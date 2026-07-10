Thống kê giao dịch Tự doanh CTCK | Phiên 10/07

Một cổ phiếu lớn bị Tự doanh "xả" ròng gần 200 tỷ

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần ghi nhận áp lực bán gia tăng, đẩy chỉ số chung lùi sâu. Đáng chú ý, khối tự doanh quay đầu bán ròng mạnh, tâm điểm là một mã Bluechip thuộc nhóm đa ngành.