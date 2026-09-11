Là một tổ hợp căn hộ hàng hiệu và liên tháp tài chính quốc tế hiện đại, dấu ấn chế tác tại D’. Diamant Bleu hiện diện rõ nét tại tòa tháp căn hộ, nơi hiệu ứng “ánh xạ kim cương” trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho ngôn ngữ kiến trúc. Theo đó, bao phủ toàn bộ toà tháp là hệ kính liền mạch, tạo nên hiệu ứng phản chiếu ánh sáng như những mặt cắt đa diện của viên kim cương tinh khiết. Không một khối bê tông nhô ra, không dàn nóng điều hoà đứt gãy nhịp điệu, chỉ còn khối “pha lê” thanh thoát, biến ảo sắc độ theo từng thời khắc trong ngày.
Và những ai tinh ý sẽ nhận ra những chiếc lô gia truyền thống đã không còn. Với phân khúc hạng sang, lô gia thoáng rộng vốn là khoảng không gian riêng tư đắt giá đón nắng sớm hay thưởng trà. Liệu việc xóa bỏ lô gia thì căn hộ hạng sang có còn thực sự sang?
Thực chất, lô gia không hề biến mất mà chỉ rũ bỏ hình hài cũ để hiện diện tinh tế hơn, đẳng cấp hơn ở D’. Diamant Bleu. Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ cửa kính trượt slide-down được ứng dụng. Chỉ cần một nút chạm, bức tường kính nhẹ nhàng hạ xuống, biến toàn bộ phòng khách thành một lô gia khổng lồ giữa tầng không, đón trọn ánh sáng, gió trời và khoảng xanh của thiên nhiên tràn vào. Và để hiện thực hoá mặt đứng “full” kính độc bản này, Tân Hoàng Minh đã phải xử lý chuỗi bài toán kỹ thuật phức tạp và chấp nhận tốn kém bằng việc trang bị hệ thống điều hòa trung tâm Chiller đắt đỏ để giải phóng hoàn toàn mặt tiền, bảo toàn trọn vẹn facade kim cương không tì vết.
Nếu đặt D’. Diamant Bleu trong hành trình hơn ba thập kỷ của Tân Hoàng Minh, ngôn ngữ kiến trúc mang hơi thở đương đại này hoàn toàn không phải là sự rẽ hướng, mà là sự tiếp nối của triết lý Crafted Living trong một hình thái hiện đại hơn, nơi những giá trị duy mỹ, tinh xảo và trường tồn được kế thừa trọn vẹn.
Với những tiêu chuẩn khắt khe từ “nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, quá trình chế tác luôn được khởi nguồn từ việc lựa chọn đúng mảnh đất, nơi công trình có thể đối thoại với bối cảnh đô thị, phát huy tối đa giá trị kiến trúc và tạo nên bản sắc riêng không thể sao chép.
Trên khu đất rộng hơn 3ha với ba mặt tiền Nguyễn Cao Luyện - Vạn Hạnh - Trần Văn Trà, D’. Diamant Bleu tọa lạc ngay sát trung tâm hành chính mới của phường Việt Hưng và công viên Long Biên rộng 21ha với hồ điều hoà. Tiếp nối đặc trưng hướng thuỷ xuyên suốt trong hành trình phát triển các dự án của Tân Hoàng Minh, hồ nước và khoảng xanh công viên không chỉ mang đến môi trường sống khoáng đạt mà còn tạo nên tầm view thoáng rộng vĩnh viễn cho chủ sở hữu.
Đáng chú ý, khu đất này đã được Tân Hoàng Minh lựa chọn từ nhiều năm trước, khi phía Đông chưa trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản. Đến nay, quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn 100 năm xác định phía Đông là một cực tăng trưởng mới, cùng với sự hình thành của trục cảnh quan sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo và mạng lưới metro kết nối đến các khu vực trọng điểm của thành phố, những lợi thế của tọa độ này vì thế càng thể hiện rõ nét tầm nhìn của Tân Hoàng Minh.
Trên nền móng đó, dự án được quy hoạch thành tổ hợp đô thị tích hợp, với ba cấu phần: tháp căn hộ hàng hiệu do Swiss-Belhotel International quản lý, liên tháp tài chính - văn phòng hạng A và phức hợp thương mại - dịch vụ chuẩn 5 sao gồm 31 căn shop khối đế cùng 21 căn shophouse.
Mỗi cấu phần tại đây được quy hoạch để vận hành như một hệ sinh thái thống nhất. Tại tháp căn hộ cao cấp, cộng đồng cư dân tinh hoa tạo nên nhu cầu tiêu dùng và trải nghiệm chất lượng cao. Nhu cầu ấy trở thành nền tảng để hệ thống thương mại - dịch vụ phát triển. Sự sôi động của thương mại tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn cho khối văn phòng hạng A, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và lao động tri thức.
Ngược lại, dòng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao tiếp tục bổ sung nhu cầu, gia tăng lưu lượng khách và kéo dài nhịp hoạt động cho toàn bộ tổ hợp. Nhờ đó, một vòng tuần hoàn giá trị được hình thành, trong đó mỗi cấu phần không chỉ thụ hưởng lợi ích mà còn tạo nên động lực, gia tăng giá trị cho các cấu phần còn lại.
Nếu quy hoạch là nghệ thuật tổ chức không gian thì trải nghiệm và vận hành chính là nét cọ cuối cùng hoàn thiện tác phẩm. Không sa đà số lượng, 24 tiện ích tại D’. Diamant Bleu được “chế tác” xoay quanh từng nhịp trải nghiệm của cư dân, với khả năng chuyển đổi công năng theo từng thời điểm. Ban ngày, không gian vận hành theo nhịp năng động với hồ bơi Ánh Sao, sân thể thao và các quảng trường sôi động. Khi đêm xuống, chính không gian ấy sẽ dần chuyển sang nhịp tĩnh tại với vườn Ánh Sáng, đường dạo Ngân Hà cùng những khoảng nghỉ thư thái được dẫn dắt bởi hiệu ứng ánh sáng.
Bên cạnh hệ cảnh quan ngoài trời, Wellness Hub trong nhà với các tiện ích như gym, yoga, spa và bể bơi bốn mùa được sắp đặt riêng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Nếu bên ngoài là nhịp sống năng động, thì bên trong lại là những khoảng lặng thư giãn, phục hồi để tìm về trạng thái cân bằng. Chính sự chuyển tiếp hài hòa giữa động và tĩnh đã tạo nên một hành trình nuôi dưỡng thân - tâm - trí trọn vẹn mỗi ngày cho cư dân.
Song hành cùng tiện ích, công nghệ vận hành Smart Living được ứng dụng giúp tối giản hóa thao tác nhưng lại tối đa hóa trải nghiệm sống hàng ngày. Chỉ với một điểm chạm, gia chủ có thể điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, kết nối hệ thống an ninh hay đón tiếp khách từ xa dễ dàng qua video call.
Sự tỉ mỉ còn hiện diện ở những không gian thường ít được chú ý như hầm đỗ xe. Tại D’. Diamant Bleu, dự án được phát triển với ba tầng hầm, trong đó hai tầng được tích hợp hệ thống đỗ xe cơ khí hiện đại, nâng tổng năng lực khai thác tương đương năm tầng đỗ xe. Nhờ đó, mỗi căn hộ được bố trí tới hai chỗ đỗ xe, một tiêu chuẩn hiếm gặp ngay cả trong phân khúc căn hộ hạng sang ở Việt Nam.
Chỗ đỗ xe vì thế không đơn thuần là một tiện ích. Tỉ mỉ trong từng trải nghiệm, âm thầm đồng hành cùng cư dân mỗi ngày là cách Tân Hoàng Minh định nghĩa sự sang trọng. Hành trình ấy bắt đầu từ khoảnh khắc chiếc xe nhẹ nhàng lướt xuống tầng hầm, cho đến khi cánh cửa căn hộ khép lại và tường kính hạ xuống mở ra khoảng trời riêng. Phía sau mỗi khoảnh khắc ấy là hàng loạt tính toán âm thầm nhưng cầu toàn gần như tuyệt đối, bởi bản chất của Crafted Living không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở việc mỗi trải nghiệm đều được chế tác đến độ tinh tế tự nhiên.
D’. Diamant Bleu vì thế không dừng lại ở một tòa tháp có kiến trúc khác biệt hay giải pháp kỹ thuật tiên phong mà là lời khẳng định về tư duy chế tác bất động sản của Tân Hoàng Minh – một biểu tượng mới trên đường chân trời phía Đông Hà Nội.
Thực hiện: Ánh Dương. Thiết kế: Hương Xuân. Nguồn: Nhịp Sống Thị Trường.