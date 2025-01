Tôi còn nhớ, trong cuộc trò chuyện đầu tiên với onionn cách đây 2 năm, onionn đã đưa ra cho tôi một nhận định về Sơn Tùng, mà đến hiện tại càng suy ngẫm, càng thấy đúng: “Ai cũng biết Chủ tịch cũ của tôi là một nghệ sĩ rất giỏi. Cho đến bây giờ, tôi luôn nói với mọi người rằng anh ta đã trở thành một phần của nền văn hoá đại chúng Việt Nam không chỉ trong âm nhạc nữa. 10 năm sau hay 20 năm sau khi người ta nhắc về nền âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn này chắc chắn sẽ phải nhắc đến Sơn Tùng M-TP.”





onionn từng đồng hành với Sơn Tùng trong gần nửa thập kỷ - từ năm 2018 đến 2022, cũng là khoảng thời gian giọng ca gốc Thái Bình gây dựng đế chế giải trí riêng mang tên mình. Đồng hành qua những cột mốc bùng nổ nhất, cùng nhau đưa nhạc Việt tiến ra quốc tế bằng siêu phẩm Hãy Trao Cho Anh kết hợp với siêu sao nước Mỹ Snoop Dogg, việc onionn quyết định tách khỏi Sơn Tùng khiến nhiều fan tiếc nuối. Khi nói về người cộng sự cũ, anh chàng producer tài năng này dùng trọn vẹn sự ghi nhận, tôn trọng và nhìn nhận rõ ràng vị thế của Sơn Tùng trên bản đồ âm nhạc Việt. Và chắc chắn, có hàng triệu người Việt cũng đồng tình với ý kiến của onionn.

Một bài hát hay cần phải có cả nốt thăng, nốt trầm. Chặng đường nghệ thuật của Sơn Tùng cũng vậy. Dù không ít lần rơi vào "vòng xoáy" dư luận bởi những câu chuyện bên lề, bị bủa vây bởi những lời bàn tán, Sơn Tùng vẫn kiên định với một quy tắc mà anh duy trì trong suốt hơn chục năm làm nghề - tách biệt rạch ròi giữa đời tư và nghệ thuật. Sơn Tùng xây dựng một ốc đảo đầy tính riêng tư, nơi anh chăm chỉ trau dồi, kiến tạo âm nhạc.





Như lời khẳng định rằng đam mê âm nhạc sẽ tiếp tục cháy mãi, Sơn Tùng đến với người hâm mộ bằng điều gì, thì sẽ tiếp tục chinh phục điều đó. “Vì âm nhạc là thứ mang tôi đến khán giả và đưa khán giả đến với tôi. Bởi thế, âm nhạc sẽ luôn là cảm hứng mãnh liệt nhất để tôi có thể làm mọi điều điên rồ trong sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ thôi thời gian đâu mà ngồi đó do dự? Hãy cứ làm những gì mình muốn!”.





Sơn Tùng có hai năm liên tiếp không ra sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Việt. Sản phẩm There’s No One At All và Making My Way là những thử nghiệm quốc tế đầy liều lĩnh mà nam ca sĩ gốc Thái Bình muốn thử thách bản thân. Được đón nhận bởi người hâm mộ, nhưng đâu đó trong cộng đồng người nghe nhạc khổng lồ, có những tiếng nói cất lên rằng “nhớ những bài hát tiếng Việt của Sơn Tùng”. Viết nhạc như làm thơ, câu từ được chắt lọc đủ để người nghe hiểu - yêu - và nhớ - hát đi hát lại, đó là một trong những yếu tố làm nên thành công cho sản phẩm của Sơn Tùng.





Lắng nghe khán giả, Sơn Tùng thông báo trở lại với single tiếng Việt ngay sau Tết Nguyên đán năm 2024, là phần tiếp theo của series Tương Lai, sau Chúng Ta Của Hiện Tại ra mắt trước đó tận 4 năm. Chúng Ta Của Tương Lai được lên sóng vào đúng 0 giờ ngày 8/3, vừa lên sóng đã tạo cơn sốt lượt xem. MV có Hải Tú đóng chính, đánh dấu màn tái xuất của nàng thơ M-TP đứng đầu top trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc suốt 37 ngày. Chúng Ta Của Tương Lai càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam, như cách mà Sơn Tùng vẫn luôn tạo bão mỗi khi comeback.





Chỉ 3 tháng sau Chúng Ta Của Tương Lai, Sơn Tùng rục rịch với dự án thứ hai trong năm 2024 - Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Đây chính là cú hit lớn nhất năm nay của làng nhạc Việt. Sơn Tùng lại cho người ta thấy, Sơn Tùng đúng là Sơn Tùng!

Sơn Tùng của năm 2024 - của tuổi 30 - vẫn vô tư với giai điệu tươi sáng, ca từ "rót mật" vào tai, một thông điệp tích cực vừa mang tính vỗ về, vừa mang tính nghệ thuật, và vẫn mang dáng dấp của những bản hit tình ca từng làm mưa làm gió một thời như Nơi Này Có Anh, Có Chắc Yêu Là Đây,... Với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Sơn Tùng tiếp tục đặt ra loạt kỷ lục mới tại thị trường âm nhạc mà những con số thành tích dần trở nên khắt khe và đường đua ngày càng khốc liệt. MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau kết hợp với mỹ nhân người Thái Pimtha, leo lên top #1 trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc chỉ sau 2 tiếng - là MV Vpop có tốc độ đạt top 1 trending nhanh nhất lịch sử. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau quá dễ dàng để "all-kill" mọi BXH nhạc số, từ quốc tế như Spotify, Apple Music, iTunes,... cho đến nội địa.

Các nền tảng video đều phải ghi nhận "cơn bão" mà Sơn Tùng mang đến cho Vpop. Trong bảng tổng kết năm các chủ đề âm nhạc thu hút thảo luận nhất mạng xã hội 2024 do YouNet Media công bố, MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau là chủ đề được thảo luận nhiều nhất với 2.06 triệu lượt, vượt qua cả concert hot nhất năm nay của 2 chương trình Anh Trai. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau debut tại vị trí thứ 162 trên BXH Billboard Global Excl.US. Đây là một trong những BXH chính thức nằm trong hệ thống của Billboard nhằm ghi nhận về sức hút và chỉ số của một ca khúc nằm ngoài thị trường Mỹ, là sân chơi để tất cả các ca khúc trên toàn thế giới cạnh tranh công bằng với nhau. Một lần nữa, Sơn Tùng chứng minh khả năng "toàn cầu hoá" âm nhạc của mình.

Dù thích hay không thích, thì ai cũng sẽ ngân nga được một (hoặc vài) ca khúc của Sơn Tùng. Nhạc Sơn Tùng là nhạc quốc dân - nhận định này không hề vô căn cứ. Hỏi một fan bất kỳ rằng "đâu là hit ấn tượng nhất của Sơn Tùng", có lẽ phải mất rất lâu để cân nhắc. Bởi hit của Sơn Tùng đâu chỉ có 1. Xuyên suốt 12 năm làm nghề, bài nào của Sơn Tùng cũng được gọi là hit. Từ ca khúc đầu tiên đánh dấu tư cách nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp là Cơn Mưa Ngang Qua, rồi tới Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Âm Thầm Bên Em, Thái Bình Mồ Hôi Rơi,...





Khi thị trường nhạc Việt bước vào thời kỳ nhạc số bùng nổ, cùng sự đi lên của chất lượng sản xuất Music Video với những con số tiền tỷ, ekip nước ngoài hay muôn vàn kịch bản MV độc đáo, thì Sơn Tùng có liên hoàn hit Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh, Chạy Ngay Đi. Và để nói về cột mốc rực rỡ nhất của Sơn Tùng, không chỉ riêng SKY mà những người yêu âm nhạc Việt Nam sẽ rất tự hào kể về màn hợp tác lịch sử với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh, và nữ ca sĩ nổi bật của thế hệ Z Madison Beer làm nữ chính trong MV. Cái gật đầu từ những tên tuổi thế giới chính là giấy chứng nhận rõ nhất cho tài năng của Sơn Tùng. Và không chỉ khiến nó xảy ra, mà ca khúc còn đưa tên tuổi Sơn Tùng vươn ra quốc tế. Điều mà chưa nghệ sĩ Việt nào dám làm - và làm thành công đến như vậy.





Âm nhạc của Sơn Tùng, không chỉ dừng lại ở 1 năm, mà sức sống của những ca khúc này còn kéo dài, vòng đời của "hit" vẫn còn lặp lại cho thấy định nghĩa "thế nào là nhạc hay". Sau 6 năm, Chạy Ngay Đi dăm bữa nửa tháng lại viral một lần. Vừa qua, ca khúc này còn tạo hot trend tại Hàn Quốc, chứng minh cho sự nhạy bén, tư duy âm nhạc đi trước thời cuộc của bộ đôi Sơn Tùng - onionn. Các ca khúc của Sơn Tùng vẫn là "top song" trên các BXH nhạc số, là list nhạc muôn thuở đi hát karaoke của 1 thế hệ, hay như các phiên bản phái sinh, remix, vẫn liên tục được ra mắt và được các nghệ sĩ sau này cover.





Từ một cậu bé hát ở văn nghệ trường, ấp ủ đam mê đến ca sĩ đẳng cấp có bài hát lọt top thịnh hành toàn cầu, đó là hành trình dài của sự nỗ lực. Dám mơ một ngày mình sẽ vươn ra thế giới, dám nghĩ về cơ hội mà mình sẽ có được và dám làm, chính là cách mà Sơn Tùng đưa mình trở thành một "biểu tượng của thế hệ" suốt hành trình 12 năm làm nghệ sĩ.





2024 - Sơn Tùng đã có 1 năm hoạt động chăm chỉ và thành công. Sơn Tùng chỉ biểu diễn một vài sân khấu nhưng xuất hiện ở đâu là chấn động đến đó. Tháng 11/2024, Sơn Tùng góp mặt ở một đại nhạc hội tổ chức giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Dù line-up còn có những ngôi sao nổi tiếng hiện nay như SOOBIN, HIEUTHUHAI,... thì như một lẽ đương nhiên, Sơn Tùng vẫn là người chiếm trọn tâm điểm. Qua vài tuần, Sơn Tùng trở lại với Thủ đô, cũng ở một sân khấu âm nhạc ngay trung tâm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Khỏi phải nói về độ choáng ngợp khi đám đông hàng chục nghìn người có thể fanchant theo nhạc Sơn Tùng không sai một chữ.





Cả hai lần, Sơn Tùng đều thu hút lượng khán giả khổng lồ, làm tắc 5 ngả đường Hà Nội. Với những show nhãn hàng, Sơn Tùng phần nào giúp brand hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu về độ tiếp cận với khán giả. Từ đám đông dự show đến các chủ đề liên quan trên mạng xã hội, Sơn Tùng đều dẫn đầu. Do đó, dù đắt giá, nhưng cái giá trả cho Sơn Tùng là quá xứng đáng.





2024 chứng kiến sự bùng nổ của văn hoá thần tượng quốc nội, với hàng loạt FC nghệ sĩ Việt mở rộng quy mô, hoạt động chuyên nghiệp như fandom Kpop. Nhưng với Sơn Tùng, anh đã duy trì fandom chuyên nghiệp của mình suốt những năm qua. SKY vẫn là fandom có quy mô lớn nhất Việt Nam. Nền tảng vững mạnh của fandom là một trong những yếu tố giúp Sơn Tùng duy trì vị thế số 1 của mình. SKY trải dài mọi lứa tuổi, thuộc năm lòng mọi bản hit, biết cách đề ra chiến lược quảng bá cho sản phẩm mới của Sơn Tùng một cách hiệu quả nhất.





Sự nghiệp của một ngôi sao sẽ có lúc trầm, lúc bổng. Riêng Sơn Tùng là một "ca hiếm" khi luôn là tâm điểm đám đông, khiến tất cả mọi người đều "FOMO" (sợ bỏ lỡ). Hoạt động 12 năm, mấy ai giữ được sức nóng như Sơn Tùng?





Không truyền hình thực tế, không chạy show liên tục cả năm, nhưng Sơn Tùng vẫn là cái tên hot nhất mạng xã hội năm nay.





Nếu phải nói đến khoảnh khắc mà tôi cảm thấy thú vị nhất của Sơn Tùng M-TP, thì tôi sẽ không ngần ngại chọn ngay - là Sơn Tùng đi trà đá, Sơn Tùng dạo xích lô. Và có hàng triệu người cũng thấy thế.





Bài đăng Sơn Tùng cập nhật ảnh đi trà đá thu về hơn 726 nghìn lượt reaction, bài đăng Sơn Tùng đi dạo xích lô quanh Hồ Tây thì đạt hơn 700 nghìn lượt. Tổng cộng, có gần 1,5 triệu người "thả cảm xúc" cho Sơn Tùng trên fanpage 14 triệu người theo dõi. Đó là còn chưa kể lượt yêu thích từ các nền tảng khác của nam ca sĩ và loạt bài đăng "phái sinh" từ bài đăng của chính chủ. Thậm chí, chú đạp xích lô xuất hiện trong ảnh của Sơn Tùng cũng nhanh chóng nổi tiếng. Bức ảnh đăng lại của chú đạp xích lô thu về hơn 100 nghìn lượt phản ứng, chú thay hình đại diện là hình chở Sơn Tùng dạo phố. Hay mới đây, chú làm hẳn 1 MV dài hơn 3 phút chỉ để… cảm ơn Sơn Tùng M-TP. Giới trẻ cứ thế rủ nhau đi trà đá, dạo xích lô để "cheap moment" cùng Sơn Tùng, biến những hoạt động ngày thường trở thành xu hướng mạng xã hội.





Nổi tiếng, có vô vàn cách để nổi tiếng. Nhưng duy trì hào quang không đổi qua hơn 1 thập kỷ thì không phải ai cũng làm được. Sơn Tùng M-TP truyền cảm hứng qua âm nhạc, qua tài năng, qua phong cách. Còn chàng trai người Thái Bình - Nguyễn Thanh Tùng thì đến gần khán giả bằng những gì đúng với bản thân mình nhất. Sơn Tùng không tâm niệm bản thân phải ôm sứ mệnh gì quá lớn lao. Trong 3 sứ mệnh anh tự liệt kê, mọi thứ để tập trung làm thế nào để trở thành một người tốt: "Tôi luôn cho rằng bản thân mình có ba sứ mệnh. Một: sứ mệnh phải làm một người con ngoan; Hai: trở thành người có ích cho xã hội; Ba: vượt qua được bản thân. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ đến ba sứ mệnh này. Tôi luôn tự hỏi: mình đã phải là một người con ngoan chưa, mình đã sống có ích cho xã hội chưa và đã vượt qua bản thân mình chưa? Tôi không dám ôm sứ mệnh nào vào người mà chỉ nghĩ đơn giản thế này: ông Trời đã cho mình cái tài và cái duyên được làm nghệ thuật, thì chắc hẳn ông phải có một… ý tứ hay kỳ vọng gì đó."





WeChoice Awards 2019, Sơn Tùng từng là 1 trong 5 thành viên quan trọng của Hội Đồng Thẩm Định. Khi được hỏi câu chuyện truyền cảm hứng nhất cho Sơn Tùng thời điểm ấy là gì, anh tâm sự rằng đó là câu chuyện cảm động của cậu bé Vì Quyết Chiến. Bởi lẽ, khi nhìn vào Vì Quyết Chiến, Sơn Tùng đã phải dừng lại để suy ngẫm về em trai mình - Nguyễn Việt Hoàng, hay bây giờ là nghệ sĩ MONO: "Khi nhìn vào cậu bé nhỏ nhắn đó tôi cảm được một sự dũng cảm phi thường. Khi đọc qua câu chuyện của Chiến, tôi đã dừng lại và hỏi chính bản thân mình 'Hey, đã có lúc nào mình để em trai mình cảm thấy cô đơn không? Đã có lúc nào mình không hoàn thành được trách nhiệm của một người anh với em trai mình chưa?' Những câu hỏi đó xuất hiện trong đầu rất nhiều để rồi tôi càng biết yêu quý và trân trọng không chỉ gia đình mà rất nhiều người xung quanh cuộc sống". Sâu trong tâm thức, Sơn Tùng luôn nghĩ đến gia đình.





Ở ngoài là ngôi sao lớn, ở nhà là đứa con ngoan. Kín tiếng hết mức trước công chúng, nhưng Sơn Tùng chưa bao giờ ngần ngại việc thể hiện tình cảm với bố mẹ. Từ 10 năm trước, Sơn Tùng đã bộc lộ tâm tư, gửi gắp thông điệp về gia đình thông qua Thái Bình Mồ Hôi Rơi. Một nghệ sĩ trẻ, rời xa quê hương, lập nghiệp một mình ở Sài Gòn phù hoa, viết về giọt mồ hôi của bố, nỗi lo toan của mẹ, hát trên sóng truyền hình quốc gia. Hình ảnh ấy đến bây giờ có lẽ vẫn còn in sâu trong ký ức của người hâm mộ theo dõi Sơn Tùng những ngày đầu. Nếu hỏi tôi "tính Việt" trong âm nhạc của Sơn Tùng là gì, đây sẽ là câu trả lời. Viết cho gia đình, Sơn Tùng có Thái Bình Mồ Hôi Rơi. Viết cho fan, Sơn Tùng có dự án EP SKY DECADE với 3 bài hát: Intro, Cơn Mưa Xa Dần, Nắng Ấm Ngang Qua.





Sơn Tùng M-TP và M-TP Entertainment cũng thực hiện các dự án hướng tới cộng đồng. "Dreams In The Sky" là chuỗi dự án cộng đồng Sơn Tùng triển khai từ năm 2022, hướng đến việc chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ thông qua những hoạt động giao lưu, khuyến học. Năm qua, chứng kiến đồng bào miền Bắc gồng mình trước bão Yagi và nỗi đau Làng Nủ, M-TP Entertainment đưa "Dreams In The Sky" đến với Làng Nủ, xây dựng một ngôi trường mới để các em nhỏ có thêm động lực để học tập, vượt khó và vươn đến một tương lai tươi đẹp hơn.





Trước hàng chục nghìn fan của đại nhạc hội, trên fanpage 14 triệu người theo dõi, Sơn Tùng không ngần ngại tuyên bố "Mày nợ nhiều người lắm đấy". Đây là lời nhắc của Sơn Tùng dành cho chính mình, rằng anh không bao giờ quên những người đã và đang đồng hành suốt hành trình chinh phục, duy trì đỉnh cao.





Rất dễ để nói lên hai chữ "kính nghiệp", nhưng để làm được điều đó, phải khổ luyện. Sự kính nghiệp của Sơn Tùng thể hiện qua những sản phẩm chỉn chu, đầu tư tiền tỷ, giàu chất xám từ âm nhạc đến hình ảnh. Mỗi lần Sơn Tùng trở lại sân khấu, người ta lại phải choáng ngợp bởi độ đầu tư khủng. Sơn Tùng kỹ lưỡng từ trang phục, âm nhạc cho đến các màn giao lưu, khuấy động khán giả. Âm nhạc luôn được Sơn Tùng điều chỉnh hợp với không khí từng show diễn anh tham gia. Tùy từng đêm nhạc, theo mỗi chủ đề hay nhãn hàng tổ chức, Sơn Tùng đều có cách biến sân khấu trở nên đặc biệt. Anh linh hoạt thay đổi setlist biểu diễn, ngắt nghỉ, giao lưu mượt mà, chèn thêm nhiều thông điệp ý nghĩa và không quên gửi tình cảm, lời cám ơn chân thành đến khán giả theo dõi sau mỗi lần kết show. Không ngừng hoàn thiện kỹ năng và giữ vững phong độ biểu diễn, là cách mà Sơn Tùng tôn trọng chính mình, cũng như người hâm mộ và khán giả.





Và Sơn Tùng trở thành "thần tượng của các thần tượng", đúng nghĩa.





Hoạt động 12 năm, Sơn Tùng rất hiếm hoi hợp tác với ai trong sản phẩm của mình. Điều này càng khiến cơ hội làm việc với Sơn Tùng trở nên đắt giá. Tháng 9/2024, nam rapper Gen Z Wxrdie cho ra mắt ca khúc Bước Za Đi Xa - remake từ bản hit Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng. Trên các nền tảng, Wxrdie cảm thán nức nở về việc Sơn Tùng đã cho phép anh chàng làm mới ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. Loạt tài năng trẻ nổi bật hiện nay như MCK, tlinh, Quang Hùng MasterD,... đều bày tỏ sự ngưỡng mộ tới Sơn Tùng. Với bề dày sự nghiệp của mình, Sơn Tùng thực sự là "tuổi thơ" của rất nhiều Gen Z.

Tới giờ, Tùng vẫn gia nhập đường đua album thực thụ. Discography của Sơn Tùng được phủ kín bởi những bản hit quốc dân, nhưng nhiều khán giả muốn nhìn thấy rõ hơn "nghệ sĩ tính" của ngôi sao số 1 thông qua full album rõ ràng, mạch lạc về mặt câu chuyện, cũng tò mò xem Sơn Tùng sẽ thể nghiệm chất liệu gì để khắc hoạ chân dung bản thân mình rõ nét nhất. Nhưng bao giờ Tùng định ra album, hay có ra hay không, chắc chỉ Tùng mới biết.





Ở vị thế là người dẫn đầu, Sơn Tùng phải đối diện với những áp lực khi ra sản phẩm mới, liệu có tốt hơn sản phẩm trước, có đột phá hay không, có làm hài lòng được đại đa số công chúng. Có những thời điểm, Sơn Tùng "ở ẩn", chỉ ra mắt vỏn vẹn 1 sản phẩm 1 năm. Fan nóng ruột kêu gào thần tượng hãy ra nhạc nhiều thêm, hãy chăm chỉ làm nóng hình ảnh của mình. Nhưng rồi cuối cùng, khán giả dần công nhận và mặc định "ra bài nhỏ giọt" là một trong những điểm đặc trưng làm nên Sơn Tùng. Như cách mà BLACKPINK chiếm lĩnh làng nhạc dù gần 3 năm không ra nhạc.





Cũng có những thời điểm, Sơn Tùng đối diện với những nghi hoặc "ngôi vương đổi chủ", hay "Sơn Tùng bị thay thế". Sơn Tùng cũng không hợp tác, đứng chung sân khấu cùng ai. Sơn Tùng thường được gọi là "phần còn lại riêng biệt" của showbiz. Tính đến nay, chỉ có onionn là "ngoại lệ" duy nhất từng diễn cùng Sơn Tùng. Thế nhưng, chẳng thể phủ nhận, tới tận bây giờ mỗi lần xuất hiện hiếm hoi, Sơn Tùng lại khiến người ta ào ào bàn tán không chỉ về anh ta sẽ hát gì mà còn là anh ta sẽ mặc gì, nói câu gì hôm nay. Mỗi câu thoại "kịch nghệ" như phim, dần trở thành một màu sắc chỉ nhìn thấy ở Sơn Tùng, phải như thế mới là Sơn Tùng.

Hàn Quốc có G-Dragon là "ông hoàng" không thể thay thế, nước Mỹ có Taylor Swift vừa là ngôi sao nhạc pop vừa là bộ mặt của cả ngành công nghiệp âm nhạc. Công tâm nhìn nhận, Sơn Tùng có rất nhiều yếu tố giống G-Dragon và cả Taylor Swift để có thể trở thành biểu tượng đại chúng của Việt Nam. Sơn Tùng là hình mẫu điển hình cho "one of a kind" - người nghệ sĩ tài năng và độc bản. Thành công của Sơn Tùng không phải tự nhiên, đó là tổng hoà từ tài năng, sự nhạy bén với thời cuộc và tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Nếu phải chọn ra một đại diện để nói về âm nhạc Việt Nam những năm 2010s, 2020s, bạn sẽ chọn ai? Tôi, đồng ý với onionn, đó là Sơn Tùng. Không chỉ là một ca - nhạc sĩ, Sơn Tùng còn là biểu tượng về phong cách, lối sống và "trend-setter" đúng nghĩa. Mọi thứ anh ta làm đều khiến truyền thông liên tục nói về, hàng vạn người làm theo.

Sơn Tùng M-TP cho tới cùng là một người nghệ sĩ thực thụ. Sơn Tùng biết mình là ai, tự tin, tung hoành và thậm chí là tận hưởng hết mình trong hình ảnh của một người nghệ sĩ. Dẫn đầu và tạo trend, bùng nổ mỗi lần xuất hiện, Sơn Tùng chính là hiện thân rõ ràng nhất cho khái niệm "hiện tượng giải trí". Song, hiện tượng này không out-date, không lỗi thời. Vì hiện tượng mà Sơn Tùng tạo ra chính là hào quang phản chiếu từ cốt lõi của một nghệ sĩ thực thụ, không cần thêm danh xưng nào để tô vẽ.