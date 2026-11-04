Giữa nhịp phát triển năng động của khu Nam TP.HCM, Mizuki Park nổi bật như một khu đô thị tích hợp rộng 26 ha trên trục Nguyễn Văn Linh, được Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad kiến tạo từ năm 2017–2018. Sau gần một thập kỷ hình thành, khu đô thị đã trở thành nơi an cư của hơn 4.000 gia đình, với hệ tiện ích và cộng đồng cư dân hiện hữu.

Điểm khác biệt của Mizuki Park nằm ở sự giao hòa giữa không gian sống riêng tư, thư thái và nhịp sinh hoạt sôi động, nơi cư dân vừa tận hưởng những khoảng xanh yên bình, vừa kết nối với các tiện ích và trải nghiệm phong phú mỗi ngày.

Lớp "Tĩnh" của Mizuki Park được tạo nên từ hai thành tố Mizu (nước) và Ki (cây) với hơn 103.000 m² cây xanh, 17.000 m² kênh đào và khoảng 70–71% diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước cùng hệ thống tiện ích. Dọc theo kênh đào là hệ sinh thái cảnh quan xanh như đảo Nhật, các công viên chủ đề, đường dạo bộ ven nước tạo nên "khoảng trời" trong lành, điều hòa khí hậu và mang lại cảm giác thư thái cho cư dân mỗi ngày.

Đặc biệt, lớp "Tĩnh" còn được bồi đắp thêm bởi địa thế "thủy bao" với hệ thống kênh đào nhân tạo xuyên tâm kết hợp cùng rạch Bà Lào tự nhiên và rạch Ngang bao quanh, tạo thành vùng đệm xanh hiếm có.Trong đó, hưởng lợi nhiều nhất chính là những phân khu compound như Trellia Cove, tọa lạc vị trí hai mặt hướng thủy, tầm nhìn mở ra mặt nước và dải xanh liên tục. Thừa hưởng hệ sinh thái xanh và mặt nước của toàn khu đô thị, Trellia Cove còn được quy hoạch thêm những khoảng không gian riêng tư, thư thái dành cho cư dân.

Trong không gian riêng tư của phân khu compound, cư dân vẫn cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên qua những thanh âm nhẹ nhàng của mặt nước, tiếng gió qua tán cây và ánh sáng tự nhiên tràn vào căn hộ qua hệ kính lớn. Đó cũng là cách tinh thần Mizu-Ki được hiện thực hóa trong từng trải nghiệm sống, khi thiên nhiên không chỉ hiện diện trong cảnh quan mà còn trở thành một phần của sinh hoạt thường ngày.

Nếu lớp "Tĩnh" mang lại sự an yên, thì lớp "Động" mang đến nhịp sống năng động, tiện nghi với hệ tiện ích nội khu đa dạng và liền kề khu đô thị. Chuỗi tiện ích nội khu hoàn chỉnh: quảng trường – bến thuyền, công viên sự kiện, đảo Nhật, siêu thị, chuỗi F&B, trường học, khu thể thao và hệ thống đường dạo bộ ven kênh. Cư dân chỉ cần vài phút đi bộ là có thể tiếp cận hầu hết các tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Mô hình "hai lớp tiện ích" của các phân khu compound càng làm rõ giá trị sống khác biệt. Bên cạnh hệ tiện ích chung của Mizuki Park, cư dân compound còn được tận hưởng không gian tiện ích riêng với hồ bơi, phòng gym, yoga, clubhouse, khu BBQ, công viên ven sông… đáp ứng nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt gia đình. Đồng thời, cộng đồng hơn 4.000 cư dân cùng các sự kiện, hoạt động thể thao và giao lưu thường xuyên góp phần tạo nên môi trường sống gắn kết, giàu trải nghiệm.

Chính sự kết hợp giữa tiện ích riêng của compound và hệ sinh thái chung của Mizuki Park mang đến cho cư dân sự linh hoạt trong trải nghiệm sống: tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư bên gia đình hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng tùy theo sở thích và nhu cầu mỗi ngày.

Thiết kế được nâng cấp rõ rệt với chiều cao tầng 3,3 m cùng hệ kính full-height cao 2,4 m giúp tăng khả năng đón sáng, đối lưu không khí và kết nối thị giác với cảnh quan bên ngoài. Với mức giá từ 68 triệu đồng/m² cùng các phương án thanh toán và chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, Trellia Vista mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tích lũy và kế hoạch dòng tiền của người mua. Đặc biệt, dự án đã hoàn thành cất nóc và dự kiến bàn giao vào tháng 6/2027, giúp khách hàng chủ động kế hoạch nhận nhà để sớm an cư hoặc khai thác cho thuê. Cộng đồng cư dân hiện hữu cùng hệ tiện ích đã vận hành tại Mizuki Park cũng là những lợi thế đáng cân nhắc đối với khách hàng có nhu cầu khai thác tài sản sau bàn giao.

Có thể nói, tại Mizuki Park, Nam Long không chỉ kiến tạo những ngôi nhà mà còn vun đắp một môi trường sống hài hòa giữa không gian riêng tư, thư thái và nhịp sống sôi động với những trải nghiệm đủ đầy.

Tiếp nối những giá trị ấy, Trellia Vista mang đến lựa chọn sống nâng tầm trong không gian compound ven sông, nơi cư dân vừa tận hưởng sự an yên, vừa kết nối với hệ tiện ích và cộng đồng đã hiện hữu. Đó cũng là cách sống chậm được định nghĩa lại giữa nhịp đô thị hiện đại: chủ động tận hưởng thời gian, không gian và chất lượng sống mỗi ngày.





Ánh Dương Thanh Niên Việt