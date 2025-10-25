Mỗi mùa Trung Thu trăng tròn, người Việt lại tìm về với ký ức sum vầy, đoàn tụ. Ánh trăng sáng trên bầu trời không chỉ soi tỏ mái nhà, mâm cỗ, mà còn làm bừng lên những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo. Nụ cười ấy, từ bao đời nay, vẫn được xem như biểu tượng trọn vẹn nhất của hạnh phúc.

Hơn một thập kỷ qua, Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu đã lựa chọn đồng hành cùng những nụ cười ấy. Từ khởi đầu khiêm tốn với một tuýp kem dược liệu mang đậm bản sắc dân gian, thương hiệu đã bền bỉ theo đuổi sứ mệnh chăm sóc răng miệng cho người Việt. Và quan trọng hơn, Ngọc Châu đã biến “nụ cười đoàn viên” thành kim chỉ nam để kiến tạo mọi hoạt động – từ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, truyền thông, đến những dự án cộng đồng.

Năm 2025, hành trình ấy được viết tiếp bằng chiến dịch “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên”, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ nụ cười sum vầy trong mỗi gia đình, vươn rộng, lan tỏa và kết nối tới cộng đồng, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Khi Ngọc Châu xuất hiện trên thị trường hơn 10 năm trước, không ít người hoài nghi: liệu một thương hiệu nội địa, với xuất phát điểm là “kem đánh răng dược liệu”, có đủ sức cạnh tranh với những nhãn hàng đa quốc gia đã ăn sâu vào thói quen người tiêu dùng?

Câu trả lời nằm ở sự khác biệt. Ngọc Châu không cố sao chép công thức hiện đại vốn đã quá quen thuộc. Với thế mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu, đội ngũ phát triển sản phẩm đã tiên phong ứng dụng những tri thức chăm sóc răng miệng dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ người Việt.

Trong mỗi tuýp Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Truyền Thống là sự kết tinh của bí quyết bào chế dược liệu Việt - từ vỏ cau, cam thảo, muối biển giúp sát khuẩn, khử mùi hôi. Sự hòa quyện ấy không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngừa sâu răng hiệu quả mà còn dịu nhẹ chăm sóc nướu, giảm sưng viêm, săn se lợi và giữ cho chân răng luôn chắc khỏe.

Những dược liệu tưởng chừng giản đơn lại gói ghém trong đó cả di sản y học cổ truyền, cả ký ức gắn với đời sống hằng trăm nghìn năm nay trong mỗi gia đình Việt. Mỗi lần chải răng không chỉ là thói quen vệ sinh hằng ngày, mà còn là hành động nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe răng miệng từ gốc, theo triết lý y học cổ truyền “phòng hơn chữa” mà Ngọc Châu đã gìn giữ suốt nhiều năm.

Dưới sự tham vấn của các chuyên gia, những bí quyết bào chế được chuẩn hóa và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, những dược liệu ấy đã trở thành linh hồn tạo nên bản sắc của Ngọc Châu. Không chỉ là một sản phẩm chăm sóc răng miệng, Ngọc Châu còn là sự lựa chọn để người Việt tìm thấy một phần bản sắc của chính mình trong đời sống hiện đại.

Hành trình hơn 10 năm qua được đánh dấu bằng những cột mốc quan trọng: Từ những dự án cộng đồng chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cho người dân, đến các chương trình hợp tác chuyên sâu cùng giới chuyên môn trong những hội nghị, hội thảo Răng Hàm Mặt tại Hà Nội và TP.HCM, Ngọc Châu luôn hiện diện như một thương hiệu tận tâm đồng hành vì nụ cười Việt.

Nổi bật trong hành trình ấy là việc tham gia đề án nâng cao nhận thức chăm sóc răng miệng học đường, đồng hành cùng viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội tại "Triển lãm ngành y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân" và nhiều hội nghị uy tín như VIDEC – nơi Ngọc Châu góp phần lan tỏa tri thức, tôn vinh giá trị của sự bền bỉ và tâm huyết trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng. Đặc biệt, Ngọc Châu còn một trong những thương hiệu luôn góp mặt trong các hoạt động của Đề án 5628 của Bộ Y tế, với mục tiêu nâng cao năng lực phòng ngừa và điều trị bệnh răng miệng cho người dân giai đoạn 2021–2030.

Nếu như năm 2016, thương hiệu đã lọt Top 100 sản phẩm Vàng Việt Nam và Top 10 thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, thì sau 7 năm, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu đã trở thành thương hiệu kem đánh răng dược liệu giới thiệu và yêu thích nhất theo kết quả khảo sát do Nielsen IQ thực hiện từ ngày 05.12.2023 đến 13.12.2023, đồng thời giữ vị trí Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Từng bước, từng bước, Ngọc Châu khẳng định vị thế riêng biệt của mình bằng kim chỉ nam là chất lượng sản phẩm. Song song với đó, thương hiệu liên tục đa dạng hóa danh mục, đáp ứng nhiều nhu cầu chăm sóc răng miệng dành cho cả gia đình: từ nước súc miệng dược liệu Ngọc Châu truyền thống, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trẻ em, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trắng sáng, cho đến kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chuyên gia với thành phần nổi bật là Dạ cẩm (cây loét miệng) – vị thuốc dân gian quen thuộc vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, vốn được lưu truyền trong dân gian với công dụng hỗ trợ chăm sóc răng miệng, loét miệng.

Những nỗ lực bền bỉ ấy khẳng định: đằng sau một tuýp kem nhỏ bé là một tầm nhìn lớn, hướng tới sức khỏe răng miệng của cộng đồng. Và hơn cả, Ngọc Châu đã viết nên câu chuyện riêng - câu chuyện về một thương hiệu Việt dám khác biệt, dám kiên định để khẳng định chỗ đứng trong lòng hàng triệu gia đình.

Trong suốt chặng đường phát triển, Ngọc Châu không chỉ nhấn mạnh vào lợi ích lý tính như “bảo vệ nướu, chắc chân răng”. Thương hiệu lựa chọn một nền tảng truyền thông cảm xúc và nhân văn dễ gắn kết với đời sống mỗi gia đình Việt hơn đó chính là "nụ cười đoàn viên".

Đoàn viên trước hết là hình ảnh gia đình sum họp. Bữa cơm chiều có ông bà, cha mẹ, con cháu; những câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp; những nụ cười làm nên sợi dây gắn kết vô hình giữa các thế hệ. Trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, “đoàn viên” luôn mang ý nghĩa thiêng liêng được nhắc đến nhiều nhất trong những dịp lễ Tết truyền thống như Tết Nguyên Đán hay Tết Trung Thu, khi người Việt dù đi xa đến đâu cũng hướng về cội nguồn, sum vầy bên người thân, gìn giữ trọn vẹn hồn cốt gia đình và dân tộc. Nhưng với Ngọc Châu, đoàn viên không dừng ở phạm vi gia đình. Đó còn là hình ảnh truyền cảm hứng tượng trưng cho những giá trị truyền thống, gắn kết và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Chính vì thế, trong nhiều năm qua, Ngọc Châu đã kiên trì triển khai chuỗi hoạt động “Tỏa sáng nụ cười – Đón Tết đoàn viên”. Không chỉ là chiến dịch truyền thông, đây còn là cơ hội để thương hiệu biến lời hứa, cam kết của thương hiệu thành những hành động cụ thể và thiết thực tới cộng đồng thông qua các chuỗi hoạt động gắn kết và lan tỏa qua nhiều năm. Cách tiếp cận này giúp Ngọc Châu định hình bản sắc thương hiệu khác biệt: một nhãn hàng chăm sóc răng miệng nhưng mang trong mình trái tim của một sứ giả văn hóa – xã hội.

Với định vị là một thương hiệu chăm sóc răng miệng từ dược liệu hướng tới cho cả gia đình, những năm trở về trước Ngọc Châu lựa chọn "nụ cười đoàn viên" được Ngọc Châu khắc hoạ trong khuôn khổ gia đình. Năm 2025 thương hiệu quyết định mở rộng tới cộng đồng "trao nụ cười cho trẻ em" thông qua mùa lễ hội trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa kết nối trẻ em từ nhiều vùng miền. Với một mong muốn và tầm nhìn thương hiệu dần trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng của kết nối sự sẻ chia tới mọi miền tổ quốc.

Điểm nhấn của chiến dịch là sự kiện “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên” tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Giữa không gian cổ kính, những chiếc đèn lồng được thắp sáng, tạo nên một bức tranh Trung Thu rực rỡ.

Lần đầu tiên, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thương hiệu Ngọc Châu đã mang đến một mùa Trung thu rực rỡ và tràn đầy ý nghĩa cho hàng trăm trẻ em nhỏ cùng gia đình khắp các vùng miền. Từ những gian trò chơi dân gian, workshop tô mặt nạ, lễ hội âm nhạc cho đến màn giao lưu với ca sỹ Dương Hoàng Yến, gia đình cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Tất cả tạo nên không khí lễ hội ấm áp, gắn kết.

Để thực hiện sự kết nối, sẻ chia với trẻ em trên mọi miền Tổ quốc, Ngọc Châu lựa chọn đồng hành với Cặp lá yêu thương – chương trình thiện nguyện giàu giá trị nhân văn. Khởi xướng từ năm 2015, Cặp lá yêu thương đã trở thành địa chỉ tin cậy để kết nối những tấm lòng, nâng đỡ hàng chục nghìn “lá chưa lành” trên khắp mọi miền đất nước.

Trong khuôn khổ chiến dịch, học bổng “Cùng em tỏa sáng nụ cười” được thành lập và trao tặng cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến từ 3 thành phố Phú Thọ; Hưng Yên và Thái Nguyên. Mỗi suất học bổng không chỉ là khoản hỗ trợ thiết thực, mà còn là lời động viên để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng nụ cười và ước mơ.

Song song với các hoạt động offline, chiến dịch còn mở rộng sức lan tỏa trên không gian số thông qua cuộc thi ảnh “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên”. Người tham gia được khuyến khích ghi lại khoảnh khắc nụ cười trẻ thơ trong mùa Trung Thu, chia sẻ trên mạng xã hội kèm hashtag chiến dịch. Chiến dịch còn được lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số thông qua hệ thống KOC và livestream. Nhiều TikToker nổi bật như Đỗ Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Tâm, Phạm Quỳnh Anh... đã góp phần truyền cảm hứng, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn tương tác.

Hình thức này vừa đơn giản, dễ tiếp cận, vừa tạo cơ hội để cộng đồng cùng nhau chia sẻ những nụ cười hồn nhiên và những câu chuyện đoàn viên ý nghĩa. Mỗi bức ảnh, mỗi lời chúc được lan tỏa trở thành một “mảnh ghép” đóng góp vào bức tranh Trung Thu ấm áp, nơi tình thân và niềm hạnh phúc được nối dài từ gia đình ra cộng đồng.

Điều đọng lại sau chiến dịch không nằm ở những con số thống kê hay bản báo cáo tổng kết, mà ở những giá trị tinh thần được thắp sáng qua từng nụ cười. Đó là khoảnh khắc những em nhỏ lần đầu đặt chân đến thủ đô, háo hức hòa mình vào lễ hội Trung thu đầy sắc màu; hay ánh mắt lấp lánh khi các em tự tin nở nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, mang theo niềm tin trong trẻo về một tương lai tươi đẹp.

Với Ngọc Châu, mỗi nụ cười được lan tỏa không chỉ là niềm vui, mà còn là biểu trưng cho một thế hệ khỏe mạnh, tự tin – thế hệ của những nụ cười tỏa sáng, nụ cười chắc khỏe. Đó chính là ý nghĩa sâu xa mà thương hiệu luôn theo đuổi: vun đắp hạnh phúc từ những điều giản dị, bắt đầu bằng việc chăm sóc sức khỏe răng miệng để mỗi nụ cười Việt luôn là nguồn năng lượng tích cực và niềm tự hào của mai sau.

Và ngay cả với những khán giả lần đầu tiếp cận chiến dịch thông qua các nền tảng mạng xã hội, tin tức hay báo chí, chiến dịch "Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên" cũng đã gieo vào lòng họ một nguồn cảm hứng tích cực, khơi dậy niềm tin vào giá trị của sự sẻ chia và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy mới là tác động bền vững nhất: biến một chiến dịch truyền thông thành một hành động cộng đồng thực sự, nơi nụ cười trở thành cầu nối nuôi dưỡng niềm tin và sự gắn kết xã hội.

Khi ánh trăng Trung Thu dần khuất xa, tiếng cười đoàn viên của trẻ thơ vẫn còn vang vọng khắp các vùng miền. Với Ngọc Châu, chiến dịch 2025 khép lại với một lời hẹn: tiếp tục đồng hành cùng trẻ em, cùng gia đình Việt, trong những mùa trăng tới.

Hành trình hơn 10 năm qua đã chứng minh: từ một tuýp kem dược liệu nhỏ bé, Ngọc Châu đã trở thành thương hiệu mang trong mình khát vọng lớn – gìn giữ và chăm sóc nụ cười Việt Nam. Nụ cười ấy, bắt đầu từ một hành động chăm sóc răng miệng giản dị, nhưng đủ sức lan tỏa thành một triết lý: nụ cười khỏe mạnh chính là nền tảng của hạnh phúc đoàn viên, của niềm tin và của tương lai.





