Xét trên thước đo công năng của một tòa căn hộ, những mái vòm, hàng cột hay phù điêu hoàn toàn có thể lược bỏ để tối ưu chi phí. Nhưng ở D’. Le Roi Soleil, từng nét kiến trúc lại được trau chuốt đến độ tinh xảo và đầy chủ ý. Chính những thứ tưởng như “không cần thiết” ấy lại trở thành ký ức đậm nét nhất về một công trình mang dấu ấn Tân Hoàng Minh.

Từ những cái tên dự án từng gợi tranh luận về âm sắc như D’. Le Roi Soleil, D’. El Dorado (Võ Chí Công), D’. Le Pont D’or (Hoàng Cầu) hay D’. Capitale (Trần Duy Hưng) đến những thức cột, hoa văn và những chi tiết điêu khắc cầu kỳ ở Hanoi Signature (Nguyễn Văn Huyên), tất cả đã đọng lại thành ngôn ngữ nhận diện độc bản. Chi tiết trang trí khi ấy vượt khỏi vai trò “làm đẹp” thuần túy để trở thành “chữ ký” giàu bản sắc. Đến mức, chẳng cần logo nhận diện, chỉ cần nghe tên dự án hoặc thoáng thấy một mái vòm, một hàng cột dựng theo nhịp điệu, người ta đã lập tức nhận ra dấu ấn của Tân Hoàng Minh.