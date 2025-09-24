Miền di sản bắt đầu từ lời hứa về một cuộc sống tròn đầy. Đó là nơi gia đình quây quần, nơi từng trải nghiệm gói ghém thành ký ức, để rồi trở thành sợi dây gắn kết tình thân. Ý niệm này được gợi mở qua bộ phim ngắn "Lời Hứa", với hình ảnh Hiên - nhân vật chính, là người con gái đi xa để lập nghiệp, khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cô mới nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Chính gia đình và tuổi thơ ấm áp, đã trở thành hành trang vững chắc tiếp sức cho Hiên bền bỉ theo đuổi ước mơ và thực hiện hóa lời hứa thuở ấu thơ với cha.

Nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là cách Hiên chọn để viết tiếp chương di sản cùng ba mẹ, giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong từng nếp sống thường nhật, gửi gắm tới thế hệ mai sau. Bộ phim đã thành công truyền tải thông điệp về một chốn an cư thực thụ, nơi ký ức gia đình được vun vén và bản sắc sống được bồi đắp theo năm tháng.

Giá trị sống mà The Fullton Edition theo đuổi được gửi gắm tinh tế qua bộ phim "Lời Hứa", một câu chuyện gia đình trở thành ẩn dụ cho một tổ ấm được dựng xây từ ký ức tình thân, nơi đây sẽ nâng niu trọn vẹn những tiêu chuẩn sống tinh túy nhất của những bản sắc tinh hoa.

Mọi ngóc ngách, từng chi tiết trong không gian sống đều được chăm chút tỉ mỉ để trở thành điểm chạm tinh tế trong từng khoảnh khắc sống. Một không gian sum vầy, để gia đình đoàn viên sẻ chia những phút giây gắn bó, một "khoảng trời riêng", để góp nhặt từng mảng màu, vẽ nên dấu ấn cá nhân và "cái tôi" riêng biệt.

Được họa nên nhờ bàn tay tài hoa của các đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu về thiết kế như studioMilou, SuMisura hay ITH, mỗi tư gia tại The Fullton Edition tựa như tác phẩm kiến trúc mang linh hồn của nghệ thuật đương đại đầy duy mỹ.

Lấy cảm hứng từ đường nét uốn lượn duyên dáng của ruộng bậc thang, ngôn ngữ thiết kế trở thành khởi nguồn cho chuẩn mực sống tinh hoa, hiện diện rõ rệt qua kiến trúc "xếp tầng" đặc trưng tại The Fullton Edition.

Mặt đứng công trình là bản hoà phối của hình khối tối giản và khoảng lùi khéo léo, tạo nên chiều sâu cho không gian và cân bằng thị giác. Đặc biệt, phong cách thiết kế tầng lớp "cascade" này còn là cách The Fullton Edition hòa điệu nhịp nhàng với khí hậu miền Bắc, giúp tiết chế ánh sáng, dẫn dắt ánh nắng vào không gian sống một cách dịu dàng, đồng thời đảm bảo tối ưu hướng gió lưu thông tự nhiên.

Phá vỡ sự đơn điệu thường thấy, từng loại hình biệt thự tại The Fullton Edition lại mở ra diện mạo mới mẻ và sinh động khi được đan cài một cách linh hoạt và đầy tính nghệ thuật các chi tiết trang trí ở hệ nan và kính. Không chỉ vậy, sự kết hợp giữa gam màu nâu trầm của gỗ ở mặt ngoài và mảng kính lớn, giúp tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, và chan hòa với thiên nhiên.

Nằm trong một cộng đồng khép kín và riêng tư, miền "di sản" không dành cho số đông còn sở hữu bộ sưu tập biệt thự đa dạng mở ra những bản sắc sống giới hạn gồm 342 căn. Từ boutique townhouse (nhà phố thương mại), enclave villa (biệt thự tứ lập), twin villa (biệt thự song lập), cho tới garden villa (biệt thự đơn lập vườn), và pool villa (biệt thự đơn lập bể bơi), mỗi tư gia là một dấu ấn riêng, phản chiếu phong cách và giá trị của gia chủ, đồng thời hình thành nên một cộng đồng dân cư đa sắc, tựa như dòng chảy năng lượng không ngừng nuôi dưỡng và bồi đắp cho miền an trú.

Hiện diện như biểu tượng của bản sắc sống vẹn tròn, Clubhouse The Fullhaus ẩn mình trong công viên trung tâm gần 2ha, vươn mình giữa những tầng xanh thanh bình. Mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng liền mạch, đan cài giữa kết nối và riêng tư, Clubhouse The Fullhaus nuôi dưỡng từng tầng trải nghiệm để trở thành hệ giá trị khác biệt, tạo nên chuẩn mực sống đắt giá và xứng tầm cho di sản mai sau.

Thấu hiểu và đồng điệu với những giá trị đẳng cấp của gia chủ tương lai, Clubhouse The Fullhaus được tạo tác như một chốn nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà, quần tụ bộ sưu tập tiện ích "may đo" dành cho mọi thế hệ. Nơi đây, người lớn tuổi có thể thong dong dạo bước bên hồ sinh thái, thả mình trong khu vườn tĩnh tại tận hưởng một góc vườn an nhiên. Trong khi người trẻ lại tái tạo tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực với sân tập đa năng, đường chạy bộ hay khu thể thao ngoài trời. Còn những thiên thần nhỏ thỏa trí tưởng tượng bay bổng trong "xứ sở tinh nghịch" hay "trạm phiêu lưu". Mỗi trải nghiệm tiện ích hòa quyện trong một không gian sống đa sắc màu, nơi bản sắc thế hệ, được lan toả, đồng hành và giữ lửa cho những giá trị di sản sống bền lâu.

Hơn cả một miền an trú, tổ ấm đích thực chính là những tình cảm được cất giữ, những ký ức được trân trọng và những lời hứa được viết tiếp. The Fullton Edition sẽ là nơi hiện thực hóa bản sắc sống vẹn tròn, cân bằng giữa riêng tư và kết nối, giữa thẩm mỹ và công năng tiện nghi mà giới tinh hoa luôn kiếm tìm và hướng tới.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt