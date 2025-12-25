Ngày 25/12/2025, Masan Consumer chính thức chuyển sàn và giao dịch phiên đầu trên HOSE đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược nâng tầm minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn của doanh nghiệp. Trước đó, chiều ngày 4/12/2025, tại khách sạn Sheraton (TP.HCM), rất đông nhà đầu tư đã phải chen nhau đứng dọc lối đi để tham dự Roadshow của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH).

Sức nóng đó là dễ hiểu, khi doanh nghiệp FMCG lớn nhất sàn chứng khoán này sắp chuyển sang niêm yết trên HOSE, mang theo thông điệp "High Growth, High Dividend - Vững niềm tin – Bền giá trị".

Giữa một thị trường đầy biến động, MCH đang định vị mình không chỉ là một mã cổ phiếu để "lướt sóng", mà là một "viên kim cương gia bảo" để nắm giữ với giá trị đầu tư dài hạn .

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group – đã nhắc lại cụm từ "viên kim cương gia bảo" mà trước đó tại Đại hội đồng cổ đông 2024 ông đã nhắc khi nói về MCH. Đây không phải là một phép ẩn dụ văn hoa, mà là một tuyên ngôn về giá trị.

Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư thường bị cuốn vào biến động giá. Nhưng với MCH, niềm tin bền vững được xây dựng trên Tư duy sở hữu. Ông Quang nhấn mạnh rằng viên kim cương này không phải để mua đi bán lại kiếm lời ngắn hạn, mà là tài sản tạo ra giá trị tích lũy theo thời gian.

Sự tự tin này được bảo đảm bởi một nền tảng kinh doanh vững chắc mà MCH đã xây dựng trong nhiều năm. Đây là doanh nghiệp hiếm hoi sở hữu 5 thương hiệu có doanh thu từ 150 - 250 triệu USD/năm bao gồm Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư và Wake-up 247.

Chính sự thấu hiểu tinh tế với khẩu vị người tiêu dùng Việt Nam đã giúp MCH thiết lập thế độc tôn tại các ngành hàng cốt lõi với thị phần áp đảo. Nước mắm của MCH chiếm 68,8%, tương ớt chiếm 67% và nước tương chiếm 52,9%. Đó là minh chứng cho thấy những cái tên như Nam Ngư, Chinsu, Omachi, Kokomi hay Wake-up 247 đã vượt qua khái niệm sản phẩm tiêu dùng thông thường để trở thành những "thương hiệu quốc dân", những sản phẩm không thể thiếu trong căn bếp của mọi gia đình Việt.

Việc sở hữu cổ phiếu MCH, do đó, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phần trong bếp ăn và thói quen của 100 triệu người dân Việt Nam - một vị thế độc quyền tự nhiên khó có thể bị thay thế.

Theo ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc Masan Consumer, hiện các thương hiệu của Masan Consumer dẫn đầu 80% ngành hàng mà công ty tham gia.

“Khi chiếm trên 50% thị phần, một thương hiệu có thể đóng góp tới 80% lợi nhuận toàn ngành” – Ông Thắng nhấn mạnh. Vì vậy, Masan Consumer tập trung cao độ vào việc củng cố vị thế dẫn đầu, tránh dàn trải nguồn lực, và chỉ hướng vào những ngành hàng có dư địa lớn cùng khả năng mở rộng mạnh mẽ.

“Có 16 công ty FMCG tại Đông Nam Á đạt vốn hóa trên 1 tỷ USD, nhưng chỉ 11 DN trong nhóm dẫn đầu đa ngành hàng. Nếu xét tiêu chí tăng trưởng kép ba năm trên 10% (giai đoạn 2022 - 2024), số lượng ứng viên chỉ còn 4. Thêm điều kiện biên lợi nhuận ròng trên 20%, Masan Consumer trở thành doanh nghiệp duy nhất” - ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc Masan Consumer

Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tồn tại một sự đánh đổi kinh điển. Thông thường, các công ty tăng trưởng cao sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư, chấp nhận không trả cổ tức hoặc trả với mức rất thấp để đặt kỳ vọng vào sự bứt phá, tăng trưởng nhanh. Ngược lại, các công ty trả cổ tức cao thường là những "con bò sữa" đã ổn định đến bão hòa, ít dư địa phát triển hoặc chưa tìm kiếm được không gian tăng trưởng mới. Nhiều khi, giới đầu tư gọi đó là các doanh nghiệp không biết tiêu tiền vào đâu.

Tuy nhiên, Masan Consumer đã phá vỡ sự đánh đổi này bằng một mô hình độc đáo, kết hợp cả hai thái cực: Tăng trưởng cao và Cổ tức cao.

Về khía cạnh High Dividend có thể hiểu là cổ tức cao, nhờ dòng tiền mặt dồi dào từ mảng kinh doanh cốt lõi, MCH đã chi trả hơn 1,5 tỷ USD cổ tức cho cổ đông trong những năm qua. Con số khổng lồ này đóng vai trò như "chiếc mỏ neo" tâm lý vững chắc cho nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp và thị trường chứng khoán trồi sụt thất thường.

Về khía cạnh High Growth – có thể hiểu là tăng trưởng cao, dù đã dẫn đầu thị trường và hiện diện trong 98% bếp ăn Việt, với thị phần của các ngành hàng chủ chốt chiếm trên 50-60%, MCH vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số khoảng 14%/năm trong 7 năm qua. Đây là một thành tích hiếm có đối với một doanh nghiệp quy mô lớn. Động lực cho sự tăng trưởng này đến từ chiến lược "Cao cấp hóa", giúp biên lợi nhuận không ngừng mở rộng, thay vì chỉ dựa vào tăng trưởng sản lượng đơn thuần.

Với nền tảng tài chính như vậy, từ khi lên sàn tới nay, giá cổ phiếu MCH đã gấp gần 10 lần và trong vòng 6 tháng qua, cổ phiếu gần gấp đôi giá, thiết lập mức vốn hóa thị trường 8,7 tỷ USD tại ngày 10/12/2025.

Tại buổi Roadshow, ông Trương Công Thắng đã đưa ra một bản phân tích so sánh đầy sức thuyết phục với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Hiện có 16 công ty FMCG đạt vốn hóa trên 1 tỷ USD, nhưng chỉ 11 doanh nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu đa ngành hàng. Nếu xét tiêu chí tăng trưởng kép ba năm trên 10% (giai đoạn 2022 - 2024), số lượng ứng viên chỉ còn 4 doanh nghiệp.

Và khi thêm điều kiện biên lợi nhuận ròng trên 20%, Masan Consumer trở thành doanh nghiệp duy nhất đáp ứng đồng thời cả ba tiêu chí khắt khe này.

Con số đó chứng minh cho năng lực cạnh tranh vượt trội, khả năng mở rộng quy mô và duy trì hiệu quả tài chính ở mức cao trong dài hạn của MCH. Sự kết hợp này biến MCH thành một "Bluechip lai" độc đáo trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vừa an toàn, ổn định như trái phiếu, vừa hấp dẫn, bùng nổ như cổ phiếu “nóng”.

Tại Roadshow, một thuật ngữ đáng chú ý xuất hiện trên màn hình trình chiếu và thu hút sự quan tâm lớn của giới phân tích: Consumer - Tech. Đây được xem là chìa khóa để MCH khẳng định giá trị công ty vượt xa một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thông thường, mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển.

Thị trường mục tiêu của MCH từ quy mô 27 triệu hộ gia đình Việt Nam mở rộng sang nhu cầu cá nhân hóa của 100 triệu người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường 8 tỷ dân toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng là mở rộng quy mô thị trường lên 15,7 tỷ USD vào năm 2030, MCH dựa trên hai trụ cột chính là Năng lực R&D (Nghiên cứu và Phát triển) và nền tảng công nghệ Digital 4P.

Số liệu từ báo cáo cho thấy hiệu suất R&D của MCH đang vượt trội so với mức trung bình ngành. Cụ thể, tỷ lệ thành công của các sản phẩm mới đạt 20%, cao gấp 4 lần so với mức 5% của các công ty FMCG tại khu vực Châu Á.

Việc sử dụng hơn ~4.500 siêu thị và cửa hàng tiện lợi như một "phòng thí nghiệm" khổng lồ để đo lường chính xác phản ứng người dùng đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm từ ý tưởng ra thị trường xuống còn 6-12 tháng, giảm 50% so với quy trình 24-36 tháng thông thường của các đối thủ cùng ngành.

Hiệu quả R&D đến từ triết lý cốt lõi của Masan Consumer là “tạo ra sản phẩm tốt nhất bằng việc sử dụng ít tài nguyên nhất”. Các phát kiến không chỉ làm mới danh mục sản phẩm, giữ chân người tiêu dùng mà còn góp phần mở rộng biên lợi nhuận, củng cố nền tảng tài chính, hỗ trợ MCH duy trì kết quả kinh doanh cao xuyên chu kỳ và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh R&D, công nghệ số hóa chuỗi giá trị là mũi nhọn thứ hai. Theo ông Yuri, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn, Digital 4P không phải là một khái niệm marketing sáo rỗng mà là hệ thống số hóa toàn diện, kết nối trực tiếp Nhà sản xuất - Nhà bán lẻ - Người tiêu dùng. Trọng tâm của hệ thống này là dự án Retail Supreme, cho phép số hóa mạng lưới phân phối với quy mô gần 500.000 điểm bán tạp hóa.

Thay vì vận hành theo mô hình "đẩy hàng" truyền thống – vốn phụ thuộc vào các tuyến bán hàng cố định và tiềm ẩn rủi ro tồn kho ảo, hàng cận date – Retail Supreme chuyển sang mô hình quản trị theo địa bàn và nhu cầu thực. Dữ liệu ghi nhận từ quá trình thử nghiệm tại Cà Mau từ tháng 7/2024 cho thấy mô hình này giúp gia tăng độ bao phủ và doanh số mà không làm tăng chi phí nhân sự.

Tính đến hết tháng 11/2025, Retail Supreme đã định danh 440.000 điểm bán tại 36 tỉnh, thành phố; trong đó Masan Consumer phân phối trực tiếp 354.000 điểm bán và 254.000 điểm đã trở thành hội viên có thể tương tác, đặt hàng trực tiếp. Nhờ tái tổ chức đội ngũ bán hàng và tăng độ bao phủ, doanh nghiệp có thể “may đo” kế hoạch tung sản phẩm theo quy mô/địa lý và triển khai retail marketing chính xác hơn dựa trên dữ liệu điểm lẻ. Kết quả: doanh số mặt hàng mới tăng 5% trong tháng 11 (và +11% đến 15/12 so với tháng trước), số mặt hàng/đơn hàng tăng 180% so với tháng 1/2025; lượt viếng thăm cửa hàng bình quân tăng 20% đến hết tháng 11/2025.

Hệ thống Digital 4P còn ứng dụng mã QR định danh trên từng sản phẩm, cho phép các chủ cửa hàng tạp hóa chủ động đặt hàng, phản hồi chất lượng và tham gia các chương trình gắn kết mà không cần chờ nhân viên kinh doanh đến tận nơi. Dữ liệu thời gian thực từ 500.000 điểm bán này được tích hợp về trung tâm xử lý, giúp doanh nghiệp dự báo chính xác nhu cầu sản xuất, giảm thiểu đáng kể chi phí hàng hư hỏng và logistics.

Ban lãnh đạo MCH ước tính việc ứng dụng nền tảng công nghệ này sẽ đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hằng năm, đồng thời tạo ra rào cản cạnh tranh cực lớn về mặt công nghệ phân phối mà các đối thủ khó lòng sao chép.

Giải thích một cách ngắn gọn, với độ phủ 98% hộ gia đình Việt Nam, MCH đang nắm giữ một kho dữ liệu khổng lồ về hành vi tiêu dùng. Thông qua việc ứng dụng AI và Machine Learning vào mô hình Digital 4P, công ty có thể dự báo chính xác xu hướng trước khi nó bùng nổ, giúp họ luôn đi trước thị trường một bước. Mạng lưới phân phối sâu và rộng khắp toàn quốc với gần 500.000 tiệm tạp hoá truyền thống, 70.000 tiệm tạp hoá hiện đại, 10.000 cửa hàng minimart chính là "huyết mạch" đưa các sản phẩm mới đến tay người dùng nhanh nhất.

Lãnh đạo Masan khẳng định: "Chúng tôi không chỉ bán hàng, chúng tôi kiến tạo xu hướng tiêu dùng mới". Khả năng thấu hiểu sâu sắc này chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi bảo vệ thị phần của MCH trước sự xâm lấn của các đối thủ ngoại.

Nếu xem thị trường nội địa là "bệ đỡ" vững chắc, thì thị trường toàn cầu chính là "đôi cánh" để Masan Consumer bay cao trong thập kỷ tới. MCH không giấu tham vọng đưa 3 thương hiệu chủ lực ra thế giới: Chinsu, Omachi và Vinacafé, với mục tiêu doanh thu quốc tế chiếm 10-20% tổng doanh thu của công ty.

Khác với tư duy gia công xuất khẩu (OEM) thường thấy ở nhiều doanh nghiệp Việt, MCH kiên định đi theo chiến lược xây dựng thương hiệu. Thông điệp "Make Vietnamese foods Global foods" - “Đưa ẩm thực Việt ra toàn cầu” cho thấy MCH đang lan tỏa "câu chuyện văn hóa", quảng bá tinh hoa ẩm thực chứ không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm nước mắm hay gói mì.

Khi một thương hiệu trở thành đại sứ văn hóa, giá trị vô hình của doanh nghiệp sẽ tăng theo cấp số nhân. Đây chính là yếu tố "High Growth" dài hạn mà các nhà đầu tư chiến lược quốc tế đang tìm kiếm.

Và khi hình ảnh các sản phẩm Chinsu hiện diện trên kệ hàng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay Châu Âu, hay việc thâm nhập thành công vào kênh phân phối bán lẻ khắt khe như Costco, đó là lời khẳng định về chất lượng chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao niềm tự hào của người tiêu dùng trong nước.

Trong dài hạn, chiến lược “Go Global” được xem là trụ cột quan trọng giúp Masan Consumer nâng tầm giá trị thương hiệu Việt, mở rộng không gian tăng trưởng khi thị trường nội địa dần bão hòa, và từng bước xây dựng vị thế của một doanh nghiệp FMCG Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Sự kiện Masan Consumer chuyển sàn sang HOSE vào cuối năm 2025 không chỉ là một cột mốc về vốn hóa hay thanh khoản mà còn là lời khẳng định về một mô hình kinh doanh bền vững, nơi niềm tin được xây dựng từ những bữa ăn hàng ngày của người Việt và được bảo chứng bằng dòng tiền thật.

Với chiến lược "High Growth, High Dividend", MCH đang chứng minh một chân lý mới: Giá trị thực sự của một doanh nghiệp không nằm ở những con sóng thị trường, mà nằm ở khả năng phụng sự người tiêu dùng và chia sẻ thịnh vượng bền vững với cổ đông và các bên liên quan.

