Tình trạng ô nhiễm không khí, khan hiếm không gian xanh, cuộc sống nội đô chật chội từ lâu đã là lý do thôi thúc con người tìm tới những nơi thiên nhiên tươi đẹp, an toàn và bình yên. Sự xuất hiện của đại dịch Covid 19 càng khiến nhu cầu sở hữu second home ở những nơi mật độ cư dân thấp, không khí trong lành trỗi dậy và trở thành xu hướng toàn cầu.

Thủ đô London, Anh dẫn đầu làn sóng này với tỉ lệ người mua ngôi nhà thứ hai tăng kỷ lục tới 309% so với năm 2019. Tổng số giao dịch second home ở Anh đã tăng 58,5% trong năm 2020 so với năm 2019. Tại Mỹ, báo cáo của Redfin - một công ty môi giới BĐS nổi tiếng nước này cho biết, nhu cầu second home đã tăng hơn 100% trong tháng 12/2020 so với cùng kỳ 2019.

Nhiều tỷ phú trên thế giới như Mark Zuckerberg (CEO Facebook), Marc Benioff (CEO Salesforce), Michael Dell (CEO Dell Technologies)... không ngần ngại lựa chọn bất động sản trị giá hàng chục triệu USD ở những hòn đảo thiên đường, biệt lập... làm second home. Thậm chí Marc Benioff thừa nhận ông đã dành khoảng một phần ba thời gian của mình tại khu tổ hợp ở đảo Hawaii được mua với giá 12,5 triệu USD.

Việt Nam – nơi từng được xếp vào Top 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home cao nhất thế giới (theo báo Anh Quốc - Telegraph) cũng không nằm ngoài xu thế toàn cầu. Sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung, thượng lưu; nhu cầu lớn về hưởng thụ cuộc sống và gia tăng tài sản càng thúc đẩy việc sở hữu second home trở nên phổ biến.

Mặt khác, sự phát triển của xu hướng làm việc từ xa, không còn gò bó về thời gian hay địa điểm càng thúc đẩy nhiều người lựa chọn sống tại second home để tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Điều này đã bổ sung thêm các tiêu chí khi lựa chọn second home. Thay vì chỉ đơn thuần là những bất động sản nghỉ dưỡng tách biệt, người ta ưu tiên sự tích hợp và cộng hưởng giá trị từ những ngôi nhà vừa có thể nghỉ ngơi riêng tư, vừa đủ đầy tiện nghi sống và làm việc.

Second home được biết tới là ngôi nhà thứ hai phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng, du lịch hoặc cho du khách thuê lại khi không sinh sống. Trong khi đó, first home là nơi để cư dân sinh sống, làm việc thường nhật.

Do đó, xu hướng từ second home tiệm cận thành first home sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn những tiêu chuẩn thường thấy hiện nay. Đây là sự hợp nhất của dòng sản phẩm vừa mang tính năng nghỉ dưỡng hưởng lợi từ du lịch, vừa sở hữu đầy đủ công năng của ngôi nhà, nằm trong khu vực có đầy đủ tiện nghi như một đô thị sống hoàn chỉnh như trường học, văn phòng làm việc, trung tâm y tế, trung tâm thương mại…

Không chỉ lựa chọn nơi thiên nhiên tuyệt mỹ, môi trường sống chất lượng, để thân tâm được nghỉ ngơi và tận hưởng, second home còn phải tọa lạc tại những vị trí thuận lợi, liền kề đô thị hiện đại, vùng kinh tế lớn để thuận tiện cho việc kết nối, gặp gỡ, đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập.

Thêm vào đó, đối với nhiều người, đó phải là không gian sống cao cấp, tiện nghi, mang dấu ấn cá nhân, gu thẩm mỹ riêng và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ chuẩn 5 sao ngay tại tư gia.

Những hòn đảo nhiệt đới nắng ấm quanh năm vốn là những thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, theo xu hướng, cũng dần trở thành những địa điểm lý tưởng để sở hữu second home.

Với địa thế nằm sâu trong Vịnh Thái Lan, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm ở mức dưới 30 độ C, mùa mưa ngắn, không khí trong lành, ít thiên tai, lại sở hữu thiên nhiên khó nơi nào sánh bằng, Phú Quốc - Top 2 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới (do Travel + Leisure (Mỹ) bình chọn) được xem là "thủ phủ" second home tại Việt Nam.

Mặt khác, là thành phố đảo trẻ năng động, đặt mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại I vào năm sau, Phú Quốc phát triển đồng bộ cả kinh tế, văn hóa, xã hội, tập trung nâng cấp diện mạo đô thị, hạ tầng kỹ thuật, để chuyển mình từ một điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng trở thành một đô thị hiện đại và đáng sống.

Điều này mở ra cơ hội lớn và tầm nhìn dài hạn cho phát triển bất động sản đô thị ở, đồng thời cũng khiến xu hướng đưa second home đạt tiêu chuẩn first home trở thành hướng đi thức thời và tất yếu tại Phú Quốc, vừa khai thác đầu tư dễ dàng dựa vào tiềm lực du lịch, vừa đón đầu tương lai, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn sống ngày càng cao của cộng đồng cư dân hiện đại, gắn bó lâu dài trên đảo.

Từ những tiêu chí mới được thiết lập, Phú Quốc thực tế không có nhiều dự án, sản phẩm đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu, khiến số lượng second home tiệm cận tiêu chuẩn first home là tương đối giới hạn và thiết lập "cuộc đua" mới cho những nhà đầu tư sành sỏi, nắm bắt tốt thị trường.

Pháp lý sở hữu lâu dài được xem là yếu tố tiên quyết để second home thực sự có thể trở thành một ngôi nhà, một tài sản truyền đời của chủ nhân, thay vì chỉ là một sản phẩm đầu tư chia sẻ lợi nhuận ngắn hạn.

Trong quỹ đất ở đô thị vô cùng hạn chế chỉ 6% trên đảo, Meypearl Harmony hiện là dự án hiếm hoi cung cấp cho thị trường Phú Quốc quỹ căn hộ biển có sổ hồng sở hữu lâu dài.

Nằm giữa trái tim "thủ phủ" nghỉ dưỡng 5 sao Bãi Trường, hưởng trọn lợi thế thiên nhiên của bãi biển dài và nguyên sơ bậc nhất Đảo Ngọc, đồng thời thừa hưởng hệ sinh thái đô thị sống hàng đầu tại đô thị để ở đầu tiên và quy mô bậc nhất trên đảo Meyhomes Capital Phú Quốc, Meypearl Harmony đáp ứng hoàn hảo nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa an cư trọn vẹn.

Mang đến bộ sưu tập căn hộ du thuyền lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc, Meypearl Harmony tạo nên không gian của những trải nghiệm đầy tinh tế và cao cấp đúng chuẩn "Nhà là du thuyền 5 sao".

Kiến trúc giật cấp độc đáo tái hiện hoàn hảo hình ảnh một chiếc du thuyền sang trọng đang hướng về khơi xa, không chỉ tăng thêm tính thẩm mỹ mà còn tạo độ trượt góc và đón ánh sáng hoàn hảo cho từng không gian sống. 100% căn hộ sở hữu ban công kính diện tích lớn, nối liền không gian trong nhà và thiên nhiên, mở ra tầm view ngoạn mục ôm trọn biển trời. Meypearl Harmony cộng hưởng bởi cách bố trí không gian phòng chức năng cùng chi tiết nội thất được lên ý tưởng tỉ mỉ, mỗi phút giây đều mang đến cho chủ nhân cảm nhận chân thực như đang tận hưởng kỳ nghỉ quý giá trên những du thuyền sang trọng.

Không chỉ trong từng căn hộ, Meypearl Harmony mang đến những không gian đa trải nghiệm hài hòa và đồng bộ từ cảnh quan đến tiện ích. Dạo bước trong khuôn viên cảnh quan xanh nội khu rộng 8300m2, cư dân có thể cảm nhận từng hơi thở tinh khiết được nâng niu và căng tràn trong lồng ngực. Hệ thống 78 tiện ích well-living vượt trội được bố trí xuyên suốt trong nhà và ngoài trời, nổi bật với: bể bơi ngọc trai dài 50m, hệ thống vườn cảnh quan liên hoàn, sky garden cao nhất Bãi Trường view trực diện biển, Oceanic lounge và thác tràn nghệ thuật, hệ thống quảng trường và đường dạo bộ xuyên suốt nội khu… tạo nên một thế giới trải nghiệm như những kỳ nghỉ dưỡng sang trọng.

Thêm vào đó, trong bán kính 2km quanh Meypearl Harmony Phú Quốc là một quần thể tiện ích vô cùng phong phú. Bên cạnh những tiện ích phục vụ nhu cầu sống như: trường học liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm, khu hành chính công, trung tâm hội nghị quốc tế tại quần thể khách sạn 5 sao Grand Mercure, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao - vui chơi cho trẻ em, thanh thiếu niên… còn có hàng loạt những điểm đến giải trí chờ đón như: Quảng trường Biển Ngọc, Công viên nghệ thuật tương tác ánh sáng Ice Jungle, Tuyến phố Hàn Quốc Koradise, Rooftop bar…

Thỏa mãn tiêu chuẩn kép, giữa đảo du lịch hàng đầu thế giới nhưng vẫn ngập tràn tiện nghi sống hiện đại, không phá vỡ sự riêng tư nhưng vẫn mang đến những trải nghiệm cao cấp và độc đáo, Meypearl Harmony Phú Quốc thực sự tạo nên những second home với chuẩn mực của một tổ ấm đủ đầy và trọn vẹn.

Meypearl Harmony Phú Quốc - Bộ sưu tập căn hộ du thuyền đầu tiên tại Đảo Ngọc

Một sản phẩm được phát triển bởi Meyland - Thương hiệu thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành







Ánh Dương Tổ Quốc