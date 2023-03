Đã trở thành thường niên, 83 TTTM Vincom trên toàn quốc đã cùng lan tỏa hành động và nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng từ những việc nhỏ như tắt đèn, cùng xây dựng lối sống xanh. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc tham gia nâng cao ý thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, hệ thống TTTM Vincom đã giảm thiểu 17 nghìn tấn CO2 thải ra môi trường trong 5 năm nhờ vào hệ thống pin năng lượng mặt trời và áp dụng các công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng, trở thành đơn vị tiên phong và điển hình của các doanh nghiệp có những hành động thiết thực và bền vững hướng tới bảo vệ môi trường.



Điều đó không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo hiệu suất, hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng khả năng ứng phó với các thay đổi trong tương lai trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Không phải ai cũng biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Trong bảng xếp hạng Chỉ số Rủi ro Khí hậu 2021, nước ta đứng thứ 13. Đồng thời, do vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu hóa thạch, Việt Nam trở thành nguồn phát thải khí nhà kính nhanh nhất Tiểu vùng Sông Mê-kông mở rộng. Ngân hàng Thế giới dự báo, biến đổi khí hậu có thể làm giảm 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam từ nay đến 2050.

Nhận thức được những tác động khốc liệt có thể phải gánh chịu, Chính phủ đã xác định ứng phó với BĐKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đóng góp do Quốc gia tự Quyết định (NDC) bản điều chỉnh, Việt Nam cam kết cắt giảm 9% khí nhà kính so với kịch bản thông thường (BAU) và 27% với hỗ trợ quốc tế vào năm 2030. Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26), Việt Nam cũng cam kết đạt phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Nhưng để có thể hiện thực hóa NDC và những cam kết giảm phát thải, cần có sự tham gia của cả xã hội.

Kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, khi sự đổi mới mang tính đột phá đã tạo ra tăng trưởng, việc làm và mở ra những con đường mới cho đầu tư thì Doanh nghiệp là đối tượng đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu. Họ thực hiện điều đó bằng cách tiếp cận với sự đổi mới và công nghệ bền vững, đầu tư vào nghiên cứu và triển khai các công nghệ năng lượng mới và áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Các hành động của doanh nghiệp với biến đổi khí hậu thường được đặt trên sự cân nhắc giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội. Điều này đồng nghĩa rằng doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của các Chính phủ để lựa chọn các hành động bảo vệ tự nhiên cân đối với hoạt động phát triển kinh tế.

Theo các chuyên gia, thực hiện các hành động để hướng tới "Net Zero" vừa là trách nhiệm cũng vừa là cơ hội của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sớm cam kết sẽ hưởng lợi thế người tiên phong, định vị thương hiệu trước xu hướng thay đổi của người tiêu dùng, công nghệ mới và thị trường mới. Có thể nói giảm thiểu tác động của BĐKH là vì lợi ích lâu dài của tất cả các đối tượng.

Mới đây, báo cáo của Vincom Retail tiết lộ những con số "khủng" mà 83 trung tâm thương mại mang thương hiệu Vincom đã đạt được trong việc bảo vệ môi trường.

Theo đó, trong năm 2022, Vincom Retail đã hoàn thành dự án lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại 50 TTTM và tiếp tục lắp đặt 8 TTTM năm 2023 . Tổng sản lượng điện mặt trời điện tạo ra từ năm 2018 đến hết 2022 là 23,2triệu kWh , góp phần giảm thiểu khoảng 17 nghìn tấn CO2 trong 5 năm qua (Quy đổi dựa trên Hệ số phát thải lưới điện được Bộ Tài Nguyên Môi Trường công bố vào tháng 12 hàng năm).



Bên cạnh đó, Vincom áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng như là xử lý nước giải nhiệt E-Water thay cho hệ thống xử lý nước bằng hóa chất, kiểm soát việc vận hành hệ thống điều hòa không khí bằng dữ liệu. Ngoài ra, Vincom đã hợp tác với BPP (Barghest Building Performance) để triển khai giải pháp điều khiển tối ưu vận hành hệ thống điều hòa thông gió.

Đó là cách để TTTM của Vincom luôn đảm bảo một không gian sang trọng, trong lành và an toàn nhưng lại không tiêu tốn quá nhiều năng lượng dư thừa.

Không chỉ Vincom, các thương hiệu trong TTTM này cũng luôn có những ưu đãi thú vị để khuyến khích khách mua sắm sử dụng đồ tái chế, hạn chế sử dụng đồ dùng một lần, giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Có thể kể đến các thương hiệu thời trang như H&M, Uniqlo, Canifa… với việc cho ra mắt những sản phẩm sử dụng vật liệu xanh vừa tốt cho sức khoẻ, vừa thân thiện với tự nhiên. Họ đồng thời tích cực triển khai các chương trình mang quần áo đến tái chế để nhận voucher mua hàng.

Một số thương hiệu mỹ phẩm như Innisfree đã thu gom bình/lọ mỹ phẩm đã qua sử dụng để tái chế, hay The Body Shop có dự án mang tên Refill, với các loại chai bằng chất liệu nhôm nhằm giúp khách hàng tái nạp, tái sử dụng sữa tắm, dầu gội, dầu xả của hãng này. Khách hàng có thể đến bất kì 'trạm nạp' Refill nào của The Body Shop trong TTTM Vincom để chung tay thực hiện các hành động tiêu dùng xanh, giảm thiểu rác thải nhựa.

Một cái tên trong lĩnh vực ẩm thực, là khách thuê quen thuộc trong TTTM Vincom rất nổi tiếng với các hoạt động phát triển bền vững là Pizza 4P’s. Hãng pizza đã loại bỏ rác thải nhựa trong quy trình sản xuất bằng cách sử dụng dây làm từ cellulose để buộc phô mai Burrata trong quá trình sản xuất thay vì dây làm từ nylon hoặc Polypropylene. Họ còn dùng bìa các-tông đạt chuẩn FSC làm bao bì bên ngoài thay vì nhựa. Thậm chí, họ loại bỏ gói khăn ướt tờ lẻ và thay thế bằng hộp đựng khăn ướt để giảm rác thải nhựa từ bao bì trong tất cả các cửa hàng, hạn chế dùng găng tay bằng cách tránh sử dụng những lúc không cần thiết.

Những hoạt động này nói lên điều gì?

Đó là sự chung tay của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải và xây dựng cộng đồng xanh trong TTTM của Vincom. Sự văn minh trong tiêu dùng, phong cách sống xanh, tình yêu với mẹ trái đất sẽ theo chân các vị khách để lan toả ra ngoài các TTTM của Vincom.

Mặc dù mỗi doanh nghiệp bán lẻ có những chương trình riêng, họ đều hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu đó được nhà quản lý Vincom kết nối, đồng hành và lan toả nhằm tạo ra các giá trị xanh cho một tương lai bền vững.

Trong vai trò là đơn vị vận hành, năm 2022, Vincom Retail đã triển khai các giải pháp phù hợp với từng nhóm TTTM theo từng cấp độ vận hành nhằm mục đích cải thiện quản lý, bảo vệ môi trường thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và ứng dụng các giải pháp để giảm lượng chất thải như tiết kiệm năng lượng, hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng sạch, phân loại xử lý rác thải.

Ngày 25.3 vừa qua, một lần nữa các TTTM Vincom lại tiếp tục triển khai hoạt động "tắt đèn bật tương lai" từ 20h30 – 21h30 để hưởng ứng sự kiện thường niên của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF). Trong dịp này, Vincom ngoài việc phát hành cuốn "Cẩm nang xanh cho nhà bán lẻ tại Vincom" mà còn tổ chức các workshop tại 24 TTTM trên toàn quốc với chủ đề tái chế, trồng cây nhằm mục đích giúp các khách hàng, khách thuê cùng hưởng ứng giam gia các hoạt động phát triển bền vững.

Đây là năm đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu toàn cầu của WWF nhằm xây dựng một thế giới thân thiện với thiên nhiên và hệ sinh thái (Nature Positive World), chú trọng vào 3 lĩnh vực: tiết kiệm năng lượng, năng lượng bền vững và Chuyển đổi NetZero, hướng tới một tương lai carbon thấp và phát thải ròng bằng không.

Khi Vincom Mega Mall Royal City tắt đèn sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ, đủ để truyền cảm hứng cho bất kỳ người nào…

Ánh Dương Tổ Quốc