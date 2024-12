Tâm lý thông thường, người tiêu dùng mong muốn được ốp lát ngôi nhà và căn bếp của mình bằng vật liệu bề mặt tốt nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất trong khả năng tài chính. Gạch & đá ốp lát kích thước lớn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi nó tạo nên nét đặc sắc, sang trọng cho nội thất, khác hẳn với các sản phẩm ốp lát kích thước nhỏ, vốn nhiều vết ghép nối, phân mảnh, khó vệ sinh.

Thế nhưng ngay cả khi mua gạch đá kích thước lớn, có thể trong quá trình sử dụng, vẫn xuất hiện không ít sự cố nằm ngoài ý muốn như: bàn đá bếp bị nứt gãy bề mặt, bị chuyển màu do ngấm chất tẩy rửa, nước cà phê, nước trà, các loại nước gia vị có màu như như xì dầu nước mắm; hoặc vách phòng tắm bị nước thẩm thấu nước và lan sang các mảng tường bên cạnh.

Kể cả ở những sản phẩm có thương hiệu mạnh, giá bán cao cũng vẫn bị sự cố ngấm màu ở mức độ nhẹ. Về điều này, giới chuyên gia vật liệu xây dựng chỉ ra nguyên nhân cơ bản là do công nghệ sản xuất từ các nhà máy chưa khắc chế được tận gốc yếu tố liên kết cấu trúc lõi của sản phẩm.

Phản hồi trước những "nỗi đau" mà người tiêu dùng gặp phải trên thị trường vật liệu ốp lát, Viglacera đã đầu tư một dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới - Continua+ của hãng SACMI (Italia).

Kết quả, tháng 9/2023, Viglacera gây bất ngờ cho thị trường khi ra mắt sản phẩm đá nung kết kích thước lớn mang thương hiệu Vasta Stone. Ưu điểm vượt trội của đá nung kết là nhiều bí quyết đặc thù trong công nghệ tạo hình mộc, cộng thêm quá trình nung sản phẩm trong hệ lò dài gần 300 mét của SACMI. Tổng thể dây chuyền công nghệ đặc thù đã khiến cấu trúc lõi của đá nung kết được kết khối vững chắc và đồng nhất. Khắc chế toàn diện hiện tượng thấm màu, ngấm nước.

Cũng ngày ra mắt đó, Vasta Stone xác lập luôn kỷ lục “Tấm đá nung kết có kích thước lớn nhất Việt Nam” với kích thước 1.600mm x 3.310mm, (được ghi nhận bởi Vietnam Record).

Kích thước “siêu to” so với đa phần các sản phẩm khác trên thị trường, nhưng chiều dày sản phẩm linh động từ 6mm - 10mm - 20mm đã tạo ra một sản phẩm ốp lát mới phá vỡ mọi giới hạn rào cản về thiết kế, mang đến nét phóng khoáng cho không gian công trình.

Tròn 1 năm sau, tháng 9/2024, Viglacera tiếp tục nâng cấp sản phẩm lên một tầm cao chất lượng mới khi sản xuất thành công đá nung kết Vasta Stone với cấu trúc vân trong xương.

Độ dày linh hoạt (từ 6mm - 10mm - cho tới 20mm), nhưng lại có độ phẳng gần như tuyệt đối, mô phỏng hoàn hảo hiệu ứng vân từ sâu trong thớ đá, xuyên suốt suốt bề dày sản phẩm, khiến Vasta Stone giống như những thực thể đá tại các vùng núi đẹp nhất thế giới như Alps, Carrara …, khích lệ khả năng sáng tạo vô tận trong giới kiến trúc.

Bên cạnh đó, công nghệ Continua+ có những bí quyết giúp loại trừ hoàn toàn các vết nứt âm. Qua đó, khắc chế hoàn toàn việc thẩm thấu nước và chất bẩn. Vasta Stone cũng không sử dụng hóa chất trong sản xuất hay xử lý bề mặt sản phẩm. Đây là một lợi thế lớn để Vasta có thể xuất khẩu tới các thị trường Mỹ, Úc và châu Âu, nhưng đồng thời áp đặt tiêu chí tiêu dùng cao hơn cho chính thị trường nội địa. Tất cả đã tạo nên những “điểm cộng” cho mục tiêu cuối cùng là góp phần hạn chế nạn khai thác tài nguyên đá.





Trong lịch sử của mình, Viglacera đã từng tiến hành nhiều thương vụ M&A đình đám như mua lại Nhà máy Gạch granite Long Hầu năm 2010; mua Nhà máy Gạch men Mỹ Đức từ một công ty của Singapore năm 2017. Năm 2021, Viglacera mua tiếp nhà máy Gạch men Bạch Mã từ một doanh nghiệp Malaysia, và đổi tên thành Nhà máy Gạch Viglacera – Eurotile.

Qua các thương vụ này, Viglacera nâng tổng công suất 7 nhà máy sản xuất gạch ốp lát của mình lên 43 triệu m2/năm, chính thức lọt TOP 20 nhà sản xuất vật liệu ốp lát lớn nhất thế giới. Đồng thời, thương hiệu Eurotile với hình ảnh “Kiệt tác gạch men” cũng chính thức ra mắt, trở thành một sản phẩm kiểu mẫu về gạch ốp lát khổ lớn trên thị trường Việt Nam.

Viglacera sản xuất 2 dòng gạch khổ lớn: dòng thứ nhất nhất mang thương hiệu Viglacera; dòng thứ hai được gọi là Gạch tấm lớn thương hiệu Eurotile. Nhờ kích thước vượt trội so với gạch thông thường, cả hai dòng đều giúp nâng cao trải nghiệm đặc sắc cho khách hàng.

Ưu điểm dễ nhận biết về dòng gạch khổ lớn Viglacera là khi ứng dụng trong công trình, thành phẩm cuối là các mảng ốp lát luôn có hoa văn liền mạch, hạn chế thấp nhất số lượng đường chia cắt, dễ làm sạch trong quá trình sử dụng.

Nhìn bằng mắt thường, không khó nhận ra gạch khổ lớn Viglacera có nhiều điểm ưu tú. Đó là nhờ in hoa văn trên xương gạch có độ trắng đạt 35%, tạo nên sự chuyển đổi màu sắc tinh tế.

Một loạt các yếu tố công nghệ và nguyên liệu hoàn hảo đã được sử dụng trong sản xuất gạch khổ lớn Viglacera. Như sử dụng 100% men hạt khô tinh thể thạch anh cao cấp nhập khẩu từ Tây Ban Nha khiến lượng nước hút vào xương gạch được giảm thiểu, xương gạch nhờ đó hoàn toàn ổn định dù kích thước lớn. Độ trong - nhờ men cao cấp khiến ánh sáng tự nhiên phản xạ sâu và bắt mắt hơn.

Phương pháp tạo hình cán phẳng gạch PCR với cường độ đạt tới 450 kg/cm², cộng thêm hệ thống lò nung dài, chu kỳ nung dài hơn, nhiệt độ nung khoảng 1.205 độ C là điểm cộng hoàn hảo cuối cùng khiến gạch khổ lớn Viglacera gắn liền với các thuộc tính kỹ thuật chất lượng cao như không thấm nước, không cong vênh, giúp quá trình thi công dễ dàng, tạo hiệu ứng mặt phẳng & đẹp nhất có thể.

Không phải tự nhiên mà gạch tấm lớn Eurotile có mệnh danh là “Kiệt tác gạch men”. Ngay lần đầu xuất hiện, giới chuyên môn đánh giá rất cao đây là sản phẩm mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo trong thiết kế nội ngoại thất, nâng tầm giá trị không gian sống.

Dù Eurotile sở hữu hàng nghìn bộ sưu tập mẫu mã khác nhau, nhưng tất thảy tựu chung ở một điểm: Mẫu mã hoa văn luôn bao hàm vẻ đẹp tinh tế của Phương Tây với đường nét hào hoa phóng khoáng, lại vừa phảng phất họa tiết vũ trụ với những đường vân đá, vân gỗ, vân mây tự nhiên vốn có của tạo hoá, thể hiện bằng những gam màu nhã nhặn, tinh tế… Mỗi bộ sưu tập Eurotile ẩn chứa một câu chuyện kể phía sau đó về sự vận hành của các dòng năng lượng sạch, cùng truyền đi một Thông điệp tích cực về bảo vệ thế giới tự nhiên cho thế hệ tương lai.

Gạch men Eurotile có thể xuất khẩu mạnh tới châu Âu, Mỹ, Úc, những nơi được mệnh danh “thiên đường của đá tự nhiên”, do nó có các thuộc tính ưu việt hơn hẳn so với chính đá tự nhiên như khả năng chống cháy, chống va đập, chống trầy xước, khả năng vệ sinh bề mặt, khả năng chống hóa chất. Đó là về chiều sâu. Về lý tính bề nổi, các hiệu ứng cảm giác trên bề mặt như độ mịn, độ bóng hay các sản phẩm men mờ, cấu trúc sần… đều rất sắc nét và có phong cách riêng, rất dễ nhận biết so với hầu hết phần còn lại của thị trường.

Bên cạnh đó, nếu đá tự nhiên luôn có sự khác biệt màu sắc giữa các tấm, khó đồng nhất về hoa văn thì gạch tấm lớn Eurotile - sản xuất trên nền xương gạch trắng tới 55% giúp mọi sản phẩm đều đạt độ đồng nhất, hoàn hảo về màu sắc, hoa văn, dù phải sản xuất với số lượng lớn. Ngoài ra, trong khi đá tự nhiên phải chăm sóc cầu kỳ mà vẫn nguy cơ nứt vỡ, thì gạch tấm lớn Eurotile lại không phải kỳ công bảo trì bởi độ cứng, độ uốn, khả năng chịu lực đều rất lớn.

Đó là tất cả những lý do khiến Eurotile đã có mặt tại các thị trường khó tính trên thế giới, cho đến hệ thống các Eurotile Center và Viglacera Center và hơn 200 Đại lý trải dài khắp cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh, Quảng Ninh và hàng loạt đô thị lớn trên cả nước. Qua đó định vị sản phẩm tại các dự án công trình xây dựng cao cấp gắn liền với các thương hiệu BĐS nổi tiếng và uy tín hàng đầu Việt Nam.





Ánh Dương Tổ Quốc