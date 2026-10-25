01 / 06 THẾ GIỚI

Năm 2025, thế giới bán gần 70.000 xe buýt điện, hơn 430.000 xe thương mại điện hạng nhẹ và hơn 400.000 xe tải điện hạng trung, hạng nặng. Cộng cả ba phân khúc này, số lượng xe bán ra vẫn thấp hơn một thị trường ít được nhắc tới: xe ba bánh điện, với hơn 1,2 triệu chiếc.

So sánh theo số lượng phương tiện, không phải doanh thu. Số xe tải ≈440.000 là tổng hai nhóm IEA làm tròn: 230.000 hạng nặng và 210.000 hạng trung.

✳ So sánh theo số lượng phương tiện, không phải doanh thu. Số xe tải ≈440.000 là tổng hai nhóm IEA làm tròn: 230.000 hạng nặng và 210.000 hạng trung.

Đó là một trong những dữ liệu đáng chú ý của báo cáo Global EV Outlook 2026 do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố. Phép so sánh phản ánh quy mô theo số lượng phương tiện, không phải giá trị doanh thu, bởi giá bán các loại xe rất khác nhau.

Năm 2025, trong khi tổng doanh số xe ba bánh trên toàn thế giới giảm 16%, xuống khoảng 4,5 triệu chiếc, thì riêng xe ba bánh điện vẫn tăng trưởng, vượt 1,2 triệu chiếc và chiếm hơn một phần tư thị trường.

Mặc dù doanh số xe ba bánh điện tại Trung Quốc giảm 5% xuống dưới 290.000 chiếc nhưng Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng. 3 quốc gia này đóng góp hơn 95% doanh số xe ba bánh điện toàn cầu.