Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, “đô thị xanh” đã trở thành một khái niệm quen thuộc trong ngành bất động sản Việt Nam những năm gần đây. Ở Nam Long, khái niệm ấy không dừng lại ở việc trồng thêm cây hay mở rộng diện tích mảng xanh, mặt nước, mà là tư duy quy hoạch bắt đầu từ hệ sinh thái tự nhiên, từ cách bảo tồn và tổ chức không gian để thiên nhiên trở thành một phần của cấu trúc đô thị ngay từ đầu.

Cùng với đó, Nam Long từ sớm đã xác định mục tiêu kiến tạo những khu đô thị tích hợp, nơi mỗi cư dân không chỉ mua một căn hộ, mà được sống trong một hệ sinh thái với giáo dục, thương mại, tiện ích, cảnh quan và kết nối cộng đồng đồng bộ. Chính vì thế, Nam Long chọn cho mình con đường bền vững: bắt đầu từ bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, thay vì “xanh hóa” không gian sau khi đô thị đã hình thành. Với tập đoàn, phát triển xanh không phải là điểm cộng trong thiết kế, mà là nền tảng của quy hoạch, cốt lõi của giá trị sống. Triết lý ấy được phản chiếu trong từng bản vẽ, nơi cây xanh, mặt nước, gió trời và ánh sáng tự nhiên là một phần của hệ sinh thái đô thị được gìn giữ và tái tạo.

Hơn một thập kỷ trước, khi bất động sản xanh vẫn còn là khái niệm xa lạ ở Việt Nam, Nam Long đã đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế, từng bước đặt nền móng cho phát triển bền vững mà hôm nay thị trường đang hướng tới. Các dự án như Mizuki Park, Izumi City, Nam Long Đại Phước hay Waterpoint là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn dài hạn: những khu đô thị được thiết kế xoay quanh tự nhiên, chứ không áp đặt tự nhiên vào khuôn khổ bê tông.

Mizuki Park (Bình Chánh, TP.HCM) - một trong những khu đô thị tích hợp đầu tiên tại TP.HCM, dành hơn 70% diện tích cho công viên, mảng xanh và tiện ích đô thị. Được kiến tạo tại vùng đất phía nam trù phú, Mizuki Park nằm trong top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam (tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2022-2023).

Tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, Izumi City được quy hoạch theo tinh thần “khu đô thị tích hợp hiện đại” - cân bằng giữa thiên nhiên và vận hành đô thị hiện đại. Dự án sở hữu hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai cùng hệ thống mặt nước nội khu khoảng 6,1 ha và mảng xanh lên đến 20,1 ha.

Ở phía tây của vùng TP.HCM mở rộng, dự án Waterpoint dành đến 95 ha cho mảng xanh, công viên và không gian mở, kết hợp đường chạy bộ và đường đạp xe riêng tách biệt. Ngoài không gian xanh, đô thị tích hợp này còn dành hàng chục ha để phát triển hệ thống giáo dục, thương mại, nhà văn hóa, câu lạc bộ… đảm bảo cư dân có thể tận hưởng tiện ích toàn diện ngay trong khu đô thị.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, giữ vững triết lý xanh không hề dễ. Mật độ xây dựng chỉ 30-40% đồng nghĩa với việc Nam Long phải hy sinh một phần doanh thu ngắn hạn để đổi lấy chất lượng sống dài lâu của cư dân và cộng đồng. Đây là lựa chọn thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn bền vững của tập đoàn, khi người mua nhà ngày càng ưu tiên giá trị sống xanh và không gian kết nối cộng đồng.

Nam Long đã và đang kiến tạo nên những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam: không đơn thuần là những khu đô thị nhiều cây xanh, mà là những thành phố sống động - nơi thiên nhiên, con người và giá trị bền vững cùng phát triển song hành.

Với Nam Long, một khu đô thị xanh sẽ trở nên vô nghĩa nếu con người ở đó không hạnh phúc. Xuất phát từ quan điểm này, Nam Long tạo ra những công trình đẹp, những đô thị đáng sống với mong muốn mang đến một cuộc sống tốt hơn cho con người, cũng là tinh thần xuyên suốt của triết lý “vị nhân sinh” mà doanh nghiệp theo đuổi trong 33 năm qua.

Từ đây, Nam Long nỗ lực kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc, những công trình có tính kết nối, nơi người dân muốn sống và gắn bó cả đời. Đặt con người làm trung tâm của mọi hoạt động, từng chi tiết thiết kế, hạ tầng tiện ích, đều được tính toán cẩn thận để phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân ở mọi lứa tuổi. Vậy nên, ở các khu đô thị Nam Long, bất cứ ai cũng có không gian, tiện ích phù hợp: người già có chỗ để an nhiên tản bộ, trẻ em có không gian vui chơi, các gia đình có khoảnh khắc sum vầy bên nhau, người lao động có khu chức năng để luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe…

Khi chia sẻ về định hướng phát triển đô thị tích hợp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long - ông Nguyễn Xuân Quang nhấn mạnh điều làm nên giá trị cao nhất chính là cảm giác gắn bó mà cư dân tìm thấy mỗi ngày.

“Tôi muốn khi ở các dự án của Nam Long, cư dân không ai thấy đơn độc. Thay vào đó, người ta cảm thấy nhà là nơi để thuộc về, khỏe mạnh, hạnh phúc, có thể bước ra đường với những nụ cười. Hình hài của những ‘đô thị hạnh phúc’ cũng từ đây mà hình thành: nhà không chỉ để ở mà còn để kết nối, để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính những trải nghiệm mỗi ngày như việc dạo bộ giữa cây xanh, những lời chào hỏi với láng giềng, việc mua sắm hay giáo dục, giải trí diễn ra thuận lợi trong không gian an toàn, bền vững đã tạo nên những khu đô thị đáng sống - điều Nam Long thật sự bền bỉ kiến tạo hàng thập kỷ qua”, người sáng lập Nam Long bày tỏ.

Từ góc độ điều hành, ông Lucas Loh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long cho biết đích đến của doanh nghiệp là xây dựng những công trình, là tạo dựng một cộng đồng mà mỗi cư dân đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi gọi đó là nhà. Bởi khi con người sống ở một nơi có môi trường trong lành hơn, ít tắc nghẽn hơn, có nhiều thời gian cho gia đình hơn - đó mới là chất lượng sống thật sự.

Tập trung phát triển đô thị bền vững, tập đoàn cũng ưu tiên quy hoạch đồng bộ hệ thống trường học, y tế, thương mại, văn hóa, giải trí… để bảo đảm cho một cộng đồng có thể “tự vận hành”. Ở Mizuki Park, Izumi City hay Waterpoint, các dịch vụ thiết yếu, từ học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến kết nối tinh thần… được bố trí ngay trong nội khu, cách nơi ở của cư dân chỉ vài phút đi bộ hoặc di chuyển bằng xe điện.

Cùng với xây dựng hạ tầng, Nam Long còn nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng thông qua các hoạt động thể thao - văn hóa: từ giải chạy, bóng đá, bóng rổ, pickleball đến các lễ hội, workshop cuối tuần… Tập đoàn cũng khuyến khích cư dân duy trì sống xanh qua chuỗi hoạt động thường niên Nam Long Fresh - đặt “Trạm Xanh” trong các khu đô thị để thu gom và tái chế giấy, pin, nhựa, nylon… đã qua sử dụng. Những chương trình này tạo môi trường để cư dân gặp gỡ, chia sẻ sở thích và cùng xây dựng một cộng đồng có bản sắc và sức sống lâu dài.

Từ sự thấu hiểu nhu cầu và lối sống cư dân, Nam Long phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng: EHome phù hợp với khả năng chi trả của phần đông người dân, Flora Valora hướng đến phân khúc cao hơn. Dù phục vụ những phân khúc khác nhau, tất cả đều chung một tinh thần: con người là trung tâm của mọi quy hoạch và dịch vụ mà Nam Long kiến tạo.

Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, Nam Long đang dần định nghĩa lại khái niệm “di sản”. Hơn cả một công trình hay tài sản, “di sản” còn là giá trị sống truyền đời, nơi những thế hệ con cháu có thể thừa hưởng môi trường sống chất lượng, cộng đồng gắn kết, thiên nhiên trong tầm mắt.

Mới đây, trong khuôn khổ kỷ niệm 33 năm hành trình kiến tạo di sản, tại khu vực Rừng Di Sản - sáng kiến của Nam Long tại Waterpoint, các thành viên của tập đoàn đã cùng nhau gieo trồng những cây xanh như lời cam kết vun đắp, kiến tạo cho tương lai bền vững.

Góp mặt tại sự kiện, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang xúc động chia sẻ: “Tôi tin rằng, nhiều năm nữa, khi quay lại nơi đây, chúng ta sẽ nhớ và tự hào về khoảnh khắc này, bởi điều chúng ta gieo trồng hôm nay là một phần của hành trình kiến tạo di sản cho tương lai.”

Trên hành trình kiến tạo những đô thị xanh, đô thị hạnh phúc, Nam Long hiểu rằng mọi cam kết chỉ thật sự bền vững khi được nâng đỡ bởi một nền tảng quản trị vững vàng. Với Nam Long, “Governance” - quản trị doanh nghiệp, chính là nền tảng đảm bảo cho niềm tin được bồi đắp và duy trì lâu dài. Niềm tin ấy không chỉ đến từ kết quả kinh doanh, mà còn được gây dựng bằng nguyên tắc minh bạch, liêm chính và quản trị chuyên nghiệp

Đó là lý do tập đoàn luôn coi việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn mực quốc tế là trách nhiệm với cổ đông, với nhà đầu tư và cả cộng đồng. Nam Long vận hành hệ thống quản trị dựa trên khung hướng dẫn của IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế), đảm bảo cân bằng giữa chiến lược tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, đồng thời áp dụng chuẩn GRI trong báo cáo phát triển bền vững để mọi chỉ số đều được đo lường, so sánh và minh chứng bằng dữ liệu.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ và giám sát độc lập cũng được thiết lập chặt chẽ, giúp mọi quyết định chiến lược được xem xét kỹ lưỡng và có trách nhiệm. Nam Long cũng chú trọng xây dựng văn hóa tuân thủ và liêm chính, thông qua chương trình đào tạo thường xuyên cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, để tinh thần minh bạch trở thành DNA của doanh nghiệp.

Việc hợp tác với các “ông lớn” Nhật Bản tiếp tục củng cố nền tảng quản trị mà Nam Long xây dựng trong nhiều năm qua. Với doanh nghiệp, đây không đơn thuần là sự kết nối về vốn hay công nghệ, mà còn là cơ hội để học hỏi tinh thần kỷ luật, tính chuẩn xác và tư duy phát triển dài hạn đặc trưng của người Nhật.

Nam Long không những khéo léo linh hoạt trong kết hợp mô hình Nhật Bản mà còn bản địa hóa linh hoạt để phù hợp với môi trường pháp lý và văn hóa Việt Nam. Kết quả là một hệ thống quản trị và sản phẩm vừa chuẩn mực, vừa thích ứng, dung hòa giữa kỷ luật và linh hoạt, giữa tư duy toàn cầu và thực tiễn địa phương, giúp Nam Long duy trì uy tín, tính chuyên nghiệp và hiệu quả phát triển dài hạn.

Lấy tương lai là tiêu chuẩn, Nam Long tiên phong đặt nền móng cho mô hình đô thị tích hợp bền vững tại Việt Nam. Ở đó, mỗi dự án bất động sản là chốn an cư, cũng là không gian sống nuôi dưỡng cộng đồng văn minh và phát triển lâu dài.

Tầm nhìn của Nam Long là tạo nên các khu đô thị tích hợp với môi trường sống hoàn chỉnh - nơi cộng đồng gắn kết, nơi con người cảm thấy thuộc về. Với tầm nhìn kiến tạo di sản cho tương lai, Nam Long đang viết tiếp hành trình theo đuổi trị thật, tạo nên những khu đô thị đáng sống và hạnh phúc.

Ánh Dương Thanh Niên Việt