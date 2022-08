Kết quả cuộc khảo sát hơn 1.000 người dùng bất động sản tại Việt Nam của kênh Batdongsan.com.vn mới đây cho thấy, có 63% người dùng nhận xét giá bán bất động sản tại Việt Nam hiện nay khá cao, trong đó 23% cho rằng giá đang quá cao, vượt xa tầm thu nhập của người mua.



Bất cập giá bán dẫn đến hơn 30% người được hỏi cho biết họ không có khả năng mua bất động sản trong giai đoạn hiện nay và có khoảng 55% người được khảo sát nhìn nhận họ có thể mua được bất động sản nhưng với điều kiện phải có sự hỗ trợ tài chính.

Trong bối cảnh giá nhà đất ngày càng tăng khiến giấc mơ an cư của những người thu nhập thấp, trung bình tại đô thị ngày càng trở nên khó khăn. Đa số những người trẻ hiện nay muốn mua nhà đều phải sử dụng đòn bẩy tài chính.



Chị Hiền, một nhân viên kinh doanh đang sống và làm việc tại Hà Nội cho biết, năm ngoái, gia đình chị có nhu cầu mua một căn hộ hai phòng ngủ tại Nam Từ Liêm. Nhưng tìm "mỏi mắt" cũng không có căn nào dưới 2 tỷ đồng. Hai vợ chồng chị và bố mẹ thu xếp được khoảng 1,5 tỷ đồng, thu nhập hàng tháng khoảng 50 triệu đồng nên quyết định mua căn chung cư giá 3 tỷ tại khu vực Cầu Giấy với sự hỗ trợ của ngân hàng.



Nói về quá trình đi tìm kiếm ngôi nhà này, Chị Hiền cho biết: Thât sự, quá vất vả! Tính ra, để có được căn nhà, tôi đã phải bỏ ra khoảng thời gian đâu đó chừng 6 tháng. Ngoài thời gian tìm được căn nhà ưng ý, rồi thêm hàng loạt các thủ tục vay vốn, đi lại nhiều lần, liên hệ liên tục với chủ đầu tư và nhân viên ngân hàng. Ban đầu, hai vợ chồng tôi tính vay mượn người thân được ít nào hay ít đó, thiếu bao nhiêu mới đi vay ngân hàng. Nhưng sau khi hỏi han gần như tất cả những người thân quen biết, số tiền vay được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Có người cho vay nhưng ra điều kiện khó, cho vay vì nể nhau chứ không thật sự muốn giúp đỡ. Một phần vì tự ái, quá chán cảnh đi thuê nhà, vợ chồng tôi quyết định vay ngân hàng toàn bộ số tiền còn lại. Nói mua nhà thì khó chứ nếu được ngân hàng cho vay thì sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều. Đến bây giờ nhìn lại, vợ chồng tôi vẫn thấy đây là một quyết định đúng đắn", chị Hiền tâm sự.



Anh Tâm, một nhân viên kỹ thuật chia sẻ, vợ chồng anh chị vừa mua lại một căn chung cư ở khu vực Xa La - Hà Nội sau khi đón bé đầu lòng. Căn nhà này được anh Tâm tìm thấy trên nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước), đồng thời cũng sử dụng tính năng vay cùng OCB được tích hợp trên nền tảng này để hỗ trợ việc mua nhà.



"Khi mới cưới, vợ chồng mình không có kế hoạch mua nhà sớm. Nhưng sau khi có bé đầu lòng, thấy cảnh đi ở trọ rất bất tiện nên hai vợ chồng quyết định "an cư" rồi mới "lập nghiệp". Được người thân giới thiệu, mình thử lướt tìm trên nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) thì tình cờ phát hiện được căn hộ này được chủ cũ rao bán với giá 1,5 tỷ đồng. Vừa cưới, bọn mình chỉ tích lũy và nhờ gia đình hỗ trợ được 800 triệu, phần còn lại phải vay ngân hàng. Rất may, sử dụng trọn gói nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước), nên quá trình vay vốn khá thuận tiện và nhận được nhiều ưu đãi. Với thu nhập hiện tại khoảng 35 - 40 triệu/tháng, vừa có thể trả nợ ngân hàng và vẫn đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng mình rất thoải mái với quyết định này, an cư rồi nên làm gì cũng cảm thấy tự tin và có động lực hơn trước", Anh Tâm nói.



Theo dự báo của giới chuyên gia và nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, trong những năm tới, giá nhà sẽ tiếp tục tăng. Đây sẽ là một bài toán hóc búa với những người đã có tích lũy nhưng chưa đủ. Do đó, người trẻ nếu không sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ rất khó chạm tay tới giấc mơ an cư.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam từng chia sẻ trong một sự kiện, ai muốn mua nhà hãy cứ mua, không nên chần chừ bởi nếu đợi thêm một thời gian nữa, giá nhà cũng sẽ tăng lên tương ứng và số tiền tích lũy khi đó lại càng trở nên eo hẹp hơn. Theo thống kê của CBRE, giá căn hộ trong năm 2021 đã tăng khoảng 13 - 14% so với năm trước. Trong tăm 2020, giá cũng tăng khoảng 10% so với năm 2019. Nếu đợi thêm cũng không có những sản phẩm rẻ hơn.

Bà Dung khuyến nghị, những người hiện có tích lũy khoảng 500 triệu đồng có thể cân nhắc đến phương án vay ngân hàng nhưng chỉ nên vay 30 - 50% giá trị sản phẩm. Phương án thứ hai là có sự hỗ trợ từ cả ngân hàng và chủ đầu tư. Nếu lựa chọn mua sản phẩm ngay từ đầu, các chủ đầu tư thường đưa ra phương thức thanh toán rất linh hoạt, hỗ trợ nhiều cho người mua và thậm chí cho trả góp không lãi suất, không phải trả vốn trong thời gian 2 đến 3 năm,…

Để tạo điều kiện cho người dân dễ dàng sở hữu nhà, các ngân hàng liên tục đưa ra những những chính sách vay mua nhà ưu đãi. Trong đó, lãi suất ưu đãi năm đầu tiên thường dao động từ 6 - 9%/năm; lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo sẽ được thả nổi theo lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm + biên độ 3 - 5%/năm tùy theo kỳ hạn vay.



Bên cạnh đó, khách hàng vay vốn mua nhà cũng được nhận các chương trình khuyến mãi như, tặng gói bảo hiểm, cộng lãi suất tiền gửi, quà tặng,…

Đáng chú ý, để thuận tiện cho người vay mua nhà, một số ngân hàng đã bắt tay hoặc phát triển các nền tảng bất động sản số hóa nhằm tối ưu nhu cầu của khách hàng, giúp hành trình sở hữu ngôi nhà mơ ước được thực hiện "trọn gói", dễ dàng và nhanh chóng. Một số nền tảng nổi bật có thể kể đến như BIDV Home của BIDV hay Techcombank phối hợp với OneHousing và mới đây nhất là nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) - sản phẩm do OCB phối hợp cùng với đối tác bất động sản thực hiện.



Cuối tháng 3/ 2022, OCB và đối tác bất động sản đã giới thiệu đến khách hàng nền tảng số Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước). Nền tảng này được liên kết bởi 3 kênh tương tác chính gồm, kênh đối tác bất động sản, kênh ngân hàng truyền thống (CN/PGD) và ngân hàng số, giúp khách hàng được trải nghiệm mua nhà thông suốt, liền mạch và dễ dàng hơn.



Theo lãnh đạo OCB, Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) mang lại trải nghiệm "Tất cả trong 1", từ lúc tìm nhà cho đến việc lập kế hoạch tài chính và hoàn thành các thủ tục vay mua nhà, tất cả được xây dựng trong một hành trình xuyên suốt chỉ trên một nền tảng. Qua đó, Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian, có thể tự chủ động trong tất cả các khâu từ tìm kiếm đến lựa chọn khoản vay: tiện lợi - nhanh chóng - tối ưu hóa lợi ích và hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước.



Dự án được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho khách hàng là người trẻ thành thị với khao khát sở hữu ngôi nhà mơ ước của riêng mình nhưng gặp nhiều trở ngại về tài chính như: số tiền tiết kiệm chưa dồi dào, thu nhập chưa cao. Đặc biệt, nhà băng này đã thiết kế sản phẩm dựa trên thu nhập của người trẻ sẽ tăng dần qua từng năm - mức kỳ vọng tăng ước tính là 10%/năm, số tiền gốc phải trả tăng dần qua các năm nhưng lãi vẫn theo dư nợ giảm dần.



"Sản phẩm Ngôi nhà mơ ước - Dream Home của chúng tôi hướng đến đối tượng trẻ, còn trong giai đoạn tích luỹ, họ có thể trả rất ít tiền gốc trong những năm đầu tiên và tăng dần qua các năm sau đó. Tuy nhiên, với sản phẩm này, một khách hàng vay mua nhà khoảng 2 tỷ đồng thì mỗi ngày hai vợ chồng chỉ phải tích góp khoảng 420.000 đồng để trả ngân hàng, tỷ lệ tham gia vốn tự có là 20%", ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Khối bán lẻ OCB cho biết

"Không đơn thuần là một trang web BĐS, điểm khác biệt của Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) chính là việc tích hợp trực tiếp các công cụ tính toán vay, mua bán nhà và ứng dụng nộp hồ sơ trực tuyến, mang lại một hành trình xuyên suốt cho khách hàng - tất cả trên một nền tảng số", Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Khối Bán lẻ OCB chia sẻ.



Không phải tốn vài tháng đến cả năm trời để tìm kiếm dự án phù hợp. Trên nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) có hơn 30.000 sản phẩm được thu thập chất lượng và đánh giá kỹ lưỡng. Theo nhu cầu về mức giá căn nhà, loại hình nhà đất, diện tích, hay dự án yêu thích, hệ thống sẽ tự động lọc thông tin và đề xuất cho người mua những lựa chọn phù hợp một cách nhanh chóng, không mất nhiều thời gian xác minh độ uy tín từ nhiều nguồn tin.

Bên cạnh đó, tích hợp trong nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) là công cụ tính toán khoản vay thông minh giúp người mua nhà có thể xác định khoản trả lãi chính xác đúng với số tiền vay và thời gian mong muốn vay.

Với giá trị tài sản chọn tương ứng, khách hàng được điều chỉnh khoản vay và thời gian trả lãi tối đa lên đến 30 năm, hệ thống cũng sẽ tự động thông báo tổng số tiền thanh toán bao gồm cả gốc và lãi hằng tháng cùng lịch thanh toán chi tiết để khách hàng có thể lên kế hoạch tài chính cho gia đình mình kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia vay.

Điểm đặc biệt của hệ thống này là chính là việc liên kết với hệ thống kiểm tra lịch sử tín dụng cá nhân được lưu trữ trên hệ thống quốc gia, vậy nên từ thông tin khách hàng cung cấp, hệ thống sẽ đưa ra số tiền chính xác mà khách hàng có thể vay trong thời điểm đó.



Ngoài ra, trên nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước), với tính năng "Vay cùng OCB", khách hàng chỉ cần khoảng 10 phút gửi thông tin lên hệ thống gồm thông tin cá nhân, nhu cầu vay vốn, tài sản đảm bảo, nguồn thu. Sau đó, hệ thống sẽ tự động kiểm tra lịch sử dư nợ, đối soát và ngay lập tức khách hàng được thông báo có đủ điều kiện vay vốn tại OCB hay không.



Đồng thời, hệ thống cũng cho biết chính xác hạn mức khoản vay mà OCB sẽ cấp cho khách hàng cùng những danh mục hồ sơ cần thiết để khách hàng chuẩn bị. Nhà băng này cũng đang áp dụng mức lãi suất hấp dẫn, cho vay bù đắp đến 24 tháng, ân hạn gốc lên đến 12 tháng, linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập lên đến 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) hỗ trợ nộp hồ sơ vay 100% online và có kết quả xử lý hồ sơ trong 2h làm việc, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và theo dõi trạng thái hồ sơ của mình một cách minh bạch.

"Chúng tôi nhận thấy, người mua nhà đã phải rất khó khăn từ việc tìm kiếm căn nhà hợp nhu cầu, tìm kiếm ngân hàng uy tín để vay, tính toán kỹ phương án vay sao cho gia đình không bị áp lực vay nợ. Đặc biệt, thủ tục vay vốn hiện nay tốn rất nhiều thời gian, công sức, chi phí đi lại… khiến người mua nhà hầu như ai cũng "đau đầu". Cũng bởi nhiều trở ngại như thế nên đa số người trẻ từ bỏ việc mua nhà là điều tất yếu. Thế nên, chúng tôi đã quyết định cùng nhau xây dựng nền tảng số Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) để giúp khách hàng có một hành trình tìm vay mua nhà xuyên suốt và dễ dàng." Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Khối Bán lẻ OCB bày tỏ.



Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, đã có gần 200.000 người truy cập vào website của Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước), gần 5.000 người đăng ký được tư vấn. Hơn 30.000 bất động sản đa dạng ở nhiều tỉnh thành, hàng trăm khách hàng đã được tiếp cận các khoản vay và chọn được ngôi nhà mơ ước từ OCB.



Sự thành công bước đầu của Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) cho thấy sản phẩm đã chạm đúng được nhu cầu của phân khúc khách hàng mua nhà, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. Ngân hàng cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng chương trình, kết nối thêm với nhiều đối tác tại các tỉnh thành nhằm đa dạng danh mục nhà ở, cũng như đối tượng khách hàng.

Theo đại diện OCB, nền tảng Unlock Dream Home (Mở khoá ngôi nhà mơ ước) đã được ra mắt ở bản web, sắp tới sẽ được triển khai trên nền tảng mobile app với những tính năng tối ưu hóa hơn về mặt trải nghiệm. Ngân hàng cũng sẽ cùng đối tác tiếp tục các phát triển đa dạng các danh mục sản phẩm, tích hợp thêm các gói sản phẩm vay với chính sách cạnh tranh khác, đặc biệt là gói sản phẩm "An cư" sẽ được thêm vào nền tảng số trong thời gian sắp đến.