Thống kê giao dịch Tự doanh CTCK | Phiên 10/07

Một cổ phiếu lớn bị Tự doanh "xả" ròng gần 200 tỷ

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần ghi nhận áp lực bán gia tăng, đẩy chỉ số chung lùi sâu. Đáng chú ý, khối tự doanh quay đầu bán ròng mạnh, tâm điểm là một mã Bluechip thuộc nhóm đa ngành.

Tổng quan dòng tiền

-0,67%

VN-Index đóng cửa

1.828,3

điểm
-12,36 điểm
Xem Top GD

Khối ngoại

+1.396

tỷ đồng

Mua ròng đột biến nhờ một mã Bluechip.

Tự doanh CTCK

-265

tỷ đồng

Quay đầu xả ròng tạo áp lực lên thị trường.

Tâm Điểm Giao Dịch

Dòng tiền từ nhóm các công ty chứng khoán phân hóa mạnh, tập trung xả một mã trụ đa ngành nhưng vẫn gom nhẹ nhóm ngân hàng.

Top Mua Ròng

Chạm để xem

Ngân hàng

STB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thu hút dòng tiền mua ròng lớn nhất từ tự doanh, giá trị đạt 16 tỷ đồng.

Top Bán Ròng

Chạm để xem

Đa ngành

VIC

Tập đoàn Vingroup bị khối tự doanh "xả" ròng mạnh tay với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng trong phiên cuối tuần.

Chi Tiết Giao Dịch Tự Doanh

Danh sách 10 cổ phiếu được mua/bán ròng nhiều nhất phiên 10/07.

Nguồn: HOSE

Top Mua Ròng

Top Bán Ròng