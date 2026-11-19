Với bà Trịnh Mai Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam, triết lý ấy gắn với những câu chuyện rất cụ thể: những nhân sự bà từng tuyển dụng cách đây 15–20 năm nay đã đảm nhận những trọng trách lớn hơn, dù ở Unilever hay ở những doanh nghiệp khác.

Nhìn lại hơn hai thập kỷ gắn bó với Unilever, bà Phương cho rằng sự trưởng thành của một người lãnh đạo không thể chỉ đến từ những khóa đào tạo đơn lẻ, đó còn là kết quả của một quá trình được học hỏi, thử thách và từng bước được tin tưởng giao phó những trọng trách lớn hơn.

Và tại một tập đoàn toàn cầu như Unilever, hành trình ấy có một lợi thế đặc biệt.

Bà Phương vẫn nhớ ngày đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn tại Unilever, cách đây 22 năm.

Trên bức tường hôm ấy có bốn bảng chữ: Dream it, do it (Dám nghĩ, dám làm); Challenge and support (Thách thức và hỗ trợ); Plan well, do it right the first time (Lập kế hoạch tốt, thực hiện đúng ngay từ lần đầu); và Learn everywhere and apply everyday (Học hỏi ở mọi nơi, áp dụng mỗi ngày).

Với một người trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, những thông điệp ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Tại Unilever, tinh thần "dám nghĩ, dám làm" được đặt trong một môi trường kinh doanh đủ lớn để nhân viên thực sự thử sức. Sau hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, các thương hiệu của tập đoàn đang hiện diện trong đời sống hàng ngày của hàng triệu gia đình mỗi ngày. Ở quy mô ấy, mỗi quyết định về sản phẩm, phân phối hay sản xuất đều phải cân nhắc nhu cầu của hàng triệu người tiêu dùng, đồng thời tác động đến các đối tác và nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Với những người trẻ, đây là cơ hội được học hỏi từ kinh nghiệm quản trị tích lũy qua nhiều thập kỷ, tiếp xúc với những chuẩn mực quốc tế và cách các thị trường khác nhau giải quyết những bài toán tương tự.

Đó là lợi thế của việc được "đứng trên vai người khổng lồ": một nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn được tiếp cận những bài toán vượt khỏi hiểu biết của mình và tự đưa ra quyết định.

"Tôi tin rằng một trong những lợi thế lớn nhất của người trẻ tại Unilever là được trao một bệ phóng vững chắc, có thể ví von như các bạn được đứng trên vai người khổng lồ" - bà Mai Phương nhấn mạnh - "Điều quan trọng là mình có tận dụng được cơ hội ấy để thử sức, học hỏi và tự hình thành cách nhìn của riêng mình hay không"

Tuy nhiên, làm việc trong một tập đoàn lớn không tự động tạo nên người lãnh đạo giỏi. Mỗi người còn phải học cách ra quyết định, chịu trách nhiệm và giải quyết những vấn đề vượt khỏi công việc quen thuộc. Đó là lúc trải nghiệm tại Unilever chuyển hóa thành năng lực lãnh đạo.

Điều khó khi làm việc tại một tập đoàn dẫn đầu đôi khi không phải là học những công thức đã làm nên thành công, mà là đủ bản lĩnh để đặt lại câu hỏi với chính những công thức ấy. Kinh nghiệm tích lũy qua hơn ba thập kỷ là một lợi thế lớn, nhưng thị trường không ngừng thay đổi, và những cách làm từng thành công chưa chắc đã là lời giải tốt nhất cho những bài toán tiếp theo.

Theo bà Trịnh Mai Phương, tinh thần Be Three Steps Ahead - "Nhìn xa, đi trước" - được Unilever khuyến khích trong công việc hằng ngày, bắt đầu từ việc chủ động nhìn nhận vấn đề theo những góc độ mới.

Trong marketing, tinh thần ấy thể hiện qua định hướng Social-first: bên cạnh việc đến tận các gia đình để quan sát nhu cầu của người tiêu dùng, Unilever còn lắng nghe những chuyển động văn hóa và hành vi tiêu dùng trên mạng xã hội. Với nhãn hàng Lifebuoy, Unilever đã thiết kế lại cách phối hợp giữa các nhóm social listening, sáng tạo, influencer và media để rút ngắn thời gian từ nhận diện xu hướng đến triển khai nội dung, đồng thời ứng dụng AI hỗ trợ phân tích dữ liệu. Sự thay đổi không đơn thuần nằm ở công cụ marketing, mà ở việc sẵn sàng làm mới chính cách tổ chức công việc để thích ứng với người tiêu dùng.

Những trải nghiệm như vậy đặt nhân viên trước các bài toán không có sẵn đáp án. Họ phải học cách phân biệt đâu là vấn đề thực sự cần giải quyết, khi nào cần thay đổi một phương pháp đã quen thuộc và làm thế nào để thuyết phục những người khác cùng hành động: "Unilever có rất nhiều kinh nghiệm và những cách làm đã được chứng minh hiệu quả. Chúng tôi luôn muốn các bạn học thật sâu những điều đó, nhưng học để hiểu và làm tốt hơn, chứ không phải chỉ để lặp lại. Khi các bạn đủ tự tin đặt câu hỏi về những điều vốn được xem là đúng, dám đề xuất một hướng đi mới và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, đó là lúc tư duy lãnh đạo bắt đầu hình thành" - vị lãnh đạo nhân sự của doanh nghiệp nhấn mạnh.

Và chính những người lãnh đạo phải tạo điều kiện để điều đó xảy ra.

Với bà Phương, một người lãnh đạo giỏi cần có khả năng phát triển những người xung quanh, bên cạnh năng lực chuyên môn và tư duy chiến lược. Điều đó bắt đầu từ sự thấu hiểu, bởi mỗi nhân viên có những điểm mạnh, động lực và mục tiêu phát triển khác nhau: "Trong các giá trị cốt lõi của Unilever, giá trị đầu tiên là Care Deeply. Với tôi, chữ Care chính là sự nhân văn, lấy con người làm gốc. Mà bắt đầu của chữ Care là gì? Bắt đầu là phải từ sự hiểu. Hiểu trước rồi mới đi Care sau".

Triết lý lấy con người làm gốc ấy được Unilever đưa vào hệ thống quản trị nhân tài, từ tuyển dụng, đánh giá hiệu suất đến đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận. Bên cạnh những chương trình chuyên môn, tập đoàn còn chú trọng giúp nhân viên hiểu rõ bản thân, xác định các giá trị và mục tiêu dài hạn trong cuộc sống. Bà Phương đặc biệt nhớ đến những Purpose Workshop (Mục đích sống và làm việc) hay khóa học "7 Thói quen của người thành đạt", nơi nhân viên có cơ hội nhìn lại những điều thực sự quan trọng với mình, từ sự nghiệp, gia đình đến các mối quan hệ và hạnh phúc cá nhân. Bà kể, có những người sau khi tham gia đã chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về mục đích sống và điều mình muốn theo đuổi.

Tuy nhiên, theo bà Phương, những chương trình đào tạo chỉ là một phần của quá trình phát triển con người. Trong công việc hằng ngày, chính người quản lý là người trực tiếp tạo cơ hội để nhân viên thử sức với những trách nhiệm mới, hướng dẫn, đưa ra phản hồi và hỗ trợ họ từng bước trưởng thành. Khi những nhân viên ấy trở thành người lãnh đạo, họ lại tiếp tục đảm nhận trách nhiệm phát triển đội ngũ kế cận. Đó cũng là cách triết lý Leader Grows Leaders được thực hành và tiếp nối qua nhiều thế hệ tại Unilever.

Bà Phương đặc biệt tự hào khi chứng kiến những nhân sự mình từng tuyển dụng đều trưởng thành: người tiếp tục ở Unilever, giữ những vị trí lãnh đạo và trực tiếp dẫn dắt hoạt động kinh doanh; người chọn hành trình mới tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang theo kinh nghiệm và năng lực được bồi đắp tại đây.

"Tôi luôn tâm đắc với triết lý ‘Lãnh đạo gieo trồng lãnh đạo’. Hôm nay, chúng tôi cùng nhau phát triển những nhà lãnh đạo cho Unilever Việt Nam. Dù các bạn tiếp tục hành trình tại Unilever hay chọn những cơ hội mới ở các tổ chức khác, trong và ngoài tập đoàn, tôi mong các bạn luôn mang theo những giá trị nhân bản ấy để truyền tiếp cho thế hệ mai sau. Đó chính là cách để mình thấy được giá trị nhân văn của văn hóa doanh nghiệp", bà Phương chia sẻ.

Đối với Unilever, đầu tư phát triển nhân tài trước hết là để xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận, duy trì năng lực cạnh tranh và chuẩn bị cho những giai đoạn phát triển tiếp theo. Nhưng những giá trị mà một nhân viên nhận được từ quá trình ấy có thể tiếp tục phát huy trong suốt sự nghiệp, bất kể thời gian họ gắn bó với tập đoàn dài hay ngắn. Kinh nghiệm làm việc trong một hệ thống kinh doanh toàn cầu, khả năng nhìn nhận vấn đề ở quy mô lớn, tư duy ra quyết định và năng lực phát triển con người đều có thể được vận dụng ở những môi trường khác nhau.

Đây cũng là một đóng góp đáng chú ý của Unilever đối với nguồn nhân lực Việt Nam sau hơn 30 năm hoạt động. Hiện gần 99% nhân sự Unilever tại Việt Nam là người Việt, bao gồm cả đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Nhiều thế hệ nhân sự đã trưởng thành trong môi trường quản trị quốc tế và từng bước đảm nhận những vai trò lãnh đạo.

Với bà Phương, đây cũng là một phần ý nghĩa của thông điệp "Vì Việt Nam là nhà" mà Unilever lựa chọn khi nhìn lại hành trình 30 năm tại Việt Nam. Từ một người trẻ bước vào phòng phỏng vấn cách đây 22 năm, bà nay đã trở thành người chịu trách nhiệm phát triển những thế hệ nhân tài tiếp theo.

Từng được đứng trên vai người khổng lồ để nhìn xa hơn, giờ đây chính họ lại có cơ hội trở thành điểm tựa để những thế hệ tiếp theo trưởng thành. Đó cũng là giá trị lâu dài của triết lý Leader Grows Leaders: phát triển những con người có đủ năng lực và bản lĩnh để dẫn dắt, rồi tiếp tục tạo ra những thế hệ lãnh đạo mới, dù hành trình của họ tiếp tục ở đâu.

Bài: Ánh Dương Thiết kế: Hải An





Ánh Dương Thanh Niên Việt