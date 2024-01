Theo kết quả khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhu cầu sử dụng sản phẩm vì sức khỏe, xanh - sạch, có tính bền vững ít tác động đến môi trường... là những xu hướng nổi bật hiện nay.



Người tiêu dùng thậm chí sẵn sàng chi trả thêm cho sản phẩm có các ưu điểm vượt trội như truy xuất được nguồn gốc, đạt các tiêu chuẩn chất lượng hay thân thiện môi trường (nhãn xanh),…

Với chiến lược kinh doanh đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng hơn trong cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam, Masan Group đã không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, phụng sự người tiêu dùng bằng sản phẩm xanh - sạch, đảm bảo các nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý chất thải và sử dụng tài nguyên bền vững.

Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn, tươi ngon, bảo toàn dinh dưỡng, WinEco áp dụng các công nghệ máy móc hiện đại bậc nhất và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, chuẩn chỉnh từ khâu gieo mầm đến đóng gói.

WinEco sở hữu 14 nông trường trên cả nước với tổng diện tích lên đến hơn 3.000 hecta sử dụng những thiết bị, công nghệ hiện đại nhất từ các đối tác như Israel, Nhật Bản.

Điển hình như các sản phẩm rau mầm WinEco được sản xuất trên hệ thống dây chuyền hiện đại từ khâu xử lý giá thể, gieo hạt bằng máy liên hợp tự động với giàn tưới phun sương cùng hệ thống quạt lưu thông giúp kiểm soát hệ thống vi khí hậu trong nhà, đến khâu thu hoạch giúp rau tránh được sâu bệnh và phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.

Dưa leo baby và cà chua được trồng trên giàn treo, tận dụng tối ưu ánh sáng, không gian linh động, kiểm soát các sâu bệnh hại cho cây, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Dưa lưới WinEco được tuyển chọn giống khắt khe từ đầu vào để đảm bảo chất lượng và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, vừa được ươm trồng trong nhà kính và thụ phấn tự nhiên bằng ong mật. Các kỹ thuật viên thường xuyên chăm sóc, kiểm tra giai đoạn phát triển của cây, mỗi cây chỉ chọn ra một quả duy nhất giúp tập trung chất dinh dưỡng và độ ngọt cao nhất.

WinEco hiện đang cung cấp đến 80% sản lượng rau củ quả, tương đương 3.000 tấn một tháng đa dạng chủng loại với hơn 150 đầu cây tại hơn 3.600 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WIN. Các sản phẩm rau củ của WinEco luôn được khách hàng yêu thích và tin tưởng về chất lượng.

Để giảm thiểu tác động đến môi trường, WinEco đã thay thế túi nilon và dây chun đóng gói bằng vật liệu tự phân hủy sinh học theo tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên & Môi Trường. Ngoài ra, WinEco còn sử dụng giấy kraft và túi nilon tự phân hủy để thu hoạch và bao gói sản phẩm thay cho màng co và túi nilon thông thường.

WinCommerce cũng triển khai loạt giải pháp Xanh tại hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WIN. Hệ thống WinMart/WinMart+/WIN thay thế nilon bằng 100% túi tự hủy sinh học; đồng loạt giảm thiểu hoặc thay thế các vật liệu nhựa sử dụng 1 lần bằng các vật phẩm thân thiện với môi trường trong hoạt động vận hành; và cho ra mắt bộ sưu tập túi mua sắm thời trang, chất liệu thân thiện với môi trường, để thay thế túi nilon hàng ngày, với giá không lợi nhuận là 8.900đ/túi, nhằm góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường của khách hàng.

Bên cạnh đó, Masan MEATLife đã tiến hành nghiên cứu thay đổi bao bì hợp kim pha polyethylene terephthalate (PET)/ polyethylene (PE) thành bao bì chỉ chứa PET. Đây được coi là loại nhựa có khả năng tái chế cao nhất, tốn ít công sức phân tách khỏi các loại nhựa khác hơn và có khả năng chống ô nhiễm thực phẩm.

Được biết, việc quản lý tài nguyên nước là một trong những chương trình ESG quan trọng của doanh nghiệp này. Các cơ sở và các công ty con của Masan Group đều theo dõi lượng nước tiêu thụ.

Masan Consumer Holdings đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy ở Bình Dương, Hải Dương và Nghệ An. Trang trại chăn nuôi heo kỹ thuật cao của Masan MEATLife tại Nghệ An cũng được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhằm đảm bảo hoạt động bền vững của trang trại tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia về môi trường. Tại Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli tại Hà Nam và MEATDeli tại Long An, nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom để xử lý ra nước thải loại A - là tiêu chuẩn nước thải khắt khe nhất của Việt Nam - trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, để hiểu rõ thêm về tác động đến biến đổi môi trường từ hoạt động của mình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, Masan Group ghi nhận việc báo cáo phát thải khí nhà kính. Trong số các công ty con, Masan High-Tech Materials đã thực hiện báo cáo lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp của họ và các thông tin liên quan khác từ các nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu. Các công ty con khác của Masan Group cũng đang chuẩn bị thiết lập hệ thống báo cáo và kiểm kê khí nhà kính.

Về việc quản lý chất thải rắn, Masan Group hoạt động trên các phân khúc kinh doanh khác nhau đi kèm với đó là việc xử lý nhiều dạng chất thải. Tập đoàn cam kết giảm lượng chất thải phát sinh, cũng như xử lý và loại bỏ tất cả chất thải theo các quy định hiện hành của địa phương. Trong thời gian qua, Masan Group đã không ngừng cải thiện các quy trình quản lý chất thải và áp dụng các quy trình này tại tất cả các doanh nghiệp.

Ngoài ra, bộ phận kỹ thuật của từng công ty con còn tiến hành thử nghiệm mẫu chất thải định kỳ để giám sát tuân thủ pháp luật và các quy định môi trường liên quan.

Nếu doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì yêu cầu về tiết kiệm hoặc sử dụng năng lượng hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Masan Group đã sẵn sàng chủ động hướng tới Lộ trình Chuyển đổi sang việc sử dụng năng lượng phát thải các-bon thấp.

Tập đoàn đã áp dụng công nghệ biogas từ trấu và mùn cưa để tạo năng lượng cho các nhà máy. Đây là một nguồn năng lượng không những thân thiện với môi trường, chi phí thấp mà còn giúp tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Năm 2022, Masan MEATLife đã chuyển đổi được 1 trong 4 nhà máy từ sử dụng năng lượng không tái tạo sang sử dụng 100% sinh khối từ trấu và phế thải mùn cưa. Tại các nhà máy của Masan Consumer tỷ lệ sử dụng sinh khối trung bình là 85%.

Bên cạnh đó, để tiết kiệm năng lượng, Masan Group tập trung tối ưu hóa quy trình, sử dụng máy móc và thiết bị tiết kiệm năng lượng trong hoạt động của mình.

Trong số các công ty con, Masan High-Tech Materials được ghi nhận là công ty sử dụng nhiều năng lượng nhất, nhưng cũng là công ty đi đầu các chương trình tiết kiệm năng lượng với các sáng kiến quan trọng được triển khai trong năm 2022, bao gồm: Lắp đặt máy phân tích kích cỡ hạt tự động (PSI 500i) để kiểm soát cỡ hạt trong quá trình nghiền, giảm phát sinh các hạt bụi mịn (-38 micron) và giảm mức tiêu thụ điện năng; Thay thế điều khiển nhiệt độ lò hơi phản ứng từ thủ công sang tự động; Lắp đặt thiết bị chụp ảnh sonar công nghiệp cho phép các kỹ thuật viên xác định nhanh chóng và dễ dàng các vị trí rò rỉ trong hệ thống khí nén ở khoảng cách lên tới 100 mét; Lắp đặt một loạt ròng rọc để ổn định áp suất nước, nâng cao hiệu quả của các máy bơm thủy lực được sử dụng cho hệ thống thu hồi nước tại hồ chứa quặng đuôi lưu huỳnh.

Với những nỗ lực tiết kiệm năng lượng, năm 2022, Masan High-Tech Materials đạt được Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018.

Ngoài ra, năm 2022, với khoản đầu tư vào Nyobolt - công ty tiên phong trong hệ thống pin hiệu suất cao và sạc cực nhanh sử dụng vonfram làm thành phần vật liệu cho cực dương, Masan High-Tech Materials góp phần giải quyết nhu cầu lớn chưa được đáp ứng trên toàn cầu về các giải pháp năng lượng bền vững.

Năm nay cũng là năm Masan Group và các công ty thành viên vinh dự nhận được 3 giải thưởng nhân sự quốc tế về phát triển nguồn nhân lực đa quốc gia. Bao gồm: "Best companies to work for in Asia" dành cho Masan Group, "Great Place to Work" thuộc về Masan Consumer Holdings và Masan High-Tech Materials.

Các công ty con khác của Masan Group cũng tiến hành các chương trình đào tạo về tiết kiệm năng lượng. Tập đoàn khuyến khích nhân viên của mình tham gia vào các nỗ lực tiết kiệm năng lượng bằng cách đóng góp những ý tưởng thiết thực và huấn luyện nhân viên về lợi ích của thói quen tiết kiệm điện bằng việc thường xuyên vệ sinh máy móc, dụng cụ nhằm đạt được thành phẩm đầu ra tốt nhất.

Thiết kế: Hải An





An An - Hải An Nhịp sống thị trường