Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần ghi nhận áp lực bán gia tăng, đẩy chỉ số chung lùi sâu. Đáng chú ý, khối tự doanh quay đầu bán ròng mạnh, tâm điểm là một mã Bluechip thuộc nhóm đa ngành.
VN-Index đóng cửa
Khối ngoại
Mua ròng đột biến nhờ một mã Bluechip.
Tự doanh CTCK
Quay đầu xả ròng tạo áp lực lên thị trường.
Dòng tiền từ nhóm các công ty chứng khoán phân hóa mạnh, tập trung xả một mã trụ đa ngành nhưng vẫn gom nhẹ nhóm ngân hàng.
Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thu hút dòng tiền mua ròng lớn nhất từ tự doanh, giá trị đạt 16 tỷ đồng.
Đa ngành
Tập đoàn Vingroup bị khối tự doanh "xả" ròng mạnh tay với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng trong phiên cuối tuần.
Danh sách 10 cổ phiếu được mua/bán ròng nhiều nhất phiên 10/07.