implementation in Asia". Quan trọng hơn, việc chuyển đổi core đã tạo ra nền tảng để LPBank đẩy mạnh số hóa trên toàn hệ thống và nâng cao năng lực vận hành trong dài hạn.

Hiện nay, chuyển đổi số được triển khai xuyên suốt từ vận hành nội bộ tới trải nghiệm khách hàng. Các quy trình như phê duyệt tín dụng, quản lý dòng tiền, vận hành giao dịch hay kiểm soát rủi ro đều đang được số hóa và tự động hóa nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót và nâng cao năng suất lao động.

LPBank cũng từng bước đưa AI vào thực tiễn vận hành. Trợ lý tổng đài AI Lumi hiện có khả năng tự động xử lý khoảng 60% yêu cầu của khách hàng, đặc biệt với các tình huống cần phản hồi nhanh như khóa thẻ hay hỗ trợ giao dịch. Song song với đó, các nền tảng AI nội bộ như KIM và LITA được triển khai để hỗ trợ cán bộ nhân viên xử lý nghiệp vụ, tra cứu dữ liệu và tối ưu quy trình vận hành.

Ở phía khách hàng, LPBank vừa ra mắt siêu ứng dụng LPBank Plus theo định hướng "Simple – Smart – Safe", tích hợp nhiều dịch vụ tài chính trên cùng một nền tảng nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng cá nhân hóa dịch vụ.

Quan trọng hơn, điều LPBank hướng tới không chỉ là số hóa quy trình, mà là xây dựng một mô hình ngân hàng vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ. Đây sẽ là nền tảng để ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và duy trì tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, LPBank gây chú ý khi công bố kế hoạch thành lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây có phải là bước đi tham vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến số?

Nếu nhìn ở góc độ mở rộng địa lý, đây có thể được xem là một bước đi lớn. Tuy nhiên, với LPBank, việc vươn ra thị trường quốc tế không đơn thuần là câu chuyện quy mô, mà là một bước chuyển về chuẩn vận hành.

Khi hiện diện tại các trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng không chỉ tham gia vào một thị trường mới, mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về quản trị, minh bạch và an toàn vốn. Điều này tạo ra một áp lực tích cực, buộc tổ chức phải tự nâng cấp chính mình để phù hợp với các chuẩn mực toàn cầu. Ở góc độ đó, đây không phải là bước mở rộng đơn thuần, mà là cách LPBank chủ động thúc đẩy quá trình nâng cao về năng lực quản trị và cạnh tranh.

Quyết định này cũng phản ánh thực tế rằng, sau giai đoạn tập trung xây dựng nền tảng trong nước, ngân hàng đang tìm kiếm không gian tăng trưởng mới, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dòng vốn và hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, việc LPBank chi trả cổ tức tiền mặt tới 30% được xem là quyết định khá mạnh tay. Điều gì đứng sau lựa chọn này, thưa ông?

Tôi cho rằng chính sách cổ tức phản ánh rất rõ trạng thái tài chính cũng như quan điểm phát triển của một ngân hàng. Với LPBank, việc duy trì mức cổ tức tiền mặt cao không phải quyết định ngắn hạn, mà xuất phát từ nền tảng dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng cân đối nguồn lực trong dài hạn.

Sau nhiều năm tập trung đầu tư cho công nghệ, nền tảng vận hành và quản trị rủi ro, LPBank hiện đã bước sang giai đoạn có thể vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa tạo ra giá trị thực chất cho cổ đông. Chúng tôi muốn cổ đông nhìn thấy rằng hiệu quả kinh doanh không chỉ nằm trên báo cáo tài chính, mà được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể và ổn định.

Quan trọng hơn, việc chi trả cổ tức cao không đồng nghĩa với việc LPBank giảm tốc đầu tư cho tương lai. Ngân hàng vẫn duy trì nguồn lực lớn cho chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ và mở rộng các động lực tăng trưởng mới. Điều đó phản ánh định hướng phát triển cân bằng hơn – nơi tăng trưởng không còn đi kèm với đánh đổi.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, LPBank sẽ làm gì để duy trì đà phát triển?

Ngành ngân hàng đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh rất khác so với trước đây. Nếu ở giai đoạn cũ, lợi thế chủ yếu đến từ quy mô vốn hay độ phủ mạng lưới, thì hiện nay yếu tố quyết định lại nằm ở tốc độ thích ứng, năng lực công nghệ và khả năng vận hành hiệu quả trên nền tảng dữ liệu.

Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng trong tương lai sẽ không còn phụ thuộc vào việc mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà phụ thuộc vào khả năng kiểm soát rủi ro, tối ưu hiệu suất và tạo ra giá trị thực cho khách hàng. Với LPBank, đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để tái định hình mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn.

Để duy trì đà tăng trưởng hiện nay, chúng tôi tập trung vào ba nền tảng cốt lõi: công nghệ và dữ liệu; con người; cùng với kỷ luật trong quản trị và vận hành. Điều LPBank hướng tới là xây dựng một hệ thống có khả năng duy trì hiệu quả hoạt động trong dài hạn, đủ linh hoạt để thích ứng với biến động của thị trường nhưng vẫn giữ được sự ổn định cần thiết của một định chế tài chính lớn.

Trong chiến lược đó, yếu tố con người được LPBank đặt ở vị trí như thế nào, thưa ông?

Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng con người mới là yếu tố quyết định năng lực thích ứng và sức bền của một tổ chức. Vì vậy, tại LPBank, đầu tư cho nhân sự không chỉ là câu chuyện tuyển dụng hay đào tạo, mà là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.

Những năm gần đây, LPBank xây dựng đội ngũ theo hướng tinh gọn, đa nhiệm và thích ứng cao với môi trường số. Song song với việc thu hút nhân sự chất lượng cao, ngân hàng đẩy mạnh đào tạo để đội ngũ làm chủ công nghệ, dữ liệu và các mô hình vận hành mới. Đồng thời, chúng tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần chính trực, kỷ luật, đổi mới và hợp tác, khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên chủ động học hỏi, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Đi cùng với đó là hệ thống đãi ngộ và phúc lợi linh hoạt, lấy hiệu quả làm trung tâm. LPBank là ngân hàng đầu tiên triển khai chính sách cho phép cán bộ nhân viên hoàn thành tốt hoặc vượt kế hoạch được nghỉ từ 15 giờ chiều thứ Sáu hằng tuần. Với chúng tôi, hiệu quả công việc không được đo bằng thời gian hiện diện tại văn phòng, mà bằng giá trị tạo ra.

LPBank cũng duy trì chính sách thu nhập cạnh tranh, công bằng, gắn với hiệu quả và mức độ đóng góp của từng cá nhân. Thu nhập bình quân của nhân sự đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, phản ánh hiệu quả hoạt động ngày càng cải thiện và cam kết chia sẻ thành quả tăng trưởng với đội ngũ.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một tổ chức mà ở đó mỗi cán bộ nhân viên được trao quyền, được ghi nhận và có cơ hội phát triển cùng ngân hàng. Tôi tin rằng, công nghệ tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhưng chính con người và văn hóa doanh nghiệp mới là nền tảng giúp LPBank phát triển bền vững.

Trong những năm qua, LPBank luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp có đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội. Ông có thể chia sẻ về triết lý phát triển bền vững của ngân hàng?

Tại LPBank, phát triển bền vững không phải là những hoạt động mang tính thời điểm hay những chương trình bên lề, mà là một phần trong triết lý phát triển của ngân hàng. Chúng tôi luôn quan niệm rằng, một tổ chức tài chính chỉ thực sự lớn mạnh khi sự phát triển của mình tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của xã hội.

Chính vì vậy, bên cạnh mục tiêu kinh doanh, LPBank luôn dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Tính đến hết năm 2025, ngân hàng đã đóng góp gần 3.600 tỷ đồng cho các chương trình vì cộng đồng, tập trung vào giáo dục, y tế, giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa và khắc phục hậu quả thiên tai trên cả nước.

Sau tất cả những thành công về mặt con số, cá nhân ông kỳ vọng điều gì nhất ở tương lai của LPBank?

Tôi vẫn thường chia sẻ với đội ngũ của mình rằng: "Tăng trưởng nhanh là một lựa chọn, nhưng tăng trưởng bền vững mới là năng lực". Ở giai đoạn này, điều tôi quan tâm không còn là LPBank có thể đi nhanh đến đâu, mà là ngân hàng có thể duy trì được hiệu quả đó trong bao lâu và qua bao nhiêu chu kỳ kinh tế.

Ngành ngân hàng đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, nơi lợi thế không còn nằm ở quy mô mạng lưới hay vốn điều lệ, mà chuyển dần sang dữ liệu, công nghệ và khả năng thích ứng. Trong bối cảnh đó, định hướng của LPBank là trở thành một định chế tài chính vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu, nơi mọi quyết định đều được đặt trên nguyên tắc minh bạch và kỷ luật tài chính.

Tôi cho rằng kỷ luật không phải là rào cản, mà là điều kiện để tạo ra dư địa phát triển. Khi một tổ chức duy trì được kỷ luật trong quản trị rủi ro và vận hành, họ sẽ có đủ nền tảng để linh hoạt, sáng tạo và bứt phá khi cơ hội xuất hiện.

Trong dài hạn, mục tiêu của LPBank không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà là xây dựng một ngân hàng vận hành hiệu quả, hiện đại và có mức độ tin cậy cao trong mắt khách hàng cũng như cổ đông.

Ánh Dương Thanh niên Việt