Khởi nguồn từ một thung lũng nguyên bản nơi cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, Thanh Xuan Valley được BIM Land phát triển với tầm nhìn bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Sau khi ra mắt và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ gần như tuyệt đối, các phân khu đầu tiên tại Thanh Xuan Valley đã sớm bước vào giai đoạn bàn giao, chào đón cư dân trở về hoàn thiện tổ ấm và bắt đầu hiện thực hóa phong cách sống Thanh Xuan Valley Home.

Điểm chung của Người Thanh Xuân không chỉ nằm ở sự trân quý dành cho vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết. Họ đã đủ đầy trong trải nghiệm, hướng về những giá trị sâu sắc và định hình cho riêng mình một chuẩn mực an trú đích thực. Hơn cả một không gian sống, họ tìm kiếm nơi ươm dưỡng sức khỏe, bồi đắp sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, và tạo nên những ký ức vô giá.

"Ngay từ khi còn trẻ mình đã thích cây thông và luôn mơ ước trồng một cây thông trước nhà. Đến nay ước mơ thời thanh xuân đã thành hiện thực tại Thanh Xuan Valley", cô Hương, một chủ sở hữu thuộc phân khu Valley Park Residences, hào hứng chia sẻ.

Với nhiều cư dân Thanh Xuan Valley, quyết định an trú tại miền thông reo không chỉ xoay quanh vị trí hay giá trị tài sản, mà bắt đầu từ những nhu cầu nguyên bản: một không gian trong lành để cơ thể phục hồi, nơi trẻ nhỏ tự do lớn lên, ông bà thong dong tản bộ và cả gia đình có thêm thời gian chất lượng bên nhau.

Gia đình cô Hương là một trong những chủ sở hữu đầu tiên tại phân khu Valley Park Residences chính thức nhận bàn giao biệt thự.

"Gia đình tôi có tới bốn thế hệ cùng chung sống, nên việc tìm một không gian làm hài lòng tất cả không hề đơn giản. Điều tôi trân trọng nhất ở Thanh Xuan Valley là nơi đây không chỉ kết nối con người với thiên nhiên, mà còn thực sự kết nối các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn", cô Hương chia sẻ.

Tại Thanh Xuan Valley, thiên nhiên là một phần của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Diện tích 80 ha rừng thông lâu năm cùng hơn 10 ha hồ và suối tự nhiên đã tạo nên một vùng vi khí hậu trong lành, dịu mát.

Hiếm có dự án cao cấp nào mang đến những tiện ích vận động nương theo địa hình thung lũng như tại nơi đây: đường chạy và đạp xe đa địa hình; hay đặc biệt là tuyến trekking xuyên rừng kéo dài tới 6 km. Cùng với đó là khu vườn hữu cơ, vừa cung cấp nguồn thực phẩm tươi sạch, vừa là nơi cư dân tự tay vun trồng các loài cây, hoa theo sở thích, giúp con trẻ khám phá hệ sinh thái qua những trải nghiệm chân thực nhất. Những điểm chạm tiện ích này đang thu hút cộng đồng cư dân và những vị khách tìm đến Thanh Xuan Valley hàng tuần.

Theo cách cảm nhận ấy, Thanh Xuan Valley trở thành một miền an trú đúng nghĩa, được tạo nên từ một hơi thở sâu giữa rừng thông, một giấc ngủ mà cơ thể tự buông lỏng, một buổi chiều vẽ tranh không ai làm phiền, và một nơi khiến con người thấy mình thực sự thuộc về. Đó cũng là điểm khởi đầu của tinh thần Valley Home: khi ngôi nhà không chỉ là nơi trở về, mà là môi trường nuôi dưỡng sự cân bằng cho mỗi cá nhân và từng thế hệ trong gia đình.

Tại Thanh Xuan Valley, lựa chọn một ngôi nhà cũng là lựa chọn một ngôn ngữ sống - nơi khí chất của Người Thanh Xuân được bộc lộ, không cần phô bày, nhưng vẫn đủ sức gợi nên niềm ngưỡng mộ bằng sự tinh tế và chiều sâu.

Điều ấy được thể hiện qua những không gian sống đang bắt đầu "sáng đèn", từ những phân khu như Valley Park Residences hay Orchard Residences, nơi hàng trăm gia đình cư dân đầu tiên đã nhận bàn giao, đến các phân khu đang dần thành hình như Valley Town, Spring Residences, Camellia Residences và Lakeside Residences.

Đồng hành cùng các chủ sở hữu là những đội ngũ kiến trúc sư danh tiếng trong và ngoài nước. Điểm chung trong đề bài mà họ nhận được là tạo nên những không gian thuộc về thung lũng thay vì áp đặt.

Có những không gian mang tinh thần Phục hưng Tây Ban Nha được hoàn thiện theo hướng ấm áp, tĩnh tại với vật liệu tự nhiên và gam màu nền nã - lựa chọn của những chủ nhân yêu vẻ đẹp bền vững, giàu chiều sâu ký ức.

Lại có những ngôi nhà trên đồi cao theo kiến trúc Đương đại thanh lịch, tận dụng mảng kính lớn và "phòng khách" ngoài trời để mở rộng không gian đón ánh sáng, gió trời. Ở đó, gu thẩm mỹ hiện đại không nằm ở sự tối giản của hình khối, mà ở khả năng tạo nên một đời sống rộng mở, gắn kết và truyền cảm hứng tới các thành viên trong gia đình.

Theo ông Chris Singer - Giám đốc Điều hành SCSY Studio, một trong những đối tác tư vấn quốc tế chiến lược của BIM Land tại Thanh Xuan Valley, chính khả năng cá nhân hóa không gian sống là một trong những yếu tố làm nổi bật bản sắc của cộng đồng cư dân tại thung lũng này.

Những lựa chọn định hình không gian sống ấy đã khắc họa rõ nét chân dung Người Thanh Xuân - những chủ nhân xem ngôi nhà là sự tiếp nối của phong cách sống. Hành trình hoàn thiện mỗi tổ ấp cũng chính là quá trình họ lựa chọn giá trị muốn gìn giữ, thói quen muốn bồi đắp và ký ức muốn trao truyền cho thế hệ tiếp nối. Tất cả dẫu mang cá tính khác biệt nhưng luôn nhất quán với tinh thần Thanh Xuan Valley Home: tinh tế trong lựa chọn, sâu sắc trong trải nghiệm và kín đáo trong cách khẳng định vị thế.

Nếu thiên nhiên là sự rung động đầu tiên, ngôi nhà là nơi biểu đạt khí chất, thì hệ sinh thái trải nghiệm và dịch vụ là yếu tố hoàn thiện phong cách sống Thanh Xuan Valley Home.

Bằng mô hình vận hành xuyên suốt, Thanh Xuan Valley tạo nên trải nghiệm sống nhất quán cho cả cư dân, khách lưu trú và khách tham quan. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm kiến tạo điểm đến và hợp tác cùng các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới, BIM Land mang đến sự chỉn chu, lòng hiếu khách cùng các dịch vụ thiết kế riêng, định hình chuẩn sống resort-living giàu cảm xúc.

Không tập trung phát triển những tiện ích đơn lẻ, miền an trú giữa thung lũng thông reo thiết lập một danh mục điểm chạm dịch vụ đa dạng, bồi đắp phong cách sống cộng đồng trong từng trải nghiệm. Từ đó, nghệ thuật, thể thao, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động cộng đồng trở thành điểm gặp gỡ tự nhiên giữa những con người có cùng gu thẩm mỹ và sự trân quý dành cho những giá trị vượt thời gian.

Trong hệ sinh thái ấy, InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - khu nghỉ dưỡng trong lòng thung lũng đầu tiên của thương hiệu InterContinental tại Việt Nam - góp phần đưa Thanh Xuan Valley hiện diện trên bản đồ nghỉ dưỡng sang trọng toàn cầu. Song hành cùng khu nghỉ dưỡng, Country Club với quy mô bậc nhất cả nước, sở hữu bộ sưu tập trải nghiệm đặc quyền được vận hành bởi chính đội ngũ nhân sự thuộc InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, trở thành trái tim tiện ích và nuôi dưỡng nhịp sống resort-living mỗi ngày của cộng đồng cư dân.

Đằng sau hai tiện ích đặc quyền mang tính biểu tượng ấy là sự đồng điệu trong tầm nhìn giữa BIM Land và thương hiệu InterContinental thuộc tập đoàn IHG Hotels & Resorts.

Ông Andrew Davidson, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Dương & Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, chia sẻ: "Thanh Xuan Valley là cơ hội để chúng tôi cùng BIM Land kiến tạo một cộng đồng gắn kết bởi những kết nối ý nghĩa. Tại InterContinental, chúng tôi luôn tin rằng những điểm đến thành công nhất là những nơi có thể tạo ra những ký ức đẹp và những kết nối ý nghĩa cho con người. Đó cũng là tinh thần mà chúng tôi theo đuổi thông qua triết lý ‘Inspire Incredible’ trong mọi trải nghiệm được kiến tạo tại đây."

Tinh thần ấy được kỳ vọng sẽ lan tỏa từ khu nghỉ dưỡng tới toàn bộ cộng đồng Thanh Xuan Valley. Với Người Thanh Xuân, đặc quyền không chỉ nằm ở việc được tiếp cận những chuẩn mực dịch vụ quốc tế ngay nơi mình sinh sống, mà còn ở niềm tự hào khi trở thành một phần của một điểm đến đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ phong cách sống toàn cầu.

Sau cùng, chính những trải nghiệm được vun đắp mỗi ngày mới là điều làm nên bản sắc của những cư dân ưu tú tại Thanh Xuan Valley - một cộng đồng cùng chia sẻ những giá trị sống đẹp, những kết nối ý nghĩa và những ký ức đáng nhớ qua năm tháng.

Thanh Xuan Valley đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi điểm đến được định nghĩa bởi chính đời sống của cư dân. Những ngôi nhà hoàn thiện theo gu riêng, những lịch trình cuối tuần dần thành thói quen, những cuộc gặp gỡ giữa thiên nhiên, nghệ thuật và thể thao đang thổi hồn vào phong cách sống Thanh Xuan Valley Home.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt