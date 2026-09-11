NGHỆ THUẬT Chế tác & DẤU ẤN TRÊN ĐƯỜNG CHÂN TRỜI PHÍA ĐÔNG HÀ NỘI

Thị trường bất động sản từ lâu đã mặc nhiên thừa nhận một bản sắc rất riêng trong các công trình của Tân Hoàng Minh. Từ những mái vòm mang tính biểu tượng bên Hồ Tây đến đường nét đương đại mới xuất hiện tại Long Biên - Hà Nội, mỗi dự án đều để lại dấu ấn về sự duy mỹ và khác biệt. Nhưng có lẽ, kiến trúc chỉ là điểm khởi đầu…

Bất cứ ai từng đi qua bán đảo Quảng An bên Hồ Tây, đều khó lòng không ngước nhìn D’. Le Roi Soleil. Sự thu hút ấy không hẳn vì chiều cao của hai tòa tháp, mà bởi bức tượng phù điêu nữ thần hiện diện kiêu hãnh trên khối đế tám tầng, tựa như vừa bước ra từ một cung điện châu Âu tráng lệ. Công trình tiếp tục gây ấn tượng với hai hàng cột theo thức Corinthian, vươn thẳng qua các tầng với phần đầu cột chạm nổi cầu kỳ. Phía dưới, những dải hoa văn và họa tiết chạm nổi đối xứng chạy dài, mang đậm tinh thần hoàng gia. Để rồi khi thưởng lãm từ khoảng không Hồ Tây, hai mái vòm xanh như hai chiếc vương miện đặt trên nóc hai tòa tháp, hoàn thiện dáng vẻ vương giả của D’. Le Roi Soleil.

Xét trên thước đo công năng của một tòa căn hộ, những mái vòm, hàng cột hay phù điêu hoàn toàn có thể lược bỏ để tối ưu chi phí. Nhưng ở D’. Le Roi Soleil, từng nét kiến trúc lại được trau chuốt đến độ tinh xảo và đầy chủ ý. Chính những thứ tưởng như “không cần thiết” ấy lại trở thành ký ức đậm nét nhất về một công trình mang dấu ấn Tân Hoàng Minh.

Từ những cái tên dự án từng gợi tranh luận về âm sắc như D’. Le Roi Soleil, D’. El Dorado (Võ Chí Công), D’. Le Pont D’or (Hoàng Cầu) hay D’. Capitale (Trần Duy Hưng) đến những thức cột, hoa văn và những chi tiết điêu khắc cầu kỳ ở Hanoi Signature (Nguyễn Văn Huyên), tất cả đã đọng lại thành ngôn ngữ nhận diện độc bản. Chi tiết trang trí khi ấy vượt khỏi vai trò “làm đẹp” thuần túy để trở thành “chữ ký” giàu bản sắc. Đến mức, chẳng cần logo nhận diện, chỉ cần nghe tên dự án hoặc thoáng thấy một mái vòm, một hàng cột dựng theo nhịp điệu, người ta đã lập tức nhận ra dấu ấn của Tân Hoàng Minh.

D’. Le Pont D’or
D’. LE PONT D’OR
D’. Le Roi Soleil
D’. LE ROI SOLEIL
D’. El Dorado
D’. EL DORADO (I)LẠC LONG QUÂND’. EL DORADO (II)VÕ CHÍ CÔNG
D’. Capitale
D’. CAPITALE
Hanoi Signature
HANOI SIGNATURE

Thực tế, trong những năm qua, thị trường bất động sản đã ngầm thừa nhận một bản sắc rất riêng trong những công trình của Tân Hoàng Minh. Bắt đầu từ những tọa độ đắt giá, kề cận không gian xanh công viên hoặc hồ nước, tiếp nối qua những đường nét kiến trúc được trau chuốt tới ngưỡng duy mỹ và đọng lại ở một không gian đầy biểu tượng như những sảnh đón lộng lẫy tựa lâu đài. Mọi chi tiết đều khoác lên mình sự chỉn chu quá đỗi, khiến mỗi công trình như biến thành một tác phẩm nghệ thuật được chế tác thủ công.

Sự thừa nhận ấy không đến ngẫu nhiên, càng không thể gói gọn ở những lý do bề nổi như “gu thẩm mỹ” hay độ “chịu chơi” của Tân Hoàng Minh. Những lý giải này vốn chưa chạm tới bản chất. Mặc dù mỗi dự án mang một diện mạo riêng, nhưng ẩn sâu bên trong vốn là sự vận hành nhất quán bởi ba giá trị cốt lõi: tính duy mỹ trong thiết kế, sự tinh xảo trong từng chi tiết hoàn thiện và sự trường tồn của chất lượng cùng giá trị tài sản. Chính bộ ba giá trị này, chứ không phải những ngẫu hứng đắt đỏ, mới là kim chỉ nam định hình nên bản sắc độc bản, biến mỗi công trình thành một tác phẩm được chế tác riêng và khắc sâu những dấu ấn khác biệt với thị trường.

CRAFTED LIVING ĐƯỢC NHÌN THẤY, TRƯỚC KHI ĐƯỢC BIẾT ĐẾN.
RANH GIỚI GIỮA

“XÂY DỰNG” VÀ “CHẾ TÁC”

Ngay từ khi đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, Tân Hoàng Minh đã khước từ con đường của một “nhà phát triển” truyền thống, ưu tiên quy mô, tối ưu hoá quỹ đất và chuẩn hoá sản phẩm để nhân bản hàng loạt. Thay vào đó, tập đoàn chọn tiếp cận bất động sản như một quá trình chế tác nghệ thuật. Ở đó, từng công trình đều được chăm chút tỉ mỉ và cá nhân hoá sâu sắc, đẩy chuẩn mực chất lượng cùng tính duy mỹ tới cực hạn để mỗi tạo tác hiện diện đều là một bản thể độc bản.

Có thể thấy triết lý chế tác ấy đồng điệu với quá trình hoàn thiện một chiếc đồng hồ Patek Philippe xa xỉ hay một chiếc xe hơi Rolls-Royce thửa riêng. Chối bỏ tư duy sản xuất đại trà, mỗi chi tiết sản phẩm được hoàn thiện dựa trên sự chính xác tuyệt đối, tầm nhìn khác biệt và những nỗ lực bền bỉ để chạm tới chuẩn mực hoàn hảo nhất.

Hanoi Signature là minh chứng rõ nét cho triết lý này. Tại đây, từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút tới mức cực hạn, đánh đổi nguồn lực và thời gian vào những hạng mục tưởng chừng như “không cần thiết”, xóa bỏ mọi tiêu chuẩn thông thường, để nhường chỗ cho vẻ đẹp tinh xảo của một tác phẩm “nghệ thuật”.

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Sự duy mỹ hiện diện ngay từ cánh cổng dẫn vào đại sảnh, một tuyệt tác được đúc từ 60 tấn đồng đỏ nhập khẩu từ Chile, mất tới nửa năm chế tác dưới bàn tay tài hoa của 20 nghệ nhân quốc tế, biến lối vào thành một điểm nhấn mang tinh thần biểu tượng của Vua Mặt trời Louis XIV. Nhìn lên khoảng không đại sảnh cao 12,5 mét, một vòm trời nghệ thuật không thể tái lập được mở ra qua bức tranh vẽ tay thủ công của đại danh hoạ người Ý Giovanni Bressana cùng hai cộng sự đã kiên nhẫn treo mình suốt sáu tháng để gửi gắm từng nét cọ sống động. Toàn bộ không gian đại sảnh được bao bọc bởi đá quý tự nhiên tuyển chọn từ các mỏ đá châu Âu, từng phiến đá được cắt nguyên khối để khi ghép lại hợp thành một bức tranh đá tự nhiên khổng lồ. Chính sự tỉ mỉ tới mức cực đoan đó là ranh giới rõ nét nhất, phân định giữa “xây dựng” và “chế tác”.

Không chỉ ở Hanoi Signature, tinh thần ấy còn trải dài từ D’. Le Roi Soleil, D’. Le Pont D’or, D’. Capitale, D’. El Dorado (Tây Hồ) đến dự án mới nhất là D’. Diamant Bleu (Long Biên). Được hun đúc qua thời gian, kiểm chứng bằng những công trình thực tế và ghi nhận bởi thị trường, cách làm ấy đã được Tân Hoàng Minh định danh bằng triết lý Crafted Living, gắn liền với định vị “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”.

Nói về Crafted Living, ông Đỗ Anh Dũng, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng khẳng định: “Chế tác không phải để gây ấn tượng trong một khoảnh khắc, mà để kiến tạo những kiệt tác được yêu mến hôm nay, được trân trọng ngày mai và vẫn giữ nguyên giá trị nhiều năm sau đó. Một công trình có thể được xây dựng trong vài năm, nhưng triết lý tạo nên công trình đó đã được hình thành từ nhiều thập kỷ.”

Ông Đỗ Anh Dũng

Một công trình có thể được xây dựng trong vài năm,nhưng triết lý tạo nên công trình đó đã đượchình thành từ nhiều thập kỷ.

Ông Đỗ Anh Dũng Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Đối với Tân Hoàng Minh, chế tác không bắt đầu từ đôi tay mà bắt đầu từ tư duy, không bắt đầu từ vật liệu mà bắt đầu bằng tầm nhìn. Crafted Living là tư tưởng và cách thực thi toàn diện đối với mỗi dự án. Ông Dũng quan niệm mỗi không gian sống đều xứng đáng được kiến tạo bằng tất cả sự tâm huyết, chỉn chu và tư duy thẩm mỹ để mỗi công trình không chỉ là nơi để sống, làm việc mà còn là nơi lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng cảm xúc và phản chiếu vị thế chủ nhân.

Để dễ hình dung, triết lý Crafted Living được thể hiện qua bộ ba DNA cốt lõi: duy mỹ, tinh xảo và trường tồn.

Duy mỹ là cách Tân Hoàng Minh đặt thẩm mỹ vào toàn bộ quá trình phát triển dự án. Ở đó, từng tỷ lệ, đường nét, hình khối và ngôn ngữ kiến trúc, dù cổ điển hay đương đại, đều được tính toán khắt khe hướng tới chuẩn mực thẩm mỹ ở cấp độ cao nhất, kiến tạo nên những không gian mang đậm dấu ấn nghệ thuật và giá trị thưởng lãm.

Duy Mỹ
DUY MỸ
Tinh Xảo
TINH XẢO
Trường Tồn
TRƯỜNG TỒN

Tinh xảo hiện diện trong từng chi tiết và được cảm nhận càng sâu sắc khi con người thực sự bước vào sống và trải nghiệm. Đó là nghệ thuật lựa chọn vật liệu sao cho mỗi chất liệu có khả năng đồng điệu với kiến trúc; là sự cầu toàn trong từng điểm chạm, “may đo” kể cả ở những trải nghiệm thường ít được chú ý. Đơn cử như độ ram dốc tầng hầm tại Hanoi Signature chỉ tương đương 3%, trong khi chỉ số phổ biến của các công trình trên thị trường thường dao động từ 10-18%. Độ dốc này tạo cảm giác lái như trên đường bằng, giúp xe di chuyển an toàn và dễ dàng. Những lựa chọn như vậy đòi hỏi mức độ đầu tư cao về công nghệ, thời gian và chi phí, nhưng lại cho thấy cách Tân Hoàng Minh chăm chút trải nghiệm sống từ những chi tiết nhỏ nhất.

Trường tồn là đích đến sau cùng của Crafted Living, khi những giá trị duy mỹ và tinh xảo được bảo chứng bằng thời gian. Từ sự khắt khe trong việc lựa chọn quỹ đất có khả năng gìn giữ tài sản và gia tăng giá trị, đến việc lựa chọn vật liệu có độ bền cao, phù hợp với tinh thần kiến trúc, giúp mỗi công trình không chỉ đẹp ở thời điểm hiện tại mà còn đủ sức duy trì sức hấp dẫn và vị thế qua năm tháng. Khi ấy, triết lý Crafted Living mới thực sự trở nên trọn vẹn.

D’. DIAMANT BLEU

CRAFTED LIVING TRONG DIỆN MẠO ĐƯƠNG ĐẠI
D’. Diamant Bleu

Nhìn vào bộ sưu tập di sản đã hoàn thiện của Tân Hoàng Minh, thị trường dễ đồng nhất Crafted Living với phong cách cổ điển hoặc tân cổ điển. Tuy nhiên, bản chất của triết lý này không nằm ở một trường phái kiến trúc cụ thể mà ở tư duy chế tác. Và D’. Diamant Bleu đã mở ra một chương tiếp theo cho Crafted Living, nơi tinh thần chế tác được truyền tải qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Là một tổ hợp căn hộ hàng hiệu và liên tháp tài chính quốc tế hiện đại, dấu ấn chế tác tại D’. Diamant Bleu hiện diện rõ nét tại tòa tháp căn hộ, nơi hiệu ứng “ánh xạ kim cương” trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho ngôn ngữ kiến trúc. Theo đó, bao phủ toàn bộ toà tháp là hệ kính liền mạch, tạo nên hiệu ứng phản chiếu ánh sáng như những mặt cắt đa diện của viên kim cương tinh khiết. Không một khối bê tông nhô ra, không dàn nóng điều hoà đứt gãy nhịp điệu, chỉ còn khối “pha lê” thanh thoát, biến ảo sắc độ theo từng thời khắc trong ngày.

Và những ai tinh ý sẽ nhận ra những chiếc lô gia truyền thống đã không còn. Với phân khúc hạng sang, lô gia thoáng rộng vốn là khoảng không gian riêng tư đắt giá đón nắng sớm hay thưởng trà. Liệu việc xóa bỏ lô gia thì căn hộ hạng sang có còn thực sự sang?

Thực chất, lô gia không hề biến mất mà chỉ rũ bỏ hình hài cũ để hiện diện tinh tế hơn, đẳng cấp hơn ở D’. Diamant Bleu. Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ cửa kính trượt slide-down được ứng dụng. Chỉ cần một nút chạm, bức tường kính nhẹ nhàng hạ xuống, biến toàn bộ phòng khách thành một lô gia khổng lồ giữa tầng không, đón trọn ánh sáng, gió trời và khoảng xanh của thiên nhiên tràn vào. Và để hiện thực hoá mặt đứng “full” kính độc bản này, Tân Hoàng Minh đã phải xử lý chuỗi bài toán kỹ thuật phức tạp và chấp nhận tốn kém bằng việc trang bị hệ thống điều hòa trung tâm Chiller đắt đỏ để giải phóng hoàn toàn mặt tiền, bảo toàn trọn vẹn facade kim cương không tì vết.

Kiến trúc D’. Diamant Bleu
NGHỆ THUẬT KIẾN TRÚC

KIM CƯƠNG
ĐA DIỆN

MỘT DẤU ẤN TIẾP THEO CỦA

TRIẾT LÝ
CRAFTED LIVING

Kiến trúc D’. Diamant Bleu

Nếu đặt D’. Diamant Bleu trong hành trình hơn ba thập kỷ của Tân Hoàng Minh, ngôn ngữ kiến trúc mang hơi thở đương đại này hoàn toàn không phải là sự rẽ hướng, mà là sự tiếp nối của triết lý Crafted Living trong một hình thái hiện đại hơn, nơi những giá trị duy mỹ, tinh xảo và trường tồn được kế thừa trọn vẹn.

Với những tiêu chuẩn khắt khe từ “nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, quá trình chế tác luôn được khởi nguồn từ việc lựa chọn đúng mảnh đất, nơi công trình có thể đối thoại với bối cảnh đô thị, phát huy tối đa giá trị kiến trúc và tạo nên bản sắc riêng không thể sao chép.

Trên khu đất rộng hơn 3ha với ba mặt tiền Nguyễn Cao Luyện - Vạn Hạnh - Trần Văn Trà, D’. Diamant Bleu tọa lạc ngay sát trung tâm hành chính mới của phường Việt Hưng và công viên Long Biên rộng 21ha với hồ điều hoà. Tiếp nối đặc trưng hướng thuỷ xuyên suốt trong hành trình phát triển các dự án của Tân Hoàng Minh, hồ nước và khoảng xanh công viên không chỉ mang đến môi trường sống khoáng đạt mà còn tạo nên tầm view thoáng rộng vĩnh viễn cho chủ sở hữu.

Đáng chú ý, khu đất này đã được Tân Hoàng Minh lựa chọn từ nhiều năm trước, khi phía Đông chưa trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản. Đến nay, quy hoạch Hà Nội với tầm nhìn 100 năm xác định phía Đông là một cực tăng trưởng mới, cùng với sự hình thành của trục cảnh quan sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo và mạng lưới metro kết nối đến các khu vực trọng điểm của thành phố, những lợi thế của tọa độ này vì thế càng thể hiện rõ nét tầm nhìn của Tân Hoàng Minh.

PHỨC HỢP CHUNG CƯ HÀNG HIỆU & LIÊN THÁP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
ĐẦU TIÊN TẠI LONG BIÊN

BRANDED RESIDENCE
Branded Residence

Tháp căn hộ hàng hiệu vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

RETAIL & COMPLEX SERVICE
Retail and Complex Service

Phức hợp thương mại & dịch vụ chuẩn 5 sao

A-CLASS OFFICE TOWER
A-Class Office Tower

Liên tháp tài chính - văn phòng hạng A đầu tiên tại Long Biên

Trên nền móng đó, dự án được quy hoạch thành tổ hợp đô thị tích hợp, với ba cấu phần: tháp căn hộ hàng hiệu do Swiss-Belhotel International quản lý, liên tháp tài chính - văn phòng hạng A và phức hợp thương mại - dịch vụ chuẩn 5 sao gồm 31 căn shop khối đế cùng 21 căn shophouse.

Mỗi cấu phần tại đây được quy hoạch để vận hành như một hệ sinh thái thống nhất. Tại tháp căn hộ cao cấp, cộng đồng cư dân tinh hoa tạo nên nhu cầu tiêu dùng và trải nghiệm chất lượng cao. Nhu cầu ấy trở thành nền tảng để hệ thống thương mại - dịch vụ phát triển. Sự sôi động của thương mại tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn cho khối văn phòng hạng A, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và lao động tri thức.

Ngược lại, dòng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao tiếp tục bổ sung nhu cầu, gia tăng lưu lượng khách và kéo dài nhịp hoạt động cho toàn bộ tổ hợp. Nhờ đó, một vòng tuần hoàn giá trị được hình thành, trong đó mỗi cấu phần không chỉ thụ hưởng lợi ích mà còn tạo nên động lực, gia tăng giá trị cho các cấu phần còn lại.

Nếu quy hoạch là nghệ thuật tổ chức không gian thì trải nghiệm và vận hành chính là nét cọ cuối cùng hoàn thiện tác phẩm. Không sa đà số lượng, 24 tiện ích tại D’. Diamant Bleu được “chế tác” xoay quanh từng nhịp trải nghiệm của cư dân, với khả năng chuyển đổi công năng theo từng thời điểm. Ban ngày, không gian vận hành theo nhịp năng động với hồ bơi Ánh Sao, sân thể thao và các quảng trường sôi động. Khi đêm xuống, chính không gian ấy sẽ dần chuyển sang nhịp tĩnh tại với vườn Ánh Sáng, đường dạo Ngân Hà cùng những khoảng nghỉ thư thái được dẫn dắt bởi hiệu ứng ánh sáng.

THE SKY DIAMOND
VALLEY

Hệ sinh thái tiện ích được thiết kế như một thung lũng ánh sáng, nơi cảnh quan, mặt nước và nghệ thuật tạo nên những lớp trải nghiệm giàu cảm xúc.

Bên cạnh hệ cảnh quan ngoài trời, Wellness Hub trong nhà với các tiện ích như gym, yoga, spa và bể bơi bốn mùa được sắp đặt riêng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Nếu bên ngoài là nhịp sống năng động, thì bên trong lại là những khoảng lặng thư giãn, phục hồi để tìm về trạng thái cân bằng. Chính sự chuyển tiếp hài hòa giữa động và tĩnh đã tạo nên một hành trình nuôi dưỡng thân - tâm - trí trọn vẹn mỗi ngày cho cư dân.

Song hành cùng tiện ích, công nghệ vận hành Smart Living được ứng dụng giúp tối giản hóa thao tác nhưng lại tối đa hóa trải nghiệm sống hàng ngày. Chỉ với một điểm chạm, gia chủ có thể điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, kết nối hệ thống an ninh hay đón tiếp khách từ xa dễ dàng qua video call.

Sự tỉ mỉ còn hiện diện ở những không gian thường ít được chú ý như hầm đỗ xe. Tại D’. Diamant Bleu, dự án được phát triển với ba tầng hầm, trong đó hai tầng được tích hợp hệ thống đỗ xe cơ khí hiện đại, nâng tổng năng lực khai thác tương đương năm tầng đỗ xe. Nhờ đó, mỗi căn hộ được bố trí tới hai chỗ đỗ xe, một tiêu chuẩn hiếm gặp ngay cả trong phân khúc căn hộ hạng sang ở Việt Nam.

Chỗ đỗ xe vì thế không đơn thuần là một tiện ích. Tỉ mỉ trong từng trải nghiệm, âm thầm đồng hành cùng cư dân mỗi ngày là cách Tân Hoàng Minh định nghĩa sự sang trọng. Hành trình ấy bắt đầu từ khoảnh khắc chiếc xe nhẹ nhàng lướt xuống tầng hầm, cho đến khi cánh cửa căn hộ khép lại và tường kính hạ xuống mở ra khoảng trời riêng. Phía sau mỗi khoảnh khắc ấy là hàng loạt tính toán âm thầm nhưng cầu toàn gần như tuyệt đối, bởi bản chất của Crafted Living không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà ở việc mỗi trải nghiệm đều được chế tác đến độ tinh tế tự nhiên.

D’. Diamant Bleu vì thế không dừng lại ở một tòa tháp có kiến trúc khác biệt hay giải pháp kỹ thuật tiên phong mà là lời khẳng định về tư duy chế tác bất động sản của Tân Hoàng Minh – một biểu tượng mới trên đường chân trời phía Đông Hà Nội.

Thực hiện: Ánh Dương. Thiết kế: Hương Xuân. Nguồn: Nhịp Sống Thị Trường.