Minh chứng sống động cho cam kết ấy là hành trình gieo hạt giống tri thức cùng Oxford, UNESCO và khát vọng phát triển con người.

Tháng 10/2025, trong khuôn viên cổ kính của Đại học Oxford, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo đã trao thỏa thuận tài trợ 13,7 triệu bảng Anh cho Quỹ Học bổng Tiên phong (Oxford Pioneer Scholarship Scheme).

Bà chia sẻ: "Tri thức là hạt giống của hòa bình và thịnh vượng. Tôi mong những học bổng này sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới, mang tri thức và lòng nhân ái phụng sự quê hương và cộng đồng".

Không chỉ là một khoản tài trợ, hợp tác với Oxford đặt Việt Nam vào vị thế đối tác bình đẳng trong kiến tạo tri thức toàn cầu - bên cạnh những gia tộc học thuật và tài chính lâu đời của phương Tây. Đây cũng là mạch nối quan trọng trong chuỗi sáng kiến giáo dục - văn hóa mà bà Thảo theo đuổi cùng UNESCO, hướng tới bình đẳng trong tiếp cận tri thức, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái tại các quốc gia đang phát triển.

Với nữ tỷ phú, khi kinh tế đủ mạnh, doanh nhân Việt không chỉ xuất khẩu hàng hóa, mà còn mang theo giá trị văn hóa, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Rời không gian học thuật, năm 2025 cũng ghi dấu cuộc "tổng tấn công" về quy mô của Vietjet.

Tại London, hãng ký đơn hàng 100 tàu bay với Airbus và hợp đồng 3,8 tỷ USD với Rolls-Royce cho 92 động cơ Trent 7000.

Tại Seattle, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Vietjet nhận bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên, hiện thực hóa đơn hàng 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD với Boeing.

"Những thỏa thuận này không chỉ thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, mà còn tạo hàng trăm nghìn việc làm và lợi ích thiết thực cho cả hai nền kinh tế " bà Thảo nhấn mạnh.

Trước đó, tại sự kiện Friends of Vietnam Summit ở Mar-a-Lago (Florida), nữ tỷ phú Việt Nam đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Những hợp đồng thương mại quy mô lớn mà bà dẫn dắt được đánh giá là đóng góp tích cực cho cân bằng thương mại và hợp tác chiến lược Việt - Mỹ, cho thấy khi lợi ích được đặt đúng chỗ, các rào cản có thể được hóa giải bằng đối thoại và hợp tác thực chất.

Riêng tháng 12/2025, Vietjet tiếp nhận 22 tàu bay - một kỷ lục trong bối cảnh chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu đứt gãy. Đội bay mở rộng không chỉ để tăng quy mô, mà để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối khu vực, với mạng bay vươn sâu sang Ấn Độ, Đông Bắc Á và Trung Á - mô hình tăng trưởng mở, chi phí hợp lý cho số đông.

Song song với bầu trời, bà Thảo đặc biệt chú trọng "mặt đất xã hội": các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng số cho phụ nữ yếu thế, trẻ em gái vùng sâu vùng xa, hợp tác cùng UNESCO và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính, giáo dục và công nghệ.

Năm 2025, khi HDBank ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, nữ doanh nhân lại tập trung cho ESG và triết lý "ngân hàng nhân văn": "Không chỉ dẫn đầu về quy mô, mà phải được lựa chọn vì sự tử tế và giá trị con người".

Tinh thần ấy thể hiện rõ trong nhiệm vụ đặc biệt: tiếp nhận DongA Bank. Chỉ sau một tháng, ngân hàng được tái cấu trúc và chuyển đổi thành Vikki Bank - ngân hàng số thế hệ mới. Giao dịch không gián đoạn, quyền lợi người gửi tiền được bảo đảm, ngân hàng Đông Á đã hồi sinh, gần 4.000 cán bộ nhân viên giữ được việc làm, thu nhập tăng mạnh.

Sau 9 tháng, Vikki Bank có lãi trở lại, đạt hàng triệu lượt người dùng số và trở thành một trong những ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất trên môi trường số - một minh chứng cho cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi.

Giữa những chuyến công du quốc tế, hình ảnh nữ tỷ phú trong tà áo dài tại Đại lễ Vesak 2025 gợi nhắc về một triết lý xuyên suốt: hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan.

Tại các diễn đàn về phụ nữ, bà luôn nhấn mạnh: "Phụ nữ không chỉ giữ lửa - mà còn tạo nguồn sáng. Không chỉ chăm lo - mà còn kiến tạo".

Bà gọi những phụ nữ vượt khó là "những chiến binh thầm lặng", và kiên trì thúc đẩy các chương trình tài chính vi mô, giáo dục, công nghệ dành cho phụ nữ yếu thế và trẻ em gái - bởi theo bà, đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho tương lai bền vững của xã hội.

Năm 2025, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng lên cùng giá trị cổ phiếu, nhưng điều đọng lại nhiều hơn là tầm ảnh hưởng và niềm tin xã hội.

Từ những đường bay kết nối bầu trời, những tiếng chuông trên thị trường tài chính quốc tế, đến những học bổng và chương trình vì phụ nữ - trẻ em, bà đang góp phần định hình một hình ảnh mới của doanh nhân Việt Nam: hội nhập, nhân văn và có trách nhiệm với tương lai chung.

"Tiền nhiều để hiện thực hóa những ước mơ cao đẹp và giúp được nhiều người hơn" - câu nói ấy, đến năm 2025, đã trở thành một hành trình sống động.

Bài: Anh Khôi Thiết kế: Hương Xuân

Anh Khôi - Hương Xuân Nhịp sống thị trường