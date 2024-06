"Người giàu không dùng tiền mặt" cứ ngỡ là câu nói vui đầy ý nhị mỗi khi một ai đó quên đem ví. Tuy vậy, đằng sau câu nói ấy là những câu chuyện thú vị về xu hướng chúng ta đang rời xa tiền mặt. Chính việc quên tiền ở nhà đã thắp sáng ý tưởng cho một người đàn ông phát minh ra thẻ tín dụng. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, giờ đây dù đi khắp thế giới chúng ta chỉ cần mang theo điện thoại hay đồng hồ thông minh là có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi.



Thẻ tín dụng đầu tiên ra đời vào năm 1950 và chỉ là một tấm bìa cứng, xuất phát từ ý tưởng của doanh nhân Frank McNamara. Trong một lần mời những doanh nhân khác ăn tối ở nhà hàng Majors Cabin Grill, thành phố New York, McNamara đã quên ví ở nhà. Trong lúc chờ vợ mang tiền đến, doanh nhân này nảy ra ý tưởng thiết lập một chiếc thẻ để lần sau khi trở lại ăn tối, ông sẽ thanh toán cho nhà hàng bằng chiếc thẻ làm từ bìa cứng và chữ ký của mình. Không lâu sau đó, ý tưởng thú vị này đã thành hiện thực khi Frank McNamara cùng một số doanh nhân thành lập câu lạc bộ Diners Club để triển khai phương thức thanh toán mới mẻ này. Ban đầu, những tấm thẻ chỉ áp dụng cho 200 doanh nhân là thành viên của Diners Group để sử dụng tại 30 nhà hàng ở New York, nhưng sau đó nó được phổ biến rộng rãi hơn với 20 ngàn thành viên.



Ra đời để giải quyết vấn đề quên tiền mặt, nhưng ngày nay những chiếc thẻ tín dụng phổ biến trên toàn thế giới nhờ sự nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hàng ngày còn vì nhiều ưu đãi, tiện ích và đặc quyền mà chúng đem lại. Theo số liệu của tổ chức tài chính Nilson, cuối năm 2023 toàn thế giới có khoảng 29,3 tỷ thẻ thanh toán. Riêng tại Việt Nam hiện có khoảng 11 triệu thẻ tín dụng quốc tế đang lưu hành, theo số liệu từ Hiệp hội Ngân hàng.



Khi những phương thức thanh toán một chạm Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay du nhập vào Việt Nam, việc thanh toán trở nên nhanh gọn trong nháy mắt. Tất cả giao dịch đều có thể thực hiện qua một lần chạm điện thoại di động hay đồng hồ thông minh trên cổ tay.

Quen với thanh toán gọn nhẹ, nên khách hàng cũng khó tính hơn khi lựa chọn thẻ để đem theo bên mình hay cài đặt vào điện thoại, tránh sự lỉnh kỉnh. Họ yêu cầu thẻ phải đem lại nhiều lợi ích, phù hợp với phong cách sống liên tục đổi mới của mình. Điều này đặt ra thách thức thú vị cho ACB là cần phải xây lại, làm mới bộ thẻ tín dụng để đáp ứng được các thói quen và sở thích phong phú, từ đó nâng cao sự hài lòng và gắn kết của khách hàng.

Dù nhỏ bé nhưng những chiếc thẻ tín dụng vẫn mang trong mình đầy đủ đặc quyền, phục vụ cho những nhịp sống riêng biệt của mỗi chủ nhân. Đây chính là thông điệp mà ACB muốn truyền tải khi thực hiện nâng cấp quyền lợi cho dòng thẻ của mình.



Hai dòng thẻ cao cấp nhất của ACB là ACB Visa Infinite và ACB Privilege Visa Signature được đặc biệt thiết kế với những tiện ích cao nhất, cùng chuẩn mực dịch vụ hoàn hảo, đem đến sự thoải mái và tiện nghi tối đa cho những khách hàng thường xuyên di chuyển công tác và du lịch.



Là chiếc thẻ yêu thích của giới doanh nhân và chuyên gia, ACB Visa Infinite tặng đặc quyền dịch vụ đón tiễn và làm thủ tục ưu tiên tại sân bay, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ đợi trước mỗi chuyến bay. Ngoài ra, chủ thẻ ACB Visa Infinite và ACB Privilege Visa Signature còn được tận hưởng dịch vụ trong hơn 1200 phòng chờ sang trọng ở các sân bay tại 400 thành phố lớn trên toàn thế giới, đem đến những phút giây thư giãn trước giờ khởi hành.

Chủ thẻ ACB Visa Infinite cũng sẽ được miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ, có thể thỏa sức chi tiêu ở bất kỳ quốc gia nào hay thanh toán tất cả giao dịch trực tuyến quốc tế. Còn đối với thẻ ACB Privilege Visa Signature, phí giao dịch ngoại tệ cũng vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 0,9%.



Là dòng thẻ cao cấp nhất, ACB Visa Infinite còn mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng cuối tuần sang trọng tại các khu resort và khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam như chuỗi resort Azerai, An Lam Retreats, và đặc quyền thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng sao Michelin như Ăn Ăn, Tầm Vị, GIA.

Anh Hùng, một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Suốt nhiều năm qua, thẻ tín dụng ACB luôn đi cùng tôi trong những chuyến công tác trong và ngoài nước. Ban đầu là ACB Privilege Signature, và bây giờ là ACB Infinite. Những đặc quyền ưu tiên tại sân bay giúp mỗi chuyến bay thoải mái hơn lại tiết kiệm thời gian. Giờ đây còn được miễn phí giao dịch ngoại tệ, nên chắc chắn sẽ ưu tiên dùng thẻ không chỉ ở Việt Nam mà cả khi ở nước ngoài."

Trước xu hướng ngày càng nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho các nhu cầu hàng ngày như di chuyển và mua sắm trực tuyến, ACB đã nâng cấp bộ đặc quyền của thẻ ACB Visa Signature và ACB Visa Platinum để mỗi giao dịch qua thẻ đều mang lại lợi ích nhiều nhất cho khách hàng. Từ nay, chủ thẻ sẽ nhận được ưu đãi thường xuyên mà không cần chờ đợi các chương trình khuyến mãi. Đơn cử như khách hàng có thể tận hưởng mức giảm giá đặc biệt khi đặt chuyến Xanh SM, mua sắm trên Shopee, và giảm đến 20% khi đặt phòng khách sạn qua Agoda.

Đặc biệt, tính năng chuyển đổi trả góp 0% lãi suất và 0% phí qua ứng dụng ngân hàng ACB ONE luôn là một trong những tiện ích được khách hàng yêu thích nhất. Cụ thể, với mỗi giao dịch từ 3 triệu đồng trở lên, chủ thẻ có thể tự do chuyển đổi sang hình thức trả góp hoàn toàn miễn phí cho kỳ hạn 3 tháng, không phụ thuộc vào chính sách của điểm bán hàng. Điều này giúp phân chia các khoản thanh toán lớn thành những khoản nhỏ hơn và tiện lợi hơn, mà không tạo ra bất kỳ chi phí phát sinh nào, giúp chủ thẻ duy trì tài chính một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.



Bên cạnh các quyền lợi riêng của từng dòng thẻ, chủ thẻ ACB Visa còn được tích lũy thêm lợi ích không giới hạn từ mọi chi tiêu với chương trình gắn kết khách hàng ACB Rewards. Cũng được tích hợp trong ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE, ACB Rewards cho phép chủ thẻ dễ dàng theo dõi điểm tích lũy và đổi lấy e-voucher hoặc quà tặng từ các thương hiệu danh tiếng như Phúc Long, Aeon Mall, Traveloka, Shopee, Lazada, Mia...



"Mỗi ngày, khách hàng sẽ chi tiêu với thẻ ACB qua nhiều hình thức thanh toán khác nhau, từ ví, điện thoại, đến đồng hồ thông minh. Bộ đặc quyền mới của các dòng thẻ tín dụng ACB đáp ứng mọi nhu cầu và thói quen tiêu dùng ở mọi phân khúc, tại tất cả điểm chạm, đem lại trải nghiệm thanh toán tuyệt vời cho mọi chi tiêu hàng ngày của khách hàng, không những tiện mà còn lợi", anh Nguyễn Tâm Khoa, Phó Giám Đốc Khối Khách hàng Cá nhân kiêm Giám đốc Trung Tâm Giải Pháp Thanh Toán của ACB chia sẻ.



Đáng chú ý, cũng trên ứng dụng ngân hàng số, chủ thẻ ACB có thể chủ động quản lý thẻ một cách linh hoạt như: tùy chỉnh hạn mức giao dịch của thẻ; khóa thẻ khi cần thiết và quản lý tính năng thanh toán trực tuyến; gia tăng thêm sự tiện lợi khi sử dụng thẻ theo nhu cầu cá nhân.



Trong cuộc đua công nghệ số và nâng cao trải nghiệm khách hàng, các ngân hàng không ngừng chuyển đổi theo hướng đặt khách hàng là trọng tâm. Các sản phẩm dịch vụ mới liên tục được điều chỉnh, nâng cấp để trở nên gần gũi hơn, cá nhân hóa hơn với những nhu cầu và sở thích đa dạng.



Với việc nâng cấp các dòng thẻ tín dụng, ACB thể hiện sự tập trung của mình trong hành trình phát triển để phục vụ chăm chút những nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Từ thiết kế thẻ luôn được sáng tạo mới mẻ, đem lại cảm giác sang trọng và độc bản đến các tính năng quản lý thẻ chủ động được tích hợp trên Ngân hàng số ACB ONE giúp tăng tính an toàn bảo mật hay bộ đặc quyền giờ đây cũng được may đo theo phong cách sống. Tất cả đều phục vụ cho mục tiêu đem lại trải nghiệm hoàn hảo, mượt mà, tiện dụng cho khách hàng.



Cùng với các giải pháp tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua các giai đoạn cuộc sống khác nhau, như mua nhà, mua ô tô, bảo vệ, hay đầu tư, ACB mong muốn sẽ đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên mọi hành trình, hỗ trợ xây dựng cuộc sống mà họ mong ước.

Tham khảo và lựa chọn ngay chiếc thẻ tín dụng ACB phù hợp với phong cách sống của bạn tại: Mở thẻ thanh toán ACB nhanh - an toàn, nhận ngàn ưu đãi

Ánh Dương Tổ Quốc