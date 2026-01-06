Thành công của MIK Group hôm nay không hề ngẫu nhiên. Đó là "quả ngọt" chắt chiu từ hơn một thập kỷ kiên định với chiến lược "kiềng 3 chân" bất biến: Vị trí đắc địa – Giá trị thực – Thương hiệu bền vững. Trong lúc nhiều doanh nghiệp chạy theo số lượng, MIK Group âm thầm chờ đợi những quỹ đất đủ lớn để kiến tạo cộng đồng thực sự, thay vì chỉ xây dựng những tòa tháp đơn lẻ.

Năm 2025 không chỉ là năm lập kỷ lục thanh khoản mà còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử của MIK Group. Họ chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình" với dự án lớn quy mô hàng chục hecta, hệ sinh thái sản phẩm M-I-K được định hình sắc nét và chiến lược dồn toàn lực vào nhà ở cao tầng – phân khúc đang bùng nổ nhờ tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của Việt Nam.

Để giải mã sức hút khiến giỏ hàng MIK Group được thị trường hấp thụ nhanh chóng, cũng như tầm nhìn táo bạo đứng sau tất cả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện độc quyền với ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn MIK Group.

Năm 2025, MIK Group được vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản có dự án bán hàng tốt nhất năm". Theo ông, đâu là lý do khiến giỏ hàng các dự án thanh khoản nhanh như vậy?

Với MIK Group, giá cả chưa bao giờ là yếu tố đứng một mình, mà luôn gắn chặt với giá trị. Chúng tôi không chạy theo mức giá thấp nhất, mà tập trung tạo ra những sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị tích lũy rõ ràng, phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư bền vững của thị trường.

Thực tế cho thấy, thanh khoản mạnh trong năm 2025 không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược "kiềng 3 chân" mà MIK Group kiên định suốt hơn một thập kỷ: Giá cả hài hòa với nhu cầu thị trường; vị trí đắc địa với quy mô đủ lớn, có tiềm năng phát triển dài hạn; và thương hiệu được xây dựng bằng uy tín, tiến độ và chất lượng bàn giao.

Khi ba yếu tố này hội tụ, thanh khoản nhanh trở thành kết quả tất yếu, chứ không phải may mắn ngắn hạn.

Năm 2025, khi thị trường sôi sục với cuộc đua bung hàng ồ ạt, MIK Group vẫn giữ nhịp chau chuốt từng sản phẩm. Ban lãnh đạo có từng cảm thấy "sốt ruột" trước áp lực ngắn hạn không, thưa ông?

Áp lực ngắn hạn là điều bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt. Tuy nhiên, MIK Group luôn xác định rõ một nguyên tắc: Tốc độ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng kỷ luật và chất lượng.

Chúng tôi chủ động đưa sản phẩm ra thị trường đúng thời điểm để đáp ứng nhu cầu, nhưng tuyệt đối không đánh đổi những tiêu chuẩn cốt lõi đã đặt ra từ đầu. Mỗi dự án phải đủ độ chín về quy hoạch, thiết kế và trải nghiệm sống trước khi ra mắt.

Có dự án nào khiến ban lãnh đạo thực sự bất ngờ về tốc độ thanh khoản?

Chúng tôi không đặt mình vào trạng thái bất ngờ, bởi ngay từ đầu, các dự án của MIK Group đều được phát triển dựa trên nhu cầu thực của thị trường. Chính điều đó tạo nên sức hấp thụ ấn tượng tại Imperia Smart City, The Matrix One hay Imperia Signature Cổ Loa thời gian vừa qua.

Thanh khoản tốt giúp dòng tiền vận hành ổn định, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng, thậm chí vượt tiến độ cam kết. Đây là vòng tuần hoàn tích cực: Thanh khoản nhanh – dòng tiền bền vững – tiến độ đảm bảo – niềm tin thị trường ngày càng lớn.

Tương lai gần, MIK Group sẽ dồn toàn lực vào các dự án cao tầng quy mô lớn. Khu Đông Hà Nội đang là cực tăng trưởng nóng nhất Thủ đô. MIK Group sẽ mang đến những sản phẩm gì tại đây?

Khu Đông Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển rất nhanh, đặc biệt là khu vực đại đô thị Ocean Park. Tuy nhiên, MIK Group quyết định hiện diện tại đây khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi một quỹ đất đủ lớn để phát triển Imperia Ocean City như một tổ hợp đồng bộ, nơi không gian sống, tiện ích, cảnh quan và cộng đồng được quy hoạch trong một tổng thể thống nhất. Chúng tôi không chạy theo tốc độ ra hàng, mà tập trung bổ sung cho thị trường điều còn thiếu: Sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và những giá trị xanh giàu cảm xúc.

Đơn cử như phân khu The Parkland tại Imperia Ocean City ra mắt gần đây, triết lý "sống nhịp phố, thở hồn xanh" được hiện thực hóa thông qua sự hòa quyện giữa tiện nghi đô thị và những không gian xanh được tổ chức bài bản, liên hoàn. Chỉ khi phát triển dự án ở quy mô tổ hợp và với tầm nhìn dài hạn, những giá trị sống này mới có thể hình thành trọn vẹn và bền vững.

Khi MIK Group phát triển những quỹ đất quy mô lớn, Tập đoàn đã định hình danh mục sản phẩm như thế nào để bao quát trọn vẹn các phân khúc thị trường?

Khi bước vào giai đoạn phát triển các tổ hợp dự án quy mô lớn, MIK Group xác định cần một danh mục sản phẩm có cấu trúc rõ ràng để đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Từ đó, hệ sinh thái sản phẩm M – I – K được hình thành với vai trò và phân khúc riêng biệt.

M Series là dòng sản phẩm biểu tượng, mang tính điểm nhấn hiếm có. Với dòng này, MIK Group đặt tiêu chí rất cao về vị trí, thậm chí có dự án, chúng tôi mất nhiều năm chỉ để chờ đợi một vị trí thực sự xứng tầm. The Matrix One Premium là dự án tiêu biểu và dự kiến năm 2026, Tập đoàn sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một dự án M Series tại khu vực Long Biên (Hà Nội).

Dòng I Series đóng vai trò chủ lực trong danh mục sản phẩm của MIK Group, với các dự án được phát triển dưới thương hiệu Imperia theo hướng hiện đại, tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư thực của thị trường. Đến nay, Tập đoàn đã cung cấp khoảng 10.000 căn hộ thuộc dòng sản phẩm này ở các dự án từ Nam ra Bắc.

Trong năm 2025, MIK Group cũng đã mở rộng hệ sinh thái Imperia với Imperia Holiday – các sản phẩm lưỡng dụng cho phép vừa an cư vừa khai thác cho thuê vận hành. Các dự án mang thương hiệu Imperia, Imperia Holiday và các dự án đặc biệt theo hướng "special edition" dưới thương hiệu Imperia Signature đang được chúng tôi triển khai và giới thiệu ra thị trường theo các bộ tiêu chuẩn hoàn toàn mới, kết hợp với các đối tác quy hoạch, kiến trúc và thiết kế hàng đầu thế giới để đem đến các sản phẩm đa dạng ở phân khúc cao cấp và có sự cạnh tranh rất lớn này.

Năm 2026, MIK Group dự kiến sẽ giới thiệu dòng sản phẩm K series là tâm huyết mà chúng tôi đã ấp ủ và xây dựng trong thời gian qua sau quá trình nghiên cứu và đánh giá thị trường kỹ lưỡng. Đây là phân khúc có mức giá dễ tiếp cận – một "khoảng trống" mà các chủ đầu tư đã bỏ quên trong giai đoạn vừa qua khi thị trường BĐS Việt Nam có đà tăng trưởng rất nhanh. MIK Group đã tìm kiếm và tích luỹ các quỹ đất phù hợp để phát triển dòng K series, dự kiến sẽ được giới thiệu ra thị trường trong thời gian tới.

Việc sở hữu những quỹ đất lớn có làm thay đổi tư duy phát triển sản phẩm của MIK Group so với trước đây?

Sau hơn một thập kỷ tích lũy nguồn lực, hệ thống đối tác, kinh nghiệm và kiến thức, ban lãnh đạo nhận thấy đã đến lúc tập đoàn cần chuyển mình quyết liệt. Chúng tôi quyết định không dàn trải mà dồn toàn lực vào nhà ở cao tầng – mũi nhọn cạnh tranh cốt lõi.

Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam hiện chỉ đạt khoảng dưới 40%, còn khá khiêm tốn so với mức trung bình khoảng 60% của các quốc gia phát triển trong khu vực. Với dân số 100 triệu dân, hành trình từ 40% lên 60% đồng nghĩa với việc khoảng 20 triệu người trẻ và gia đình sẽ dịch chuyển về các đô thị mới, các trung tâm thành phố trong thập kỷ tới.

Chúng tôi đã âm thầm chuẩn bị cho xu hướng này suốt nhiều năm. 2025-2026 chính là giai đoạn bùng nổ của MIK Group: Thị trường đang chứng kiến một diện mạo hoàn toàn mới với những sản phẩm được đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, kiến trúc đến nội thất tinh tế, tạo nên sự khác biệt vượt trội tại các đại dự án như Imperia Ocean City quy mô lên đến 30ha.

Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, điều gì khiến ban lãnh đạo MIK Group cảm thấy tự hào nhất?

Điều khiến ban lãnh đạo MIK Group tự hào nhất chính là việc Tập đoàn đã kiên định theo đuổi và hiện thực hóa được sứ mệnh kiến tạo những cộng đồng sống thực sự thịnh vượng trong suốt hơn một thập kỷ phát triển.

Trên thế giới, rất ít doanh nghiệp có thể vượt qua cột mốc 10 năm, nhưng với MIK Group, tồn tại lâu dài chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều cốt lõi hơn là xác định đúng định hướng phát triển và giữ vững định hướng đó qua thời gian.

Từ sứ mệnh ấy, hai tiêu chí cộng đồng và thịnh vượng luôn được MIK Group đặt lên hàng đầu. Chúng tôi chỉ lựa chọn những quỹ đất có quy mô đủ lớn để hình thành các cộng đồng sôi động, bền vững, nơi các nhu cầu an cư, sinh sống và làm việc được kết nối hài hòa trong một hệ sinh thái thống nhất.

Chính vì vậy, MIK Group luôn rất khắt khe trong việc lựa chọn dự án đầu tư. Nếu không đáp ứng được mục tiêu xây dựng cộng đồng lâu dài, chúng tôi sẵn sàng nói không, dù cơ hội có hấp dẫn đến đâu.

Sau hơn một thập kỷ phát triển và tích lũy nội lực, đâu là những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp MIK Group duy trì tốc độ tăng trưởng và sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn tới?

Thế mạnh lớn nhất của các sản phẩm MIK Group chính là nằm trong những dự án quy mô lớn. Một tòa tháp với vài trăm căn hộ rất khó tạo sự khác biệt và đa dạng sản phẩm. Nhưng với những dự án quy mô hàng nghìn, thậm chí vài chục nghìn căn hộ, chúng tôi có dư địa rộng lớn để kiến tạo giá trị vượt trội và những dòng sản phẩm độc đáo.

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển của MIK Group trong hơn 10 năm qua đến từ việc xây dựng thành công hệ sinh thái đối tác vững chắc. Chúng tôi không nhất thiết phải tự mình làm tất cả. Khi đối tác đã sở hữu quỹ đất đẹp và quy mô lớn, MIK Group tham gia hợp tác để cùng đẩy nhanh tiến độ.

Quan sát thị trường 2-3 năm gần đây, dễ thấy sự phân cấp và chuyên môn hóa ngày càng rõ nét. Chủ đầu tư lớn nhất thị trường là Vinhomes hiếm khi tự triển khai căn hộ cao tầng mới, mà tập trung vào thế mạnh tạo lập quỹ đất, xây dựng hạ tầng lớn, rồi hợp tác với những đơn vị chuyên sâu như MIK Group.

Vậy chiến lược sắp tới của MIK Group là gì để tiếp tục khẳng định vị thế?

Chúng tôi hiểu rõ không thể ôm đồm mọi thứ. Vì vậy, Tập đoàn sẽ tiếp tục bắt tay linh hoạt với đối tác, đưa thế mạnh chuyên sâu của mình vào để tập trung phát triển sản phẩm cao tầng. Khi đối tác có quỹ đất tốt, chúng tôi hợp tác phát triển. Khi MIK Group là nhà phát triển chính của một đại đô thị, chúng tôi lại mời các đối tác khác cùng tham gia các sản phẩm thành phần.

Chính sự linh hoạt trong hợp tác đã giúp chúng tôi đi nhanh hơn rất nhiều, dù khởi đầu muộn hơn vẫn có thể vượt lên dẫn đầu. Và trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, MIK Group tự hào là nhà phát triển bất động sản dẫn dắt xu hướng, chứng minh thành công đến từ sự kiên định với giá trị cốt lõi: Cộng đồng thịnh vượng và cuộc sống đáng giá. Hành trình phía trước hứa hẹn nhiều đột phá hơn nữa từ nhà phát triển trẻ đầy tham vọng này.

Cảm ơn ông vì những chia sẻ sâu sắc và đầy cảm hứng!

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY







Bài: Tuấn Minh - Thanh Ngà Thiết kế: Hải An

Tuấn Minh - Thanh Ngà/ TK: Hải An Nhịp sống thị trường